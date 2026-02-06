ETV Bharat / opinion

विजन महासागर: सेशेल्स के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से मजबूत होंगे समुद्री सुरक्षा और 'ब्लू इकोनॉमी' के रिश्ते

सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति, डॉ. पैट्रिक हर्मिनी भारत यात्रा पर 5 फरवरी को चेन्नई पहुंचे. ( IANS )

बेरी ने ईटीवी भारत को बताया, "सेशेल्स रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है. भारत, सेशेल्स के साथ व्यापक समुद्री सहयोग बढ़ाने का इच्छुक रहा है. नशीली दवाओं की तस्करी, समुद्री डकैती और आतंकवाद जैसे समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर उनकी चिंताएं भारत के समान ही हैं."

विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन थिंक टैंक की सीनियर फेलो और अफ्रीका मामलों की विशेषज्ञ रुचिरा बेरी के अनुसार, राष्ट्रपति डॉ. हर्मिनी की भारत यात्रा के दौरान भारत-सेशेल्स समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा होना तय है.

भारत और सेशेल्स के बीच अब तक द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ' लामिटी' के दस संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं. जिसका नवीनतम आयोजन मार्च 2024 में विक्टोरिया में हुआ था. इसके अलावा, भारत ने अप्रैल 2021 में सेशेल्स कोस्ट गार्ड को फास्ट पेट्रोल वेसल 'SCG PS जोरोस्टर' सौंपा था. सेशेल्स सरकार के अनुरोध पर मई 2022 में दो औपचारिक तोपें और गोला-बारूद भी उपहार स्वरूप दिए गए थे.

भारत ने सेशेल्स को दो डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान भी उपहार में दिए हैं, जिनमें से पहला 2013 में और दूसरा जून 2018 में दिया गया था. भारत ने 2015 में सेशेल्स को छह तटीय निगरानी रडार सिस्टम भी उपहार में दिए और उन्हें स्थापित किया, जिससे सेशेल्स की तटीय सुरक्षा बेहतर हुई है. वर्तमान में भारत की सहायता से इनकी मरम्मत की जा रही है.

भारत ने सेशेल्स को 2005 और 2014 में क्रमशः 'पीएस टोपाज' (PS Topaz) और 'पीएस कॉन्स्टेंट' (PS Constant) नामक दो गश्ती नौकाएं उपहार में दी थीं. इसके अलावा, 2016 में भारतीय तटरक्षक बल की फास्ट इंटरसेप्टर बोट C-405 (जिसे 'पीबी हर्म्स' नाम दिया गया) भेंट की गई थी. इसके स्थान पर एक नया जहाज 'पीबी बुडियस' (PB Boudeuse) 25 फरवरी, 2025 को सेशेल्स के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में सौंपा और तैनात किया गया.

भारत और सेशेल्स के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग का एक विस्तृत ढांचा है. रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती समुद्री डकैती और अन्य आर्थिक अपराधों के कारण यह सहयोग पिछले कुछ वर्षों में और भी मजबूत हुआ है.

महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के करीब होने और विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के कारण, इस ढांचे में सेशेल्स की भूमिका बहुत बड़ी है. यह समुद्री यातायात पर नज़र रखने, समुद्री डकैती (पायरेसी) जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने और हिंद महासागर क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता (फ्रीडम ऑफ नेविगेशन) सुनिश्चित करने के लिए एक मुख्य आधार की तरह काम करता है.

'विज़न महासागर' हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के बीच समावेशी सुरक्षा, समृद्धि और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली का एक प्रमुख दृष्टिकोण है. इस विजन के तहत, भारत का लक्ष्य समुद्री क्षेत्र की जानकारी (मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस) बढ़ाना, सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, स्थायी आर्थिक विकास में मदद करना और लचीले क्षेत्रीय संबंध बनाना है.

राष्ट्रपति डॉ. हर्मिनी की यह यात्रा भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष (स्वर्ण जयंती) पूरे होने के अवसर पर हो रही है. यह ऐतिहासिक पड़ाव भविष्य की ओर देखने और कई मोर्चों पर आपसी सहयोग को और गहरा करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करता है. यात्रा का यह समय दर्शाता है कि नई दिल्ली हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स को एक रणनीतिक समुद्री साझेदार के रूप में कितनी अधिक अहमियत देती है.

विदेश मंत्रालय द्वारा डॉ. हर्मिनी की यात्रा की घोषणा करते समय जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, " सेशेल्स हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और यह भारत के 'विज़न सागर' तथा ग्लोबल साउथ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में एक विशेष स्थान रखता है. "

पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभालने के बाद डॉ. हर्मिनी की यह पहली भारत यात्रा होगी. अपनी यात्रा के दौरान वे चेन्नई और मुंबई भी जाएंगे, जहां वे व्यावसायिक कार्यक्रमों (बिजनेस इवेंट्स) में शिरकत करेंगे.

महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के बीच स्थित एक प्रमुख समुद्री पड़ोसी होने के नाते, सेशेल्स भारत के उभरते 'विज़न सागर' (MAHASAGAR) में एक केंद्रीय स्थान रखता है. यह विजन पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास के लिए आपसी सहयोग पर आधारित है, जो इस यात्रा के महत्व को सामान्य राजनयिक मुलाकातों से कहीं अधिक बढ़ा देता है.

नई दिल्ली: सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी की 5 से 10 फरवरी तक होने वाली भारत की राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब नई दिल्ली हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत कर रही है. यह क्षेत्र फिलहाल बढ़ती भू-राजनीतिक उथल-पुथल और प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है.

वहीं, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक के एसोसिएट फेलो समीर भट्टाचार्य के अनुसार, राष्ट्रपति डॉ. हर्मिनी की यात्रा के दौरान अजम्पशन आइलैंड (Assumption Island) का मुद्दा भी उठने की उम्मीद है.

2015 में, भारत और सेशेल्स ने अजम्पशन आइलैंड पर एक नौसैनिक सुविधा को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य मोजाम्बिक चैनल में भारत की समुद्री निगरानी को बढ़ावा देना था. हालांकि, संप्रभुता (sovereignty) की चिंताओं को लेकर सेशेल्स में राजनीतिक विरोध के कारण यह परियोजना रुकी हुई है. आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त समुद्री डकैती विरोधी अभियानों के लिए बनाया जाना था, लेकिन स्थानीय विरोध के चलते इसका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है.

भट्टाचार्य ने कहा, "उस दौरान, हिंद महासागर में स्थित फ्रांसीसी क्षेत्र रीयूनियन आइलैंड के साथ भारत का एक समझौता था, ताकि वह वहां अपनी नौकाओं और जहाजों को खड़ा कर सके." उन्होंने आगे कहा, "2024 में, भारत ने मॉरीशस के अगालेगा द्वीप पर अपनी हवाई पट्टी शुरू कर दी है. चूंकि सेशेल्स भी उसी क्षेत्र में है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अजम्पशन आइलैंड पर बातचीत को फिर से जीवित किया जाए."

द्विपक्षीय सहयोग का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू विभिन्न विकास सहायता कार्यक्रमों के इर्द-गिर्द घूमता है, जो भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC), भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) और भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (IAFS) के तहत सेशेल्स को दिए जाते हैं. सेशेल्स की 1 प्रतिशत से अधिक आबादी 'ITEC' के पूर्व छात्रों का हिस्सा है, जिन्होंने इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का लाभ उठाया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को पेश किए गए केंद्रीय बजट में, सेशेल्स को विकासात्मक सहायता के रूप में 19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. अप्रैल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के तत्कालीन राष्ट्रपति वेवेल रामकलवान द्वारा आयोजित एक संयुक्त ई-उद्घाटन समारोह के दौरान, भारत ने 10 'हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स' (HICDPs) और एक सोलर पीवी सिस्टम प्रोजेक्ट सेशेल्स को सौंपे. इनका निर्माण भारत सरकार द्वारा दी गई 35 लाख डॉलर की सहायता अनुदान से किया गया था.

इन परियोजनाओं में सरकारी इमारतों पर लगाए गए 'रूफ-टॉप सोलर पैनल', सेशेल्स के नागरिकों के लिए 300 किलोवाट का सोलर रूफ-टॉप सिस्टम और रोमेनविले द्वीप (Romainville Island) पर लगा 1 मेगावाट का 'ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट' शामिल था. इसके अलावा, भारत ने भारत सरकार के 34.5 लाख डॉलर के अनुदान से निर्मित मैजिस्ट्रेट कोर्ट की इमारत भी सेशेल्स को सौंपी. जुलाई 2023 में, भारत ने सेशेल्स के नशामुक्ति प्रयासों में सहायता के लिए चार मेथाडोन वैन (methadone vans) भी उपहार में दी थीं.

सेशेल्स में पहले चरण के तहत कुल 28 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स (HICDPs) पूरे किए गए हैं. इन परियोजनाओं के दूसरे चरण (Phase-II) के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर 2023 में सेशेल्स के तत्कालीन विदेश मंत्री सिल्वेस्ट्रे राडेगोंडे की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, और फिलहाल ये परियोजनाएं पहचान और शुरुआत के चरण में हैं.

रुचिरा बेरी के अनुसार, राष्ट्रपति डॉ. हर्मिनी की यात्रा के दौरान 'ब्लू इकोनॉमी' (समुद्री अर्थव्यवस्था) चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय होगा. भारत और सेशेल्स के बीच अगस्त 2015 में एक 'ब्लू इकोनॉमी प्रोटोकॉल' पर हस्ताक्षर किए गए थे. जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर दोनों देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक-दूसरे के रुख का समर्थन करते रहे हैं.

रुचिरा बेरी ने कहा, "सेशेल्स अफ्रीका के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने अपनी राष्ट्रीय नीति में 'ब्लू इकोनॉमी' को प्राथमिकता दी है. विकास सहयोग के मामले में, ब्लू इकोनॉमी भारत और सेशेल्स के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा."

अपनी यात्रा के दौरान, डॉ. हर्मिनी व्यावसायिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए चेन्नई और मुंबई भी जाएंगे. हालांकि, सेशेल्स में भारतीय उच्चायोग की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हकीकत यह है कि भारत और सेशेल्स के बीच द्विपक्षीय व्यापार काफी कम है, जिसका मुख्य कारण दोनों देशों के बीच सीधी शिपिंग लाइन (जहाजी मार्ग) का न होना है.

फिलहाल, सेशेल्स द्वारा भारत से आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में चावल, विविध खाद्य उत्पाद, सीमेंट, लिनन, कपास, वाहन और संबंधित परिवहन उपकरण, दवाएं और चिकित्सा, सर्जरी व दंत चिकित्सा में उपयोग होने वाले उपकरण शामिल हैं. वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने सेशेल्स को 76.19 मिलियन डॉलर का निर्यात किया और वहां से 8.69 मिलियन डॉलर का आयात किया (कुल व्यापार में 2022-23 की तुलना में 14.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई). वर्ष 2024-25 में भी द्विपक्षीय व्यापार स्थिर रहा है, जहां अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 की अवधि में कुल व्यापार 72.92 मिलियन डॉलर रहा है.

समीर भट्टाचार्य के अनुसार, राष्ट्रपति डॉ. हर्मिनी खुद एक चिकित्सा पेशेवर (डॉक्टर) हैं, इसलिए दवा (फार्मास्युटिकल) क्षेत्र और शिक्षा में निवेश पर बातचीत हो सकती है. भट्टाचार्य ने कहा, "पर्यटन सहयोग का एक और बड़ा क्षेत्र है. सेशेल्स, मालदीव का एक अच्छा विकल्प बन सकता है. इसके लिए भारत और सेशेल्स के बीच सीधी और नियमित हवाई सेवा होनी चाहिए."

रुचिरा बेरी ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि अफ्रीकी देशों के साथ 'कनेक्टिविटी' हमेशा एक समस्या रही है. उन्होंने कहा, "बेहतर हवाई संपर्क होना चाहिए, इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा."

ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्रवासी संबंधों ने भारत और सेशेल्स के बीच विश्वास और दोस्ती की नींव को मजबूत किया है. सेशेल्स की नागरिकता रखने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) की संख्या लगभग 5,000 है, जो कि करीब 1,20,000 की कुल आबादी वाले देश में एक महत्वपूर्ण संख्या है.

भारतीय मूल का यह समुदाय वहां जीवन के हर क्षेत्र में सक्रिय है और अपनी व्यावसायिकता और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता है. व्यापार और निर्माण (कंस्ट्रक्शन) क्षेत्र में इनका दबदबा है. इनके अलावा, वहां 7,000 से अधिक अनिवासी भारतीय (NRIs) भी कार्यरत हैं, जिनमें ज्यादातर निर्माण क्षेत्र के श्रमिक, दुकानों में सहायक और कुछ पेशेवर लोग शामिल हैं.

संक्षेप में, राष्ट्रपति डॉ. हर्मिनी की इस यात्रा से एक सुरक्षित और समृद्ध हिंद महासागर के लिए भारत के 'विज़न महासागर' में सेशेल्स की भूमिका और मजबूत होने की उम्मीद है. यह यात्रा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल साउथ (Global South) की प्राथमिकताओं सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर आपसी सहयोग को रेखांकित करेगी. इसके साथ ही, दोनों देशों के बीच जन-संपर्क और सांस्कृतिक संबंधों के और प्रगाढ़ होने की भी पूरी संभावना है.

इसे भी पढ़ेंः