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धरती पर तेजी से खत्म हो रहे हैं जीव, 10 लाख प्रजातियों पर मंडराया खतरा; जलवायु संकट ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता

जलवायु शिखर सम्मेलन ने पृथ्वी के भविष्य से मुंह मोड़ लिया. (प्रतीकात्मक तस्वीर) ( Getty Images )

By C P Rajendran 12 Min Read

तुर्की के अंताल्या में हुई COP 31 मीटिंग 9 नवंबर से 22 नवंबर, 2026 तक 14 दिनों तक चली और बिना किसी आखिरी क्लाइमेट पैक्ट के खत्म हुई. EU देशों ने उस टेक्स्ट को मंजूरी देने से मना कर दिया जिसमें क्लाइमेट चेंज के मुख्य कारण के तौर पर फॉसिल फ्यूल का नाम साफ तौर पर नहीं लिया गया था, और असल में सभी साइंटिफिक नतीजों और चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया.

EU के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे "समय में पीछे जाकर बातचीत करने" या ऐसी डील को स्वीकार नहीं करेंगे जो COP28 ग्लोबल स्टॉकटेक के कमिटमेंट से पीछे हटकर फॉसिल फ्यूल को "ग्रीनवॉश" करती है. इसलिए, सबसे बड़ी रुकावट "फॉसिल फ्यूल" शब्द था, और तेल बनाने वाले देशों ने समझौता करने से मना कर दिया. अब हम तापमान बढ़ने और उससे होने वाले क्लाइमेट बदलावों को रोकने की अपनी कोशिशों में रफ़्तार खो चुके हैं.