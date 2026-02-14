पारंपरिक ज्ञान की आड़ में 'छद्म विज्ञान' को बढ़ावा दिया जा रहा! कैसे सुरक्षित रह सकते हैं आप?
विज्ञान आश्चर्य और जुनून से भरा हुआ है, लेकिन इसे देखने के लिए हमें अपनी आंखों और दिमाग को खुला रखने का चुनाव करना होगा.
Published : February 14, 2026 at 4:40 PM IST
प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और विज्ञान संचारक जिम अल खलीली ने अपनी पुस्तक "द जॉय ऑफ साइंस" में विज्ञान करने की भावना को बहुत खूबसूरती से समेटा है. यहां मेरे द्वारा बताए गए कई बिंदु उनके काम से प्रेरित हैं, क्योंकि मुझे उनकी बातें बहुत गहरी और प्रभावशाली लगीं.
वह गौर करते हैं कि लोग कई अलग-अलग वजहों से विज्ञान की ओर आकर्षित होते हैं. कुछ लोगों को खोज का रोमांच अपनी ओर खींचता है: जैसे किसी ज्वालामुखी के क्रेटर (मुख) में उतरना, चट्टान के किनारे बैठकर पक्षियों को देखना, या अपनी इंद्रियों से परे की दुनिया को देखने के लिए दूरबीनों के जरिए अंतरिक्ष में झांकना.
दूसरों को प्रयोगशाला में खुशी मिलती है, जहां वे बेहतरीन प्रयोगों को डिजाइन करते हैं या पदार्थ के मूल कणों की जांच के लिए विशाल 'पार्टिकल एक्सेलरेटर' बनाते हैं. कुछ लोगों के लिए, विज्ञान का मकसद पूरी तरह व्यावहारिक होता है, जैसे जीवन रक्षक दवाओं और टीकों को विकसित करने के लिए सूक्ष्मजीव आनुवंशिकी (माइक्रोबियल जेनेटिक्स) का अध्ययन करना.
कुछ अन्य लोगों के लिए, यह खुशी अमूर्त विचारों की सुंदरता में छिपी होती है. जैसे समीकरणों को हल करने के लिए गणित में महारत हासिल करना या पृथ्वी की जलवायु और आकाशगंगाओं के विकास को समझने के लिए जटिल कोड लिखना.
विज्ञान एक विशाल और प्रेरणादायक अभियान है, जो हर मोड़ पर आश्चर्य और जुनून से भरा हुआ है, लेकिन इसे देखने के लिए हमें अपनी आंखों और दिमाग को खुला रखने का चुनाव करना होगा.
आज की दुनिया में, जो गलत सूचनाओं और साजिश के सिद्धांतों से भरी हुई है, यह खुलापन केवल पढ़ाई-लिखाई तक सीमित नहीं है. यह अनिवार्य है. विज्ञान वास्तविकता को समझने के लिए तथ्यों पर आधारित दृष्टिकोण और बुनियादी उपकरण प्रदान करता है. 'पोस्ट-ट्रुथ' (जहां तथ्यों से ज्यादा भावनाओं को महत्व दिया जाता है) वाली इस दुनिया में रास्ता खोजने के लिए विज्ञान हमारा सबसे भरोसेमंद दिशा-सूचक है. और विज्ञान, अपने मूल रूप में, कविता का ही एक रूप है.
जिम अल-खलीली ने अपनी पुस्तक में इंद्रधनुष के उदाहरण के साथ इसे बखूबी समझाया है. हम सभी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि इंद्रधनुष में कुछ जादुई, यहां तक कि काव्यात्मक भी होता है. लेकिन क्या इसके पीछे के विज्ञान को समझ लेने से उसकी यह कविता कम हो जाती है? अंग्रेजी कवि जॉन कीट्स ने प्रसिद्ध रूप से आइजैक न्यूटन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने इंद्रधनुष को महज प्रिज्म के रंगों में "उधेड़कर" उसकी कविता को नष्ट कर दिया.
हकीकत में, इसके उलट बात सच है. इंद्रधनुष के विज्ञान- यानी अनगिनत बारिश की बूंदों के भीतर सूरज की रोशनी के अपवर्तन, परावर्तन (reflection) और फैलाव को समझना उसके जादू को कम नहीं करता, बल्कि उसे और गहरा बनाता है. यह ज्ञान एक पल भर के दृश्य को प्रकाश, पानी और देखने के नजरिए के बीच एक सटीक और विस्मयकारी तालमेल में बदल देता है. विज्ञान कविता को नष्ट करने के बजाय, प्राकृतिक दुनिया में सुंदरता की एक अधिक समृद्ध और गहरी परत को उजागर करता है.
इंद्रधनुष के लिए केवल दो चीजों की आवश्यकता होती है. धूप और बारिश. धुंधले आसमान में एक अर्धवृत्त बनाने के लिए वे किस तरह एक-दूसरे से मिलते हैं, इसके पीछे का विज्ञान अपने आप में सुंदरता का एक नमूना है.
इंद्रधनुष 'टूटी हुई' सूरज की रोशनी से बुने जाते हैं. ये तब बनते हैं जब सूरज की किरणें अरबों बूंदों से टकराती हैं. जैसे ही रोशनी हर बूंद में प्रवेश करती है, सूरज की रोशनी बनाने वाले अलग-अलग रंग अलग-अलग गति से धीमे हो जाते हैं, जिससे वे मुड़ जाते हैं और अलग हो जाते हैं. इस प्रक्रिया को 'अपवर्तन' कहा जाता है. हम जो देखते हैं, वह प्राकृतिक दुनिया और हमारी अपनी धारणा के बीच एक अदृश्य तालमेल है- प्रकाश, पानी और चेतना का एक नृत्य.
वास्तव में, हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक अनूठा इंद्रधनुष देखता है. यह एक व्यक्तिगत दृश्य है जो हमारे अपने देखने के कोण की सटीक ज्यामिति से तैयार होता है. विज्ञान यही गहरा विचार प्रदान करता है: हमारे आसपास की प्रकृति के साथ एक गहरा व्यक्तिगत संबंध. यहां, कविता और विज्ञान के बीच की सीमा समाप्त हो जाती है. विज्ञान केवल ठोस तथ्यों और तार्किक सोच से कहीं बढ़कर है; यह सुंदरता, आश्चर्य और विस्मय की एक अनूठी व्यक्तिगत भावना का द्वार भी है.
आज हम विज्ञान के प्रति वैश्विक जनता के नजरिए में एक बड़े बदलाव के गवाह बन रहे हैं. लोगों ने खुद देखा है कि कैसे दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने हाल के इतिहास की सबसे विनाशकारी महामारी, कोविड-19 को समझने, ट्रैक करने और इसके खिलाफ टीके विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत की है.
इस अनुभव ने वैज्ञानिक पद्धति के प्रति एक नई समझ और विश्वास पैदा किया है. जनता के बीच यह अहसास बढ़ रहा है कि मानवता की सबसे गंभीर चुनौतियां- चाहे वह महामारी हो या जलवायु परिवर्तन- अकेले राजनेताओं, अर्थशास्त्रियों या विचारधाराओं के माध्यम से हल नहीं होंगी, बल्कि विज्ञान के कठोर, सहयोगात्मक और तथ्यों पर आधारित काम से ही संभव हो पाएंगी.
कोविड-19 जैसी महामारी किसी राष्ट्रीय सीमा को नहीं मानती और न ही मानवता के सामने खड़ा जलवायु संकट. इसलिए, विज्ञान एक सार्वभौमिक और सामूहिक अभियान है और इसे ऐसा ही होना चाहिए. यह हमारी साझा लड़ाइयों के लिए एक अनिवार्य ढांचा है, चाहे वह बीमारी और गरीबी के खिलाफ हो या टिकाऊ नई तकनीकों के निर्माण के लिए.
आज लगभग आठ अरब लोगों को सूचनाओं और गलत सूचनाओं के घने कोहरे के बीच से गुजरते हुए अपना जीवन चलाना है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं. हम में से अधिकांश के पास मोबाइल फोन हैं, ऐसे उपकरण जो लगातार कहानियों, रायों और विरोधाभासी दावों की बाढ़ हम तक पहुंचाते रहते हैं.
हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती यह है: क्या हम अपनी स्क्रीन पर चमकने वाली हर चीज पर विश्वास कर लेते हैं? इस तथाकथित सूचनाओं की भारी बाढ़ में हम सच की पहचान कैसे करें? हम एक दिलचस्प लेकिन गहरे अनिश्चित काल में रह रहे हैं- एक ऐसा दौर जिसे कुछ लोग "पोस्ट-ट्रुथ" (तथ्योत्तर) कहते हैं, जहां सार्वजनिक बहसों में अक्सर तथ्यों की ईमानदारी के बजाय भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है.
कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम किसी दोस्त, सहकर्मी या इंटरनेट पर किसी अजनबी के साथ बहस कर रहे हों और किसी स्पष्ट तथ्य को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया हो? हम एक ऐसी आधुनिक दुनिया में रह रहे हैं जहां जनमत को आकार देने के लिए 'वस्तुनिष्ठ तथ्यों' की शक्ति कम होती जा रही है. यह लोकलुभावन नेताओं और उन्माद फैलाने वालों के बयानों में स्पष्ट दिखता है, जो सबूतों के बजाय भावनाओं की राजनीति को बढ़ावा देते हैं.
हम इतिहास को फिर से लिखे जाते हुए और 'छद्म विज्ञान' को फलते-फूलते देख रहे हैं. इसका एक ज्वलंत उदाहरण गाय के गोबर और मूत्र को औषधीय उपचार के रूप में बढ़ावा देना है, जिसे वैज्ञानिक आधार न होने के बावजूद मीडिया में खुलेआम सराहा गया. यह कोई अकेली समस्या नहीं बल्कि एक वैश्विक घटना है, जहां गलत सूचनाओं का माहौल लोकतांत्रिक मानदंडों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर रहा है.
मैंने विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में इस प्रचलित 'विज्ञान-विरोधी' (anti-science) रवैये पर विस्तार से लिखा है, जिसकी पुष्टि एक सामान्य खोज से की जा सकती है. हालांकि, समस्या का दस्तावेजीकरण करने के अलावा, हमें समाधान का भी समर्थन करना होगा. हमें वस्तुनिष्ठ सत्य तक पहुंचने के लिए एक साझा मार्ग के रूप में 'वैज्ञानिक पद्धति' पर तत्काल फिर से जोर देना चाहिए-"मेरा सच" बनाम "आपका सच" के खतरनाक सापेक्षवाद से निर्णायक रूप से आगे बढ़ना होगा.
वैज्ञानिकों के लिए, "पोस्ट-ट्रुथ" (तथ्योत्तर) की अवधारणा ही घृणास्पद है. यह युग मांग करता है कि हम विज्ञान की सिद्ध कार्यप्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं: यानी आलोचनात्मक सोच, निरंतर जांच, और सबूतों के आधार पर अपनी मान्यताओं में सुधार करना.
भारत में, यह केवल एक पेशेवर लोकाचार नहीं बल्कि एक संवैधानिक कर्तव्य है. भारत इस मामले में अनूठा है कि उसने अपने स्थापना दस्तावेज (संविधान) के भीतर "वैज्ञानिक दृष्टिकोण" को शामिल किया है.
42वें संशोधन के माध्यम से, अनुच्छेद 51A(h) यह आदेश देता है: "भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे." यह सभी नागरिकों, विशेष रूप से वैज्ञानिकों और शिक्षकों पर तर्कसंगतता और साक्ष्य-आधारित सोच को प्रचारित करने का एक गहरा दायित्व डालता है.
फिर भी, वर्तमान वास्तविकता इस संवैधानिक दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत खड़ी है. "पारंपरिक ज्ञान" की आड़ में पूरे देश में 'छद्म विज्ञान' को जानबूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है. अवैज्ञानिक विचारों का यह सक्रिय प्रचार अनुच्छेद 51A में बताए गए कर्तव्यों पर सीधा हमला है.
भ्रामक सूचनाओं के इस परिदृश्य में, वैज्ञानिक पद्धति केवल एक अकादमिक उपकरण नहीं है. बल्कि यह हमारा अनिवार्य नागरिक दिशा-सूचक (कम्पस) है. यह वह अनुशासन है जो हमें झूठ के बीच से रास्ता निकालने, अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाने और हमारे लोकतंत्र की तर्कसंगत नींव की रक्षा करने की अनुमति देता है.
जैसा कि जिम अल-खलीली जोर देते हैं, विज्ञान केवल तथ्यों या "ज्ञान" का संग्रह नहीं है. यह मौलिक रूप से सोचने का एक तरीका है- दुनिया को समझने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया जो नई समझ की ओर ले जाती है.
यद्यपि अंतर्दृष्टि चिंतन से भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए एक अनूठा मार्ग प्रदान करती है. यह पद्धति मूल सिद्धांतों के एक समूह द्वारा परिभाषित होती है जो इसे अन्य विश्वास प्रणालियों या विचारधाराओं से अलग करती है.
ये सिद्धांत क्या हैं?
- असत्य सिद्ध करने की क्षमता (Falsifiability): एक वैज्ञानिक दावे या सिद्धांत की संरचना ऐसी होनी चाहिए जिससे उसे गलत साबित करने की गुंजाइश हो. इसमें ऐसे पूर्वानुमान होने चाहिए जिनका परीक्षण किया जा सके.
- पुनरावृत्ति (Repeatability): प्राप्त परिणामों का अन्य शोधकर्ताओं द्वारा उन्हीं समान परिस्थितियों में अवलोकन और पुनरुत्पादन (दोबारा वैसा ही परिणाम लाना) संभव होना चाहिए.
- अनिश्चितता का महत्व: विज्ञान पूर्ण निश्चितता का दावा करने के बजाय ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करता है और संदेह की मात्रा को मापता है.
- गलतियां स्वीकार करने का महत्व: वैज्ञानिक प्रक्रिया स्वतः सुधार करने वाली होती है. यह त्रुटियों की पहचान करने, परिकल्पनाओं में सुधार करने और उन विचारों को त्यागने के साथ आगे बढ़ती है जिन्हें सबूत अब समर्थन नहीं देते.
विज्ञान में कुछ भी परम पावन या अकाट्य नहीं है. यहां तक कि सबसे स्थापित सिद्धांत भी, जिसे भारी सबूतों का समर्थन प्राप्त हो, चुनौती और सुधार के लिए हमेशा खुला रहता है. गलत साबित होने की यह गुंजाइश विज्ञान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी शक्ति और विश्वसनीयता का असली स्रोत है.
वैज्ञानिक पद्धति की एक और खास विशेषता इसकी स्वयं को सुधारने वाली प्रकृति है. वैज्ञानिक एक-दूसरे के विचारों का कड़ाई से परीक्षण करते हैं और कमियों वाले विचारों को खारिज कर देते हैं. यह संस्कृति अहंकार से ऊपर सबूतों को महत्व देती है. यहां गलत साबित होने का स्वागत किया जाता है, क्योंकि इससे समझ आगे बढ़ती है. एक मजबूत सिद्धांत को 'पुनरावृत्ति' की कसौटी पर खरा उतरना ही होता है.
मानवीय अनुभवों का अधिकांश हिस्सा कारणों के एक जटिल संगम से पैदा होता है. ऐतिहासिक रूप से, जब प्रत्यक्ष कारण समझ नहीं आते थे, तब रहस्यमयी या धार्मिक व्याख्याएं उस खाली जगह को भर देती थीं. विज्ञान व्यवस्थित तरीके से अध्ययन के लिए सरल उप-प्रणालियों को अलग करके इस धुंध को साफ करता है. फिर भी, हर वैज्ञानिक व्याख्या एक 'अधूरा काम' ही है- अज्ञानता के महासागर में ज्ञान का एक छोटा सा द्वीप. अपनी सफलताओं के बावजूद, विज्ञान अभी भी कई जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक घटनाओं पर अधूरा है जो हमारे दैनिक जीवन को परिभाषित करती हैं, जिससे कई गहरे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं.
हजारों वर्षों तक, मौसम एक ऐसा ही रहस्य था जिसे देवताओं की मर्जी माना जाता था. आज, उपग्रहों और कंप्यूटर मॉडल के माध्यम से, हम न केवल इसका पूर्वानुमान लगाते हैं, बल्कि यह भी समझते हैं कि मानवीय गतिविधियां इसे कैसे बदल रही हैं.
यह एक अच्छे मॉडल की शक्ति का उदाहरण है. यह हमें भविष्यवाणी करने और तैयारी करने की अनुमति देता है. हमें नए डेटा के साथ इन मॉडलों में लगातार सुधार करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वे विफल हों, तो उन्हें छोड़ने का साहस रखना चाहिए. साक्ष्य-आधारित सुधार का यह सिद्धांत सार्वजनिक नीति सहित सभी क्षेत्रों में लागू होना चाहिए- एक ऐसा क्षेत्र जहां विफलता स्वीकार करना आज भी दुर्लभ है.
राजनीति या विचारधारा के विपरीत, विज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सुधार के तंत्र पहले से ही शामिल होते हैं, जो मानवीय त्रुटि और पूर्वाग्रह की भरपाई करते हैं. तो चलिए, फिर से इंद्रधनुष के रूपक पर लौटते हैं. विज्ञान और उसकी पद्धति हमें न केवल सुंदरता, बल्कि सत्य को भी समझने की अनुमति देती है- कोई सापेक्ष सत्य नहीं, बल्कि एक वस्तुनिष्ठ सत्य. विज्ञान की असली सुंदरता यह है कि यह ज्ञान की निरंतर प्राप्ति के माध्यम से हमें समृद्ध बनाता है. जैसा कि कार्ल सगन ने कहा था, विज्ञान से मिलने वाली उत्साह और विनम्रता की संयुक्त भावना, अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है.
