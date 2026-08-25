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सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा गठबंधन, भारत को रहना पड़ेगा सजग

सात अगस्त, 2026 को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट (संयुक्त रक्षा समझौते) पर हस्ताक्षर होना, क्षेत्रीय और वैश्विक जियोपॉलिटिकल समीकरणों में एक बहुत ही अहम घटनाक्रम है. पश्चिम और दक्षिण एशिया में एक परमाणु शक्ति, एक नाटो सदस्य और तेल से मालामाल, अमीर खाड़ी देश एक साथ आए हैं, और वह भी नाटो-स्टाइल की इस शर्त के साथ कि इनमें से किसी भी देश पर हमला होने पर उसे सभी पर हमला माना जाएगा.

यह सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए सुरक्षा समझौते का ही एक बड़ा रूप है, और यह अपने आप में अनोखा है. इसमें पाकिस्तान शामिल है, जो एक परमाणु शक्ति है और डिटरेंस (हमले को रोकने की क्षमता) प्रदान कर सकता है. तुर्की सैन्य उपकरण और टेक्नोलॉजी दे सकता है, और सऊदी अरब, जिसके पास बहुत पैसा है, इस सुरक्षा ढांचे के लिए फंड दे सकता है. सुरक्षा व्यवस्था में विरोधाभास सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अलग-अलग क्षेत्रों के देशों के बीच ऐसी सुरक्षा व्यवस्था उस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की गारंटी दे सकती है? इस समूह के भीतर एक विरोधाभास यह है कि सऊदी अरब और तुर्की एक-दूसरे के साथ मुकाबला करते रहे हैं और इस्लामिक दुनिया या 'उम्मा' का नेता बनने की इच्छा रखते रहे हैं.

सऊदी अरब, इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों का संरक्षक होने के नाते, और तुर्की, जो अपनी 'ऑटोमन साम्राज्य की विरासत' को छोड़ने को तैयार नहीं है, दोनों ही इस्लाम से जुड़े मुद्दों की रक्षा में सबसे आगे रहे हैं. बेशक, पाकिस्तान और तुर्की के बीच कई वजहों से करीबी रिश्ते हैं, और तुर्की ने जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का लगातार समर्थन किया है. तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा जैसे मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाया है और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है.

'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट देकर खुलकर मदद की. यह ताकतों का एक अजीब मेल है, और हो सकता है कि पाकिस्तान ने इस इलाके में चल रही जंग से निकले इस आइडिया पर आगे काम किया हो. इस डिफेंस समझौते का सबसे अधिक फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि वह 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे हमले को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था. चूंकि इस ग्रुपिंग का दायरा एक इलाके से कहीं ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ऐसे समझौते की असरदार होने पर तुरंत सवाल उठने लगते हैं.

इस इलाके में आम राय यह है कि ईरान के साथ चल रहे टकराव के दौरान अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी देने में नाकाम रहा. सऊदी अरब के ऐसे समझौते की कोशिश करने के पीछे यही मुख्य वजह है, क्योंकि वह पूरी तरह से वॉशिंगटन की डिटरेंस क्षमता (हमले को रोकने की ताकत) पर भरोसा नहीं कर सकता था, क्योंकि ईरान ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए इलाके के देशों पर हमले किए थे.

कई खतरों में से एक खतरा डिसेलिनेशन प्लांट (खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट) पर भी था, जो इस इलाके के देशों के लिए बहुत जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं. फिर भी, समझौते पर दस्तखत करने वालों ने पहले ही साफ कर दिया कि यह किसी एक देश के खिलाफ कोई सामूहिक फोर्स नहीं है, भले ही यह बात सबको पता है कि तीनों देश इजराइल और इलाके में उसकी नीतियों के विरुद्ध हैं. ऐसी सफाई जरूरी थी, क्योंकि वरना अमेरिका इस समझौते का समर्थन नहीं करता. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मक्का डिफेंस समझौते का स्वागत किया और इसे आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.

इस इलाके के देश इस समझौते को कैसे देखते हैं - इजराइल के लिए, इस समझौते का मतलब है कि सऊदी अरब के साथ औपचारिक संबंध सामान्य होने में निश्चित रूप से देरी होगी. साथ ही, यह खाड़ी क्षेत्र में अंदरूनी मतभेदों का संकेत भी है, जो इजराइल के रणनीतिक फायदे में है. हालांकि यह रक्षा समझौता साफ तौर पर एक रणनीतिक खतरा है, लेकिन तेल अवीव इसे स्वीकार कर सकता है क्योंकि अमेरिका का सऊदी अरब पर काफी प्रभाव है.

ईरान इसे कोई सीधा खतरा नहीं मानता, बल्कि इसे इस बात का संकेत मानता है कि क्षेत्रीय देशों का अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भरोसा कम हो रहा है. कुछ ईरानी नेताओं का मानना ​​है कि यह समझौता उतना ही असरदार है जितनी अमेरिका द्वारा सऊदी अरब को दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी. इन सबके बीच, खाड़ी के दो शक्तिशाली देशों - सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बदलते समीकरणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इस युद्ध के दौरान, यूएई ने अपनी अलग नीति अपनाई है, जिसमें ओपेक से बाहर निकलने का फैसला भी शामिल है, जबकि साथ ही उसने ईरान के साथ अपने संबंध भी बनाए रखे हैं. मीडिया में ऐसी खबरें थीं कि युद्ध के बीच यूएई का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल तेहरान गया था और उसने ईरान की कुछ मांगें मान ली थीं ताकि और हमलों को रोका जा सके, क्योंकि ऐसे हमलों से पर्यटन और निवेश के लिए बने उसके माहौल को नुकसान पहुंच सकता था. देखा जा सकता है कि युद्ध के बाद के दौर में, हमले मुख्य रूप से कुवैत, बहरीन और कुछ हद तक कतर जैसे अन्य देशों पर हुए. यूएई की अर्थव्यवस्था, जो पर्यटन, पश्चिम से निवेश और री-एक्सपोर्ट (पुनर्निर्यात) कारोबार की वजह से तेजी से बढ़ रही है, शांति और सुरक्षा पर निर्भर करती है.