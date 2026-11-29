धरती पर तेजी से खत्म हो रहे हैं जीव, 10 लाख प्रजातियों पर मंडराया खतरा; जलवायु संकट ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता
तुर्किये में COP 31 बिना समझौते के खत्म होने से जलवायु संकट गहरा गया है. क्या इंसान खुद लिख रहा है अपनी बर्बादी की कहानी?
Published : November 29, 2026 at 2:29 PM IST
तुर्की के अंताल्या में हुई COP 31 मीटिंग 9 नवंबर से 22 नवंबर, 2026 तक 14 दिनों तक चली और बिना किसी आखिरी क्लाइमेट पैक्ट के खत्म हुई. EU देशों ने उस टेक्स्ट को मंजूरी देने से मना कर दिया जिसमें क्लाइमेट चेंज के मुख्य कारण के तौर पर फॉसिल फ्यूल का नाम साफ तौर पर नहीं लिया गया था, और असल में सभी साइंटिफिक नतीजों और चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया.
EU के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे "समय में पीछे जाकर बातचीत करने" या ऐसी डील को स्वीकार नहीं करेंगे जो COP28 ग्लोबल स्टॉकटेक के कमिटमेंट से पीछे हटकर फॉसिल फ्यूल को "ग्रीनवॉश" करती है. इसलिए, सबसे बड़ी रुकावट "फॉसिल फ्यूल" शब्द था, और तेल बनाने वाले देशों ने समझौता करने से मना कर दिया. अब हम तापमान बढ़ने और उससे होने वाले क्लाइमेट बदलावों को रोकने की अपनी कोशिशों में रफ़्तार खो चुके हैं.
1880 और 2012 के बीच, दुनिया भर में जमीन और समुद्र की सतह का कुल तापमान 0.85°C बढ़ा, और हाल के तीन दशक 1850 के बाद से किसी भी पिछले दशक की तुलना में लगातार ज़्यादा गर्म रहे. तापमान के उलट, बारिश में बदलाव जगह के हिसाब से अलग-अलग होते हैं, कुछ इलाकों में बढ़ोतरी होती है और कुछ में कमी.
बहुत ज़्यादा घटनाएं- जैसे हीट वेव, बाढ़, तूफान और सूखा- क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा हो रही हैं और बायोडायवर्सिटी के लिए और खतरा पैदा कर रही हैं. समुद्र का लेवल बढ़ने और CO₂ लेने से समुद्र पर असर पड़ रहा है, जिससे समुद्र की एसिडिटी में 26% की बढ़ोतरी हुई है. जो स्पीशीज नए क्लाइमेट के हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकतीं, अपनी रेंज नहीं बदल सकतीं, या अपनी फिज़ियोलॉजी या व्यवहार को नहीं बदल सकतीं, उन्हें इन क्लाइमेट बदलावों से खत्म होने का सबसे ज़्यादा खतरा है.
आने वाले दशकों में क्लाइमेट चेंज, हैबिटैट लॉस से आगे निकलकर बायोडायवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है. फॉसिल फ्यूल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी ग्रीनहाउस गैसों का बढ़ता कंसंट्रेशन तेज़ी से क्लाइमेट चेंज ला रहा है, जिससे बदले में हैबिटैट में तेजी से फिजिकल और बायोलॉजिकल बदलाव होने से बायोडायवर्सिटी पर असर पड़ रहा है.
नई स्टडीज से पता चलता है कि यह ग्रह छठे मास एक्सटिंक्शन में जा रहा है, जो खाना, पानी और एक स्थिर क्लाइमेट देने वाले नेचुरल सिस्टम को खत्म करके सीधे इंसानी जिंदगी के लिए खतरा है. अनुमान है कि हैबिटैट के नुकसान, क्लाइमेट चेंज, ज़्यादा इस्तेमाल और प्रदूषण की वजह से स्पीशीज नेचुरल बैकग्राउंड लेवल से 100 से 1,000 गुना या उससे भी ज़्यादा तेजी से गायब हो रही हैं.
कई साइंटिस्ट चेतावनी देते हैं कि अगर मौजूदा ट्रेंड जारी रहे तो छठा मास एक्सटिंक्शन चल रहा है या होने वाला है, हालांकि रिसर्चर इस बात पर बहस करते हैं कि मॉडर्न डेटा की तुलना पिछले मास एक्सटिंक्शन से सीधे कैसे की जा सकती है. ट्रेडिशनल मास एक्सटिंक्शन को आम तौर पर जियोलॉजिकली कम समय में कम से कम 75% स्पीशीज़ के खत्म होने के रूप में डिफाइन किया जाता है- यह एक ऐसी लिमिट है जो आज शायद नहीं पहुंची है, हालांकि स्टडीज का अनुमान है कि अगर बायोडायवर्सिटी का नुकसान बिना रोक-टोक के होता रहा तो यह सदियों में पहुंच सकती है.
धरती ने अपने 4 अरब साल के इतिहास में कई बार बड़े पैमाने पर जानवरों का खत्म होना देखा है. इन घटनाओं की डिटेल्स से पता चलता है कि इनके बड़े इवोल्यूशनरी नतीजे हुए, जिसमें नए जीवों का बनना भी शामिल है. सच तो यह है कि सभी जीव आखिरकार खत्म हो जाते हैं, जिससे नई स्पीशीज के लिए रास्ता बनता है.
फॉसिल रिकॉर्ड हमारे ग्रह पर जीवन में हुए बड़े बदलावों को डॉक्यूमेंट करता है और बायोडायवर्सिटी पर इंसानों के असर को एवैल्यूएट करने के लिए एक बेसलाइन देता है. सभी स्पीशीज आखिरकार खत्म हो जाती हैं: पृथ्वी पर अब तक रहने वाली लगभग चार बिलियन स्पीशीज में से, लगभग 99% अब खत्म हो चुकी हैं. एवोल्यूशन के जरिए नई स्पीशीज के आने से आमतौर पर खत्म होने की दर बैलेंस हो जाती है. हालांकि, पृथ्वी पर जीवन के पूरे इतिहास में खत्म होने की दर एक जैसी नहीं रही है और कई बार यह नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है.
फॉसिल रिकॉर्ड में पांच सबसे गंभीर मास एक्सटिंक्शन में एंड-ऑर्डोविशियन इवेंट (445–440 मिलियन साल पहले) शामिल है, जब लगभग 86% स्पीशीज गायब हो गईं. लेट डेवोनियन (375–359 मिलियन साल पहले) के दौरान, लगभग 75% स्पीशीज खत्म हो गईं. एक और एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसमें 96% स्पीशीज गायब हो गईं, पर्मियन (252 मिलियन साल पहले) के आखिर में हुआ था.
लगभग 200 मिलियन साल पहले, ट्राइएसिक के आखिर में लगभग 80% स्पीशीज खत्म हो गईं. पांचवां मास एक्सटिंक्शन 65 मिलियन साल पहले हुआ था, जो क्रेटेशियस पीरियड के खत्म होने का निशान था. यह तब हुआ जब डायनासोर-जानवरों की दुनिया का मुख्य हिस्सा- गायब हो गए, जिससे मैमल्स के बचने के मौके खुले और आखिरकार इंसानी प्रजाति का जन्म हुआ.
इन बड़े एक्सटिंक्शन की घटनाओं और उनसे जुड़े बायोडायवर्सिटी के नुकसान के लिए कई वजहें बताई गई हैं, जिनमें एस्टेरॉयड का असर, लंबे समय तक चलने वाले ज्वालामुखी विस्फोट, और क्लाइमेट चेंज शामिल हैं, जिनसे समुद्र और एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री बदल गई.
अभी हो रहे मास एक्सटिंक्शन के पीछे क्या कारण हैं?
जैसा कि पहले बताया गया है, पिछले आधे अरब सालों में, धरती पर जीवन लगभग पांच बार खत्म हो चुका है- जैसे क्लाइमेट चेंज, बहुत ज़्यादा आइस एज, ज्वालामुखी विस्फोट, और 65 मिलियन साल पहले मेक्सिको की खाड़ी से टकराने वाले एक एस्टेरॉयड से डायनासोर और कई दूसरी प्रजातियां खत्म हो गईं. इन घटनाओं को बिग फाइव मास एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है, और सारे सबूत बताते हैं कि अब हम छठे एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं.
पहले के बड़े पैमाने पर खत्म होने के उलट, जो कुदरती वजहों से हुए थे, खत्म होने की मौजूदा लहर इंसानी कामों की वजह से हो रही है. बायोडायवर्सिटी पर इंसानों का असर लगभग 59,000 साल पहले शुरू हुआ था, जो बहुत ज़्यादा शिकार और बहुत ज़्यादा मछली पकड़ने, रहने की जगह के नुकसान और खराब होने, क्लाइमेट चेंज और हमलावर प्रजातियों के आने से शुरू हुआ.
इंडस्ट्रियल क्रांति के बाद से, कुदरत में इंसानी दखल और तेजी आई है. अब हम जियोलॉजिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से तेजी से क्लाइमेट बदल रहे हैं. हम धरती की सतह को बदल रहे हैं: जंगल काट रहे हैं, मोनोकल्चर खेती कर रहे हैं जो कई प्रजातियों के लिए नुकसानदायक है, और बहुत ज़्यादा मछली पकड़ रहे हैं. यह लिस्ट बहुत लंबी है. जियोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि ऐतिहासिक बड़े पैमाने पर खत्म होने की घटनाएं हजारों से लाखों सालों में हुईं. इसके उलट, इंसानों की वजह से हुए बदलाव सिर्फ सदियों और दशकों में हुए हैं- जिससे जंगली प्रजातियां पूरी तरह से ढल नहीं पातीं.
जो बड़े पैमाने पर खत्म हो रहा है, उसके अलग-अलग पहलुओं पर हज़ारों रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं. उदाहरण के लिए, साइंस एडवांसेज में छपी एक स्टडी के अनुसार, अभी जानवरों के खत्म होने की दर नॉर्मल से 100 गुना ज़्यादा हो सकती है. धरती के समुद्र और जंगल अनगिनत प्रजातियों को पनाह देते हैं, जिनमें से कई शायद हमारे जानने से पहले ही गायब हो जाएंगी.
लेखकों का नतीजा है कि छठा मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, और बची हुई बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विसेज़ को बचाने का मौका "तेजी से बंद हो रहा है." लगभग 8 मिलियन पौधों और जानवरों की प्रजातियों में से लगभग 1 मिलियन विलुप्त होने के खतरे में हैं, जिनमें से कई कुछ ही दशकों में खत्म हो जाएंगी और 1970 से मॉनिटर की जाने वाली वाइल्डलाइफ़ आबादी में औसतन 69% की गिरावट आई है.
स्टडीज बताती हैं कि हैबिटैट का खत्म होना बायोडायवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है. जैसे-जैसे इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नेचुरल हैबिटैट को बदल रहे हैं- खेती, जानवर पालने, लकड़ी की कटाई, सड़कें और शहर- हम उन अलग-अलग प्रजातियों पर बुरा असर डाल रहे हैं जो उन हैबिटैट पर निर्भर हैं. उदाहरण के लिए, जब हैबिटैट को खेत, चारागाह या उपनगरों में बदल दिया जाता है, तो कुछ प्रजातियों की संख्या बढ़ सकती है (जैसे फसलें या खरपतवार वाली प्रजातियां जो खराब मिट्टी में पनपती हैं), जबकि दूसरी प्रजातियां कम हो जाती हैं या विलुप्त भी हो जाती हैं.
जैसे-जैसे जंगल साफ हो रहे हैं और घास के मैदानों पर पक्की सड़क बन रही है, जंगली हैबिटैट बिखर रहे हैं, जिससे आबादी अलग-थलग पड़ रही है और प्रजातियों को वह इलाका नहीं मिल पा रहा है जिसकी उन्हें खाने, माइग्रेट करने और बच्चे पैदा करने के लिए जरूरत है. इस बदलाव का पैमाना ग्लोबल बायोमास डिस्ट्रीब्यूशन में दिखता है: इंसान और उनके पालतू जानवर अब धरती पर सभी मैमल्स के बायोमास का हैरान करने वाला 96% हिस्सा हैं, जिससे जंगली मैमल्स के पास सिर्फ 4% बचा है.
ग्रह के जगह और बायोलॉजिकल रिसोर्स पर एकाधिकार करके, इंसानों की आबादी बढ़ने से ग्लोबल वाइल्डलाइफ के लिए बदलाव का सीधा तरीका बनता है. जहां नेचुरल हैबिटैट बचा भी है, वह छोटे-छोटे हिस्सों में बंट सकता है जो ज़्यादा स्पीशीज को सपोर्ट नहीं कर सकते. बचे हुए हिस्सों में न सिर्फ कम रिसोर्स हैं, बल्कि वे दूसरे तरह के हैबिटैट से भी घिरे हैं, जिससे स्पीशीज के लिए माइग्रेट करना मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है.
अपनी 2026 की किताब 'द लास्ट एनिमल: ह्यूमन हिस्ट्री एंड द फेट ऑफ़ लाइफ़ ऑन अर्थ फ्रॉम द आइस एज टू द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन' में, काइल हार्पर का तर्क है कि इंसानी तरक्की और बायोडायवर्सिटी का नुकसान एक ही इतिहास के अहम हिस्से हैं और इंसानियत में अभी भी बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर एक्सटिंक्शन को रोकने की ताकत है. ई. ओ. विल्सन के "सिक्स्थ एक्सटिंक्शन" के कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हुए, हार्पर इसे एक चेतावनी मानते हैं, और कहते हैं कि इंसानियत अभी भी रास्ता बदल सकती है.
ग्लोबल इकॉनमी नेचुरल हैबिटैट को बाहरी एसेट मानती है, और वॉटर फिल्ट्रेशन, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और पॉलिनेशन जैसी इकोसिस्टम सर्विसेज की कीमत तय करने में नाकाम रहती है क्योंकि वे GDP में दिखाई नहीं देतीं. इससे लंबे समय तक बचाने के बजाय शॉर्ट-टर्म एक्सट्रैक्शन की तरफ इंसेंटिव बढ़ जाते हैं- सबसे ज़्यादा मवेशियों और सोया सप्लाई चेन में दिखता है जो सस्ती चीजों के लिए अमेजन और साउथ-ईस्ट एशियाई रेनफॉरेस्ट को साफ करते हैं.
असल में, मौजूदा इकॉनमिक सिस्टम बायोडायवर्सिटी के नुकसान को सब्सिडी देता है, और खास प्रजातियों के खत्म होने को एक आम बिजनेस कॉस्ट मानता है. ग्लोबल क्लाइमेट समिट का फेल होना नेचुरल प्रोसेस में बढ़ते इंसानी दखल और चल रहे क्लाइमेट संकट से होने वाले बिगड़ते एनवायरनमेंटल नुकसान के लिए बुरा संकेत है. एक्सपर्ट्स ने कॉन्फ्रेंस की आलोचना करते हुए इसे लीडरशिप की एक हैरान करने वाली नाकामी बताया, ऐसे समय में जब क्लाइमेट संकट तेजी से बढ़ रहा है और इसके खतरनाक नतीजे हो रहे हैं.
इसे भी पढ़ेंः
- दुनिया में क्लाइमेट चेंज से 1.5 अरब महिलाओं पर संकट; 14 करोड़ बच्चियां हो जाएंगी बेहद गरीब, भारत में सबसे ज्यादा रिस्क
- क्लाइमेट चेंज इंसानों को बना देगा बौना; 120 देशों पर खतरा, बच्चों की लंबाई में 13% की गिरावट, 35 लाख की लंबाई रह जाएगी कम
- खतरे में धरती का लाइफ सपोर्ट! इंसानों ने पार कीं 9 में से 7 लक्ष्मण रेखाएं, 2 पर रेड अलर्ट
- भीषण गर्मी झेलेंगे पौने चार अरब लोग... 2050 तक पारा 2 डिग्री बढ़ने का खतरा, ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में होगी दुनिया की आधी आबादी