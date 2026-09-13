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शेख खालिद-पेजेश्कियान मुलाकात: गहराते पश्चिम एशिया संकट के बीच एक कूटनीतिक पहल

ब्रिक्स समिट के दौरान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच बैठक हुई. ( ETV Bharat via Abu Dhabi Media Office )

नई दिल्ली: ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के लिए, भौगोलिक स्थिति के कारण एक-दूसरे से अलग होना मुश्किल है, भले ही उनके राजनीतिक और सुरक्षा संबंध बहुत तनावपूर्ण हों. शनिवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट के दौरान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच हुई बैठक इसलिए अहम है क्योंकि यह पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच कूटनीतिक बातचीत को बनाए रखने की एक कोशिश है.

अबू धाबी सरकार के मीडिया कार्यालय ने एक बयान में कहा, "बैठक के दौरान, महामहिम (शेख खालिद) और ईरानी राष्ट्रपति ने आपसी हित के कई क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने क्षेत्र के लोगों के लिए शांति और विकास के अवसरों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ तनाव को कम करने, तनाव कम करने को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने के प्रयासों का समर्थन करने के महत्व पर भी जोर दिया."

खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री स्थिरता, व्यापार और ऊर्जा में ईरान और UAE के बीच साझा हितों को देखते हुए, यह बातचीत काफी अहम हो सकती है क्योंकि दोनों ही देश अपने पहले से ही नाजुक संबंधों को और खराब किए बिना संघर्ष के दुष्प्रभावों को संभालने के तरीकों की तलाश कर रहे हैं.

इस बैठक का समय बहुत महत्वपूर्ण है. UAE ने ईरान पर अपने क्षेत्र पर हमला करने का आरोप लगाया है और 31 अगस्त को UAE के समुद्री जलक्षेत्र में ईरानी ड्रोन हमले की निंदा करते हुए इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन बताया है. अबू धाबी ने कहा कि वह इसके लिए ईरान को जिम्मेदार मानता है और ऐसे हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है.

ब्रिक्स समिट में बैठक के दौरान हाथ मिलते हुए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान (ETV Bharat via Abu Dhabi Media Office)

UAE ने बाद में यह स्पष्ट कर दिया है कि इस संघर्ष ने भरोसे को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है. UAE के राजनयिक सलाहकार अनवर करकाश (Anwar Gargash) ने 7 सितंबर को कहा कि ईरान के हमलों ने दशकों से स्थापित भरोसे को खत्म कर दिया है और इस विश्वास को फिर से बनाने में वर्षों या दशक भी लग सकते हैं. साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भौगोलिक स्थिति के कारण तेहरान के साथ व्यावहारिक कामकाजी संबंध बनाए रखना जरूरी है.

इस पृष्ठभूमि में, शेख खालिद और पेजेश्कियान के बीच हुई बैठक इस बात का एक महत्वपूर्ण संकेत है कि बुरी तरह से खराब हो चुके रिश्ते को भी हमेशा के लिए संवादहीन नहीं छोड़ा जा सकता.

नई दिल्ली में इस बैठक का होना अपने आप में कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है.

भारत ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी ऐसे समय में की है जब यह समूह पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर मतभेदों का सामना कर रहा है. ईरान और UAE दोनों ही ब्रिक्स के सदस्य हैं, लेकिन संघर्ष के बढ़ने के साथ ही उनके रणनीतिक रुख में भारी अंतर आया है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ब्रिक्स सदस्यों को एक संयुक्त घोषणापत्र पर आम सहमति बनाने में कठिन वार्ताओं का सामना करना पड़ा, जिसमें पश्चिम एशिया का तनाव आम सहमति के लिए प्रमुख चुनौतियों में से एक था.

इन मतभेदों के बावजूद, एक संयुक्त घोषणा पर अंतिम सहमति ने BRICS के एक ऐसे मंच के रूप में महत्व को साबित किया, जहां प्रतिस्पर्धी हितों वाले देश आपस में बातचीत जारी रख सकते हैं.

इसलिए शेख खालिद और पेजेश्कियान की मुलाकात एक व्यापक कूटनीतिक परिदृश्य का हिस्सा है: नई दिल्ली ने एक ऐसा तटस्थ बहुपक्षीय मंच प्रदान किया जहां खाड़ी देशों और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क-सूत्र बनाए रखा जा सका - और यह तब हुआ, जब दोनों पक्षों के बीच आपसी भरोसे में भारी कमी आई हुई थी.

फिर भी, इस बैठक को UAE और ईरान के बीच तुरंत किसी नए या बेहतर संबंधों की शुरुआत के प्रमाण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय अध्ययन स्कूल में पश्चिम एशियाई अध्ययन केंद्र के एसोसिएट प्रोफेसर मुदस्सिर कमर के अनुसार, यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि शेख खालिद और पेजेश्कियान के बीच शनिवार को हुई बैठक ईरान-UAE संबंधों को किस दिशा में ले जाएगी.

कमर ने ईटीवी भारत से कहा, "लेकिन यह निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि मुझे लगता है कि फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब UAE सरकार के इतने उच्च प्रतिनिधि, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और ईरान के राष्ट्रपति के बीच आमने-सामने मुलाकात हुई है और उन्होंने आपसी प्रयासों पर भी सहमति जताई है. यह इस बात को रेखांकित करता है कि BRICS भी खाड़ी क्षेत्र में इस समय चल रही समस्या के समाधान में, या कम से कम एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करने में भूमिका निभा सकता है जो समाधान की ओर ले जा सके."

ब्रिक्स समिट के दौरान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच बैठक (ETV Bharat via Abu Dhabi Media Office)

साथ ही, उन्होंने कहा कि वह इस बारे में कोई अटकलें नहीं लगाना चाहेंगे कि यह कैसे आगे बढ़ेगा या आगे क्या होगा. कमर ने आगे कहा, "हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा, हमें देखना होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है."

संप्रभुता, क्षेत्रीय सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और हमलों को रोकने पर UAE का सार्वजनिक रुख हमेशा की तरह दृढ़ है. साथ ही, अबू धाबी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बातचीत और क्षेत्रीय सहयोग अभी भी जरूरी हैं.