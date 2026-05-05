बंगाल में भगवा लहर: कैसे BJP ने राज्य की राजनीतिक स्क्रिप्ट को फिर से लिखा
भगवा पार्टी के 2026 के विधानसभा चुनावों में भारी जीत के बाद भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है.
Published : May 5, 2026 at 2:42 PM IST
हैदराबाद: पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव को उस पल के तौर पर याद किया जा सकता है जब लंबे समय से बन रही राजनीतिक लहर एक पूरी तरह से आंधी में बदल गई. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की एक ऐसी राज्य में निर्णायक बढ़त जो ऐतिहासिक रूप से अपनी विचारधारा का विरोध करती रही है, अब एक संरचनात्मक बदलाव का रूप ले चुकी है.
यह सिर्फ पारंपरिक अर्थों में चुनावी जीत नहीं है. यह बंगाल में एक नई राजनीतिक सोच का मजबूत होना है, जो बीजेपी को अपने केंद्र में रखती है. इस पल की अहमियत सिर्फ पार्टी के काम के लेवल में ही नहीं है, बल्कि उस समाज में उसकी गहरी पैठ में भी है, जिसे दशकों से बहुत अलग पॉलिटिकल सोच से पहचाना जाता रहा है.
बाहरी खिलाड़ी से मुख्य ताकत तक
आजादी के बाद के ज़्यादातर इतिहास में बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक मामूली खिलाड़ी बनी रही. कांग्रेस के बाद राज्य की राजनीति को लेफ्ट के विचारधारा वाले दबदबे और फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लोकप्रिय क्षेत्रवाद ने आकार दिया. बीजेपी का तरीका जो राष्ट्रवाद, पहचान और केंद्रीकृत संगठन पर आधारित है उस माहौल में ज्यादा असर नहीं डाल पाया, जहां क्लास पॉलिटिक्स और बाद में भलाई के कामों से चलने वाली लामबंदी को बढ़ावा मिला.
फिर भी पिछले दस सालों में भगवा पार्टी ने चुपचाप लेकिन पक्के इरादे से विस्तार किया. यह सिर्फ दिखावटी मौजूदगी से आगे बढ़ी और एक संगठनात्मक रीढ़ मजबूत बनाने में लगी रही. बूथ कमेटियों, जमीनी स्तर पर लोगों को इकट्ठा करने वालों और कैडर जैसे स्ट्रक्चर ने इसे बिखरे हुए सपोर्ट को एक मजबूत चुनावी बेस में बदलने में मदद की.
जब 2026 के चुनावों की घोषणा हुई तब तक बीजेपी कोई बाहरी पार्टी नहीं थी जो दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, क्योंकि इसने 2019 के आम चुनावों में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था. यह सत्ता के लिए एक भरोसेमंद दावेदार थी. बीजेपी की बढ़त के पीछे बंगाल में एक नया सोशल गठबंधन बनाने की उसकी काबिलियत है.
यह गठबंधन एक जैसा नहीं है, बल्कि यह अलग-अलग समूहों का ध्यान से बनाया गया एक समूह है, जिनके फायदे और चिंताएं एक खास राजनीतिक मौके पर एक साथ आए. पश्चिमी बंगाल के आदिवासी इलाकों में झारग्राम और पुरुलिया जैसे जिलों में जहां विकास के वादे लंबे समय से खोखले साबित हुए हैं. पार्टी ने विकास और प्रतिनिधित्व को लेकर लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का फायदा उठाया. उत्तरी बंगाल में इसने क्षेत्रीय उम्मीदों और पहचान की चिंताओं का फायदा उठाया.
मतुआ समुदाय के कुछ हिस्सों में इसने नागरिकता से जुड़े भरोसे के जरिए सपोर्ट बनाया. शहरी वोटर खासकर मिडिल क्लास बंगाली 'भद्रलोक', गवर्नेंस में सुधार और जमे-जमाए संरक्षण नेटवर्क से अलग होने के वादे से आकर्षित हुए.
इन सभी पहलुओं के साथ हिंदू पहचान का व्यापक एकीकरण भी था, जो ऐतिहासिक रूप से बंगाल में बिखरे हुए थे, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थितियों में एक साथ आने लगे. बीजेपी ने ये भावनाएं शुरू से नहीं बनाई. उसने उन्हें पहचाना, बढ़ाया और उन्हें संगठित किया. नतीजा एक ऐसा गठबंधन था जो भूगोल और वर्ग से ऊपर था, जो पारंपरिक सोच से कम और राजनीतिक बदलाव की साझा इच्छा से ज़्यादा एकजुट था.
कथा के रूप में रणनीति
चुनाव परफॉर्मेंस के साथ-साथ धारणा पर भी लड़े जाते हैं और यहां बीजेपी ने काफी स्ट्रेटेजी क्लैरिटी दिखाई. इसने प्रतियोगिता वाले जनकल्याण मॉडल और शासन पर जनमत संग्रह के बीच मुकाबले को बदल दिया. करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओपेरसिटी और लोकल लेवल पर प्रोटेक्शन के मुद्दे सामने आए.
नैरेटिव सिर्फ यह नहीं था कि मौजूदा सरकार फेल हो गई है, बल्कि यह भी था कि सिस्टम को ही ओवरहॉल की जरूरत है. इस फ्रेमिंग ने बीजेपी को सिर्फ एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के बजाय स्ट्रक्चरल चेंज के एजेंट के तौर पर खुद को स्थापित करने में मदद की.
साथ ही पार्टी ने राज्य के राजनीतिक ताने-बाने में राष्ट्रीय विषयों को भी शामिल किया. सांस्कृतिक पहचान, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के विचारों को स्थानीय बनाया गया, जिससे एक हाइब्रिड चर्चा बनी जो वोटरों को पसंद आई, जो राज्य और राष्ट्रीय दोनों तरह की बातों से ज़्यादा जुड़ रहे थे. स्थानीय नाराजगी और राष्ट्रीय उम्मीद का यह दोहरा संदेश, एक ताकतवर चुनावी हथियार साबित हुआ.
एंटी-इनकंबेंसी वजह नहीं, बल्कि मुख्य स्रोत है
हालांकि टीएमसी सरकार के खिलाफ एंटी-इनकंबेंसी एक अहम वजह थी, लेकिन बीजेपी की बढ़त को सिर्फ वोटरों की थकान का नतीजा मानना सही नहीं होगा. एंटी-इनकंबेंसी मौके तो बनाती है, लेकिन इससे अपने आप कोई विनर नहीं बनता. बीजेपी के परफॉर्मेंस की खास बात यह है कि वह नाराजगी को एक सही पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल सकती है.
एक दशक से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने के बाद टीएमसी को शिकायतों के जमा होने का सामना करना पड़ा. भ्रष्टाचार के आरोप, लोकल लेवल पर दबाव बनाने के तरीके, भाई-भतीजावाद और रोजगार और आर्थिक उम्मीदों को पूरा करने में वेलफेयर पर आधारित सरकार की सीमाओं ने नाराजगी का एक बड़ा भंडार बना दिया. बीजेपी की सफलता इस नाराजगी को एक दिशा देने और एक भरोसेमंद विकल्प बनाने में थी. उस कन्वर्ज़न मैकेनिज़्म के बिना, एंटी-इनकंबेंसी फैली हुई और चुनावों में बेअसर रहती.
वैक्यूम जिसने बढ़त को मुमकिन बनाया
बंगाल में भगवा पार्टी के उभार को सीधे तौर पर पारंपरिक विपक्ष की जगह के खत्म होने से भी जोड़ा जा सकता है. लेफ्ट और कांग्रेस, जो कभी मजबूत ताकतें थी, खुद को बदलते राजनीतिक माहौल में ढलने में नाकामयाब पाया. उनके कम होने से न सिर्फ मुकाबला कम हुआ, बल्कि मुकाबले का स्ट्रक्चर भी पूरी तरह बदल गया.
जैसे-जैसे चुनावी लड़ाई दो-तरफा होती गई बीजेपी सरकार के खिलाफ भावनाओं का स्वाभाविक जरिया बनकर उभरी. बदलाव चाहने वाले वोटर न सिर्फ उसके मैसेज की वजह से पार्टी की तरफ खिंचे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वही एकमात्र सही चुनौती देने वाली पार्टी लग रही थी. इस मायने में भगवा लहर को एक राजनीतिक खालीपन ने और बढ़ा दिया जिसे भरने के लिए बीजेपी खास तौर पर तैयार थी.
बीजेपी की बढ़त को एक जैसी लहर के तौर पर नहीं, बल्कि कई इलाकों में हुई कामयाबी के तौर पर समझा जा सकता है, जिसका पूरे राज्य में असर पड़ा. पश्चिमी जिलों में खासकर उन जिलों में जहां आदिवासी आबादी काफी है, बड़े बदलाव देखने को मिले. नॉर्थ बंगाल सपोर्ट का गढ़ बनकर उभरा. शहरी और छोटे-छोटे इलाकों में जो गवर्नेंस की बातों को लेकर सेंसिटिव थे, पार्टी की तरफ काफी झुकाव दिखा.
साथ ही तृणमूल ने कुछ जगहों पर अपनी ताकत बनाए रखी, खासकर माइनॉरिटी वाले इलाकों में और उन इलाकों में जहां उसके वेलफेयर नेटवर्क गहराई तक जमे हुए थे. यह असमान बंटवारा दिखाता है कि भगवा बढ़त, हालांकि काफी है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है. यह विरोध के लंबे समय तक चलने वाले इलाकों के साथ-साथ मौजूद है.
2026 के बाद: ध्रुवीकरण या बदलाव?
क्या भगवा लहर लंबे समय के दबदबे की शुरुआत है या बंगाल की बदलती राजनीति का सिर्फ एक और दौर है, यह अभी भी एक खुला सवाल है. राज्य का इतिहास रहा है कि उसने एक बड़ी ताकत को अपनाया है, लेकिन जब उम्मीदें पूरी नहीं होतीं तो वह आखिरकार उसके खिलाफ हो जाती है.
बीजेपी के लिए अब चुनौती विस्तार से हटकर शासन की हो गई है. जनता की नाराजगी, जवाबदेही की मांग और बदलाव की चाहत जैसे फैक्टर, जिनकी वजह से वह आगे बढ़ी, वे उन पैमानों को तय करेंगे जिनसे उसे आंका जाएगा. अगर वह चुनावी जोश को असरदार प्रशासन में बदलने में कामयाब हो जाती है, तो यह आने वाले सालों में बंगाल की राजनीतिक दिशा को फिर से तय कर सकती है. अगर नहीं तो बदलाव का यह सिलसिला जारी रह सकता है जैसा कि पहले भी होता रहा है.
2026 का चुनाव वह पल है जब धीरे-धीरे चल रही राजनीतिक लहर एक अहम ताकत में बदल गई. पश्चिम बंगाल में बीजेपी का आगे बढ़ना कोई अकेली घटना नहीं है, यह लगातार संगठन की कोशिशों, रणनीतिक कहानी बनाने और समाज में हो रहे बदलावों को ध्यान से समझने का नतीजा है.
अब जब यह बंगाल में आ गई है और इसने बंगाल की राजनीति की दिशा को इस तरह बदल दिया है जिसका असर इस चुनाव के बाद भी महसूस किया जाएगा तो बीजेपी की कहानी किसी पार्टी की जीत के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान को फिर से तय करने के बारे में है.