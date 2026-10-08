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जब महिला अधिकारियों के लिए ट्रेन की सीट छोड़कर फर्श पर सो गए थे नरेंद्र मोदी... आध्यात्मिक गुरु दाजी ने खोला राज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार, 07 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में सार्वजनिक सेवा में अपने 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम के दौरान समर्थकों का अभिवादन करते हुए. ( IANS )

"किसी लोकतंत्र में, जब कोई व्यक्ति सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 साल पूरे करता है, तो यह वास्तव में बेहद खास होता है. मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को सरकार के मुखिया के रूप में उनकी 25 साल की शानदार सेवा के लिए दिल से बधाई देता हूं. वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूं और जिनके साथ सालों से मेरा करीबी संवाद रहा है."

"मोदी जी कौन हैं? उन्हें क्या चीज़ सफल बनाती है? उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये बहुत ही आम सवाल हैं और इन पर विचार करना बेहद जरूरी है.

यात्रा के दौरान टिकट परीक्षक (TTE) ने उनके लिए एक फर्स्ट-क्लास डिब्बे में अस्थायी रूप से बैठने की जगह खोजी, जिसमें पहले से ही नरेंद्र मोदी और शंकरसिंह वाघेला सफर कर रहे थे. उस शाम, नरेंद्रभाई ने चारों लोगों के शाकाहारी भोजन का पैसा खुद दिया. बाद में, जब टिकट परीक्षक ने बताया कि उन दोनों महिलाओं के लिए सोने की बर्थ का इंतजाम नहीं हो पाएगा, तो दोनों पुरुषों (मोदी और वाघेला) ने तुरंत अपनी-अपनी बर्थ छोड़ दी. उन्होंने डिब्बे के फर्श पर एक कपड़ा बिछाया और वहीं सो गए, ताकि दोनों महिला अधिकारियों को सोने के लिए बर्थ मिल सके.

2014 में 'द हिंदू' अखबार में प्रकाशित अपने एक लेख 'एक ट्रेन यात्रा और याद रखने योग्य दो नाम' में लीना सरमा ने साल 1990 की एक घटना को याद किया है. उस समय वे उत्पलपर्णा हजारिका के साथ दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा कर रही थीं. दोनों महिलाएं भारतीय रेलवे यातायात सेवा की प्रोबेशनर (ट्रेनिंग ले रही अधिकारी) थीं, और अपनी ट्रेनिंग के अगले हिस्से के लिए बिना कन्फर्म बर्थ के सफर कर रही थीं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार, 07 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में सार्वजनिक सेवा में अपने 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम के दौरान समर्थकों का अभिवादन करते हुए. (IANS)

जब हम संकट की घड़ी में लोगों की सेवा करते हैं, तो उनकी मुश्किलें कोई दूर की चिंता नहीं रह जातीं. वे हमारी अपनी ज़िम्मेदारी बन जाती हैं जिसे हम अपने भीतर महसूस करते हैं. हमारा यही उद्देश्य हमारे सामने मौजूद व्यक्ति के प्रति हमारे व्यवहार और काम में दिखाई देता है. जब दिल में सेवा की भावना जड़ जमा लेती है, तो एक आम मुलाकात भी दूसरों की परवाह करने का जरिया बन जाती है.

1979 में मच्छू बांध टूटने के बाद मोरबी में आई विनाशकारी बाढ़ ने सेवा के इस संकल्प को परीक्षा की एक घड़ी दी. इस आपदा के बाद नरेंद्रभाई ने वहां एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया था. सालों बाद, जब उन्होंने 2024 में भूस्खलन से प्रभावित वायनाड का दौरा किया, तो उन्होंने उस अनुभव को याद करते हुए बताया कि कैसे उसने उन्हें उन परिवारों के दुख को समझने में मदद की जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था.

इसके बाद, उनका बाहरी रूप भले ही बदलता रहा- प्रचारक से लेकर संगठनकर्ता तक, और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, लेकिन सेवा की यह भावना हमेशा एक मुख्य कड़ी बनी रही. जब दिल किसी एक उद्देश्य के लिए पूरी तरह जुड़ जाता है, तो बड़े पद खुद में कोई आखिरी मंजिल नहीं रह जाते. वे तो सिर्फ अलग-अलग माध्यम बन जाते हैं, जिनके ज़रिए उस उद्देश्य को पूरा किया जा सके.

नरेंद्रभाई के जीवन में हम देख सकते हैं कि यह काम बहुत पहले ही हो गया था. मुझे हाल ही में पता चला कि सत्रह साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था, पूरे भारत की यात्रा की और हिमालय में समय बिताया. स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर और अलग-अलग समुदायों व परंपराओं के संपर्क में आकर, उनका जीवन सेवा की ओर मुड़ने लगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार, 07 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में सार्वजनिक सेवा में अपने 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम के दौरान समर्थकों का अभिवादन करते हुए. (IANS)

मैंने अक्सर 'बंटे हुए दिल' (डिवाइडेड हार्ट) के बारे में बात की है - एक ऐसा दिल जो कई तरह की इच्छाओं की वजह से अलग-अलग दिशाओं में खिंचता रहता है. आजादी और इच्छा के बीच, या जो अच्छा लगता है और जो वास्तव में सही है, उसके बीच हमेशा एक तनाव रहता है. आध्यात्मिक राह पर चलने वाले लोगों को इस तनाव का सामना करना पड़ता है और वास्तविक प्रगति से पहले उन्हें इसे सुलझाना होता है.

मेरे लिए, प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व और आध्यात्मिकता का एक अनोखा संगम हैं. जब मैं नरेंद्रभाई के जीवन पर विचार करता हूं, तो जो एक खूबी मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा खींचती है, वह है उनके जीवन के अलग-अलग चरणों में छुपा हुआ एक खास उद्देश्य.

जो बात मुझे सबसे ज़्यादा छूती है, वह यह है कि उन्होंने कितनी आसानी से अपने आराम का त्याग कर दिया. सरमा की यादों के अनुसार, यह दयालुता बिना किसी दिखावे या औपचारिकता के दिखाई गई थी. यह उस समय की बात है जब नरेंद्रभाई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बने थे, और उनके सामने मौजूद जरूरत बहुत साधारण और तुरंत मदद वाली थी.

ऐसे पल हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जब हमें कोई न देख रहा हो, तब हमारा व्यवहार कैसा होता है- यही नेतृत्व का असली उदाहरण है. क्या हम किसी दूसरे व्यक्ति की परेशानी को समझकर, बिना किसी तारीफ या पहचान की उम्मीद किए उसकी मदद कर सकते हैं? मेरे लिए, यही दिल की उदारता है. यह जीवन के उद्देश्य को इंसानी हमदर्दी की गर्माहट देती है और सेवा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनने देती है.

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार, 07 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली के सरोजिनी नगर में श्री विनायक मंदिर में पूजा करते हुए. (IANS)

संदेह और संकोच हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो पूरी ईमानदारी से किसी खोज में लगा हो, ठीक वैसे ही जैसे बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार करने वाले हर इंसान के साथ अनिश्चितता का डर जुड़ा होता है. अगर कोई व्यक्ति इस डर या संदेह की बातों को सुनने लगे, तो उसका भरोसा धीरे-धीरे टूटने लगता है. काम करने की इच्छाशक्ति कमज़ोर हो जाती है और वास्तविक प्रगति मुश्किल हो जाती है.

सवाल यह नहीं है कि मन में संदेह पैदा होता है या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि क्या हम उसे अपने जीवन को चलाने की इज़ाजत देते हैं. यही वह जगह है जहां 'श्रद्धा' इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है.

श्रद्धा केवल एक विश्वास से कहीं बढ़कर है. इसमें भरोसा, आत्मविश्वास, ईमानदारी, दृढ़ संकल्प और आंतरिक दृढ़ता शामिल होती है. मुझे यहां साल 2001 में नरेंद्रभाई के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने की घटना याद आती है. 51 साल की उम्र में, उन्होंने तब तक कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा था और न ही कभी किसी प्रशासनिक पद को संभाला था. उन्हें एक ऐसे राज्य पर शासन करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी, जो अभी भी एक विनाशकारी भूकंप की मार से उबर रहा था.

ऐसे में यह सवाल उठना लाज़मी था कि क्या एक अनुभवी संगठनकर्ता एक असरदार प्रशासक बन सकता है. फिर भी, उन्होंने इस ज़िम्मेदारी को स्वीकार किया और काम करते-करते इसे सीखा. मुख्यमंत्री के रूप में उनके शुरुआती कार्यकाल में कई ऐसी चुनौतियां आईं, जिनसे उन्हें पार पाना था. ये ऐसी चुनौतियां थीं जो कई लोगों के भरोसे और हौसले की परीक्षा ले सकती थीं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल.के. से मुलाकात की. (IANS)

दृढ़ विश्वास का मतलब यह नहीं है कि हमें पहले से ही पता हो कि हम सफल होंगे. इसका मतलब यह है कि अनिश्चितता हमें अगला कदम उठाने से न रोक सके. हम अपने मन में संदेह की आवाज़ सुन सकते हैं, हम उससे सीख भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इसके हाथों में अपने जीवन की दिशा सौंपने की जरूरत नहीं है.

नरेंद्रभाई का जीवन एक ऐसा जीवन है जहां संदेह को कभी भी आगे बढ़ने की कमान नहीं सौंपने दी गई. बल्कि, हमेशा साहस और दृढ़ विश्वास को ही वह जगह दी गई है. डर पूछता है, 'क्या होगा अगर ऐसा हो गया?', जबकि श्रद्धा (भरोसा) जवाब देती है, 'चाहे कुछ भी हो जाए' निडरता का मतलब यह नहीं है कि इंसान को कभी डर ही न लगे. मायने यह रखता है कि क्या हम डर को अपने जीवन की दिशा तय करने की इज़ाज़त देते हैं.

नरेंद्रभाई का जीवन अनिश्चितता के बेहद अलग-अलग हालातों में ज़िम्मेदारी को स्वीकार करने के उदाहरण देता है. जब उन्होंने अपने जीवन के साठ के दशक के मध्य (लगभग 64 वर्ष की उम्र) में भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब अनिश्चितता का दायरा बहुत बड़ा था. वे एक राज्य का नेतृत्व करने से सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, कूटनीति (डिप्लोमेसी) और दुनिया के साथ संबंधों की ज़िम्मेदारी संभालने जा रहे थे; और यह उस समय की बात है जब यह सवाल पूछे जा रहे थे कि एक राज्य का नेता देश के स्तर पर यह बदलाव कैसे कर पाएगा.

बुधवार, 07 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम में लोग शामिल हुए. (IANS)

इसके बाद चुनौतियों का एक ऐसा दौर आया जो हाल के इतिहास के सबसे अशांत समय में से एक माना जा सकता है. कोविड-19 महामारी, व्यापार युद्ध, यूक्रेन युद्ध के बाद भू-राजनीतिक उथल-पुथल और हाल ही में मध्य पूर्व का संकट, साथ ही देश के भीतर की कई चुनौतियां- ये ऐसी परिस्थितियों की एक श्रृंखला थीं जो किसी भी नेता के धैर्य और हौसले की परीक्षा ले लेतीं. उस नेता की तो और भी ज़्यादा जिसके कंधों पर 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें और सपने टिके हों.

इस पूरे दौर में धैर्य और संतुलन के साथ आगे बढ़ना वाकई अनुकरणीय है. शायद साहस को आध्यात्मिक रूप से समझने का यह एक तरीका है. इसका मतलब यह कहना नहीं है कि 'मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता' इसका मतलब यह कहना है कि 'चाहे जो भी हो जाए, मैं सिर्फ डर को यह तय नहीं करने दूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए'.

और इसलिए, नेतृत्व सीखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए उनके जीवन से एक स्पष्ट सीख मिलती है. एक ऐसा दिल तैयार करना जिसमें कोई बंटवारा न हो, अपने रोज़मर्रा के कामों में उदारता को जगह देना, मन को पक्के विश्वास में बांधना और एक ऐसी भावना विकसित करना जो डर के मारे काम न करे- ये वे आध्यात्मिक सिद्धांत हैं जिन्होंने एक 'कर्मयोगी' के रूप में नरेंद्रभाई की राह को आकार देने में मदद की है. ये सिद्धांत सार्वभौमिक हैं और जब हम इन्हें किसी के जीवन में उतरते हुए देखते हैं, तो हम इनसे प्रेरणा ले सकते हैं.

मैं इस अवसर पर नरेंद्रभाई को अपनी शुभकामनाएं देता हूं. ईश्वर उन्हें एक लंबा जीवन प्रदान करे ताकि वे नेतृत्व और मार्गदर्शन के साथ इस नए दौर को आगे बढ़ा सकें, और भारत को लगातार नई और ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते रहें.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार, 07 अक्टूबर, 2026 को नई दिल्ली में सार्वजनिक सेवा में अपने 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम के दौरान समर्थकों का अभिवादन करते हुए. (IANS)

डिस्क्लेमरः (लेखक एक आध्यात्मिक गुरु और 'श्री राम चंद्र मिशन' के अध्यक्ष हैं, और 'हार्टफुलनेस मेडिटेशन' के वैश्विक मार्गदर्शक हैं. यह लेखक के निजी विचार हैं.)

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