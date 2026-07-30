SAARC को पुनर्जीवित करने की मांग: क्या भारत के बिना संभव है इस ठप पड़े संगठन का भविष्य?
बांग्लादेश- मालदीव ने सार्क को फिर से सक्रिय करने की मांग की है. जानिये- भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच क्यों अटका है इसका भविष्य.
Published : July 30, 2026 at 4:55 PM IST
नई दिल्लीः बांग्लादेश और मालदीव द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क- SAARC) को फिर से शुरू करने की नई मांगों ने इस सुस्त पड़े संगठन को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. हालांकि, इसे दोबारा जीवित करना अभी भी एक दूर की बात लगती है. सार्क पाकिस्तान सहित आठ दक्षिण एशियाई देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक समूह है.
मंगलवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "जब क्षेत्रीय सहयोग की बात आती है, तो हमने अपना रुख बहुत स्पष्ट कर दिया है. भारत मजबूत क्षेत्रीय सहयोग का पक्षधर है और पिछले कई दशकों से इस दिशा में काम कर रहा है."
पाकिस्तान का नाम लिए बिना जायसवाल ने आगे कहा- "दक्षिण एशिया में हर कोई जानता है कि कौन सा देश और कौन सी गतिविधियां सार्क को आगे बढ़ने से रोक रही हैं. आखिरकार, सहयोग के लिए सद्भावना की जरूरत होती है." हालांकि, कनेक्टिविटी और आतंकवाद से निपटने जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान के असहयोग के कारण सार्क संगठन व्यावहारिक रूप से पूरी तरह बेअसर हो चुका है.
सितंबर 2016 में जम्मू-कश्मीर के उरी में एक सैन्य अड्डे पर पाकिस्तानी धरती से हुए सीमा पार आतंकवादी हमले के बाद, समूह के अन्य देशों द्वारा भारत के साथ मिलकर इसका बहिष्कार करने के कारण इस्लामाबाद में होने वाला उस वर्ष का सार्क शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया था. तब से लेकर आज तक कोई भी सार्क सम्मेलन नहीं हुआ है.
लेकिन हाल ही में मालदीव और बांग्लादेश दोनों ने अलग-अलग तौर पर इस संगठन को फिर से जीवित करने की वकालत की है. रविवार को अपने देश के 61वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सार्क को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन बताया और कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए इसे फिर से शुरू करना बेहद जरूरी है.
मुइज्जू के हवाले से कहा गया, "मालदीव अलग-अलग विचार रखने वाले सभी पक्षों से एक साथ मंच पर आने, क्षेत्रीय विकास और शांति को प्राथमिकता देने और सहयोग की भावना से काम करने की अपील करता है. अगर ऐसा करने में कोई कठिनाई आती है, तो मालदीव इस पहल को आगे बढ़ाने और इन चर्चाओं को सफल बनाने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाने के लिए तैयार है."
मालदीव के लिए सार्क को पुनर्जीवित करने के दो मुख्य उद्देश्य हैं. पहला, यह दक्षिण एशियाई कूटनीति में मालदीव की भूमिका को मजबूत करता है और दूसरा, यह छोटे देशों को उन चुनौतियों से निपटने के लिए एक सामूहिक मंच देता है जहां अकेले उनकी मोलभाव करने की क्षमता सीमित होती है.
मालदीव को जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते जलस्तर, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और पर्यटन पर आर्थिक निर्भरता जैसी कई कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है. क्षेत्रीय सहयोग इन चिंताओं को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है.
मालदीव की दक्षिण एशियाई कूटनीतिक पहचान बनाए रखने में भी गहरी दिलचस्पी है. हालांकि माले (मालदीव) ने अरब जगत और अन्य बाहरी देशों के साथ अपना जुड़ाव तेजी से बढ़ाया है, फिर भी सार्क इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत मंच हो सकता है.
सार्क की औपचारिक स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी. इसका सचिवालय काठमांडू में स्थापित किया गया था. साल 2007 में अफगानिस्तान इस संगठन का आठवां सदस्य बना, जिससे दक्षिण एशिया में इसका दायरा और बढ़ गया. साल 2021 के आंकड़ों के अनुसार, सार्क सामूहिक रूप से दुनिया के 3 प्रतिशत भूभाग और वैश्विक आबादी के 21 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है. वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 5.21 प्रतिशत (4.47 ट्रिलियन डॉलर के बराबर) है.
सार्क के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) है, जिस पर 2004 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2006 में लागू हुआ था. इस समझौते का उद्देश्य सीमा शुल्क (टैरिफ) को कम करना और दक्षिण एशिया में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना था. सार्क गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और व्यापार सरलीकरण जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करता है. लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास के कारण साफ्टा (SAFTA) क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में विफल रहा.
कुल मिलाकर, सार्क देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था, व्यापार और वित्त, मानव संसाधन विकास और पर्यटन, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं और बायोटेक्नोलॉजी, सामाजिक मामले, सूचना और गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और तकनीक; तथा शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति शामिल हैं.
इसी साल फरवरी में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने सार्क प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए अपने देश के अटूट समर्थन और प्रतिबद्धता को दोहराया. सार्क के महासचिव मो. गुलाम सरवर से मुलाकात के दौरान, मंत्री ने सार्क प्रक्रिया को मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए बांग्लादेश की ओर से पहल करने की इच्छा जताई.
इसके बाद, इसी महीने नई दिल्ली में बिम्सटेक (BIMSTEC) संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के दौरान बांग्लादेश ने एक बार फिर सार्क को पुनर्जीवित करने की मांग की.
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के रक्षा सलाहकार, ब्रिगेडियर जनरल ए.के.एम. शम्सुल इस्लाम (सेवानिवृत्त) ने बैठक में अपने बयान में कहा, "हमारे साझा भूगोल में मौजूद अन्य क्षेत्रीय सहयोग ढांचों, जैसे कि सार्क, के पूरक कार्यों और अच्छे प्रयासों का लाभ उठाना भी उतना ही मूल्यवान होगा." उन्होंने आगे कहा, "इस कमरे में मौजूद अधिकांश देश पिछले चार दशकों में सार्क के भीतर विकसित हुए नियमों, संस्थानों और व्यावहारिक प्रणालियों के गवाह हैं, जिन्होंने विचारों और पहलों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है."
ढाका की नई सरकार के लिए सार्क (SAARC) के फिर से प्रासंगिक होने के कई कारण हैं. भौगोलिक निकटता और विशाल आबादी होने के बावजूद यह क्षेत्र दुनिया के सबसे कम आर्थिक रूप से जुड़े क्षेत्रों में से एक है. क्षेत्र के देशों के बीच आपसी व्यापार अपनी क्षमता से बहुत कम है, जबकि परिवहन, निवेश और वस्तुओं व लोगों की आवाजाही में रुकावटें आर्थिक जुड़ाव को सीमित कर रही हैं. एक सक्रिय सार्क इन समस्याओं को ठीक से हल करने के लिए एक साझा मंच प्रदान कर सकता है.
बांग्लादेश की वर्तमान सरकार भारत के साथ संबंध बनाए रखने के साथ-साथ पाकिस्तान, चीन और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ जुड़कर एक अधिक विविध विदेश नीति अपनाने की इच्छुक दिखती है. एक पुनर्जीवित सार्क बांग्लादेश को एक ऐसा संस्थागत मंच देगा जिसमें वह किसी एक क्षेत्रीय गुट को चुने बिना इस व्यापक राजनयिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ा सके.
नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक 'रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग नेशंस' (RIS) के प्रोफेसर प्रबीर डे ने ईटीवी भारत को बताया, "मौजूदा शासन के तहत, बांग्लादेश-पाकिस्तान संबंध न केवल अर्थव्यवस्था पर, बल्कि आपसी लोगों के संबंधों और सुरक्षा में भी काफी सुधरे हैं. इसीलिए वे सोच रहे हैं कि अगर सार्क के भीतर बेहतर सहयोग हो, तो इससे बांग्लादेश को क्षेत्रीय स्तर पर अपने निर्यात और लोगों के आपसी संपर्क के मामले में मदद मिल सकती है."
प्रबीर डे के अनुसार, सार्क को फिर से शुरू करने में मालदीव की दिलचस्पी इसलिए है ताकि उसका निर्यात बढ़ सके. उन्होंने कहा, "पर्यटन और अन्य सहयोग के मामले में मालदीव सार्क के पुनरुद्धार में नए अवसर देखता है. इसके अलावा, यह देश प्राकृतिक आपदाओं के प्रति भी बेहद संवेदनशील है."
सार्क के कई सालों से निष्क्रिय होने के कारण, भारत क्षेत्रीय सहयोग के मामले में 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन' (बिम्सटेक - BIMSTEC) को अधिक महत्व दे रहा है.
साल 1997 में अस्तित्व में आए बिम्सटेक में बंगाल की खाड़ी के तटीय और नजदीकी इलाकों में स्थित सात देश शामिल हैं - बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड. साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार, यह समूह 1.73 अरब लोगों को एक साथ लाता है और इसकी संयुक्त जीडीपी (GDP) 5.2 ट्रिलियन डॉलर है.
बांग्लादेश बिम्सटेक का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उसने बंगाल की खाड़ी के आसपास कनेक्टिविटी और आर्थिक सहयोग का लगातार समर्थन किया है. लेकिन बिम्सटेक में पाकिस्तान या अफगानिस्तान शामिल नहीं हैं. इसलिए, यह पूरे दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन के रूप में सार्क का स्थान नहीं ले सकता.
बांग्लादेश के रुख से यह प्रतीत होता है कि दोनों समूहों को एक-दूसरे की जगह लेने के बजाय एक-दूसरे का पूरक होना चाहिए. हालांकि, सार्क (SAARC) के पुनरुद्धार में सबसे बड़ी बाधा यह है कि इस समूह का ढांचा इस तरह तैयार किया गया था जिसमें सभी सदस्यों के बीच सहमति होना अनिवार्य है. सार्क का प्रभावी ढंग से काम न कर पाना मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में आई कड़वाहट का नतीजा है.
भारत सार्क के आठ सदस्यों में से महज एक सदस्य नहीं है. यह जनसंख्या, क्षेत्रफल और आर्थिक आकार के मामले में सबसे बड़ा सदस्य है, और भौगोलिक रूप से भी इस क्षेत्र के केंद्र में स्थित है. दक्षिण एशिया से जुड़ी लगभग हर बड़ी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना या तो भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरती है या भारत के सहयोग पर निर्भर करती है. क्षेत्रीय पहलों को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी आर्थिक क्षमता भी भारत के ही पास है.
नतीजतन, भारत के बिना सार्क शिखर सम्मेलन की वैधता बहुत कम होगी और इसका व्यावहारिक महत्व भी सीमित होगा. इस स्थिति में, निकट भविष्य में इस संगठन का इसी तरह अधर में लटके रहना ही सबसे संभावित परिणाम नजर आता है. डे ने कहा, "अगर भारत नहीं होगा, तो कोई शिखर सम्मेलन नहीं हो सकता. इस समूह के फैसले सर्वसम्मति पर आधारित होते हैं."
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं.)
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