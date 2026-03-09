ETV Bharat / opinion

दक्षिण एशिया में बड़ा राजनीतिक बदलाव: भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति के लिए क्या हैं इसके अर्थ?

श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में बदलाव, बदलते राजनीतिक माहौल में भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए नई चुनौतियां और मौके पैदा कर रहे हैं.

Indias Neighbourhood First Policy
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फाइल फोटो) (PTI)
By Aroonim Bhuyan

Published : March 9, 2026 at 1:49 PM IST

Updated : March 9, 2026 at 2:28 PM IST

8 Min Read
श्रीलंका में नेशनल पीपुल्स पावर गठबंधन के अनुरा कुमारा दिसानायके का विरोध प्रदर्शनों के दम पर उभरना, बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद हुआ राजनीतिक बदलाव (जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान ने कमान संभाली), और नेपाल में युवाओं के विद्रोह के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बालेंद्र शाह का प्रधानमंत्री चुना जाना- ये सब दक्षिण एशियाई राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देते हैं.

दक्षिण एशिया में हाल ही में हुए इन राजनीतिक बदलावों में एक बात समान है. 'ये सभी शासन और आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ जनता के भारी असंतोष का नतीजा थे.'

श्रीलंका में, 2022 के आर्थिक संकट ने 'अरागाल्या क्रांति' को जन्म दिया. इस देशव्यापी आंदोलन ने वहां के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल कर रख दिया. यह आंदोलन भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली और गिरते जीवन स्तर के खिलाफ जनता के गहरे गुस्से का प्रतीक था. इसी राजनीतिक उथल-पुथल के कारण 2024 में अनुरा कुमारा दिसानायके राष्ट्रपति बने, जो देश के नेतृत्व में एक बड़े बदलाव का संकेत है.

बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ. वहां नौकरी के कोटे को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, जिसके कारण अगस्त 2024 में लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहीं शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी. इसके बाद इसी साल फरवरी में हुए चुनावों में तारिक रहमान सत्ता में आए, जिससे बांग्लादेश की घरेलू और विदेश नीति के एक लंबे दौर का अंत हो गया.

Indias Neighbourhood First Policy
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेंद्र शाह, रविवार 8 मार्च को नेपाल के झापा में पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली को हराने के बाद जीत का सर्टिफिकेट लेते हुए. (AP)

नेपाल में हुआ यह राजनीतिक बदलाव संभवतः पीढ़ीगत बदलाव का सबसे बेहतरीन उदाहरण है. सितंबर 2025 में, मुख्य रूप से Gen Z कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में चले एक युवा आंदोलन ने तत्कालीन गठबंधन सरकार को गिरा दिया. इस विद्रोह से पैदा हुई राजनीतिक लहर ने अब इंजीनियर और रैपर से राजनेता बने बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा दिया है. यह काठमांडू में एक नई राजनीतिक पीढ़ी के उदय का संकेत है.

कुल मिलाकर, ये घटनाक्रम दर्शाते हैं कि दक्षिण एशिया अब एक ऐसी राजनीतिक अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां सरकारें जन-आंदोलनों के प्रति अधिक संवेदनशील हैं और नेतृत्व में बदलाव अब पहले से कहीं अधिक जल्दी हो सकते हैं.

Indias Neighbourhood First Policy
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के समर्थक शनिवार, 7 मार्च, 2026 को पार्टी उम्मीदवार की जीत का जश्न मनाते हुए. (AP)

भारत के लिए ये बदलाव उसकी 'पड़ोसी प्रथम' (Neighbourhood First) नीति की मजबूती और लचीलेपन की परीक्षा लेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य अपने पड़ोसी देशों के साथ स्थिर और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखना है.

नई दिल्ली की 'पड़ोसी प्रथम' नीति राजनीतिक विश्वास को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय संपर्क (Connectivity) सुधारने के सिद्धांतों पर टिकी है. हालांकि, नए नेतृत्व के आने से वे पुराने कूटनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, जिन पर भारत लंबे समय से भरोसा करता आया है.

शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा, कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के क्षेत्रों में जबरदस्त सहयोग रहा और दोनों के रिश्ते काफी मजबूत रहे. ढाका में नए राजनीतिक नेतृत्व के आने से शुरुआती दिनों में रिश्तों में अनिश्चितता आ सकती है, खासकर यदि घरेलू राजनीतिक दबाव वहां की सरकार को अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं को बदलने पर मजबूर करते हैं.

श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने वित्तीय और मानवीय सहायता देकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. नई दिल्ली ने कोलंबो के साथ अपनी कूटनीति को बखूबी संभाला और दिसानायके के पद संभालने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा की मेजबानी की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले साल अप्रैल में इस द्वीप राष्ट्र की राजकीय यात्रा की थी. इसके बाद, जब 2025 के अंत में चक्रवात 'डितवा' (Cyclone Ditwah) ने श्रीलंका के पूर्वी तट पर भारी तबाही मचाई, तब भारत ने तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाकर मदद पहुंचाई.

इस बीच, नेपाल का भारत के साथ रिश्ता ऐतिहासिक रूप से भूगोल, व्यापारिक निर्भरता और समय-समय पर होने वाले राजनीतिक तनावों से प्रभावित रहा है. काठमांडू में नेताओं की एक नई पीढ़ी का उदय इस बात को फिर से परिभाषित कर सकता है कि देश अपनी विदेश नीति के विकल्पों को कैसे देखता है.

Indias Neighbourhood First Policy
राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के समर्थक शनिवार, 7 मार्च, 2026 को पार्टी उम्मीदवार की जीत का जश्न मनाते हुए. (AP)

भारत के लिए प्रमुख रणनीतिक चिंताओं में से एक दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव होगा. पिछले एक दशक में, बीजिंग ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, वित्तीय सहायता और 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' से जुड़ी रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है. राजनीतिक बदलाव अक्सर बाहरी शक्तियों को नई सरकारों के साथ संबंध गहरे करने के अवसर देते हैं. चीन ऐसे मौकों का फायदा उठाकर आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने में माहिर रहा है.

इसलिए, भारत के लिए इस क्षेत्र में एक भरोसेमंद विकास साझेदार के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण होगा. इसके लिए न केवल कूटनीतिक सक्रियता, बल्कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, निवेश और कनेक्टिविटी की उन योजनाओं को समय पर पूरा करने की भी आवश्यकता होगी, जो पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ पहुंचाती हैं. हालांकि, दक्षिण एशिया की इन नई सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में पश्चिम एशिया का युद्ध उभरकर सामने आया है.

काठमांडू में 'सार्क' (SAARC) सचिवालय के पूर्व निदेशक (आर्थिक और व्यापार) और महासचिव के विशेष सहायक रहे पूर्व भारतीय राजनयिक अमित दासगुप्ता ने 'ईटीवी भारत' को बताया, "श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में चुनावों के समय किसी ने भी ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल द्वारा छेड़े गए युद्ध के बारे में नहीं सोचा था. वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में शासन करना आसान नहीं है."

दासगुप्ता ने कहा कि पश्चिम एशिया दक्षिण एशियाई देशों के लिए विदेशी मुद्रा भेजने का एक बड़ा स्रोत रहा है. उन्होंने आगे कहा, "अब दक्षिण एशिया के श्रमिकों को वहां से वापस भेजा जा रहा है. तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी. बिना ऊर्जा के आप मशीनरी कैसे चलाएंगे? जब ये नई सरकारें चुनी गई थीं, तो उन्होंने जनता से बेहतर जीवन का वादा किया था. लेकिन अब वे एक बहुत ही कठिन स्थिति का सामना कर रही हैं. मेरी इन नवनिर्वाचित सरकारों के प्रति पूरी सहानुभूति है."

भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति पर बात करते हुए दासगुप्ता ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद पैदा हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए दक्षिण एशियाई देशों को सामूहिक निर्णय लेना होगा. उन्होंने कहा, "कुछ देशों की अर्थव्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में अधिक कमजोर हैं. ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को बहुत अधिक मदद और सहारे की जरूरत होगी."

Indias Neighbourhood First Policy
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान. (File) (AFP)

यह स्पष्ट करते हुए कि 'पड़ोसी प्रथम' नीति का मतलब यह नहीं है कि भारत दूसरे देशों पर खुद को थोप रहा है, दासगुप्ता ने विचार व्यक्त किया कि नई दिल्ली को यह स्वीकार करना होगा कि उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा, "भारत की विदेश नीति के लिए पड़ोस बेहद महत्वपूर्ण है. लेकिन, साथ ही, हमें अपनी सीमाओं का भी पता होना चाहिए."

नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रंजीत राय ने कहा कि भारत के पड़ोस में एक नई महत्वाकांक्षी युवा पीढ़ी उभर रही है. राय ने कहा, "हमारी विदेश नीति का मुख्य केंद्र युवाओं को होना चाहिए. अर्थव्यवस्था इसमें एक प्रमुख आयाम है."

कुल मिलाकर, दक्षिण एशिया राजनीतिक परिवर्तन के एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जो इस क्षेत्र के रणनीतिक परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर सकता है. जैसे-जैसे कोलंबो, ढाका और काठमांडू में नए नेता कमान संभाल रहे हैं, भारत की कूटनीतिक चपलता की परीक्षा होगी.

'पड़ोसी प्रथम' नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नई दिल्ली बदलती वैश्विक राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ खुद को कितनी कुशलता से ढालती है, और साथ ही अपने पड़ोसियों को ठोस आर्थिक और विकासात्मक लाभ देना जारी रखती है.

Last Updated : March 9, 2026 at 2:28 PM IST

