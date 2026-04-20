चिप से लेकर शिपयार्ड तक, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से संबंधों में बड़े सुधार की उम्मीद
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा इस बात पर जोर देती है कि कैसे आर्थिक सुरक्षा अब रणनीतिक सहयोग को आगे बढ़ा रही है.
Published : April 20, 2026 at 4:09 PM IST
नई दिल्ली: ऐसे समय में जब सप्लाई-चेन की चिंताओं, समुद्री तनाव और अमेरिका-चीन के बीच बढ़ती दुश्मनी की वजह से हिंद-प्रशांत क्षेत्र बदल रहा है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्युंग (Lee Jae Myung) का 19 से 21 अप्रैल तक भारत का सरकारी दौरा सिर्फ आम कूटनीति से कहीं ज्यादा का संकेत देता है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर, ली की नई दिल्ली की पहली यात्रा सियोल और नई दिल्ली दोनों में एक गहरे रणनीतिक आकलन को दिखाती है: कि मिडिल पावर्स (मध्यम शक्तियों) को अब और मजबूत आर्थिक और तकनीकी साझेदारी बनानी होंगी ताकि बढ़ती अनिश्चितता वाली क्षेत्रीय व्यवस्था से निपटा जा सके.
विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, इस यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति ली सोमवार को पीएम मोदी के साथ जहाज निर्माण, व्यापार, निवेश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण और नई टेक्नोलॉजी, लोगों के बीच जुड़ाव और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत करेंगे. वे आपसी फायदे के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे.
बयान में आगे लिखा है, "भारत और ROK (कोरिया गणराज्य) के बीच कई तरह की साझेदारी है, जो पुरानी सभ्यता के रिश्तों और लोकतंत्र और कानून के शासन के साझा मूल्यों पर आधारित है. राष्ट्रपति ली की यात्रा दोनों देशों की मौजूदा सहयोग के क्षेत्रों को और मजबूत करने और परस्पर लाभ के नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की साझा इच्छा को दिखाता है."
राष्ट्रपति ली का नई दिल्ली का पहला दौरा सिर्फ औपचारिक कूटनीति से कहीं ज्यादा है – यह इस बात का संकेत है कि सियोल पारंपरिक अमेरिका-चीन धुरी से आगे बढ़कर अपनी साझेदारी को फिर से ठीक कर रहा है और भारत जैसे साथी मिडिल पावर्स के साथ और गहरा तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है.
उनका एजेंडा – शिपबिल्डिंग, व्यापार और निवेश, AI, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी, और लोगों के बीच संबंध – उन क्षेत्रों से अच्छी तरह मेल खाता है जहां दोनों देश सप्लाई चेन को जोखिम मुक्त करने, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने, और तकनीकी लचीलापन (Technological Resilience) बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
यह दौरा तीन एक-दूसरे से जुड़े भू-राजनीतिक दबावों के बीच हो रहा है: अमेरिका-चीन के बीच बढ़ती दुश्मनी, जो एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को बचाव (hedge) करने और विविधता लाने के लिए मजबूर कर रही है; सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और महत्वपूर्ण खनिज में सप्लाई-चेन प्रतिभूतिकरण Securitization); और दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री और सुरक्षा को लेकर उथल-पुथल.
दक्षिण कोरिया के लिए, भारत एक बड़ा बाजार, एक भरोसेमंद लोकतंत्र और खास समुद्री रास्तों पर एक सामरिक भूगोल (Strategic Geography) दिखाता है. नई दिल्ली के लिए, दक्षिण कोरिया उन क्षेत्रों में पूंजी, टेक्नोलॉजी की गहराई और प्रमाणित औद्योगिक क्षमता लाता है जिन्हें भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कोशिशों के तहत प्राथमिकता दे रहा है.
कनानास्किस में मोदी और ली की मुलाकात
मोदी और ली पिछले साल जून में कनाडा के कनानास्किस में G7 समिट के दौरान मिले थे और वाणिज्य, निवेश, तकनीक, ग्रीन हाइड्रोजन, जहाज निर्माण और अन्य सेक्टर में साथ काम करने पर सहमत हुए थे. फिर, नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट के दौरान, दोनों नेता मिले, और भारत-दक्षिण कोरिया विशेष रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और व्यापार, निवेश और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने के अपने वादे को फिर से पक्का किया.
भारत और दक्षिण कोरिया ने 2015 में अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया था. राष्ट्रपति ली की यात्रा से उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी के दौर के हिसाब से उस फ्रेमवर्क को अपडेट किया जाएगा.
दक्षिण कोरिया में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK Hynix जैसे ग्लोबल सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स चैंपियन हैं. वहीं, भारत घरेलू चिप इकोसिस्टम बनाने और फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और डिजाइन में निवेश लाने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है. यहां सहयोग सिर्फ कमर्शियल ही नहीं है; यह रणनीतिक भी है, क्योंकि देश एडवांस्ड चिप्स के लिए एक ही जगह पर बहुत अधिक निर्भरता को रोकना चाहते हैं.
इसी तरह, AI, महत्वपूर्ण और नई टेक्नोलॉजी, और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग यह दिखाता है कि आर्थिक सुरक्षा अब राष्ट्रीय सुरक्षा से अलग नहीं की जा सकती.
शिपबिल्डिंग सहयोग में अहम पड़ाव
एजेंडा में एक कम अहम आइटम शिपबिल्डिंग है. दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे एडवांस्ड शिपबिल्डिंग देशों में से एक है. भारत व्यावसायिक और नौसैनिक दोनों उद्देश्यों के लिए अपनी शिपबिल्डिंग क्षमता बढ़ाना चाहता है. हाल ही में इंडस्ट्री की बड़ी कंपनियों के बीच कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हुए हस्ताक्षर भारत-दक्षिण कोरिया शिपबिल्डिंग सहयोग में एक अहम पड़ाव है.
एचडी हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज (HD Hyundai Heavy Industries) और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने पिछले साल शिप डिजाइन, उत्पादकता बढ़ाने और वर्कफोर्स ट्रेनिंग में सहयोग को गहरा करने के लिए एक बड़े MoU पर हस्ताक्षर किए थे. यह एग्रीमेंट लंबे समय तक सहयोग और भारतीय और वैश्विक दोनों मार्केट में शिपबिल्डिंग के मौकों की मिलकर खोज के लिए नींव रखता है.
एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग (HD KSOE) - जो एचडी हुंडई ग्रुप का हिस्सा है - और कोचीन शिपयार्ड के बीच एक रणनीतिक साझेदारी ने इस औद्योगिक जुड़ाव को और मजबूत किया, जिसमें उत्पादकता में सुधार और अलग-अलग तरह के जहाजों के निर्माण में मिलकर काम करने पर फोकस किया गया.
ये समझौते अवसरवादी व्यवसाय मेल-जोल से संरचनात्मक इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बदलाव दिखाती हैं, जो साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट प्रैक्टिस का इस्तेमाल करके भारत को अपनी जहाज निर्माण क्षमता को अपग्रेड करने में मदद कर सकती हैं.
नई दिल्ली के लिए सियोल की पहुंच दक्षिण कोरिया के बदलते हिंद-प्रशांत क्षेत्र नजरिये को भी दिखाती है, जहां वह उत्तर-पूर्व एशिया से आगे एक जैसी सोच वाले लोकतांत्रिक देशों, के साथ काम करने में ज्यादा लाभ देख रहा है.
भारत, जो लंबे समय से सबको साथ लेकर चलने वाले हिंद-प्रशांत क्षेत्र और सामरिक स्वायत्तता की वकालत करता रहा है, इस विजन में अच्छी तरह से फिट बैठता है. दोनों देश गुट की राजनीति में फंसने से सावधान हैं, लेकिन नियम-आधारित व्यवस्था, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक मजबूती पर सहयोग करने की जरूरत के बारे में भी उतने ही जागरूक हैं.
दोनों देशों के बीच व्यापार
दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ा है, लेकिन अभी भी उम्मीद से कम है. 2010 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) लागू होने के बाद भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार और आर्थिक रिश्तों में तेजी आई. सियोल में भारतीय दूतावास के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में दोनों देशों के बीच व्यापार 25.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 2025 में भारत की आयात मात्रा 19.2 बिलियन डॉलर थी, जबकि निर्यात मात्रा 6.4 बिलियन डॉलर थी.
दक्षिण कोरिया को भारत से निर्यात होने वाली मुख्य चीजें हैं- लाइट ऑयल, एल्युमिनियम, रिफाइंड लेड, मिनरल फ्यूल/ऑयल डिस्टिलेट (ज्यादातर नेफ्था), अनाज, आयरन और स्टील. दक्षिण कोरिया से निर्यात होने वाली मुख्य चीजें हैं- ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टेली-कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, हॉट रोल्ड आयरन प्रोडक्ट, पेट्रोलियम रिफाइंड प्रोडक्ट, बेस लुब्रिकेटिंग ऑयल, मैकेनिकल अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल मशीनरी और पार्ट्स और आयरन और स्टील प्रोडक्ट.
रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ और नई दिल्ली स्थित इमेजइंडिया थिंक टैंक के अध्यक्ष रोबिंदर सचदेव के मुताबिक, अगर भारत को दक्षिण कोरिया की तरफ देखना है, तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका या चीन के साथ कितनी नजदीकी से तालमेल बिठाया जाए.
सचदेव, जो 2024 विंटर ओलंपिक्स गैंगवॉन (दक्षिण कोरिया) के दौरान दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच इंटर-गैंगवॉन कोऑपरेशन के को-चेयर भी थे, ने ईटीवी भारत को बताया, "भारत दक्षिण कोरिया से बहुत दूर है. दक्षिण कोरिया के लिए यह मायने रखता है कि उसके आस-पड़ोस में क्या होता है."
उन्होंने कहा कि हालांकि भारत का दक्षिण कोरिया के साथ CEPA है, लेकिन अभी तक इसकी पूरी क्षमता हासिल नहीं हुई है. सचदेव ने कहा, "हम दक्षिण कोरिया कोप्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और टेक्नोलॉजी के स्रोत के तौर पर देखते हैं. जबकि दक्षिण कोरिया भारत को एक उभरते हुए मार्केट के तौर पर देखता है. इसलिए, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बड़े रणनीतिक दृष्टि में अंतर है."
उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया, अमेरिका, चीन, जापान और उत्तर कोरिया के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में उलझा हुआ है. सचदेव ने कहा, "इसलिए, सियोल ऐसे भागीदार चाहता है जिनके साथ मिलकर वह अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर सके और चीन के खिलाफ खुद को मजबूत कर सके."
उन्होंनेक कहा, "अपनी साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने की जिम्मेदारी भारत और दक्षिण कोरिया दोनों पर है."
शिलांग स्थित एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टैंक के फेलो के. योमे (K Yhome) ने बताया कि भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही उदार लोकतांत्रिक देश हैं. योमे ने कहा, "यह कारक इंडो-पैसिफिक आर्किटेक्चर बनाने में अहम भूमिका निभाता है. बढ़ते सहयोग के पीछे एक अहम फैक्टर यह सुनिश्चित करना है कि हिंद-प्रशांत एक ऐसा क्षेत्र बना रहे जो उदार लोकतंत्र के विकास के लिए अच्छा हो, जिससे यह पक्का हो सके कि यह इलाका साझा मूल्यों के आधार पर सबको साथ लेकर चलने वाला हो. यह तब जरूरी हो जाता है जब इस इलाके में तानाशाही सरकारें हों."
आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर, उन्होंने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र को ट्रेड और कॉमर्स के लिए एक स्वतंत्र और खुला इलाका बना रहना चाहिए. भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक सुरक्षा तंत्र बनाना चाहेंगे, यह पक्का करके कि इस इलाके पर किसी एक ताकतवर देश का दबदबा न हो.
योमे ने बताया, "भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही मिडिल पावर हैं. दोनों देश एक ऐसा समुद्री सिस्टम बनाना चाहते हैं जो यह सुनिश्चित करे कि हर देश को राष्ट्र-राज्य की बराबरी बनाए रखने में भूमिका निभाने की जगह मिले."
कुल मिलाकर, राष्ट्रपति ली का भारत दौरा, अनिश्चितता के दौर में मजबूती की तलाश कर रही मिडिल पावर्स के बीच एक बड़े हिंद-प्रशांत पुनर्गठन (Indo-Pacific realignment) के हिस्से के तौर पर देखा जा सकता है. अगर नतीजे इरादे से मेल खाते हैं, तो यह दौरा एक ऐसा निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, जहां भारत-दक्षिण कोरिया के रिश्ते अच्छी साझेदारी से आगे बढ़कर रणनीतिक तकनीक और औद्योगिक सहयोग की ओर बढ़ेंगे, जिसके भू-राजनीतिक नतीजे होंगे.
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