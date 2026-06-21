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ड्रोन तो एक 'माध्यम' होगा, अगली लड़ाई का असली नतीजा सॉफ्टवेयर तय करेगा

सॉफ्टवेयर क्यों जरूरी है - ड्रोन निगरानी कर सकता है, सिग्नल भेज सकता है, कम्युनिकेशन में रुकावट डाल सकता है या किसी टारगेट पर हमला कर सकता है. असली फायदा उस सॉफ्टवेयर में है जो सेंसर, कमांडरों और हथियारों को एक तेज सिस्टम में जोड़ता है. यह सॉफ्टवेयर तीन काम करता है.

रडार से निकलने वाला सिग्नल तब तक सिर्फ एक सिग्नल होता हैजब तक उसे किसी यूनिट, जगह, समय और गतिविधि के पैटर्न से न जोड़ा जाए.यही 'फ्यूजन' बिखरी हुई जानकारी को सैन्य नजरिए सेकाम की जानकारी में बदलता है.

ड्रोन जैसे सेंसर से मिलने वाला फीड तब ​​तक सिर्फ एक वीडियो होता है, जब तक उसे इलाके, पिछली गतिविधियों, दुश्मन की सैन्य स्थिति,इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और जमीनी रिपोर्ट से न जोड़ा जाए. पेट्रोलिंग रिपोर्टतब तक सिर्फ टेक्स्ट होती है, जब तक उसे जियो-रेफरेंस न किया जाए.

अलग-अलग देखा जाए तो ये सिर्फ अधूरे हिस्से हैं.लेकिन इनकी असली अहमियत तब पता चलती है जब इन्हेंजगह, समय और संदर्भ के हिसाब से एक साथ रखा जाता है.इसे ही 'इंटेलिजेंस फ्यूजन' कहते हैं. आसान शब्दों में, इसका मतलब हैअलग-अलग स्रोतों से मिली जानकारी को मिलाकर यह समझना किक्या हो रहा है, क्यों हो रहा है औरआगे क्या हो सकता है.

कोई पेट्रोलिंग टीम ताजे निशानों की रिपोर्ट दे. कोई रडार किसी सिग्नल का पता लगाए. सैटेलाइट की तस्वीर में नया निर्माण दिख सकता है. कोई इंसानी जरिया उस इलाके में और सैनिकों के होने की खबर दे सकता है.

अब बचना छिपने, अलग-अलग जगहों पर फैलने, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, धोखा देने और तेजी से हरकत करने पर निर्भर करता है. युद्ध का मैदान अब अधिक दिखाई देने लगा है. लेकिन सिर्फ दिखाई देने से युद्ध नहीं जीते जा सकते.असली चुनौती जानकारी को समझना है, हर ड्रोन डेटा बनाता है. सैटेलाइट, रडार, पेट्रोलिंग टीमें, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध इकाइयां, इंसानी जरीये, कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट और ओपन-सोर्स फीड भी ऐसा ही करते हैं. आधुनिक सेनाओं के पास जानकारी की कोई कमी नहीं है. अक्सर उनके पास जरूरत से ज़्यादा जानकारी होती है. हो सकता है कि कोई ड्रोन सड़क के पास गाड़ियों को चलते हुए दिखाए.

नई दिल्ली : यूक्रेन ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि ड्रोन आधुनिक युद्ध का सबसे प्रमुख प्रतीक बन गए हैं. सस्ते ड्रोनों ने महंगी तोपों, टैंकों, रडार, युद्धपोतों, विमानों और सप्लाई कॉलम को नुकसान पहुंचाया है. इनसे आवाजाही जोखिम भरी हो जाती है और छिपना कुछ समय के लिए ही मुमकिन होता है.इसका मतलब यह नहीं है कि टैंक, तोप, विमान या जहाज बेकार हो गए हैं. असली सबक यह है कि जो कुछ भी दिखाई दे सकता है, वह खतरे में पड़ सकता है.

यह जानकारी को एक साथ लाता है. ड्रोन से मिली जानकारी, सैटेलाइट इमेज, रडार इनपुट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पेट्रोलिंग रिपोर्ट और पुराने रिकॉर्ड को मिलाता है.

यह मतलब समझता है. यह रोजमर्रा की गतिविधियों और खतरे वाली गतिविधियों के बीच फर्क करने में मदद करता है. यह बताता है कि क्या कोई नई सड़क, गाड़ियों का काफिला, किसी इलाके में लगे टेंट या कम्युनिकेशन सिग्नल किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा हैं.

यह कार्रवाई को तेज करता है. एक बार टारगेट की पुष्टि हो जाने पर, सिस्टम कई विकल्प सुझा सकता है, शूटर को जानकारी भेज सकता है और हमले के बाद के आकलन में मदद कर सकता है.ड्रोन तो दिखने वाली मशीन है.

सॉफ्टवेयर वह सिस्टम है जो ड्रोन की देखी हुई चीजों को फैसले में बदलता है. यूक्रेन का 'डेल्टा' सिस्टम एक बैटलफील्ड-मैनेजमेंट सिस्टम है जो जानकारी को एक साथ लाता है, प्लानिंग में मदद करता है, मैसेजिंग की सुविधा देता है और ऑपरेशन की एक साझा तस्वीर बनाने में मदद करता है.

ऑटोनॉमी के लिए कंट्रोल की जरूरत - ऑटोनॉमस हथियार सिस्टम वह है, जो एक्टिवेट होने के बाद, बिना किसी और इंसानी दखल के टारगेट चुन सकता है और उन पर हमला कर सकता है. सॉफ्टवेयर इन ऑटोनॉमस हथियारों के लिए टारगेट का पता लगाने, उन्हें क्लासिफाई करने, प्राथमिकता तय करने और उन्हें असाइन करने में मदद कर सकता है. यह टारगेट को देखने और उस पर हमला करने के बीच के समय को कम कर सकता है.हालांकि, कुछ वजहों से इंसानी दखल की जरूरत महसूस की जाती है, जैसे-

मशीन किसी गाड़ी का पता तो लगा सकती है, लेकिन हो सकता है कि वह यह न समझ पाए कि आस-पास आम नागरिक हैं या नहीं.

हो सकता है कि सॉफ्टवेयर सरेंडर, धोखे, मेडिकल इवैक्यूएशन या प्रोटेक्टेड स्टेटस को न समझ पाए.

भारत को एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो अलग-अलग चीजों को एक साथ जोड़ने (फ्यूजन) पर केंद्रित हो.भारत को 'लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल' की निगरानी के लिए ड्रोन की जरूरत है. उसे रणनीतिक लक्ष्यों के लिए 'लोइटरिंग म्यूनिशन' (हवा में मंडराने वाले हथियार) चाहिए. उसे हिंद महासागर के लिए नौसैनिक ड्रोन की जरूरत है. उसे मुश्किल इलाकों के लिए लॉजिस्टिक्स ड्रोन चाहिए. साथ ही, उसे बेस, रडार, गोला-बारूद के इलाकों, काफिलों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों की सुरक्षा के लिए 'काउंटर-ड्रोन सिस्टम' की भी जरूरत है. लेकिन ड्रोन खरीदना सिर्फ पहला कदम है. भारत को ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो ड्रोन, सैटेलाइट, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंसर, गश्त की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस समरी और इलाके के डेटाबेस से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ सकें.इन सिस्टम को भारतीय सेना की शब्दावली, ग्रिड रेफरेंस, रिपोर्टिंग फ़ॉर्मेट, लड़ाई के नियम और ऑपरेशनल लॉजिक को समझना होगा. कोई आम कमर्शियल एआई मॉडल इसे अपने-आप नहीं समझ पाएगा. पहाड़ी इलाकों में लड़ाई,रेगिस्तान में ऑपरेशन, समुद्री निगरानी और उग्रवाद-विरोधी कार्रवाई - इन सभी में अलग-अलग तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं.

चीन का मोर्चा इसे जरूरी बनाता है. जानकारी को एक साथ लाने की चुनौती सबसे जरूरी है. हिमालय कायुद्धक्षेत्र कोई सपाट डिजिटल मैप नहीं है. वहां की जमीन ही तय करती है कि कैसे आगे बढ़ना है.घाटियां पहुंचने के रास्तों को रोकती हैं. मौसम सेंसर में रुकावट डालता है.ऊंचाई का असर ड्रोन, हेलीकॉप्टर, गाड़ियों और सैनिकों पर पड़ता है.

जमीन की बनावट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वजह से कम्युनिकेशन में रुकावट आ सकती है.चीन के मामले में, भारत का सामना तकनीकी रूप से मजबूतदुश्मन से होगा. पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने सैटेलाइट, ड्रोन, मिसाइल, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर औरसूचना अभियानों को आपस में जोड़ लिया है. मुकाबला इस बात का होगा कि कौन पहले पता लगाता है,कौन पहले समझता है, कौन पहले रुकावट डालता है और कौन पहले हमला करता है.

यहीं पर इंटेलिजेंस फ्यूजन एक युद्ध क्षमता बन जाता है. यह कमांडरों को बदलावों का जल्दी पता लगाने में मदद करता है.यह समय के साथ पैटर्न दिखाता है. यह अनिश्चितता को कम करता है. जब कम्युनिकेशन कमजोर हो जाता है, तो यह विकेंद्रीकृत कमांड में मदद करता है.निचले स्तर के कमांडरों को कमांडर के इरादे के मुताबिक काम करने में सक्षम होना चाहिए. वे मंजूरी मिलने का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि टारगेट अपनी जगह बदल ले,सिग्नल गायब हो जाए या दुश्मन पहले हमला कर दे.

भारत की सुरक्षा पर असर - भारत की सुरक्षा की जरूरत अब साफ है. ड्रोन की संख्या मायने रखती है. लेकिन इंटेलिजेंस फ्यूजन और सॉफ्टवेयर पर अपना कंट्रोल होना अधिक महत्वपूर्ण है. इम्पोर्ट किए गए फ्लाइट कंट्रोलर, विदेशी मिशन सॉफ्टवेयर, बंद AI मॉडल, बाहरी क्लाउड सर्विस या कमजोर नेविगेशन सपोर्ट पर निर्भरता युद्ध के समय कमजोरी बन सकती है. एक्सेस रोका जा सकता है. अपडेट बंद हो सकते हैं. डेटा लीक हो सकता है. छिपी हुई निर्भरताओं का फायदा उठाया जा सकता है.भारत को मिलिट्री सॉफ्टवेयर और इंटेलिजेंस फ्यूजन को रणनीतिक क्षमता के तौर पर देखना चाहिए. उसे एक सुरक्षित डिफेंस डेटा बैकबोन बनाना चाहिए. उसे मिलिट्री के लिए खास एआई मॉडल विकसित करने चाहिए. उसे खराब कम्युनिकेशन वाले इलाकों के लिए एज-कंप्यूटिंग क्षमता बनानी चाहिए. उसे जीपीएस-रहित और नाविक-आधारित (एनएवीआईसी) नेविगेशन को मजबूत करना चाहिए. उसे भारतीय फील्ड की स्थितियों में एआई सिस्टम का टेस्ट करना चाहिए. अगला युद्ध भी सैनिक ही लड़ेंगे. हिम्मत, लीडरशिप, लॉजिस्टिक्स और मनोबल निर्णायक बने रहेंगे. लेकिन सैनिक सॉफ्टवेयर से बने युद्ध के मैदान में लड़ेंगे. ड्रोन नजर रखने और पहुंने की क्षमता देंगे. इंटेलिजेंस फ्यूजन समझ देगा. सॉफ्टवेयर तय करेगा कि वह समझ कितनी तेजी से कार्रवाई में बदलती है.

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