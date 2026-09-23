बढ़ते हूती खतरे के बीच अलग-थलग पड़ा सऊदी अरब
सऊदी किंगडम ने अमेरिका के साथ अपने गठबंधन की सीमाओं को पहचान लिया है, क्योंकि अमेरिका ने सैन्य हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है.
Published : September 23, 2026 at 4:49 PM IST
नई दिल्ली: सऊदी अरब खुद को एक कठिन परिस्थिति में पाता है, भले ही यमन में ईरान समर्थित शिया उग्रवादी समूह, हूती ने अपना सैन्य आक्रमण तेज कर दिया है, यमन के लाल सागर तट पर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कब्जा कर लिया है, जिससे उन्हें रणनीतिक बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव मिला है, जो तेल और गैस की आपूर्ति के लिए एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है.
चूंकि ईरान संघर्ष ने सऊदी अरब को भी अपनी लपेट में ले लिया है, इसलिए सऊदी किंगडम को अमेरिका के साथ अपने गठबंधन की सीमाओं का पता चल गया है. उसने यह भी पाया है कि उसके अन्य मित्र भी हूतियों के खिलाफ उसकी लड़ाई में सैन्य समर्थन नहीं दे रहे हैं.
न सिर्फ अमेरिका ने सैन्य रूप से शामिल होने से इनकार कर दिया है, बल्कि यूरोप से लेकर पाकिस्तान तक अन्य देशों ने भी अब तक इस तेजी से जटिल होते जा रहे संघर्ष में शामिल होने में अपनी अनिच्छा दिखाई है.
ट्रंप ने कहा- अभी नहीं
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की सीधे सैन्य हस्तक्षेप की अपील को खारिज कर दिया है, हालांकि दोनों के बीच करीबी संबंध हैं, और इसके बजाय उन्होंने हूतियों के साथ बातचीत के रास्ते खोल दिए हैं.
यह ओमान के जरिये ट्रंप की अपरंपरागत लेकिन लेन-देन पर आधारित कूटनीति का हिस्सा है. कथित तौर पर ट्रंप ने हूतियों से यह वादा लिया है कि वे लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमला नहीं करेंगे.
अमेरिका ने सऊदी अरब को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है. वाशिंगटन ने खुफिया जानकारी साझा करना जारी रखा है और 24.3 अरब डॉलर की डील में सऊदी अरब को F-35 स्टील्थ विमान बेचने पर सहमति व्यक्त की है, जो यह रेखांकित करता है कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग कैसे विकसित हो रहा है. लेकिन समस्या यह है कि यह बढ़ते हूती खतरे से निपटने में रियाद की फौरी तौर पर मदद नहीं करता है, क्योंकि लड़ाकू विमानों की डिलीवरी तत्काल नहीं होगी और इसमें कई साल लगेंगे.
इसमें इजराइल का पहलू भी शामिल है. स्थिरता के लिए सऊदी अरब के सामने ट्रंप और अमेरिका की पूर्व शर्त यह है कि रियाद को इजराइल को मान्यता देनी चाहिए और इस यहूदी देश के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाना चाहिए. सऊदी अरब इस शर्त को मानने से बचता रहा है. रियाद ने फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा मिलने के मुद्दे पर बिना किसी प्रगति के संबंधों को सामान्य बनाने का लगातार विरोध किया है. क्या यह भी एक कारण हो सकता है कि अमेरिका हूतियों के खिलाफ लड़ाई में सऊदी अरब का पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है?
ब्रिटेन, फ्रांस और मिस्र जैसे अन्य मित्र देशों ने भी खुद को रोक कर रखा है. कथित तौर पर, चीन ने रियाद की एक अपील के बाद ईरान से कहा है कि वह हूतियों से पीछे हटने के लिए कहे.
लेकिन ईरान कथित तौर पर इस बात पर कायम रहा है कि वह हूतियों को प्रभावित नहीं करता है. यह बयान ईरान की रणनीतिक गणना (Strategic Calculus) को उजागर करता है, क्योंकि वह सऊदी अरब और इस क्षेत्र के लिए संघर्ष की कीमत बढ़ाना चाहता है.
मक्का डिफेंस एग्रीमेंट की पहली परीक्षा
सबसे बड़ी बात यह है कि अगस्त में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित मक्का डिफेंस एग्रीमेंट से अभी तक किंगडम के लिए जमीनी समर्थन नहीं मिला है.
अगर इस समझौते को अमल में लाने का कोई सही समय था, तो वह यही है. फिर भी, जैसे-जैसे हूती सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्सों में नागरिक और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह सऊदी अरब की मदद कैसे करने की योजना बना रहा है, जिसने संभवतः इसी स्थिति के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सबसे पहले पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल जियो न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर हूतियों के साथ युद्ध सऊदी अरब तक फैलता है, तो पाकिस्तान इसमें शामिल होने के लिए मजबूर होगा.
प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की सरकार और लोगों को पूरा समर्थन दिया है और पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अरब न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उनका देश "राजनयिक और भौतिक रूप से (physically) दोनों तरह से सऊदी अरब के साथ पूरी तरह खड़ा है".
हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि जमीनी समर्थन के मामले में यह कैसे बदलता है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार सऊदी अरब में करीब 8,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात हैं. लेकिन अब तक, पाकिस्तान का यह उत्साही समर्थन सीधे तौर पर सैन्य सहायता में नहीं बदला है.
अन्य उलझनें भी हैं. मक्का एग्रीमेंट की शर्तों के तहत, जिसके पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, अगर तीनों हस्ताक्षरकर्ता देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है, तो अन्य देश भी युद्ध में शामिल हो जाएंगे.
तकनीकी रूप से देखा जाए तो, यमन में हूतियों के साथ सऊदी अरब का युद्ध एक प्रॉक्सी वॉर है. ओमान को छोड़कर, सऊदी अरब और कई अन्य खाड़ी अरब देश यमन की सरकार या अदन में मुख्यालय वाली प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल (PLC) का समर्थन करते हैं.
यमन की सरकार बहुसंख्यक सुन्नियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो कुल आबादी का 60 प्रतिशत हैं. सऊदी अरब, PLF के नेतृत्व वाली सरकार को सैन्य सहायता दे रहा है. सऊदी अरब के लिए यह बहुत रणनीतिक महत्व रखता है कि हूती पूरे यमन पर सत्ता काबिज न कर सकें, क्योंकि इससे ईरान का खतरा सीधे उसकी सीमा पर आ जाएगा.
हूतियों के साथ यह संघर्ष असल में ईरान और सऊदी अरब के बीच एक अप्रत्यक्ष शक्ति संघर्ष है. जब ईरान पहले से ही खाड़ी को निशाना बना रहा है, तो सऊदी अरब के किसी भी सहयोगी को यमन में हूतियों के साथ ऐसे युद्ध में क्यों घसीटा जाएगा जहां उनके कोई सीधे हित नहीं हैं?
इसी तरह, पाकिस्तान, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करा रहा है, अगर वह हूतियों पर हमला करने में सऊदी अरब का साथ देता है, तो वह बातचीत करने की अपनी यह जगह भी खो देगा.
फिर भी, सऊदी किंगडम को कुछ राहत मिली है. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने सऊदी अरब के नागरिक ठिकानों पर हूती विद्रोहियों के हमलों की कड़ी निंदा की है. यह आरोप लगाया गया है कि हूतियों के एक ड्रोन ने इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का को निशाना बनाया था. हालांकि, हूतियों ने इस बात से इनकार किया है.
सऊदी अरब की आर्थिक छवि सुधार पर प्रभाव
इस पूरे घटनाक्रम ने सऊदी अरब की खुद को क्षेत्र में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में पुनर्जीवित (rebrand) करने की कोशिशों को प्रभावित किया है. मोहम्मद बिन सलमान उस वहाबी रूढ़िवादिता से छुटकारा पाना चाहते हैं जिसने लगभग एक सदी से सऊदी अरब को परिभाषित किया है, और देश को दुनिया के बाकी हिस्सों, विशेष रूप से पश्चिम के लिए एक आकर्षक सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में खोलना चाहते हैं.
इस कोशिश का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को तेल पर अपनी अत्यधिक निर्भरता से हटाना और सऊदी अरब को वित्त तथा मनोरंजन के एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र के रूप में दुबई के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा करना है, जैसा कि उनके भविष्यवादी सऊदी विज़न 2030 में परिकल्पना की गई है.
साथ ही, वह क्षेत्र में, अन्य खाड़ी अरब देशों पर देश का रणनीतिक दबदबा और ईरान के साथ अपनी पारंपरिक दुश्मनी को भी बनाए रखना चाहते हैं.
अब सवाल यह है कि ईरान के साथ इस प्रॉक्सी वॉर से सऊदी अरब के कितने संसाधन खत्म होंगे और इससे उसके 'विज़न 2030' पर क्या असर पड़ेगा. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर हूती यमन में एक बड़ी ताकत बने रहते हैं, तो यह सऊदी अरब के लिए असुरक्षा का कारण बनेगा. यमन में राजनीतिक स्थिरता सऊदी अरब की सुरक्षा के साथ-साथ उसकी योजनाओं के लिए भी बेहद जरूरी है.
सऊदी अरब, अन्य खाड़ी अरब देशों के साथ, ईरान के खिलाफ अमेरिका-इजराइल के संयुक्त रूप से जंग छेड़ने के पक्ष में नहीं था, और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है. ईरान ने सऊदी अरब स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया है और इस प्रक्रिया में देश के आर्थिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया है. यह हैरानी की बात नहीं है कि सऊदी अरब भू-रणनीतिक युद्धों में खुद को फंसा हुआ महसूस करता है, जो क्षेत्र में उसकी अपनी स्थिति को प्रभावित करते हैं.
यह भी पढ़ें- पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की ने किया 'मक्का समझौता'; जानिए भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' पर क्या होगा असर