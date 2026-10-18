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रूस-यूक्रेन संघर्ष, क्या भारत के प्रस्ताव से दुनिया को मिलेगी राहत ?

यूक्रेन में रूसी हमले के बाद का दृश्य ( AP )

By Achal Malhotra 7 Min Read

नई दिल्ली : रूस-यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत हुए पांच साल हो गए और निकट भविष्य में इसके खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. बल्कि, हाल के महीनों में इसमें काफी तेजी आई है.इस बीच दुनिया के बाकी हिस्सों को सप्लाई-चैन में रुकावटों के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इससे भोजन और ईंधन की कमी हो गई है, दुनिया भर में उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर संकट पैदा हो गया है, और समुद्री व्यापार के साथ-साथ नाविकों की सुरक्षा पर भी खतरा मंडराने लगा है.

अमेरिका/इजराइल-ईरान संघर्ष ने भू-राजनीतिक हालात को और भी खराब और जटिल बना दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सहित कई वैश्विक नेताओं ने बीच-बचाव करने की छिटपुट कोशिशें की हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है.रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख हमेशा एक जैसा रहा है. भारत ने बार-बार कहा है कि यह युद्ध का युग नहीं है और इस अंतहीन युद्ध को खत्म होना चाहिए.भारत ने संघर्ष में शामिल दोनों पक्षों के साथ बातचीत की है और दोनों ही पक्षों का भारत पर भरोसा है. हालांकि, कभी यह सार्वजनिक नहीं हुआ कि क्या भारत से मध्यस्थता करने के लिए कहा गया था, या क्या भारत ने इस संघर्ष को खत्म करने के लिए कोई खास प्रस्ताव दिया था.

अब स्थिति बदल गई है.भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच कुछ चुनिंदा लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में युद्धविराम के लिए तीन सूत्रीय प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव में ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकना, काला सागर के रास्ते व्यापार का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना और व्यावसायिक जहाजों पर हमलों को पूरी तरह बंद करना शामिल है.इस प्रस्ताव से साफ है कि इसका मकसद संघर्ष से पैदा हुई कठिनाइयों को कम करना है. इसका असर दुनिया भर में बढ़ती ऊर्जा कीमतों और काला सागर के रास्ते अनाज की आवाजाही में रुकावट के रूप में देखा जा सकता है, जिससे युद्ध के मैदान से दूर के इलाकों में भी खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो गया है.इसके अलावा, यह इस क्षेत्र में चलने वाले व्यापारिक जहाजों के चालक दल की जान को होने वाले खतरे को खत्म करने का प्रयास करता है. संक्षेप में कहें तो यह रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण दुनिया भर में हो रहे भारी आर्थिक और मानवीय नुकसान को संबोधित करता है. रूस और यूक्रेन, दोनों ने इन प्रस्तावों को स्वीकार किया है और इनके प्रति सकारात्मक रुख दिखाया है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मुलाकातों में अक्सर युद्ध खत्म करने की जरूरत पर जोर देते हैं और उन्होंने ऐसे सुझाव दिए हैं, जिनसे दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान निकाला जा सके.रूस की समाचार एजेंसी तास के अनुसार, रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि भारत ने यूक्रेन से जुड़े हालात को सुलझाने में सार्थक योगदान देने की इच्छा जताई है. उन्होंने कहा, "रूस अपने भारतीय मित्रों की इस तत्परता और उनके द्वारा दिए गए सुझावों के लिए आभारी है." यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने रूस के साथ संभावित युद्धविराम के लिए भारत के प्रस्ताव को, कीव को मिले चार प्रस्तावों में से "सबसे व्यापक" बताया है. अन्य प्रस्ताव अमेरिका, तुर्की और मिस्र की ओर से आए हैं.मिस्र और तुर्की के प्रस्तावों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रस्तावों की सामग्री का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, खबरों के अनुसार, दोनों प्रस्तावों का मुख्य जोर कमर्शियल जहाजों पर हमले रोककर ब्लैक सी के रास्ते अनाज की आपूर्ति को जारी रखने पर है. कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि दोनों देशों ने संयुक्त रूप से अनाज समझौते का प्रस्ताव रखा है, जबकि अन्य रिपोर्टों में दो अलग-अलग योजनाओं का जिक्र है. याद दिला दें कि जुलाई 2022 में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र ने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव (बीएसजीआई), जिसे ब्लैक सी इनिशिएटिव के नाम से भी जाना जाता है, उनके लिए मध्यस्थता की थी. इसका उद्देश्य यूक्रेन से खाद्य उत्पादों और उर्वरकों के निर्यात को सुगम बनाना था और इस समझौते पर यूक्रेन तथा रूसी संघ ने हस्ताक्षर किए थे. रूसी खाद्य उत्पादों और उर्वरकों के निर्यात को आसान बनाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र और रूसी संघ के बीच तीन साल के लिए एक अलग समझौता (मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग) किया गया था. इस पहल के तहत काला सागर में स्थित यूक्रेन के तीन प्रमुख बंदरगाहों (ओडेसा, चोरनोमोर्स्क और युझनी/पिवदेनी) से अनाज और खाद्य पदार्थों के निर्यात की अनुमति दी गई थी.इस समझौते की निगरानी के लिए एक संयुक्त समन्वय केंद्र स्थापित किया गया था. इसमें रूसी संघ, तुर्की, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल थे.