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ओपिनियन: क्या असुरक्षित हो रहा है भारतीयों का पसंदीदा 'खाड़ी देश'?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 15 मई, 2026 को अबू धाबी में UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को गले लगाते हुए. ( IANS/PMO )

2008-09 में भड़का 'अरब स्प्रिंग' (Arab Spring) भी बिना किसी बड़े नुकसान के कड़े हाथों से दबा दिया गया था. यह बहुत कम समय के लिए सिर्फ एक-दो खाड़ी देशों तक ही सीमित रहा था. इन देशों में कानून के सख्त पालन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की वजह से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, और क्षेत्र में लगातार बनी शांति, प्रगति व समृद्धि का पूरा श्रेय यहां के नेतृत्व को दिया जाना चाहिए.

क्षेत्र में चल रहे मौजूदा युद्ध ने इसकी संवेदनशीलता और कमजोरी को पहले से कहीं अधिक उजागर कर दिया है. इजरायल, फिलिस्तीन और लेबनान के बीच दशकों पुराने संघर्ष या इराक युद्ध के बावजूद, खाड़ी क्षेत्र ने कभी भी ऐसी किसी गड़बड़ी या संकट का सामना नहीं किया था जिसने प्रवासी आबादी को प्रभावित किया हो.

यूएई ने इस्लामी शरिया सिद्धांतों को उदार पर्यटन के साथ समझदारी से जोड़ा है. इससे पश्चिमी देशों के लोग न केवल पर्यटन के लिए आकर्षित हुए हैं, बल्कि वहां अपने दफ्तर खोलकर रहने और नौकरी करने के लिए भी प्रेरित हुए हैं. विशेष रूप से, खाड़ी देशों के संप्रभु कोष का प्रबंधन करने वाले ज्यादातर लोग पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका से हैं. इससे यूरोपीय देशों और अमेरिका में निवेश का एक बड़ा प्रवाह हुआ है, जिसने इनके आर्थिक संबंधों को और मजबूत किया है.

निस्संदेह, संयुक्त अरब अमीरात अपने दूरदर्शी नेतृत्व के कारण तेल और गैस से इतर अन्य क्षेत्रों की क्षमता का लाभ उठाने में सबसे आगे है. दुबई के विभिन्न फ्री ज़ोन में काम करने वाली प्रमुख वैश्विक कंपनियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बढ़ावा देकर इस देश ने अपनी दूरदर्शिता साबित की है.

बुधवार, 25 मार्च, 2026 को कुवैत के फरवानिया गवर्नरेट में कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फ्यूल डिपो पर हमले के बाद धुआं उठता हुआ. (IANS)

इन्होंने लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे को विकसित करके और टैक्स छूट व अन्य लाभ देकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शाखाएं खोलने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि खुद को विमानन केंद्र (Aviation Hubs) के रूप में स्थापित किया जा सके.

पारंपरिक रूप से, खाड़ी क्षेत्र को काम, व्यवसाय और निवेश के लिए एक स्थिर, लाभदायक और सुरक्षित स्थान माना जाता रहा है. इस क्षेत्र ने वैश्विक विकास को पहचाना है. साथ ही अपने तेल और गैस भंडार व विशाल संप्रभु धन कोष के कारण अपनी बढ़ती अहमियत को भी समझा है. इसके अलावा, तेल और गैस उद्योग ने इन देशों को पर्यटन व री-एक्सपोर्ट (पुनः निर्यात) को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है.

हालांकि, समय के साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश व बिहार जैसे उत्तरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग इस क्षेत्र में गए हैं. इसके अलावा, यहां बड़ी संख्या में छात्र यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं. खासकर उन कैंपस (जैसे BITS, मनिपाल आदि) में जिन्हें भारतीय या यूरोपीय विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थानों ने वहां स्थापित किया है.

भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 180 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें लगभग 100 अरब डॉलर के साथ यूएई (UAE) सबसे आगे है. खाड़ी देश के एनआरआई भारत में आने वाले कुल रेमिटेंस (विदेशी धन) में लगभग 40% (50 अरब अमेरिकी डॉलर) का भारी योगदान देते हैं. शुरुआती सालों में, खाड़ी में रहने वाले भारतीय प्रवासियों में केरल के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी, और शायद आज भी वे सबसे बड़ा समूह हैं.

भारत की विदेश नीति में खाड़ी क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि दुनिया भर में रहने वाले लगभग 3 करोड़ अप्रवासी भारतीयों में से एक-तिहाई हिस्सा इसी क्षेत्र में रहता है. इसके अलावा, इस क्षेत्र की भौगोलिक निकटता, मुख्य ऊर्जा संसाधन होना, ऐतिहासिक संबंध और फलता-फूलता व्यापार इसकी अहमियत को और बढ़ाते हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के अमीर शेख मेशल अल-अहमद अल-जबर अल-सबाह ने कुवैत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान मुबारक अल-कबीर ऑर्डर से सम्मानित किया. यह फाइल फोटो रविवार, 22 दिसंबर, 2024 की है. (IANS)

इनमें से ज्यादातर लोग खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के छह देशों- सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान में रहते हैं. खाड़ी युद्ध से पहले इराक में भी बड़ी संख्या में भारतीय थे. लेकिन मौजूदा समय में सबसे ज्यादा भारतीय यूएई में हैं. इसके बाद क्रमशः सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन का नंबर आता है.

खाड़ी देश कई दशकों से भारतीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं. शुरुआत में लोग यहां मजदूर वर्ग के कामों के लिए आए, लेकिन बाद में पेशेवर और कारोबारी भी आने लगे. ऊर्जा से भरपूर, समृद्ध और कम आबादी वाले इस क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है. फिलहाल लगभग एक करोड़ भारतीय खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या रह रहे हैं.

यह असर कई रूपों में दिख सकता है, जैसे कि कुछ खास क्षेत्रों में नौकरियां जाना और व्यापार में नुकसान होना. हालांकि कुछ खाड़ी देशों ने प्रवासी आबादी के हितों की रक्षा के लिए पहले से कदम उठाए हैं, फिर भी स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है.

कुवैत एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की हालिया मौत, खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों और औद्योगिक संपत्तियों पर लगातार होते हमले, और होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीयों की जान जाने से, खाड़ी क्षेत्र में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं. चल रहे संघर्ष के दौरान ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां भारतीय प्रभावित हुए हैं, भले ही उन्हें सीधे निशाना न बनाया गया हो.

लोकतंत्र न होने के बावजूद, अमेरिका और यूरोप ने खाड़ी के राजशाहियों के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत और विस्तारित किया है. खाड़ी देशों ने भी अपने देशों में अमेरिका को सैन्य ठिकाने बनाने की अनुमति देकर अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की, जिसका अमेरिका ने अपनी भू-राजनीतिक रणनीति के लिए भरपूर फायदा उठाया.

अमेरिका और यूरोप ने इस क्षेत्र से, विशेष रूप से सऊदी अरब, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात से अपने देशों में भारी निवेश को भी आकर्षित किया. यह रणनीति खाड़ी देशों के लिए बहुत अच्छी तरह काम कर रही थी, और ईरान तथा इजरायल जैसे अपने पारंपरिक क्षेत्रीय दुश्मनों से खतरा महसूस करने का उनके पास कोई कारण नहीं था. हालांकि, अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध ने उन्हें यह एहसास दिला दिया है कि अपने ही घर में अमेरिकी ठिकाने होने के बावजूद वे कितने संवेदनशील और असुरक्षित हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 15 मई, 2026 को UAE के अबू धाबी पहुंचने पर एक सेरेमोनियल रिसेप्शन के दौरान UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ. (IANS/PMO)

खाड़ी क्षेत्र ने हमेशा भारतीय कामगारों के प्रति सम्मान और अपनी पसंद को जाहिर किया है. एक खाड़ी देश के विदेश मंत्री ने (जब मैं विदेश मंत्रालय में खाड़ी प्रभाग का प्रमुख था) भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान मैंगलोर की यात्रा को भी शामिल करने का अनुरोध किया था. उन्होंने अपनी उस आया (नैनी) के घर जाने की इच्छा जताई थी जिन्होंने उनके बचपन में उनकी देखभाल की थी. वे उनके प्रति अत्यधिक सम्मान और स्नेह के कारण विशेष रूप से उनके घर गए.

एक अन्य उदाहरण में, कोविड-19 महामारी के दौरान, हमें 500 से अधिक भारतीय स्वास्थ्य कर्मियों को वापस भेजने के अनुरोध मिले जो भारत में छुट्टी पर थे. उन्हें अपने देशों में फैलते कोविड-19 से निपटने के लिए उनकी सेवाओं की तत्काल आवश्यकता थी. उनकी वापसी को आसान बनाने के लिए, उन्होंने विशेष विमान भेजे और क्वारंटाइन जैसी विशेष व्यवस्थाएं कीं. यह उस सम्मान को दर्शाता है जो भारतीय पेशेवरों को इस क्षेत्र में मिलता है.

अधिकांश देशों में भारतीयों की संख्या स्थानीय लोगों से अधिक है, लेकिन उनके कानून का पालन करने वाले और काम के प्रति समर्पित स्वभाव के कारण उन्हें कभी भी खतरे के रूप में नहीं देखा गया.

एक बार, एक खाड़ी देश के राजा ने हमारे मंत्री के साथ बैठक में मज़ाक में टिप्पणी की थी कि केरल राज्य में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो, क्योंकि उनके देश में केरल के बहुत से लोग विभिन्न क्षेत्रों में सफल हो रहे हैं. एक राजा ने तो भारत के अपने शिक्षक, विशेषकर गणित के शिक्षक को बड़े चाव से याद किया था. खाड़ी में शासक परिवारों द्वारा भारतीयों के प्रति ऐसी भावनाएं और सम्मान व्यक्त किए जाते हैं.

28 फरवरी, 2026 को इराक के बगदाद में ईरान पर U.S.-इजरायल के हमलों के खिलाफ इराकी एक प्रदर्शन में शामिल हुए. (IANS)

खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले अनगिनत भारतीयों ने अपने अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत से भारत का नाम रोशन किया है. लुलु ग्रुप (LuLu Group) के यूसुफ अली जैसी जानी-मानी हस्तियों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में अपने व्यापारिक साम्राज्य का सफलतापूर्वक विस्तार किया है. वे भारत से सामग्री और उत्पाद मंगवाकर भारत-खाड़ी व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने में बड़ा योगदान दे रहे हैं.

इसके अलावा, कई भारतीय उद्यमी, पेशेवर और कंपनियां खाड़ी के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं. संयुक्त अरब अमीरात के साथ हाल ही में हुआ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) और भारत-जीसीसी (India-GCC) के बीच चल रही मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत, निश्चित रूप से भारत और खाड़ी के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य के अनुकूल है.

खाड़ी में फल-फूल रही भारतीय प्रवासी आबादी के सकारात्मक पहलुओं के विपरीत, कुछ चिंताजनक मुद्दे भी हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है. ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनमें श्रमिकों के साथ खराब व्यवहार, उनके भारत लौटने की स्वतंत्रता पर पाबंदी, घटिया स्तर का रहन-सहन और काम करने की स्थिति, तथा जेलों में बंद भारतीय कैदियों को मिलने वाली कठोर सजाओं का जिक्र किया गया है.

इसके अलावा, कफ़ाला प्रणाली (Kafala system)- जो किसी कर्मचारी को देश से बाहर भेजने के लिए मुख्य नियोक्ता (मालिक) की मंज़ूरी को अनिवार्य बनाती है- एक जटिल कानूनी चुनौती खड़ी करती है. इस व्यवस्था के कारण भारतीय दूतावासों को उन महिला श्रमिकों को ठहराने के लिए अस्थायी केंद्र बनाने पड़े हैं, जिन्होंने विभिन्न कारणों से अपने नियोक्ताओं को छोड़ दिया है और जिन्हें वापस भारत नहीं भेजा जा पा रहा है.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार, 23 मार्च, 2026 को नई दिल्ली में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल देशों के राजदूतों से मुलाकात की. (IANS/X/@DrSJaishankar)

वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर कई भारतीय फिल्में जैसे कि "गोट" (Goat/Aadujeevitham) बनाई गई हैं, जो खाड़ी देश के आकर्षण और भारतीय प्रवासियों को अपनी मनपसंद मंजिल व नौकरी पाने में होने वाली कठिनाइयों को दर्शाती हैं.

यहां तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी, जब पूरी दुनिया अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही थी, अधिकांश खाड़ी देशों ने कुछ खास पेशों से जुड़े भारतीय नागरिकों और जेलों में सजा काट रहे कैदियों को वापस भारत भेजने की इच्छा जताई थी. इस अनुरोध ने भारत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी.

चल रहे युद्ध के बावजूद, खाड़ी क्षेत्र ने लचीलापन दिखाया है और अपने-अपने देशों में काम करने वाले या रहने वाले प्रवासी समुदाय का समर्थन किया है. हालांकि, सवाल यह उठता है कि खाड़ी क्षेत्र इन तनावों को कब तक झेल सकता है और विकास व समृद्धि को बनाए रख सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं.

बढ़ते व्यवधान या एक अस्थिर ईरान लंबे समय में खाड़ी क्षेत्र के लिए बड़ी चिंता का विषय बनेंगे. इसलिए, भारत को बड़े पैमाने पर प्रवासियों की वापसी की स्थिति में, लौटने वाले भारतीयों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए.

दक्षिण के अधिकांश राज्यों ने खाड़ी क्षेत्र में अपने-अपने राज्यों के श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अलग विभाग या व्यवस्थाएं बनाई हैं. विदेश मंत्रालय और उसके दूतावास स्थानीय सरकारों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाकर, सामान्य रूप से प्रवासी (NRI) समुदाय और विशेष रूप से खाड़ी देशों में उनके सामने आने वाली खास चुनौतियों के कारण, उनके हितों की रक्षा करने में सबसे आगे हैं. बदलते हालातों को देखते हुए इन देशों की स्थिति का आकलन करना और उनके हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाना बेहद जरूरी है.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त किए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं.)

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