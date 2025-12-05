ETV Bharat / opinion

किसानों का भविष्य संवारेगा नया कानून! संसद में आ रहा सीड्स बिल 2025

इसी तरह, बीजों के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में कुछ छूट मिल सकती है, लेकिन सरकार बॉयोडॉयवर्सिटी को बचाने के लिए बीमारी फैलाने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए क्वारंटाइन और इंस्पेक्शन जैसे बॉयोसेफ्टी नॉर्म्स को और मजबूत करना चाहती है. बिल में साफ तौर पर बताया गया है कि अगर किसी किसान को खराब क्वॉलिटी के बीजों की वजह से नुकसान होता है, तो सप्लायर्स को इसकी जिम्मेदारी कैसे लेनी चाहिए.

बिल में बीज की क्वॉलिटी टेस्टिंग, प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स के एक्रेडिटेशन, सैंपल साइज और टेस्टिंग प्रोसेस के लिए भी कड़े नियम लाए गए हैं. इसका मकसद बीज की क्वॉलिटी पर भरोसा बनाना और खराब बीजों की वजह से किसानों को होने वाले नुकसान को कम करना है.

बिल में बीज से जुड़े हर ऑर्गनाइजेशन के लिए ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया है. इसमें बीज प्रोड्यूसर, बीज बेचने वाले, नर्सरी और टेस्टिंग लैब शामिल हैं. इसमें बीज के पैकेट पर बैच नंबर, सोर्स और लॉट डिटेल्स और ट्रेस करने के लिए QR कोड जैसी डिटेल्स होना जरूरी किया गया है. इन नए स्टैंडर्ड्स का मुख्य मकसद नकली बीजों को फैलने से रोकना है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुराने कानून आज के बीज बाजार की नई सच्चाइयों, जैसे प्राइवेट बीज कंपनियों की बढ़ती भूमिका, बॉयोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, इंटरनेशनल बीज इम्पोर्ट और ऑनलाइन बीज ट्रेडिंग के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते. चूंकि 1960-70 के दशक में बने कानून आज की खेती, कमर्शियल और टेक्नोलॉजिकल स्थितियों के लिए सही नहीं हैं, इसलिए नया बिल ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, क्वालिटी कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी के साथ बीज सप्लाई प्रोसेस को मॉडर्न बनाने की कोशिश करता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को कोयंबटूर में साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 के उद्घाटन के दौरान एक प्रदर्शनी देखने गए. (ANI via DPR PMO)

अधिकारियों के मुताबिक, सीड्स बिल 2025 का मुख्य मकसद अच्छी क्वालिटी के बीजों की सप्लाई पक्का करना, बीजों की डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, नकली बीजों के फैलाव को कम करना और किसानों की भलाई को मजबूत करना है.

भारत सरकार संसद में ड्रॉफ्ट सीड्स बिल 2025 पेश करने की तैयारी कर रही है. इसके साथ ही, भारतीय खेती में इससे होने वाले बदलावों और किसानों पर इसके असर पर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है. नए बिल का मकसद 1966 के मौजूदा सीड्स एक्ट और 1983 के सीड्स कंट्रोल ऑर्डर को मिलाकर एक कानून बनाना है.

सरकार यह पक्का करना चाहती है कि शिकायतों, केस हैंडलिंग और मुआवजे के लिए कानूनी सिस्टम मौजूद हों. हालांकि, कई किसानों, छोटे बीज बेचने वालों और कुछ जानकारों ने बिल को लेकर गहरी चिंता जताई है. भारत में किसान पहले से ही पीढ़ियों से अपने बीजों का इस्तेमाल करते आए हैं, उन्हें पड़ोसियों के साथ शेयर करते आए हैं और फॉर्मल मार्केट पर निर्भर हुए बिना लोकल किस्मों को बचाते आए हैं. उन्हें डर है कि बीज प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के हर स्टेप को रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, लेबलिंग और ट्रेसेबिलिटी पर निर्भर बनाने से ये पारंपरिक सिस्टम कमजोर हो सकते हैं.

एक और चिंता यह है कि छोटे बीज प्रोड्यूसर, लोकल कोऑपरेटिव और गांव के लेवल के बीज बेचने वाले शायद नए नियमों को मानने के लिए फाइनेंशियली या टेक्निकली तैयार न हों. बड़ी कंपनियां रेगुलेटरी बोझ आसानी से संभाल सकती हैं, लेकिन लोकल बीज सिस्टम शायद टिक न पाए. इस वजह से, यह चिंता जताई जा रही है कि लोकल बीज डायवर्सिटी, देसी वैरायटी और किसानों के इंडिपेंडेंट बीज सिस्टम कम हो सकते हैं.

नकली बीजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कार्रवाई जरूरी है, लेकिन कुछ किसानों और एक्सपर्ट्स को लगता है कि ऐसे मामलों को क्रिमिनलाइज करना और पेनल्टी लगाना सही सॉल्यूशन नहीं हो सकता है. कई फैक्टर्स बीज की क्वॉलिटी पर असर डालते हैं. इनमें मौसम, स्टोरेज की कंडीशन, हैंडलिंग और नेचुरल प्रॉब्लम शामिल हैं. हर फेलियर को चीटिंग मानना ​​और किसानों या छोटे ट्रेडर्स को सजा देना उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है.

इस बिल के असरदार होने के लिए, सरकार को राज्य लेवल पर काफी टेस्टिंग लैब, ट्रेंड अधिकारी, ट्रेसेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और शिकायत सुलझाने के मैकेनिज्म की जरूरत है. लेकिन कई राज्यों में ऐसे सिस्टम नहीं हैं. इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना, अगर बिल पास भी हो जाता है, तो इसका असली असर कम हो सकता है.

झारखंड की राजधानी रांची में पिस्का नगरी के पास एक खेत में किसान मशीन से धान की थ्रेसिंग करते हुए. (ANI)

हालांकि, बीज इंडस्ट्री में कुछ लोग इस बिल का स्वागत करते हैं. उनका कहना है कि रेगुलेशन, लाइसेंसिंग और नकली बीजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से किसानों को बेहतर बीज सप्लाई करने में मदद मिलेगी. साथ ही, वे यह भी चेतावनी देते हैं कि यह बिल छोटे ऑर्गनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकता है और सिर्फ लाइसेंस-बेस्ड फॉर्मल बिजनेस मॉडल को बढ़ावा दे सकता है.

कई स्टेकहोल्डर्स की मांग है कि किसानों की राय और राज्य-स्तर की स्थितियों को ध्यान में रखकर बिल में सुधार किया जाना चाहिए. उनका सुझाव है कि किसानों के बीज अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ, इसे धीरे-धीरे लागू किया जाना चाहिए, छोटे विक्रेताओं के लिए सपोर्ट सिस्टम, कम ब्याज वाले लोन और स्थानीय समुदायों की मदद के लिए स्थानीय बीज बैंक होने चाहिए.

चूंकि बिल को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए खोल दिया गया है, इसलिए किसानों, बीज विक्रेताओं, रिसर्चर्स, व्यापारियों और सरकारी प्रतिनिधियों को इस पर चर्चा करनी चाहिए और बड़ी बहस के जरिए बिल को आकार देना चाहिए. बीज किसानों के लिए लाइफलाइन हैं. एक गलत पॉलिसी किसानों की आजादी, बीज डायवर्सिटी और स्थानीय किस्मों के संरक्षण को नुकसान पहुंचा सकती है.

साथ ही, यह बिल बीज अधिकारों की रक्षा करते हुए बीज मार्केट को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और क्वालिटी-बेस्ड बनाने का एक मौका हो सकता है. लेकिन इसे जमीनी हकीकत, किसानों की भलाई और एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता को नजरअंदाज किए बिना सावधानी से लागू किया जाना चाहिए. भविष्य में बीज डायवर्सिटी, बीज क्वॉलिटी और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना जरूरी है.

सीड्स बिल 2025 में न सिर्फ सख़्त नियम होने चाहिए, बल्कि इसे सपोर्टिव और कोऑपरेटिव सिस्टम से काम करना चाहिए. इस डिजिटल जमाने में, अगर टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया जाए, तो इससे किसानों को मदद मिलनी चाहिए, न कि रुकावट बननी चाहिए. यह पक्का करना हमारी पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है. हम उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट इस बिल पर अच्छी तरह बहस करे और इसे इस तरह से पास करे कि किसानों में डर या उलझन न हो, बल्कि यह सभी को मंजूर हो.