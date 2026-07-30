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SAARC को पुनर्जीवित करने की मांग: क्या भारत के बिना संभव है इस ठप पड़े संगठन का भविष्य?

नई दिल्लीः बांग्लादेश और मालदीव द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क- SAARC) को फिर से शुरू करने की नई मांगों ने इस सुस्त पड़े संगठन को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. हालांकि, इसे दोबारा जीवित करना अभी भी एक दूर की बात लगती है. सार्क पाकिस्तान सहित आठ दक्षिण एशियाई देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक समूह है.

मंगलवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "जब क्षेत्रीय सहयोग की बात आती है, तो हमने अपना रुख बहुत स्पष्ट कर दिया है. भारत मजबूत क्षेत्रीय सहयोग का पक्षधर है और पिछले कई दशकों से इस दिशा में काम कर रहा है."

पाकिस्तान का नाम लिए बिना जायसवाल ने आगे कहा- "दक्षिण एशिया में हर कोई जानता है कि कौन सा देश और कौन सी गतिविधियां सार्क को आगे बढ़ने से रोक रही हैं. आखिरकार, सहयोग के लिए सद्भावना की जरूरत होती है." हालांकि, कनेक्टिविटी और आतंकवाद से निपटने जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान के असहयोग के कारण सार्क संगठन व्यावहारिक रूप से पूरी तरह बेअसर हो चुका है.

सितंबर 2016 में जम्मू-कश्मीर के उरी में एक सैन्य अड्डे पर पाकिस्तानी धरती से हुए सीमा पार आतंकवादी हमले के बाद, समूह के अन्य देशों द्वारा भारत के साथ मिलकर इसका बहिष्कार करने के कारण इस्लामाबाद में होने वाला उस वर्ष का सार्क शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया था. तब से लेकर आज तक कोई भी सार्क सम्मेलन नहीं हुआ है.

लेकिन हाल ही में मालदीव और बांग्लादेश दोनों ने अलग-अलग तौर पर इस संगठन को फिर से जीवित करने की वकालत की है. रविवार को अपने देश के 61वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सार्क को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन बताया और कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए इसे फिर से शुरू करना बेहद जरूरी है.

मुइज्जू के हवाले से कहा गया, "मालदीव अलग-अलग विचार रखने वाले सभी पक्षों से एक साथ मंच पर आने, क्षेत्रीय विकास और शांति को प्राथमिकता देने और सहयोग की भावना से काम करने की अपील करता है. अगर ऐसा करने में कोई कठिनाई आती है, तो मालदीव इस पहल को आगे बढ़ाने और इन चर्चाओं को सफल बनाने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाने के लिए तैयार है."

मालदीव के लिए सार्क को पुनर्जीवित करने के दो मुख्य उद्देश्य हैं. पहला, यह दक्षिण एशियाई कूटनीति में मालदीव की भूमिका को मजबूत करता है और दूसरा, यह छोटे देशों को उन चुनौतियों से निपटने के लिए एक सामूहिक मंच देता है जहां अकेले उनकी मोलभाव करने की क्षमता सीमित होती है.

मालदीव को जलवायु परिवर्तन, समुद्र के बढ़ते जलस्तर, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और पर्यटन पर आर्थिक निर्भरता जैसी कई कमजोरियों का सामना करना पड़ रहा है. क्षेत्रीय सहयोग इन चिंताओं को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है.

मालदीव की दक्षिण एशियाई कूटनीतिक पहचान बनाए रखने में भी गहरी दिलचस्पी है. हालांकि माले (मालदीव) ने अरब जगत और अन्य बाहरी देशों के साथ अपना जुड़ाव तेजी से बढ़ाया है, फिर भी सार्क इस देश के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत मंच हो सकता है.

सार्क की औपचारिक स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी. इसका सचिवालय काठमांडू में स्थापित किया गया था. साल 2007 में अफगानिस्तान इस संगठन का आठवां सदस्य बना, जिससे दक्षिण एशिया में इसका दायरा और बढ़ गया. साल 2021 के आंकड़ों के अनुसार, सार्क सामूहिक रूप से दुनिया के 3 प्रतिशत भूभाग और वैश्विक आबादी के 21 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है. वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 5.21 प्रतिशत (4.47 ट्रिलियन डॉलर के बराबर) है.

सार्क के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) है, जिस पर 2004 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2006 में लागू हुआ था. इस समझौते का उद्देश्य सीमा शुल्क (टैरिफ) को कम करना और दक्षिण एशिया में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना था. सार्क गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और व्यापार सरलीकरण जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करता है. लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास के कारण साफ्टा (SAFTA) क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में विफल रहा.

कुल मिलाकर, सार्क देशों के बीच सहयोग के क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था, व्यापार और वित्त, मानव संसाधन विकास और पर्यटन, कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं और बायोटेक्नोलॉजी, सामाजिक मामले, सूचना और गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा, परिवहन, विज्ञान और तकनीक; तथा शिक्षा, सुरक्षा और संस्कृति शामिल हैं.

इसी साल फरवरी में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने सार्क प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने के लिए अपने देश के अटूट समर्थन और प्रतिबद्धता को दोहराया. सार्क के महासचिव मो. गुलाम सरवर से मुलाकात के दौरान, मंत्री ने सार्क प्रक्रिया को मजबूत और सक्रिय बनाने के लिए बांग्लादेश की ओर से पहल करने की इच्छा जताई.

इसके बाद, इसी महीने नई दिल्ली में बिम्सटेक (BIMSTEC) संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के दौरान बांग्लादेश ने एक बार फिर सार्क को पुनर्जीवित करने की मांग की.