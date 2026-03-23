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क्या हमारे तटीय शहर डूबने की कगार पर हैं? नई खोज ने उजागर किया बढ़ते समुद्री जलस्तर का खौफनाक सच

संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) का अनुमान है कि 2100 तक वैश्विक औसत समुद्री स्तर 28-100 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है.

Sea Level Rise Accuracy Issue
मुंबई में अरब सागर के किनारे कोस्टल रोड का एरियल व्यू. (फाइल फोटो) (ANI)
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By C P Rajendran

Published : March 23, 2026 at 3:04 PM IST

5 Min Read
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'नेचर' (Nature) में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि दुनिया भर में समुद्र का स्तर हमारी पिछली समझ की तुलना में बहुत अधिक है. नीदरलैंड की वागेनिंगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता कैथरीना सीगर और फिलिप माइंडरहौड ने इसका कारण गलत 'मॉडलिंग' को बताया है.

अध्ययन में तटीय ऊंचाई मापने के तरीके में एक बड़ी गड़बड़ी पाई गई है. शोधकर्ताओं ने पाया कि 90% से अधिक अध्ययनों में समुद्र के स्तर के स्थानीय और सीधे माप का उपयोग नहीं किया गया था. इसके बजाय, वे 'ग्लोबल जियोइड मॉडल' पर आधारित जमीन की ऊंचाई के आंकड़ों पर निर्भर थे, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण और रोटेशन के आधार पर समुद्र के स्तर का केवल एक अनुमान लगाते हैं. उनकी समीक्षा के अनुसार, अंतरिक्ष से लिए गए इन आंकड़ों में ऊंचाई का माप कई मीटर तक गलत हो सकता है.

Sea Level Rise Accuracy Issue
खतरे के आकलन में आमतौर पर मानी जाने वाली तटीय समुद्र तल की ऊंचाई और मापी गई स्थानीय समुद्र तल की ऊंचाई के बीच अंतर. (Nature.com)

अध्ययन से संकेत मिलता है कि समुद्र का स्तर हमारी पिछली समझ से कहीं ज़्यादा अधिक है. इस खोज का ग्लोबल वार्मिंग के भविष्य के प्रभावों और दुनिया भर के तटीय इलाकों (Coastal areas) की सुरक्षा पर बहुत गहरा असर पड़ेगा.

वैश्विक स्तर पर, शोध में पाया गया है कि समुद्र का स्तर पहले के अनुमानों की तुलना में औसतन 30 सेंटीमीटर अधिक है. दक्षिण-पूर्व एशिया और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र सहित 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) के कुछ इलाकों में यह अंतर और भी डरावना है. यहां वास्तविक समुद्री स्तर पुराने अनुमानों से 100 से 150 सेंटीमीटर तक अधिक हो सकता है.

मापने के तरीके में अपनाए गए 'शॉर्टकट' की वजह से यह बड़ी गलती हुई. जैसा कि शोधकर्ता मिंडरहाउद बताते हैं, "वास्तव में, समुद्र का स्तर हवाओं, समुद्री धाराओं, पानी के तापमान और खारेपन जैसे कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होता है." पिछले शोधों में इन स्थानीय और क्षेत्रीय बदलावों को नजरअंदाज किया गया, जिससे समुद्र के वास्तविक स्तर को काफी कम करके आंका गया.

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तटीय समुद्र तल की ऊंचाई और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जियोइड्स के बीच अंतर. (Nature.com)

इस अध्ययन में 2009 से 2025 के बीच प्रकाशित 385 वैज्ञानिक शोध पत्रों का विश्लेषण किया गया, जिसमें आमतौर पर माने गए और वास्तव में मापे गए तटीय समुद्री स्तरों के अंतर की गणना की गई. इस विस्तृत समीक्षा से पता चला कि पिछले मॉडलों में समुद्र के स्तर को व्यवस्थित रूप से कम आंका गया था.

बढ़ता समुद्री जलस्तर पहले से ही दुनिया भर के तटीय समुदायों के लिए एक बड़ा खतरा है. संयुक्त राष्ट्र के अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) का अनुमान है कि 2100 तक वैश्विक औसत समुद्री स्तर 28-100 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है. लेकिन यह नया शोध बताता है कि यह अनुमान- जो पहले से ही चिंताजनक है, एक ऐसे आधार से शुरू होता है जो हमारी पिछली जानकारी से काफी ऊंचा है.

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मुंबई के दादर बीच पर हाई टाइड के दौरान मछली पकड़ने की कोशिश करते मछुआरे. (फाइल फोटो) (ANI)

यदि वर्तमान समुद्री स्तर पहले से ही पुराने मॉडलों की तुलना में 30-150 सेंटीमीटर अधिक है, तो भविष्य में होने वाली वृद्धि के प्रभाव और भी भयानक होंगे. तटीय इलाकों का डूबना, खारे पानी का जमीन में घुसना, मिट्टी का कटाव और लोगों का विस्थापन वर्तमान अनुमानों की तुलना में कहीं जल्द और अधिक तीव्रता के साथ होगा. निचले देशों और घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्रों के लिए, खुद को बचाने या परिस्थितियों के अनुकूल ढालने का समय अब काफी कम रह गया है.

यह सुधार खतरे के प्रति हमारी समझ को बुनियादी तौर पर बदल देते हैं. नई गणनाओं से पता चलता है कि समुद्र के स्तर में केवल 1 मीटर की सापेक्ष वृद्धि होने पर ही, 37% अतिरिक्त तटीय क्षेत्र समुद्र के स्तर से नीचे चले जाएंगे, जिससे 13.2 करोड़ (132 मिलियन) अतिरिक्त लोग प्रभावित होंगे.

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मरीन ड्राइव के समुद्र तट पर टेट्रापोड्स लगाए जा रहे हैं. (फाइल फोटो) (ANI)

इस अध्ययन में दुनिया भर के तटीय ऊंचाई के आंकड़े दिए गए हैं, जिन्हें समुद्र के स्तर के नवीनतम मापों के साथ जोड़ा गया है. यह शोध तटीय खतरों से जुड़े मौजूदा अध्ययनों और उनके तरीकों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ी नीतियां खतरे के वास्तविक पैमाने पर आधारित हों.

लेखक अपने लेख के अंत में कहते हैं, "हमारे निष्कर्षों का मौजूदा तटीय अनुकूलन, सुरक्षा और रोकथाम रणनीतियों पर गहरा असर पड़ सकता है, विशेष रूप से उन रणनीतियों पर जो सैटेलाइट से मिले ऊंचाई के आंकड़ों को आधार बनाती हैं." यह शोध तटीय खतरों के वर्तमान आकलन के तत्काल पुनर्मूल्यांकन की मांग करता है, ताकि ऊंचाई के माप और समुद्री स्तर के आधार से जुड़ी गलतियों को सुधारा जा सके. यदि उन गलत आकलनों के आधार पर ही वर्तमान फैसले लिए गए हैं- जो कि लिए भी गए हैं- तो तटीय सुरक्षा की रणनीतियों को अपडेट करना होगा और उन्हें लागू करने की समय सीमा को और तेज करना होगा.

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पश्चिम बंगाल के दीघा में बारिश के बीच छाता पकड़े एक आदमी समुद्र किनारे देख रहा है. (फाइल फोटो) (ANI)

भारत जैसे देशों के लिए, जहां तटीय क्षेत्रों में घनी आबादी रहती है और लक्षद्वीप तथा अंडमान-निकोबार जैसे निचले द्वीप समुद्र के बढ़ते जलस्तर के प्रति बेहद संवेदनशील हैं, समुद्र के स्तर के इन सही आंकड़ों के आने के बाद खुद को बचाने का समय अब बहुत कम रह गया है. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी नीतियां पानी (खतरे) के पहुंचने से पहले हकीकत के साथ कदम मिला पाएंगी.

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