RTI से RDI तक का सफर: कैसे 'निजता के अधिकार' के नाम पर छिपाई जाएगी सरकारी जवाबदेही?

सूचना के अधिकार एक्ट में बदलाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान नारे लगाते कार्यकर्ता. यह तस्वीर 25 जुलाई, 2019 की है. ( AFP )

इस विसंगति को ठीक करने के बजाय, सरकार ने कानून को ही बदलने का रास्ता चुना. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) एक्ट ने RTI की धारा 8(1)(j) की 'सर्जरी' कर दी. 81 शब्दों को हटा दिया गया और केवल वही 6 शब्द रहने दिए जिन्होंने पहले ही नुकसान पहुंचाया था. साथ ही, इसने "व्यक्ति" शब्द को बेहद व्यापक रूप से परिभाषित किया. जिसमें अब व्यक्ति, कंपनियां, संगठन, राज्य और कृत्रिम कानूनी संस्थाएं भी शामिल हैं. परिणाम यह हुआ कि अब लगभग हर जानकारी किसी न किसी "व्यक्ति" से संबंधित हो गई है और इस प्रकार वह सूचना देने के दायरे से बाहर है.

चूंकि लगभग हर रिकॉर्ड किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ा हो सकता है और भ्रष्टाचार में भी हमेशा लोग शामिल होते ही हैं, इसलिए इसके नतीजे भी वही हुए जिसका अंदेशा था. अधिकारियों की मनमानी बढ़ गई, जानकारी मिलना कम हो गया और आम नागरिक कमजोर पड़ता चला गया.

इस सुरक्षा कवच को किसी संवैधानिक संशोधन के जरिए नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के जरिए खत्म कर दिया गया. गिरीश रामचंद्र देशपांडे मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने 87 शब्दों वाली एक पूरी धारा को समेटकर उसके शुरुआती सिर्फ छह शब्दों तक सीमित कर दिया- "जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है" और इसी छोटे से अंश का इस्तेमाल सूचनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए किया गया.

संसद ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर काम किया. यह समझते हुए कि अधिकारियों को निजता की परिभाषा तय करने में मुश्किल हो सकती है, उन्होंने एक निर्णायक शर्त जोड़ दी: ऐसी कोई भी जानकारी जिसे संसद या राज्य विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी नागरिक को देने से भी मना नहीं किया जा सकता. इस एक वाक्य ने निजता के अधिकार को लोकतांत्रिक जवाबदेही के साथ मजबूती से जोड़ दिया.

इस कानून में निजता की कभी अनदेखी नहीं की गई. धारा 8(1)(j) के तहत ऐसी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखा गया जिसका सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई लेना-देना न हो, या जिसे उजागर करने से किसी की निजता में बेवजह दखल होता हो-जब तक कि व्यापक जनहित में उसे उजागर करना जरूरी न हो.

इस कानून के ढांचे ने आम नागरिकों को भ्रष्टाचार, मनमानी और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करने की ताकत दी - ये ऐसे काम थे जिन्हें कोई भी सतर्कता निकाय या भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी कभी भी इतने बड़े पैमाने पर प्रभावी ढंग से नहीं कर पाई थी.

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम ने नागरिकों को 'सर्वोपरि' माना और जानकारी सार्वजनिक करने को एक सामान्य नियम बना दिया. सूचना केवल धारा 8 के तहत दी गई दस बेहद सीमित छूटों के आधार पर ही रोकी जा सकती थी.

एक ऐतिहासिक फैसले में, जस्टिस के. के. मैथ्यू ने घोषित किया कि नागरिकों को अपने अधिकारियों के "प्रत्येक सार्वजनिक कार्य को जानने का अधिकार" है. उन्होंने इस अधिकार को सीधे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से जोड़ा. बाद में संसद ने 'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005' के माध्यम से उस वादे को कानूनी रूप दिया, जिसने भारतीय लोकतंत्र को केवल वोट देने तक सीमित न रखकर सक्रिय भागीदारी में बदल दिया.

भारत में सूचना का अधिकार (RTI) किसी विधायी उदारता या सरकार के दिए किसी दान के रूप में शुरू नहीं हुआ था. इसकी शुरुआत एक संवैधानिक वादे के रूप में हुई थी.

यह केवल शब्दों का हेर-फेर नहीं है. यह सूचना के अधिकार (RTI) के मूल ढांचे को ही उलट देने जैसा है. इसे और सख्त बनाने के लिए, DPDP एक्ट 250 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान करता है और RTI के ऊपर प्रभावी हो जाता है. अब एक जन सूचना अधिकारी (PIO) के लिए जानकारी देने में व्यक्तिगत जोखिम है, लेकिन जानकारी न देने पर कोई खतरा नहीं. ऐसे में किसी भी सरकारी अधिकारी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया 'खामोश रहना' ही होगी.

आर्थिक सर्वेक्षण 2026 भी इसी बदलाव की पुष्टि करता है. इसमें सूचना के अधिकार के तहत 'निजता और शासन' को लेकर चिंता जताई गई है और यह तर्क दिया गया है कि कई देश व्यक्तिगत जानकारी साझा करने पर रोक लगाते हैं. लेकिन, यह सर्वे एक महत्वपूर्ण बात छिपा गया.

RTI का स्पष्ट उद्देश्य भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना था, और भारत केवल संस्थागत तंत्र के जरिए ऐसा करने में साफ तौर पर विफल रहा है. RTI इसलिए सफल हुआ क्योंकि इसने आम नागरिकों को 'विकेंद्रीकृत लेखा परीक्षकों' के रूप में सशक्त बनाया. ऐसा कोई सबूत नहीं है कि RTI ने शासन को नुकसान पहुंचाया या भ्रष्टाचार को बढ़ाया. इसके उलट, इसने वहां जवाबदेही तय की जहां सरकारी संस्थाएं नाकाम रहीं.

बदलाव का असली मोड़ पुट्टस्वामी (Puttaswamy) मामले के साथ आया, जिसने निजता के अधिकार को एक 'मौलिक अधिकार' का दर्जा दे दिया. फिर भी, यह फैसला खुद इस बात को दर्ज करता है कि संविधान सभा ने निजता को संवैधानिक दर्जा देने के प्रस्तावों (जिसमें पत्राचार की गोपनीयता भी शामिल थी) पर स्पष्ट रूप से विचार किया था और उन्हें खारिज कर दिया था. निजता पर बहस हुई थी और जानबूझकर इसे बाहर रखा गया था.

इस रिकॉर्ड के बावजूद, इसे एक मौलिक अधिकार के रूप में पुनर्जीवित करने के लिए बहुत ही उच्च स्तर की 'रचनात्मकता' की आवश्यकता थी. जब इस रचनात्मकता को RTI के कमजोर पड़ते कानूनों के साथ जोड़ा गया, तो इसका एक स्पष्ट परिणाम सामने आया: नागरिकों के 'जानने के अधिकार' का लगातार कम होना.

निजता कोई सार्वभौमिक या संदर्भ-रहित परम नैतिक सत्य नहीं है. यह एक सामाजिक अवधारणा है, जिसे सार्वजनिक सत्ता के इस्तेमाल के समय लचीला होना चाहिए. सार्वजनिक अधिकारियों को जांच-परख से बचाने के लिए 'निजता की ढाल' देना, दरअसल ताकतवर लोगों को कमजोरों से सुरक्षा प्रदान करना है। पारदर्शिता, न कि गोपनीयता, लोकतंत्र की असली मुद्रा है.

आज हम जो देख रहे हैं वह सुधार नहीं, बल्कि पीछे की ओर मुड़ना है. सूचना के अधिकार को चुपचाप 'सूचना देने से इनकार करने के अधिकार' (Right to Deny Information- RDI) में बदला जा रहा है. प्रत्यक्ष सेंसरशिप के विपरीत, इस बदलाव का जनता की ओर से बहुत कम विरोध होता है. मौलिक अधिकार अक्सर एक झटके में खत्म नहीं किए जाते; उन्हें व्याख्याओं, संशोधनों और नौकरशाही के डर के जरिए धीरे-धीरे अंदर से खोखला किया जाता है.

1950 के बाद से, अदालतों ने लगभग सभी मौलिक अधिकारों की व्यापक व्याख्या की है और उनका दायरा बढ़ाया है. सूचना का अधिकार एकमात्र ऐसा अपवाद है जिसे न्यायपालिका और कार्यपालिका- दोनों ने मिलकर व्यवस्थित तरीके से छोटा किया है, जबकि आम नागरिक इससे मुंह फेरे हुए हैं. एक ऐसा लोकतंत्र जो सवाल पूछना बंद कर देता है, वह बहुत लंबे समय तक लोकतंत्र नहीं बना रहता.

आज देश को इस विषय पर एक सार्वजनिक बहस की तत्काल आवश्यकता है कि निजता की सीमा कहां समाप्त होती है और जवाबदेही कहां से शुरू होती है. यदि ऐसा नहीं हुआ, तो सूचना का अधिकार केवल नाम के लिए जीवित रहेगा- उसकी आत्मा को चुपचाप कुचल दिया जाएगा.

(डिस्क्लेमर: लेखक शैलेश गांधी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं. इस लेख में व्यक्त किये गये विचार लेखक के अपने हैं. ETV भारत के विचारों को नहीं दिखाते हैं.)

