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In Depth: स्थानीय आकांक्षाओं को कमतर आंकने पर जम्मू-कश्मीर के लोगों के खिलाफ PoK में बढ़ रहा आक्रोश

31 जुलाई, 2026 को मुजफ्फराबाद में, प्रतिबंधित "जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी" के समर्थकों ने अधिक राजनीतिक अधिकारों और 12 कानूनी रिफ्यूजी सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प के बाद एक सड़क ब्लॉक कर दी और सड़क पर लकड़ियां जलाईं. ( AP/Ishfaq Hussain )

By Bilal Bhat 8 Min Read