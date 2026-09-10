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क्या जर्मनी में फिर से नाजियों का हो रहा उदय? AfD की जीत पर क्यों नहीं होना चाहिए 'आश्चर्य'

अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पार्टी (AfD) के लीडर, एलिस वीडेल (दाएं), टीनो क्रुपल्ला (बाएं), और सैक्सोनी-एनहाल्ट स्टेट इलेक्शन के टॉप कैंडिडेट उलरिच सीगमंड (बीच में), सोमवार को बर्लिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. ( AP )

By Parsa Venkateshwar Rao 10 Min Read