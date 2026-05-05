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बंगाल में भगवा लहर: कैसे BJP ने राज्य की राजनीतिक स्क्रिप्ट को फिर से लिखा

कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के पास बीजेपी समर्थक पार्टी की जीत का जश्न मना रहे हैं ( PTI )

By Dipankar Bose 8 Min Read

हैदराबाद: पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव को उस पल के तौर पर याद किया जा सकता है जब लंबे समय से बन रही राजनीतिक लहर एक पूरी तरह से आंधी में बदल गई. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की एक ऐसी राज्य में निर्णायक बढ़त जो ऐतिहासिक रूप से अपनी विचारधारा का विरोध करती रही है, अब एक संरचनात्मक बदलाव का रूप ले चुकी है. यह सिर्फ पारंपरिक अर्थों में चुनावी जीत नहीं है. यह बंगाल में एक नई राजनीतिक सोच का मजबूत होना है, जो बीजेपी को अपने केंद्र में रखती है. इस पल की अहमियत सिर्फ पार्टी के काम के लेवल में ही नहीं है, बल्कि उस समाज में उसकी गहरी पैठ में भी है, जिसे दशकों से बहुत अलग पॉलिटिकल सोच से पहचाना जाता रहा है. बाहरी खिलाड़ी से मुख्य ताकत तक आजादी के बाद के ज़्यादातर इतिहास में बीजेपी पश्चिम बंगाल में एक मामूली खिलाड़ी बनी रही. कांग्रेस के बाद राज्य की राजनीति को लेफ्ट के विचारधारा वाले दबदबे और फिर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के लोकप्रिय क्षेत्रवाद ने आकार दिया. बीजेपी का तरीका जो राष्ट्रवाद, पहचान और केंद्रीकृत संगठन पर आधारित है उस माहौल में ज्यादा असर नहीं डाल पाया, जहां क्लास पॉलिटिक्स और बाद में भलाई के कामों से चलने वाली लामबंदी को बढ़ावा मिला. फिर भी पिछले दस सालों में भगवा पार्टी ने चुपचाप लेकिन पक्के इरादे से विस्तार किया. यह सिर्फ दिखावटी मौजूदगी से आगे बढ़ी और एक संगठनात्मक रीढ़ मजबूत बनाने में लगी रही. बूथ कमेटियों, जमीनी स्तर पर लोगों को इकट्ठा करने वालों और कैडर जैसे स्ट्रक्चर ने इसे बिखरे हुए सपोर्ट को एक मजबूत चुनावी बेस में बदलने में मदद की. जब 2026 के चुनावों की घोषणा हुई तब तक बीजेपी कोई बाहरी पार्टी नहीं थी जो दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, क्योंकि इसने 2019 के आम चुनावों में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था. यह सत्ता के लिए एक भरोसेमंद दावेदार थी. बीजेपी की बढ़त के पीछे बंगाल में एक नया सोशल गठबंधन बनाने की उसकी काबिलियत है. यह गठबंधन एक जैसा नहीं है, बल्कि यह अलग-अलग समूहों का ध्यान से बनाया गया एक समूह है, जिनके फायदे और चिंताएं एक खास राजनीतिक मौके पर एक साथ आए. पश्चिमी बंगाल के आदिवासी इलाकों में झारग्राम और पुरुलिया जैसे जिलों में जहां विकास के वादे लंबे समय से खोखले साबित हुए हैं. पार्टी ने विकास और प्रतिनिधित्व को लेकर लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का फायदा उठाया. उत्तरी बंगाल में इसने क्षेत्रीय उम्मीदों और पहचान की चिंताओं का फायदा उठाया. मतुआ समुदाय के कुछ हिस्सों में इसने नागरिकता से जुड़े भरोसे के जरिए सपोर्ट बनाया. शहरी वोटर खासकर मिडिल क्लास बंगाली 'भद्रलोक', गवर्नेंस में सुधार और जमे-जमाए संरक्षण नेटवर्क से अलग होने के वादे से आकर्षित हुए. इन सभी पहलुओं के साथ हिंदू पहचान का व्यापक एकीकरण भी था, जो ऐतिहासिक रूप से बंगाल में बिखरे हुए थे, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्थितियों में एक साथ आने लगे. बीजेपी ने ये भावनाएं शुरू से नहीं बनाई. उसने उन्हें पहचाना, बढ़ाया और उन्हें संगठित किया. नतीजा एक ऐसा गठबंधन था जो भूगोल और वर्ग से ऊपर था, जो पारंपरिक सोच से कम और राजनीतिक बदलाव की साझा इच्छा से ज़्यादा एकजुट था. कथा के रूप में रणनीति चुनाव परफॉर्मेंस के साथ-साथ धारणा पर भी लड़े जाते हैं और यहां बीजेपी ने काफी स्ट्रेटेजी क्लैरिटी दिखाई. इसने प्रतियोगिता वाले जनकल्याण मॉडल और शासन पर जनमत संग्रह के बीच मुकाबले को बदल दिया. करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओपेरसिटी और लोकल लेवल पर प्रोटेक्शन के मुद्दे सामने आए. नैरेटिव सिर्फ यह नहीं था कि मौजूदा सरकार फेल हो गई है, बल्कि यह भी था कि सिस्टम को ही ओवरहॉल की जरूरत है. इस फ्रेमिंग ने बीजेपी को सिर्फ एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के बजाय स्ट्रक्चरल चेंज के एजेंट के तौर पर खुद को स्थापित करने में मदद की. साथ ही पार्टी ने राज्य के राजनीतिक ताने-बाने में राष्ट्रीय विषयों को भी शामिल किया. सांस्कृतिक पहचान, सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के विचारों को स्थानीय बनाया गया, जिससे एक हाइब्रिड चर्चा बनी जो वोटरों को पसंद आई, जो राज्य और राष्ट्रीय दोनों तरह की बातों से ज़्यादा जुड़ रहे थे. स्थानीय नाराजगी और राष्ट्रीय उम्मीद का यह दोहरा संदेश, एक ताकतवर चुनावी हथियार साबित हुआ.