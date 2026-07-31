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रूस प्रतिबंध बिल ने भारत-अमेरिका संबंधों में नई परेशानी खड़ी कर दी

यह बिल ऐसे समय में आया है जब द्विपक्षीय व्यापार समझौते का पहला हिस्सा अपने आखिरी पड़ाव पर अटका हुआ है.

INDIA US TRADE DEAL
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (AP)
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By Nirmala Ganapathy

Published : July 31, 2026 at 7:58 AM IST

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नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता जैसे-जैसे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे अमेरिका के एक तेजी से आगे बढ़ते बिल ने रिश्ते में अनिश्चितता की एक और परत जोड़ दी है. इस बिल में रूस से तेल खरीदने पर भारत समेत दूसरे देशों पर 100 परसेंट टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है.

अमेरिका सीनेट ने लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 को फास्ट-ट्रैक करने के लिए वोट किया, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रशियन तेल के पांच बड़े खरीदारों, यानी इंडिया, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की इजाजत मिल जाएगी.

इसके अलावा इसमें अमेरिका में रूस के इंपोर्ट पर 500 परसेंट टैरिफ लगाया गया है और ईरान के खिलाफ बैन भी शामिल हैं. सरकार ने अभी तक इस पर कोई राय नहीं दी है, और कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार अंदाज़ों वाली रिपोर्ट पर कमेंट नहीं करती है.

यह बिल ऐसे समय में आया है जब इंडिया-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता अधर में लटका हुआ है, जिससे ट्रेड संबंधों के आगे के रास्ते को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है. भारत ने ईरान के साथ बढ़ते विवाद और होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी के कारण ग्लोबल ऑयल सप्लाई रूट में रुकावटों के बीच रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी है.

मई 2026 में रूस से भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट कुल इंपोर्ट का 40 परसेंट पार कर गया. अगर यह बिल कानून बन जाता है और ईरान का झगड़ा नहीं सुलझता है, तो इससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के ट्रेड एक्सपर्ट और पूर्व प्रोफेसर बिस्वजीत धर ने कहा, 'रूसी तेल पर हमारी डिपेंडेंस बढ़ गई है, और इसलिए यह 100 परसेंट टैरिफ हम पर बहुत बुरा असर डालेगा.

अगर हम अमेरिका या वेनेजुएला से इंपोर्ट करने लगते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा. फिर हम महंगाई को कैसे मैनेज करेंगे? इसका एक बड़ा असर होगा. यह सिर्फ एक परेशानी से कहीं ज़्यादा होने वाला है. ट्रंप सच में इस बिल को आगे बढ़ा रहे हैं. भारतीय इकॉनमी को बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.'

हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव्स में मंजूरी मिलने से लेकर एग्जीक्यूटिव मंज़ूरी मिलने तक, इस कानून को अभी कुछ स्टेप्स से गुजरना है. लेकिन कम से कम एक अमेरिकी सीनेटर, जॉन थ्यून को उम्मीद है कि यह बिल अगले कुछ दिनों में पास हो जाएगा.

यह इस देश और हमारे नेशनल सिक्योरिटी हितों के लिए एक जरूरी बिल है, और मुझे उम्मीद है कि हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं और आखिरकार इसे पास कर सकते हैं, अगले कुछ दिनों में इसे यहीं खत्म कर सकते हैं.' यह बिल अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा घोषित टैरिफ की सीरीज में सबसे नया है, जो भारतीय हितों को टारगेट करता है और आर्थिक व्यापार संबंधों को मुश्किल बनाता है.

ट्रंप ने हाल ही में एक फेज़्ड जेनेरिक दवा टैरिफ प्लान की घोषणा की, जिसके तहत अमेरिका अगस्त 2028 से 100 परसेंट टैरिफ़ लगाना शुरू करेगा, जो अगस्त 2029 में बढ़कर 200 परसेंट हो जाएगा ताकि कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ले जाने का समय मिल सके.

इससे फार्मा सेक्टर पर असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है, जो अमेरिका की जेनेरिक दवाओं की लगभग 40 परसेंट डिमांड पूरी करता है. अमेरिका ने ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 के तहत भारत पर 10 परसेंट टैरिफ भी लगाया है, जो उन 60 देशों में से है जिन्हें जबरदस्ती मजदूरी वाले इम्पोर्ट पर रोक लगाने में नाकाम रहने के कारण टैरिफ का सामना करना पड़ा है.

अब सवाल यह है कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता के पहले हिस्से का क्या होगा, जिसकी घोषणा पहली बार 2025 में की गई थी. इन टैरिफ ने पहले हिस्से को फाइनल करने में मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि भारत को इस बात की चिंता है कि दूसरे देशों को बेहतर टैरिफ डील मिलेगी, जिससे अमेरिका को भारतीय एक्सपोर्ट का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज खत्म हो जाएगा.

डील का फ्रेमवर्क फरवरी में ही फाइनल हो गया था, लेकिन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने दोहराया कि इंडिया-अमेरिका इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट तब लागू होगा 'जैसे ही अमेरिका यह पक्का कर लेगा कि हमें अपने कॉम्पिटिटर हमारे पड़ोस के देशों, आसियान क्षेत्र और दूसरे देश जिनके साथ हम मुकाबला करते हैं के मुकाबले तुलनात्मक लाभ मिले.

ट्रंप के लिए उनकी टैरिफ पॉलिसी सहयोगी, पार्टनर और कॉम्पिटिटर के प्रति उनकी फॉरेन पॉलिसी का आधार बन गई है. अपनी टैरिफ पॉलिसी के जरिए वह अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, देशों पर दबाव डालना, ट्रेड डेफिसिट कम करना और बिजनेस को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाना चाहते हैं, जो उनके सपोर्ट बेस से किया गया एक अहम वादा है.

धर ने कहा कि इंडिया के साथ बीटीए अमेरिकन सामान और कंपनियों के लिए एक बड़ा मार्केट खोलेगा, जिसका मतलब है कि ट्रंप, जिनके लिए इंडिया के साथ डील एक बड़ा बूस्ट होगी, इंडिया पर ट्रेड एग्रीमेंट पूरा करने के लिए दबाव डालते रहेंगे.

धर ने कहा, 'ट्रंप की पूरी ट्रेड पॉलिसी भारत और चीन जैसे बड़े मार्केट तक पहुंच पर निर्भर करती है. चीन ने डायवर्सिफिकेशन किया है और उसका कोई बड़ा दांव नहीं है. अब भारत ही एकमात्र बड़ा देश बचा है, और यही उनका बड़ा इनाम है.' उन्हें दिखाना होगा कि उन्हें भारत से रियायतें मिली हैं. अगले कुछ महीने और खराब होने वाले हैं. वह भारत पर दबाव डालेंगे.'

सालों तक भारत-अमेरिका संबंधों को कई प्रेसिडेंसी में दोनों पार्टियों का सपोर्ट मिला था क्योंकि वाशिंगटन नई दिल्ली को बढ़ते चीनी असर के खिलाफ एक दीवार के तौर पर देखता था. लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे टर्म में कहीं ज़्यादा ट्रांज़ैक्शनल रहे हैं, और उन्होंने अमेरिका के इकोनॉमिक फ़ायदों को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेड को एक जियोपॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया है. हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत से संपर्क किया है और ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त कहा है, फिर भी रिश्तों में तनाव बना हुआ है, ऐसा एनालिस्ट्स ने कहा.

थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विशिष्ट फेलो मनोज जोशी का कहना है कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते अभी सबसे निचले स्तर पर हैं. उन्होंने कहा, 'वे अपने सबसे निचले स्तर पर हैं, ट्रांज़ैक्शनलिज़्म की वजह से. अमेरिका ने साफ कर दिया है कि टैरिफ और इमिग्रेशन से जुड़ी कुछ पॉलिसीज के मामले में वह दोस्तों के लिए कोई छूट नहीं देगा लेकिन अगर रूस के तेल व्यापार की वजह से भारत पर कड़े बैन लगते हैं तो टकराव और बढ़ेगा.'

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