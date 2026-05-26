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जानिए, क्यों बांग्लादेश की मांग के बावजूद शेख हसीना का प्रत्यर्पण है बेहद मुश्किल?

बांग्लादेश की मांगों के बावजूद, संधि के नियम और राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण शेख हसीना का भारत से प्रत्यर्पण आसान नहीं है.

Sheikh Hasina extradition
शेख हसीना. (File) (ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : May 26, 2026 at 4:51 PM IST

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नयी दिल्ली: बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद के उस बयान ने एक बार फिर दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि (extradition treaty) की कानूनी पेचीदगियों की तरफ ध्यान खींचा है, जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस भेजने की मांग की है.

अहमद ने 'बांग्लादेश सचिवालय रिपोर्टर्स फोरम' (BSRF) द्वारा आयोजित एक चर्चा के दौरान कहा, "हम अभी भी यह उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि की कानूनी प्रक्रियाओं के तहत उन्हें वापस भेजेगी. हम चाहते हैं कि वे मुकदमे का सामना करें." उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत के निवर्तमान उच्चायुक्त (High Commissioner) प्रणय वर्मा ने सप्ताहांत में ढाका में प्रधानमंत्री तारिक रहमान से विदाई मुलाकात की.

मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से पूछे गए उस सवाल का जवाब देते हुए, जिसमें कहा गया था कि शेख हसीना देश वापस लौट सकती हैं और उन्हें ट्रैवल पास दिए जाने की चर्चा है, अहमद ने कहा कि बांग्लादेश ने विदेश मंत्रालय के ज़रिए भारत सरकार को कई बार पत्र भेजकर उनके प्रत्यर्पण (सौंपने) की मांग की है.

इसी बीच, भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा और तारिक रहमान की मुलाकात के बाद, भारतीय उच्चायोग ने अपने एक्स (X) हैंडल पर पोस्ट किया कि निवर्तमान दूत ने "दोनों देशों के लोगों के आपसी लाभ और साझा समृद्धि के लिए बांग्लादेश के साथ बहुआयामी जुड़ाव को और गहरा करने की भारत की इच्छा को दोहराया है." पोस्ट में आगे कहा गया, "उन्होंने दोनों देशों की विकास प्राथमिकताओं से जुड़े सहयोग के विभिन्न संभावित क्षेत्रों पर भी संक्षेप में चर्चा की."

Sheikh Hasina extradition
राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना से हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. तस्वीर 22 जून, 2024 की है, तब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं. (IANS)

हालांकि, असल बात यह है कि भले ही बांग्लादेश सरकार मुकदमे का सामना करने के लिए शेख हसीना के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग करे, लेकिन नई दिल्ली (भारत सरकार) उन्हें सौंपने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है.

ऐसा मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि इस संधि में एक 'राजनीतिक अपराध अपवाद' शामिल है, जो शेख हसीना को प्रत्यर्पण से सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता है. असल में, पिछले महीने यहां एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत स्थापित कानूनी और न्यायिक चैनलों के माध्यम से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश के औपचारिक अनुरोध की समीक्षा कर रहा है.

जायसवाल ने कहा था, "इस अनुरोध की जांच चल रही न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में की जा रही है. हम इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे. हम सभी घटनाक्रमों पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं."

हसीना के प्रत्यर्पण में सबसे बड़ी बाधा 2013 की भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 6 में है. यह अनुच्छेद अनुरोध किए गए देश (यानी भारत) को प्रत्यर्पण से इनकार करने की अनुमति देता है, यदि वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण मांगा गया है, "राजनीतिक प्रकृति का" हो.

यह क्लॉज हसीना के मामले में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश में उनके खिलाफ दर्ज मामले अगस्त 2024 में उनकी सत्ता से बेदखली के बाद देश के अस्थिर राजनीतिक बदलाव से गहराई से जुड़े हुए हैं. भारत यह तर्क दे सकता है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं या बांग्लादेश में प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच राजनीतिक टकराव का नतीजा हैं.

अंतरराष्ट्रीय प्रत्यर्पण कानून (International extradition law) पारंपरिक रूप से 'राजनीतिक अपराध अपवाद' को मान्यता देता है, ताकि सरकारें अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए आपराधिक मुकदमों का इस्तेमाल न कर सकें.

चूंकि शेख हसीना 15 से अधिक वर्षों तक सरकार की प्रमुख रहीं और बांग्लादेश के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में से एक हैं, इसलिए भारत संभवतः इस बात की जांच करेगा कि आरोप वास्तविक आपराधिक जवाबदेही से जुड़े हैं या ढाका की वर्तमान सरकार द्वारा राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए हैं. यदि भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि ये कानूनी कार्रवाइयां राजनीति से प्रेरित हैं, तो वह संधि के तहत ही कानूनी रूप से प्रत्यर्पण से इनकार कर सकती है.

प्रत्यर्पण संधियां किसी आरोपी को अपने आप सौंपने की व्यवस्था के रूप में काम नहीं करती हैं. भले ही बांग्लादेश प्रत्यर्पण का औपचारिक अनुरोध करे, लेकिन संधि की शर्तें पूरी होती हैं या नहीं, इस पर निर्णय लेने का संप्रभु अधिकार भारत के पास सुरक्षित है.

भारतीय कानून के तहत, प्रत्यर्पण के अनुरोधों की जांच राजनयिक, कानूनी और न्यायिक चैनलों के माध्यम से की जाती है. भारत सरकार इस बात का मूल्यांकन करेगी कि कथित अपराध संधि के दायरे में आते हैं या नहीं, क्या पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, क्या आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई (फेयर ट्रायल) का मौका मिलेगा, क्या अनुरोध राजनीति से प्रेरित है, और क्या प्रत्यर्पण करने से मानवीय दृष्टिकोण का उल्लंघन होगा.

राजनयिक मंजूरी मिलने के बाद भी, यदि शेख हसीना प्रत्यर्पण प्रक्रिया को कानूनी रूप से चुनौती देती हैं, तो इसमें भारतीय अदालतें शामिल हो सकती हैं. भारत इस बात पर भी विचार कर सकता है कि क्या बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक माहौल में शेख हसीना को निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया मिल पाएगी.

जब से शेख हसीना को पद से हटाया गया है, बांग्लादेश ने भीषण राजनीतिक अस्थिरता, हिंसक झड़पें और पूर्व सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों व विपक्षी ताकतों के बीच गहरा ध्रुवीकरण देखा है. यदि भारतीय अधिकारियों को लगता है कि शेख हसीना को राजनीति से प्रेरित मुकदमेबाजी, अनुचित हिरासत या व्यक्तिगत सुरक्षा के खतरों का सामना करना पड़ सकता है, तो यह प्रत्यर्पण को टालने या खारिज करने का आधार बन सकता है.

आधुनिक प्रत्यर्पण प्रथाओं में तेजी से मानवाधिकारों से जुड़े पहलुओं को शामिल किया जा रहा है, भले ही संधियों में उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो. किसी भी प्रत्यर्पण अनुरोध की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि बांग्लादेश शेख हसीना के खिलाफ सटीक रूप से कौन से आरोप दर्ज करता है.

यदि ढाका ऐसे आरोप लगाता है जिन्हें आमतौर पर सामान्य आपराधिक अपराध माना जाता है- जैसे कि भ्रष्टाचार, हत्या या सीधे आपराधिक जिम्मेदारी से जुड़े अपराध जिनके पीछे ठोस सबूत हों- तो भारत पर इस अनुरोध पर गंभीरता से कार्रवाई करने का अधिक दबाव होगा.

हालांकि, यदि आरोप प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए राजनीतिक निर्णयों, विरोध प्रदर्शनों को दबाने, कार्यपालिका के अधिकारों के दुरुपयोग या शासन से जुड़े कार्यों से संबंधित हैं, तो भारत उन्हें अनुच्छेद 6 के तहत छूट प्राप्त राजनीतिक अपराधों के रूप में वर्गीकृत कर सकता है.

2013 में हस्ताक्षरित प्रत्यर्पण संधि में मुख्य रूप से सबूतों की आवश्यकताओं को आसान बनाने के लिए 2016 में संशोधन किया गया था. इस संशोधन ने प्रत्यर्पण के स्तर पर व्यापक सबूत प्रदान करने के लिए अनुरोध करने वाले देश के बोझ को कम कर दिया था.

हालांकि, इस संशोधन ने 'राजनीतिक अपराध अपवाद' को खत्म नहीं किया. इसलिए, बांग्लादेश के लिए प्रक्रियात्मक रूप से अनुरोध प्रस्तुत करना भले ही आसान हो गया हो, लेकिन भारत के पास अभी भी राजनीतिक आधार पर प्रत्यर्पण को खारिज करने का अधिकार सुरक्षित है.

एक और उलझाने वाला कारक शेख हसीना का अंतरराष्ट्रीय कद और भारत के साथ उनका लंबा राजनीतिक रिश्ता है. उनके कार्यकाल के दौरान, भारत और बांग्लादेश ने आतंकवाद विरोधी सहयोग, कनेक्टिविटी (संपर्क), रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में असामान्य रूप से करीबी रणनीतिक संबंध विकसित किए थे. नई दिल्ली में उनकी सरकार को दक्षिण एशिया में भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक के रूप में देखा जाता था.

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शेख हसीना ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. तस्वीर 22 जून, 2024 की है. (IANS)

एक ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री का प्रत्यर्पण करना, जिसने भारत के साथ गहरे रणनीतिक संबंध बनाए रखे हों, बड़े राजनयिक और भू-राजनीतिक प्रभाव पैदा करेगा. बांग्लादेशी शिक्षाविद और राजनीतिक विश्लेषक शारीन शजहान नाओमी के अनुसार, बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT), जिसे हसीना के मामले की सुनवाई करनी है, उसे राजनीति से प्रेरित और अवैध माना जाता है.

ढाका से ईटीवी भारत से फोन पर बात करते हुए नाओमी ने बताया, "असल में, हसीना की अवामी लीग पार्टी ने ही साल 2009 में आईसीटी का गठन किया था. इसका मकसद बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान 1971 में पाकिस्तानी सेना और उनके स्थानीय मददगारों द्वारा किए गए नरसंहार के संदिग्धों की जांच करना और उन पर मुकदमा चलाना था. आईसीटी की स्थापना तब की गई थी जब हसीना नरसंहार के जिम्मेदार पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में नहीं ले जा सकीं."

हालांकि, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए शोध, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में हुए अध्ययनों से यह सामने आया है कि खुद आईसीटी (ICT) अब राजनीति से प्रेरित और अवैध प्रकृति का हो गया है. नाओमी ने सवाल उठाया, "ऐसी स्थिति में, क्या भारत हसीना का प्रत्यर्पण करेगा? भारत अधिक से अधिक यह कह सकता है कि हसीना का मामला हेग स्थित आईसीटी (ICJ) में ले जाया जाना चाहिए. लेकिन उससे पहले, एक उचित और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए."

हसीना के प्रत्यर्पण का एक दूसरा पहलू भी है. नाओमी ने विस्तार से बताते हुए कहा, "असल में, खुद अवामी लीग के समर्थक चाहते हैं कि हसीना बांग्लादेश लौट आएं. उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक है कि उनके आने से अवामी लीग के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आएंगे. यह बांग्लादेश की नई सरकार के लिए बेहद असुविधाजनक स्थिति बन जाएगी."

संक्षेप में कहें तो, भले ही बांग्लादेश शेख हसीना की वापसी के लिए 2013 की प्रत्यर्पण संधि और उसके 2016 के संशोधन का सहारा ले सकता है, लेकिन अनुच्छेद 6 के तहत मिलने वाली 'राजनीतिक अपराध की छूट' उनके लिए एक बड़ा कानूनी सुरक्षा कवच बनी हुई है. इसके साथ ही, राजनीति से प्रेरित कार्रवाई की आशंका, निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी, क्षेत्रीय कूटनीति और भारत के करीबी सहयोगी के रूप में शेख हसीना के पूर्व प्रधानमंत्री वाले कद को देखते हुए, मौजूदा व्यवस्था के तहत उनका प्रत्यर्पण कानूनी रूप से विवादित और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील होगा.

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