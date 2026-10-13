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सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सर्कुलर इकोनोमी के मानक, डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट की क्या है जरूरत

सर्कुलैरिटी गैप रिपोर्ट ( ETV Bharat )

By Milind Kumar Sharma 6 Min Read

आज, विकास को सिर्फ ज्यादा उत्पादन से नहीं, बल्कि टिकाऊ तरीके से उत्पाद बनाने के लिए संसाधनों के जिम्मेदार इस्तेमाल से मापा जाता है. जैसे-जैसे उद्योग तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और नकली सामान जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे स्टैंडर्ड्स (मानकों) की भूमिका और भी अहम हो गई है. उत्पाद की क्वालिटी और सुरक्षा के लिए बुनियादी स्टैंडर्ड्स से आगे बढ़कर, उन्हें सर्कुलर इकॉनमी और टिकाऊ प्रगति के लिए जरूरी बनाना बहुत आवश्यक है.

इस साल के 'वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे' की थीम, 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7' के तहत सभी को सस्ती, भरोसेमंद और साफ ऊर्जा उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर देती है.आमतौर पर, स्टैंडर्ड्स का मकसद उत्पाद की क्वालिटी, सुरक्षा, भरोसेमंदता और एक जैसी क्वालिटी बनाए रखना होता है.

भारत की नेशनल स्टैंडर्ड्स एजेंसी, 'ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स' ने 22,000 से अधिक स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, जो यह सर्टिफाई करने के लिए जरूरी हैं कि उत्पाद जरूरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं. बीआईएस के तहत जारी किए जाने वाले आईएसआई मार्क और हॉलमार्क जैसे निशान ग्राहकों का भरोसा बढ़ाते हैं. आज की इकोनोमी में, किसी उत्पाद की कीमत सिर्फ उसकी क्वालिटी और दाम से नहीं मापी जानी चाहिए. उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों, ऊर्जा के इस्तेमाल, उत्पाद की उम्र और उसे ठीक करने या दोबारा इस्तेमाल करने के मौकों पर भी ध्यान देना जरूरी है. अगर स्टैंडर्ड्स उत्पादों को टिकाऊ, ठीक करने लायक, दोबारा इस्तेमाल करने लायक और रीसाइकल करने लायक बनाने पर अधिक ध्यान दें, तो वे संसाधनों की बर्बादी को काफी हद तक कम कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं और सर्कुलर इकॉनमी व टिकाऊ विकास में मदद कर सकते हैं. 'सर्कुलैरिटी गैप रिपोर्ट 2023' के अनुसार, ग्लोबल इकोनोमी में इस्तेमाल होने वाले कुल मटीरियल में रीसाइकल किए गए मटीरियल का हिस्सा सिर्फ 7.2% था. इससे पता चलता है कि ग्लोबल इकॉनमी अभी भी काफी हद तक नए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है. ऐसे में, उत्पाद की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इस्तेमाल और रीसाइक्लिंग से जुड़े असरदार स्टैंडर्ड्स संसाधनों की बर्बादी को कम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. सर्कुलर इकोनोमी का मकसद कचरे को कम करते हुए प्रोडक्ट्स, मटीरियल और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है. इस कोशिश में स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इस्तेमाल, मरम्मत और रीसाइक्लिंग के लिए गाइडलाइंस देते हैं. हालांकि आईएसओ ने ISO 59004:2024 और ISO 59020:2024 जैसे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो सर्कुलर इकॉनमी के सिद्धांतों और सर्कुलैरिटी को मापने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन सिर्फ ये पहलें काफी नहीं हैं. भविष्य के स्टैंडर्ड्स को ऐसे डिजाइनों को बढ़ावा देना चाहिए जो टिकाऊपन, मरम्मत की सुविधा, स्पेयर पार्ट्स की आसानी से उपलब्धता, दोबारा इस्तेमाल और रीसाइक्लिंग की क्षमता को प्राथमिकता दें. ऐसे तरीकों से प्रोडक्ट की उम्र बढ़ाई जा सकती है और इस्तेमाल के बाद कीमती मटीरियल को वापस पाने में मदद मिल सकती है.