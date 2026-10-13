सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सर्कुलर इकोनोमी के मानक, डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट की क्या है जरूरत
डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और रीसाइक्लिंग से जुड़े असरदार स्टैंडर्ड्स संसाधनों की बर्बादी को कम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.
Published : October 13, 2026 at 5:02 PM IST
आज, विकास को सिर्फ ज्यादा उत्पादन से नहीं, बल्कि टिकाऊ तरीके से उत्पाद बनाने के लिए संसाधनों के जिम्मेदार इस्तेमाल से मापा जाता है. जैसे-जैसे उद्योग तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और नकली सामान जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, वैसे-वैसे स्टैंडर्ड्स (मानकों) की भूमिका और भी अहम हो गई है. उत्पाद की क्वालिटी और सुरक्षा के लिए बुनियादी स्टैंडर्ड्स से आगे बढ़कर, उन्हें सर्कुलर इकॉनमी और टिकाऊ प्रगति के लिए जरूरी बनाना बहुत आवश्यक है.
इस साल के 'वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे' की थीम, 'सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7' के तहत सभी को सस्ती, भरोसेमंद और साफ ऊर्जा उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर देती है.आमतौर पर, स्टैंडर्ड्स का मकसद उत्पाद की क्वालिटी, सुरक्षा, भरोसेमंदता और एक जैसी क्वालिटी बनाए रखना होता है.
भारत की नेशनल स्टैंडर्ड्स एजेंसी, 'ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स' ने 22,000 से अधिक स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, जो यह सर्टिफाई करने के लिए जरूरी हैं कि उत्पाद जरूरी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं. बीआईएस के तहत जारी किए जाने वाले आईएसआई मार्क और हॉलमार्क जैसे निशान ग्राहकों का भरोसा बढ़ाते हैं.
आज की इकोनोमी में, किसी उत्पाद की कीमत सिर्फ उसकी क्वालिटी और दाम से नहीं मापी जानी चाहिए. उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले संसाधनों, ऊर्जा के इस्तेमाल, उत्पाद की उम्र और उसे ठीक करने या दोबारा इस्तेमाल करने के मौकों पर भी ध्यान देना जरूरी है. अगर स्टैंडर्ड्स उत्पादों को टिकाऊ, ठीक करने लायक, दोबारा इस्तेमाल करने लायक और रीसाइकल करने लायक बनाने पर अधिक ध्यान दें, तो वे संसाधनों की बर्बादी को काफी हद तक कम कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं और सर्कुलर इकॉनमी व टिकाऊ विकास में मदद कर सकते हैं.
'सर्कुलैरिटी गैप रिपोर्ट 2023' के अनुसार, ग्लोबल इकोनोमी में इस्तेमाल होने वाले कुल मटीरियल में रीसाइकल किए गए मटीरियल का हिस्सा सिर्फ 7.2% था. इससे पता चलता है कि ग्लोबल इकॉनमी अभी भी काफी हद तक नए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है. ऐसे में, उत्पाद की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इस्तेमाल और रीसाइक्लिंग से जुड़े असरदार स्टैंडर्ड्स संसाधनों की बर्बादी को कम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.
सर्कुलर इकोनोमी का मकसद कचरे को कम करते हुए प्रोडक्ट्स, मटीरियल और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है. इस कोशिश में स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इस्तेमाल, मरम्मत और रीसाइक्लिंग के लिए गाइडलाइंस देते हैं. हालांकि आईएसओ ने ISO 59004:2024 और ISO 59020:2024 जैसे स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो सर्कुलर इकॉनमी के सिद्धांतों और सर्कुलैरिटी को मापने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन सिर्फ ये पहलें काफी नहीं हैं.
भविष्य के स्टैंडर्ड्स को ऐसे डिजाइनों को बढ़ावा देना चाहिए जो टिकाऊपन, मरम्मत की सुविधा, स्पेयर पार्ट्स की आसानी से उपलब्धता, दोबारा इस्तेमाल और रीसाइक्लिंग की क्षमता को प्राथमिकता दें. ऐसे तरीकों से प्रोडक्ट की उम्र बढ़ाई जा सकती है और इस्तेमाल के बाद कीमती मटीरियल को वापस पाने में मदद मिल सकती है.
इसके अलावा, डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट जिसमें प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होती है, संसाधनों के अधिक कुशल और प्रभावी इस्तेमाल में काफी मदद कर सकता है. पॉलिसी बनाने वालों ने सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल को बेहतर बनाने के लिए कई पहलें शुरू की हैं.
--- डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट - डीपीपी प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स और मटीरियल्स के लिए एक डिजिटल कंटेनर है. इसमें प्रोडक्ट्स की सस्टेनेबिलिटी (टिकाऊपन) को सपोर्ट करने, उनकी सर्कुलैरिटी (चक्रीयता) को बढ़ावा देने और कानूनी नियमों का पालन आसान और मजबूत बनाने के लिए जरूरी जानकारी स्टोर की जाएगी. इसे ईयू के डेटाबेस, डीपीपी रजिस्ट्री के आधार पर विकसित किया जाएगा.
फायदे -
- वैल्यू चेन में ट्रेसिबिलिटी और पारदर्शिता
- प्रोडक्ट की सस्टेनेबिलिटी के बारे में जानकारी तक पहुंच
- सस्टेनेबल और सर्कुलर बिजनेस मॉडल को सपोर्ट और बढ़ावा देना
- रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में प्रोडक्ट डेटा की बेहतर एक्सेसिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी
- नियमों का पालन न करने वाले सामानों पर बेहतर कार्रवाई
- मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरे, ई-कचरे, बैटरी कचरे, इस्तेमाल किए गए तेल, इस्तेमाल के बाद बेकार हो चुके वाहनों और नॉन-फेरस मेटल स्क्रैप के प्रबंधन के लिए नियम बनाए हैं. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अहम तरीका है जो प्रोड्यूसर्स को बिक्री के बाद भी उनके प्रोडक्ट्स के लिए जिम्मेदार बनाता है, ताकि कचरे को सही ढंग से इकट्ठा करने, रीसाइक्लिंग करने और कीमती मटीरियल को वापस पाने का काम ठीक से हो सके. फिर भी, इन नीतियों की सफलता सिर्फ नियम बनाने पर ही नहीं, बल्कि उनके सही ढंग से लागू होने और स्टैंडर्ड्स का पालन करने पर भी निर्भर करती है.
उदाहरण के लिए, रीसाइकिल किए गए मटीरियल के लिए साफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तय करना, उनके सुरक्षित इस्तेमाल और प्रोडक्ट्स में उन्हें शामिल करने से इंडस्ट्री का भरोसा बढ़ सकता है. इसके अलावा, QR कोड, डिजिटल सर्टिफिकेशन और प्रोडक्टआइडेंटिफिकेशन सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी असली होने की पुष्टि करने में मदद करती हैं. टिकाऊ प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने और मरम्मत में मदद करने वाले स्टैंडर्ड्स भी समय से पहले फेंक दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स को कम करने में मदद कर सकते हैं.
यह कहना बिल्कुल भी बढ़ा-चढ़ाकर बात करना नहीं होगा कि सर्कुलर इकॉनमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और स्टैंडर्डाइजेशन एक-दूसरे के पूरक हैं. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्रीज, रिसर्च संस्थानों और रीसायकलर्स की मिली-जुली कोशिशों से ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जा सकते हैं जो प्रोडक्शन को अधिक जिम्मेदार संसाधनों के इस्तेमाल को अधिक कुशल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को ज्यादा सस्टेनेबल बनाएं. यही वह रास्ता है जिससे स्टैंडर्डाइजेशन को क्वालिटी एश्योरेंस से आगे ले जाकर सर्कुलर इकॉनमी और सस्टेनेबल भविष्य के लिए एक मजबूत आधार के तौर पर स्थापित किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें : सोलर ग्रोथ के पीछे छिपा कचरे का चैलेंज, भारत के लिए बड़ा मौका