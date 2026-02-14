ETV Bharat / opinion

पारंपरिक ज्ञान की आड़ में 'छद्म विज्ञान' को बढ़ावा दिया जा रहा! कैसे सुरक्षित रह सकते हैं आप?

प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और विज्ञान संचारक जिम अल खलीली ने अपनी पुस्तक "द जॉय ऑफ साइंस" में विज्ञान करने की भावना को बहुत खूबसूरती से समेटा है. यहां मेरे द्वारा बताए गए कई बिंदु उनके काम से प्रेरित हैं, क्योंकि मुझे उनकी बातें बहुत गहरी और प्रभावशाली लगीं.

वह गौर करते हैं कि लोग कई अलग-अलग वजहों से विज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं. कुछ लोगों को खोज का रोमांच अपनी ओर खींचता है: जैसे किसी ज्वालामुखी के क्रेटर (मुख) में उतरना, चट्टान के किनारे बैठकर पक्षियों को देखना, या अपनी इंद्रियों से परे की दुनिया को देखने के लिए दूरबीनों के जरिए अंतरिक्ष में झांकना.

दूसरों को प्रयोगशाला में खुशी मिलती है, जहां वे बेहतरीन प्रयोगों को डिजाइन करते हैं या पदार्थ के मूल कणों की जांच के लिए विशाल 'पार्टिकल एक्सेलरेटर' बनाते हैं. कुछ लोगों के लिए, विज्ञान का मकसद पूरी तरह व्यावहारिक होता है, जैसे जीवन रक्षक दवाओं और टीकों को विकसित करने के लिए सूक्ष्मजीव आनुवंशिकी (माइक्रोबियल जेनेटिक्स) का अध्ययन करना.

कुछ अन्य लोगों के लिए, यह खुशी अमूर्त विचारों की सुंदरता में छिपी होती है. जैसे समीकरणों को हल करने के लिए गणित में महारत हासिल करना या पृथ्वी की जलवायु और आकाशगंगाओं के विकास को समझने के लिए जटिल कोड लिखना.

भोपाल में आसमान में काले बादलों के बीच बना इंद्रधनुष. यह तस्वीर 24 अगस्त, 2025 की है. (IANS)

विज्ञान एक विशाल और प्रेरणादायक अभियान है, जो हर मोड़ पर आश्चर्य और जुनून से भरा हुआ है, लेकिन इसे देखने के लिए हमें अपनी आंखों और दिमाग को खुला रखने का चुनाव करना होगा.

आज की दुनिया में, जो गलत सूचनाओं और साजिश के सिद्धांतों से भरी हुई है, यह खुलापन केवल पढ़ाई-लिखाई तक सीमित नहीं है. यह अनिवार्य है. विज्ञान वास्तविकता को समझने के लिए तथ्यों पर आधारित दृष्टिकोण और बुनियादी उपकरण प्रदान करता है. 'पोस्ट-ट्रुथ' (जहां तथ्यों से ज्यादा भावनाओं को महत्व दिया जाता है) वाली इस दुनिया में रास्ता खोजने के लिए विज्ञान हमारा सबसे भरोसेमंद दिशा-सूचक है. और विज्ञान, अपने मूल रूप में, कविता का ही एक रूप है.

जिम अल-खलीली ने अपनी पुस्तक में इंद्रधनुष के उदाहरण के साथ इसे बखूबी समझाया है. हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि इंद्रधनुष में कुछ जादुई, यहां तक कि काव्यात्मक भी होता है. लेकिन क्या इसके पीछे के विज्ञान को समझ लेने से उसकी यह कविता कम हो जाती है? अंग्रेजी कवि जॉन कीट्स ने प्रसिद्ध रूप से आइजैक न्यूटन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने इंद्रधनुष को महज प्रिज्म के रंगों में "उधेड़कर" उसकी कविता को नष्ट कर दिया.

हकीकत में, इसके उलट बात सच है. इंद्रधनुष के विज्ञान- यानी अनगिनत बारिश की बूंदों के भीतर सूरज की रोशनी के अपवर्तन, परावर्तन (reflection) और फैलाव को समझना उसके जादू को कम नहीं करता, बल्कि उसे और गहरा बनाता है. यह ज्ञान एक पल भर के दृश्य को प्रकाश, पानी और देखने के नजरिए के बीच एक सटीक और विस्मयकारी तालमेल में बदल देता है. विज्ञान कविता को नष्ट करने के बजाय, प्राकृतिक दुनिया में सुंदरता की एक अधिक समृद्ध और गहरी परत को उजागर करता है.

इंद्रधनुष के लिए केवल दो चीजों की आवश्यकता होती है. धूप और बारिश. धुंधले आसमान में एक अर्धवृत्त बनाने के लिए वे किस तरह एक-दूसरे से मिलते हैं, इसके पीछे का विज्ञान अपने आप में सुंदरता का एक नमूना है.

इंद्रधनुष 'टूटी हुई' सूरज की रोशनी से बुने जाते हैं. ये तब बनते हैं जब सूरज की किरणें अरबों बूंदों से टकराती हैं. जैसे ही रोशनी हर बूंद में प्रवेश करती है, सूरज की रोशनी बनाने वाले अलग-अलग रंग अलग-अलग गति से धीमे हो जाते हैं, जिससे वे मुड़ जाते हैं और अलग हो जाते हैं. इस प्रक्रिया को 'अपवर्तन' कहा जाता है. हम जो देखते हैं, वह प्राकृतिक दुनिया और हमारी अपनी धारणा के बीच एक अदृश्य तालमेल है- प्रकाश, पानी और चेतना का एक नृत्य.

वास्तव में, हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक अनूठा इंद्रधनुष देखता है. यह एक व्यक्तिगत दृश्य है जो हमारे अपने देखने के कोण की सटीक ज्यामिति से तैयार होता है. विज्ञान यही गहरा विचार प्रदान करता है: हमारे आसपास की प्रकृति के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध. यहां, कविता और विज्ञान के बीच की सीमा समाप्त हो जाती है. विज्ञान केवल ठोस तथ्यों और तार्किक सोच से कहीं बढ़कर है; यह सुंदरता, आश्चर्य और विस्मय की एक अनूठी व्यक्तिगत भावना का द्वार भी है.

आज हम विज्ञान के प्रति वैश्विक जनता के नजरिए में एक बड़े बदलाव के गवाह बन रहे हैं. लोगों ने खुद देखा है कि कैसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने हाल के इतिहास की सबसे विनाशकारी महामारी, कोविड-19 को समझने, ट्रैक करने और इसके खिलाफ टीके विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की है.

इस अनुभव ने वैज्ञानिक पद्धति के प्रति एक नई समझ और विश्वास पैदा किया है. जनता के बीच यह अहसास बढ़ रहा है कि मानवता की सबसे गंभीर चुनौतियां- चाहे वह महामारी हो या जलवायु परिवर्तन- अकेले राजनेताओं, अर्थशास्त्रियों या विचारधाराओं के माध्यम से हल नहीं होंगी, बल्कि विज्ञान के कठोर, सहयोगात्मक और तथ्यों पर आधारित काम से ही संभव हो पाएंगी.

कोविड-19 जैसी महामारी किसी राष्ट्रीय सीमा को नहीं मानती और न ही मानवता के सामने खड़ा जलवायु संकट. इसलिए, विज्ञान एक सार्वभौमिक और सामूहिक अभियान है और इसे ऐसा ही होना चाहिए. यह हमारी साझा लड़ाइयों के लिए एक अनिवार्य ढांचा है, चाहे वह बीमारी और गरीबी के खिलाफ हो या टिकाऊ नई तकनीकों के निर्माण के लिए.

आज लगभग आठ अरब लोगों को सूचनाओं और गलत सूचनाओं के घने कोहरे के बीच से गुजरते हुए अपना जीवन चलाना है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं. हम में से अधिकांश के पास मोबाइल फोन हैं, ऐसे उपकरण जो लगातार कहानियों, रायों और विरोधाभासी दावों की बाढ़ हम तक पहुंचाते रहते हैं.

हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती यह है: क्या हम अपनी स्क्रीन पर चमकने वाली हर चीज पर विश्वास कर लेते हैं? इस तथाकथित सूचनाओं की भारी बाढ़ में हम सच की पहचान कैसे करें? हम एक दिलचस्प लेकिन गहरे अनिश्चित काल में रह रहे हैं- एक ऐसा दौर जिसे कुछ लोग "पोस्ट-ट्रुथ" (तथ्योत्तर) कहते हैं, जहां सार्वजनिक बहसों में अक्सर तथ्यों की ईमानदारी के बजाय भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है.

कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम किसी दोस्त, सहकर्मी या इंटरनेट पर किसी अजनबी के साथ बहस कर रहे हों और किसी स्पष्ट तथ्य को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया हो? हम एक ऐसी आधुनिक दुनिया में रह रहे हैं जहां जनमत को आकार देने के लिए 'वस्तुनिष्ठ तथ्यों' की शक्ति कम होती जा रही है. यह लोकलुभावन नेताओं और उन्माद फैलाने वालों के बयानों में स्पष्ट दिखता है, जो सबूतों के बजाय भावनाओं की राजनीति को बढ़ावा देते हैं.