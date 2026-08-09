In Depth: स्थानीय आकांक्षाओं को कमतर आंकने पर जम्मू-कश्मीर के लोगों के खिलाफ PoK में बढ़ रहा आक्रोश
लेखक का तर्क है कि यह आक्रोश PoK में स्थित आतंकवादी संगठनों पर असर डाल सकता है, जो कभी एक सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था.
By Bilal Bhat
Published : August 9, 2026 at 8:40 PM IST
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) का रावलकोट और उसके आसपास के इलाके लगातार गलत वजहों से चर्चा में बने हुए हैं. वहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और 27 जुलाई से 1 अगस्त के बीच स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा वाहनों को आग लगा दी और सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर गोलीबारी की. दोनों तरफ से लोग हताहत हुए, और तनाव उच्च स्तर पर बना रहा.
यह गुस्सा लंबे समय से उबल रहा था, खासकर तब से जब जम्मू-कश्मीर के लोग राजनीतिक धारणा पर हावी होने लगे, जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय धारणा के साथ तेजी से जुड़ता गया और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को कमजोर कर रहा था. यह बात साल 2020 में तब और अधिक स्पष्ट हो गई जब पाकिस्तान के एक स्वायत्त क्षेत्र गिलगित-बाल्टिस्तान के विशेष दर्जे को सीमित करने पर चर्चाएं तेज हो गईं.
इस्लामाबाद के कुलीन वर्ग (Elite Class) के बीच इन स्वायत्त क्षेत्रों को प्रांत बनाने की चर्चा ने इस गुस्से को और भड़का दिया.
साल 2019 में जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का असर सीमा के उस पार तुरंत हुआ, जिससे गिलगित-बाल्टिस्तान और PoK के दूसरे हिस्सों में स्थानीय राजनीतिक पार्टियों का हौसला बढ़ गया. उन्होंने पाकिस्तान और उसकी नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया. इन इलाकों को पाकिस्तान के राष्ट्रीय राजनीतिक और संवैधानिक ढांचे में और अधिक शामिल करने के कदम ने प्रतिरोध की एक नई लहर को जन्म दिया. इन इलाकों का स्वायत्त दर्जा छीनने के बारे में इस्लामाबाद के कुलीन वर्ग के बीच चर्चा ने इस गुस्से को और भड़का दिया. दोनों इलाकों को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, और उन्हें प्रांतों में बदलने से वह दर्जा समाप्त हो जाएगा और वे प्रभावी रूप से पाकिस्तान की मुख्यधारा की प्रांतीय संरचना का हिस्सा बन जाएंगे.
चूंकि जम्मू और कश्मीर से आए शरणार्थी (immigrants) ज्यादातर पाकिस्तान के राजनीतिक एजेंडे के साथ जुड़े रहे हैं, इसलिए PoK के स्थानीय लोगों को धीरे-धीरे इस बात का एहसास हो गया है कि पाकिस्तान जो भी निर्णय लेना चाहता है, उसे आसानी से लागू किया जा सकता है, क्योंकि इस इलाके पर उसका नियंत्रण है और कई तंत्रों के जरिये क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर करने की क्षमता रखता है.
ऐसी ही एक तंत्र, PoK की विधानसभा में जम्मू और कश्मीर के शरणार्थियों के लिए 12 आरक्षित सीटें हैं, जिनमें से दोनों क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर) के लिए छह-छह सीटें हैं. ये 12 सीटें लगभग हर चुनाव में निर्णायक होती हैं. विधानसभा की 53 सीटों में से 45 पर सीधे चुनाव होता है, जबकि बाकी सीटें आरक्षित हैं.
जम्मू और कश्मीर के शरणार्थी पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में रह रहे हैं और इन आरक्षित सीटों के जरिये राजनीतिक प्रभाव डालते आए हैं, जो अक्सर PoK विधानसभा में पाकिस्तान की राष्ट्रीय पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इस बार भी, जो चुनाव अभी चल रहे हैं, उनमें काफी हद तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) का पलड़ा भारी रहा है, और इसका अंतिम चरण 10 अगस्त को होना है. बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) कम सीटों के साथ पीछे चल रही है.
जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) जैसे स्थानीय समूहों ने, जिन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, चुनावों का बहिष्कार किया. साल 2023 में गठित, JAAC स्थानीय आकांक्षाओं के एक मजबूत समर्थक के रूप में उभरी है और इसने विकास और नागरिक मुद्दों पर अभियान चलाया है. इसकी प्रमुख मांग जम्मू-कश्मीर के शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों को खत्म करना है.
पीओके आतंकवादी गतिविधियों का भी अड्डा रहा है, हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे संगठन इस इलाके में अपने ठिकाने बनाए हुए हैं. राज्येतर कर्ता (non state actors) के रूप में काम करने वाले आतंकवादी समूहों को तीन दशकों तक पनाह देने के बाद, ऐसा लगता है कि इस इलाके में अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका है. पीओके का अधिकांश हिस्सा इन समूहों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना रहा और शुरुआत में उन्हें काफी स्थानीय समर्थन भी मिला था. क्षेत्र में चुनाव भी काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे थे.
दूसरे चरण में मुजफ्फराबाद में चुनाव हुआ, जहां 12 आरक्षित सीटों पर मुकाबला हुआ. पूरे मुजफ्फराबाद में 1,483 पोलिंग स्टेशन में से सिर्फ 209 को सामान्य बताया गया, जबकि बाकी को चुनाव आयोग द्वारा अति संवेदनशील या संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया.
यह इस बात की स्पष्ट याद दिलाता है कि कैसे जम्मू और कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों को उनके जोखिम स्तरों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, विशेष रूप से कश्मीर के 10 जिलों में, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्र अति-संवेदनशील या संवेदनशील श्रेणियों में रखे जाते हैं. जम्मू और कश्मीर में पिछले चुनाव काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे, और ज्यादातर मतदान केंद्रों पर माहौल सामान्य रहा. ऐसा लगता है कि शांति से हिंसा का यह रुख अब PoK की तरफ स्थानांतरित हो गया है, जहां लोग पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर विरोध कर रहे हैं, ठीक वैसी ही स्थिति जैसी कभी जम्मू और कश्मीर में हुआ करती थी.
PoK में मुजफ्फराबाद, जो कभी कश्मीर से नियंत्रण रेखा पार करके थोड़े समय के लिए आने वाले या वहां हमेशा के लिए बसने वाले लोगों के लिए एक बड़ा ठिकाना हुआ करता था, पारंपरिक रूप से नियंत्रण रेखा के पार से आने वाले ऐसे प्रवासियों का गर्मजोशी से स्वागत करता था.
जो लोग दूसरी तरफ चले गए, उनमें से ज्यादातर पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में बस गए और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ उनकी राजनीतिक नजदीकियां बढ़ गईं. ये 12 सीटें ऐतिहासिक रूप से PoK विधानसभा में निर्णायक बनी रही हैं, और इसके कारण इस इलाके पर पाकिस्तान के राजनीतिक दलों का शासन रहा है.
कश्मीरियों के खिलाफ कभी भी इतना व्यापक आक्रोश नहीं था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में लोगों और इस्लामाबाद की सरकारों ने कश्मीर के अलगाववादी आंदोलन का समर्थन किया था.
PoK के लोगों के लिए, जम्मू-कश्मीर के प्रवासियों के खिलाफ जाना एक तरह का विश्वासघात होगा, क्योंकि पाकिस्तान की राष्ट्रीय पार्टियों ने ऐतिहासिक रूप से कश्मीर के नाम पर वोट बटोरे हैं, और अक्सर कश्मीर को अपनी 'गले की नस' बताया है.
PoK विधानसभा में जम्मू-कश्मीर के शरणार्थियों की राजनीतिक भूमिका को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है. स्थानीय लोगों का मानना है कि आरक्षित सीट प्रणाली के जरिये विधानसभा में आने वाले 12 सदस्य पीओके के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. इसके बजाय, उन्हें पारिस्थितिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस क्षेत्र में पाकिस्तान के राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले के रूप में देखा जाता है.
यह गुस्सा PoK के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले आतंकवादी समूहों और कमांडरों पर भारी असर डाल सकता है, जो इस इलाके में काफी हद तक सुरक्षित महसूस कर रहे थे. बढ़ता गुस्सा और नाराजगी इस खाई को और गहरा कर सकती है और शायद अंदरूनी कलह का कारण बन सकता है. ज्यादातर कमांडर और उनके कैडर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की वांटेड लिस्ट में हैं और उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, सिवाय उस स्थानीय समर्थन के जिसका वे आतंकवाद की शुरुआत से ही आनंद ले रहे हैं.
इन समूहों और उनके कमांडरों के लिए, जिंदा रहना एक ऐसे तालाब में लड़ने जैसा है, जहां पानी की मात्रा स्थानीय समर्थन की सीमा को दर्शाती है. जैसे-जैसे वह समर्थन कम होने लगेगा, उनके जिंदा रहने और काम करने की क्षमता पर दबाव बढ़ सकता है.
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