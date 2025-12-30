खालिदा जिया का निधन और जयशंकर का ढाका दौरा: क्या बांग्लादेश के साथ रिश्तों को 'रिसेट' कर पाएगा भारत?
बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं 80 वर्षीय बेगम खालिदा जिया का मंगलवार सुबह ढाका के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया.
Published : December 30, 2025 at 9:05 PM IST
नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर को ढाका भेजने का भारत का फैसला महज शोक संवेदना व्यक्त करने तक सीमित नहीं है.
बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक उठापटक और शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद द्विपक्षीय रिश्तों में आई कड़वाहट के बीच, यह दौरा पिछले कई महीनों में ढाका के साथ नई दिल्ली का पहला उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क है. यह ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहे पड़ोसी देश के साथ संबंधों को नए सिरे से सुधारने की भारत की एक सोची-समझी कोशिश का संकेत है.
मंगलवार शाम को विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, "विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी (BNP) चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत सरकार और वहां की जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे. वह 31 दिसंबर, 2025 को ढाका का दौरा करेंगे."
बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री रहीं 80 वर्षीय बेगम खालिदा जिया का मंगलवार सुबह ढाका के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया. वह 2021 से किडनी की बीमारी, लिवर की गंभीर समस्या, मधुमेह (डायबिटीज), गठिया और उम्र से संबंधित अन्य परेशानियों से जूझ रही थीं. उनके निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिदा जिया के परिवार और बांग्लादेश की जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.
Deeply saddened to learn about the passing away of former Prime Minister and BNP Chairperson Begum Khaleda Zia in Dhaka.— Narendra Modi (@narendramodi) December 30, 2025
Our sincerest condolences to her family and all the people of Bangladesh. May the Almighty grant her family the fortitude to bear this tragic loss.
As the… pic.twitter.com/BLg6K52vak
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा,
"बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी (BNP) चेयरपर्सन बेगम खालिदा जिया के निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ. उनके परिवार और बांग्लादेश के सभी लोगों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं. ईश्वर उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे. बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास और भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा. मुझे 2015 में ढाका में उनके साथ हुई अपनी मुलाकात याद है. हमें उम्मीद है कि उनका विजन और विरासत हमारी साझेदारी का मार्गदर्शन करती रहेगी. उनकी आत्मा को शांति मिले."
बेगम खालिदा जिया का अंतिम संस्कार बुधवार दोपहर 2 बजे मानिक मिया एवेन्यू के पास 'जातीय संसद भवन' के साउथ प्लाजा में किया जाएगा. उन्हें ढाका के शेर-ए-बांग्ला नगर स्थित 'जिया उद्यान' में उनके पति और बांग्लादेश के दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर्रहमान की कब्र के पास दफनाया जाएगा. इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने खालिदा जिया के इलाज के लिए भारत की ओर से हर संभव मदद की पेशकश की थी, जिस पर उनकी पार्टी बीएनपी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी.
खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जयशंकर को ढाका भेजकर भारत ने एक दुर्लभ 'गुडविल जेस्चर' (सद्भावना संकेत) दिखाया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पिछले साल अगस्त में शेख हसीना की अवामी लीग सरकार के सत्ता से हटने के बाद, नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों में तनाव और अनिश्चितता का दौर माना जा रहा है.
मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में आए राजनीतिक बदलावों के कारण भारत-बांग्लादेश संबंधों में कुछ खिंचाव देखा गया है. इसमें शेख हसीना समेत अन्य नेताओं को भारत में शरण मिलने का मुद्दा, दोनों देशों की अलग-अलग प्राथमिकताएं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हुए हमले जैसे कारण शामिल हैं.
हालांकि बांग्लादेश का वर्तमान अंतरिम नेतृत्व कूटनीतिक रूप से संपर्क में है, लेकिन वहां का व्यापक राजनीतिक माहौल अभी भी काफी संवेदनशील बना हुआ है. ऐसे में डॉ. जयशंकर की ढाका में मौजूदगी एक गहरा प्रतीकात्मक महत्व रखती है- यह न केवल व्यक्तिगत रूप से बेगम खालिदा जिया के प्रति सम्मान दर्शाती है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों को भी अहमियत देती है.
बेगम खालिदा जिया का नेतृत्व भारत के साथ सहयोग और विवाद, दोनों का मिश्रण रहा है. इसमें जहां एक ओर प्रमुख आर्थिक रिश्तों में सहयोग दिखा, वहीं शुरुआती दशकों में पारगमन (transit) और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर असहमति भी रही. उनके अंतिम संस्कार में डॉ. जयशंकर को भेजने का फैसला इस जटिल विरासत को सम्मान देने जैसा है, जो यह दर्शाता है कि भारत की नजर में उनका योगदान राजनीतिक मतभेदों से कहीं ऊपर है.
अंतिम संस्कार में भारत की उपस्थिति किसी एक दल तक सीमित न रहकर, बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास और वहां की बहुलवादी विचारधारा के प्रति सम्मान का संकेत है. खालिदा जिया ने उस बीएनपी (BNP) का नेतृत्व किया, जिसे पारंपरिक रूप से अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में भारत के प्रति अधिक सतर्क माना जाता रहा है. भारत के एक मजबूत प्रतिनिधिमंडल का वहां होना बांग्लादेश की लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करता है और सभी विचारधाराओं के साथ जुड़ने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है.
भारत और बांग्लादेश के बीच गहरे आर्थिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंध हैं. अंतिम संस्कार में शामिल होना इस बात पर जोर देता है कि भारत लगातार जुड़ाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति या चुनावी बदलाव वहां के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दें. यह कदम ढाका को आश्वस्त करता है कि भारत अपने पड़ोसी देश की स्थिरता और निरंतरता को महत्व देता है.
खालिदा जिया के निधन के बाद पाकिस्तान और चीन समेत अन्य देशों ने भी शोक व्यक्त किया है और बांग्लादेश के साथ संबंधों पर जोर दिया है. हालांकि, भारत का यह ठोस कूटनीतिक कदम यह सुनिश्चित करता है कि वह ढाका की विदेश नीति के विचार में एक प्रमुख भागीदार बना रहे और बाहरी प्रभावों को संतुलित कर सके.
बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने ईटीवी भारत से कहा, "(जयशंकर का ढाका दौरा) निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत है. आमतौर पर, ऐसे राजकीय अंतिम संस्कार में अन्य देशों के राजदूत या उच्चायुक्त शामिल होते हैं. लेकिन भारत के लिए अपने विदेश मंत्री को भेजना बहुत महत्वपूर्ण है. बांग्लादेश एक अहम पड़ोसी है."
बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले, खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के लिए जयशंकर की यह यात्रा केवल एक कूटनीतिक शिष्टाचार से कहीं अधिक है. यह एक रणनीतिक कदम है जो पुराने रिश्तों को मान्यता देता है, बांग्लादेश के राजनीतिक विकास का सम्मान करता है और वर्तमान तनाव के बावजूद द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने और गहरा करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
ढाका में राजनीतिक बदलाव के इस दौर में, भारत की यह सूक्ष्म कूटनीति- जो परंपरा के प्रति सम्मान और भविष्य के अवसरों पर ध्यान का मिश्रण है- द्विपक्षीय संबंधों को एक ऐसे आधार पर खड़ा करने का लक्ष्य रखती है जो निरंतरता, आपसी सम्मान और साझा क्षेत्रीय हितों पर जोर देता है.
