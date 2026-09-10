क्या जर्मनी में फिर से नाजियों का हो रहा उदय? AfD की जीत पर क्यों नहीं होना चाहिए 'आश्चर्य'
दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी को मिली भयानक हार के बाद से जर्मन लोग दक्षिणपंथी पार्टियों को लेकर हमेशा सतर्क रहे हैं.
Published : September 10, 2026 at 6:41 PM IST
नई दिल्लीः दक्षिणपंथी पार्टी 'अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी' (AfD) दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की पहली राज्य सरकार बनाने की कोशिश कर रही है. रविवार को पूर्वी राज्य सैक्सनी-अनहाल्ट में हुए चुनावों में इस पार्टी ने 43.8 प्रतिशत वोट और 83 में से 39 सीटें जीती हैं, जो साधारण बहुमत से केवल तीन सीटें कम हैं.
एक तरफ जहां सैक्सनी-अनहाल्ट और पूरे देश में एएफडी के नेता खुशियां मना रहे हैं, वहीं जर्मनी के चांसलर और कंजर्वेटिव क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता फ्रेडरिक मर्ज ने इस पर गहरा दुख जताया है.
मर्ज, जिनकी पार्टी पिछले 24 सालों से सैक्सनी-अनहाल्ट की सत्ता में थी, ने कहा कि यह सीडीयू के लिए "सालों, बल्कि दशकों" में सबसे बड़ी चुनावी हार है और इस नतीजे ने पार्टी की नींव को हिलाकर रख दिया है. जर्मनी की संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग में बोलते हुए मर्ज ने कहा कि एएफडी अपनी मौजूदा नीतियों के साथ जर्मनी में "कहीं आगे नहीं बढ़ सकती."
यूरोप में दक्षिणपंथी राजनीति का उदय
दूसरे विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी को मिली भयानक हार के बाद से जर्मन लोग दक्षिणपंथी पार्टियों को लेकर हमेशा सतर्क रहे हैं. वहां के नेता और जनता कभी नहीं चाहते थे कि नाजी या हिटलर का दोबारा उदय हो. जर्मनी की मध्यमार्गी पार्टियां, क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स और सोशल डेमोक्रेट्स का राजनीति पर दबदबा रहा है. वे दक्षिणपंथी पार्टियों को खुद से काफी दूर रखने को लेकर पर्याप्त रूप से सावधान थीं.
लेकिन युद्ध खत्म होने के 80 से अधिक वर्षों के बाद, ये दोनों स्थापित पार्टियां अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही हैं. जर्मनी में धुर दक्षिणपंथी एएफडी का उदय न तो कोई झटका होना चाहिए और न ही कोई आश्चर्य. फ्रांस, बेल्जियम, हंगरी और इटली सहित कई यूरोपीय देशों में दक्षिणपंथी पार्टियां राजनीति के केंद्र में आ गई हैं. जर्मनी में, एएफडी ने उस राजनीतिक शून्यता में अपनी जगह बना ली जो देश की राजनीति के केंद्र में बन रही थी.
इसके उभरने में दो कारकों ने मदद की
पहला, 2015 से पैदा हुआ यूरोपीय शरणार्थी संकट था. जब जर्मनी ने सीरिया जैसे देशों में चल रहे संघर्षों से भागकर आए दस लाख से अधिक शरणार्थियों और प्रवासियों को पंजीकृत किया था. दूसरा कारण, यह था कि जर्मनी की मजबूत अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो गई थी. हालांकि यह अन्य यूरोपीय संघ देशों जितनी गंभीर नहीं थी.
दक्षिणपंथी पार्टियां सामाजिक और आर्थिक संकट का फायदा उठाती हैं. एएफडी ने ठीक यही किया. सैक्सनी-अनहाल्ट के राज्य चुनावों में इसकी जीत इस बात का सबूत है कि यह जर्मनी के राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा बन चुकी है.
मर्ज इस समय क्रिश्चियन सोशल यूनियन (CSU) के साथ मिलकर एक गठबंधन सरकार चला रहे हैं. 2025 के चुनावों के बाद, सीडीयू ने बुंडेस्टाग में 164 सीटें जीतीं और सीएसयू ने 44 सीटें जीतीं, जिससे इस गठबंधन को कुल 208 सीटें मिलीं. एएफडी 630 सदस्यों वाले सदन में 152 सीटों के साथ बुंडेस्टाग (जर्मनी की संसद) में सबसे बड़ा विपक्षी दल बन गया है.
21 लाख की आबादी वाले जर्मनी के 16 राज्यों में से सबसे छोटे राज्यों में से एक. सैक्सनी-अनहाल्ट में मिली जीत से उत्साहित एएफडी को पूरा भरोसा है कि वह 2029 में होने वाले संसदीय चुनावों में संघीय स्तर पर सत्ता में आएगी.
एएफडी की सफलता ने जर्मनी और उसके बाहर भी खतरे की घंटी बजा दी है
जर्मनी की खुफिया एजेंसी, 'वेरफासुंगशुट्ज़', जो एएफडी पर नज़र रख रही थी, उसने 2025 में इस पार्टी को "धुर दक्षिणपंथी चरमपंथी" करार दिया था. लेकिन एक अदालत ने आदेश दिया कि मुकदमा लंबित रहने तक इस वर्गीकरण को निलंबित रखा जाए. एएफडी ने इस टैग को खारिज कर दिया था. लेकिन यह एक धुर दक्षिणपंथी राजनीतिक दल की विशेषताएं जरूर प्रदर्शित करता है.
'प्यू रिसर्च सेंटर' के 2024 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि एएफडी समर्थकों में से अधिकांश पुरुष हैं, वे यूरोपीय संघ को पसंद नहीं करते थे, और वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समर्थक थे. फिर भी, जर्मन लोग उग्र-राष्ट्रवादी राजनीतिक समूहों को सत्ता से बाहर रखने के लिए उत्सुक रहे हैं क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के अंत में मिली हार और तबाही के बाद देश को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी.
अधिकांश जर्मन आज भी होलोकॉस्ट (यहूदी नरसंहार) से अच्छी तरह वाकिफ हैं और इस पर शर्मिंदा महसूस करते हैं. जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान स्व-घोषित 'थर्ड रीक' (नाजी शासन) के तहत एकाग्रता शिविरों सहित अन्य जगहों पर बेहद क्रूर और सुनियोजित तरीके से साठ लाख यहूदियों को मार दिया गया था.
AfD अपना एक नरम चेहरा पेश करने की कोशिश कर रही है
इस इतिहास के कारण, AfD अपने नेताओं के माध्यम से खुद को एक नरम छवि में पेश करने का प्रयास कर रही है. उदाहरण के लिए, बुंडेस्टाग की सदस्य 47 वर्षीय एलिस विडेल के पास एक आदर्श नव-उदारवादी योग्यता है. उन्होंने छह साल तक चीन में काम किया, चीन की पेंशन प्रणाली पर अपनी डॉक्टरेट की थीसिस पूरी की और 'बैंक ऑफ चाइना' के साथ काम किया. जब वह जर्मनी लौटीं, तो उन्होंने फ्रैंकफर्ट में 'गोल्डमैन सैक्स' के साथ काम किया था.
सैक्सनी-अनहाल्ट में एएफडी के नेता 35 वर्षीय उलरिच सिगमंड हैं, जिन्हें पार्टी के अन्य कट्टरपंथियों की तुलना में मीडिया के अनुकूल और मिलनसार माना जाता है. उन्होंने एक मोपेड पर अपना चुनाव प्रचार किया, जो जर्मनी का एक लोकप्रिय प्रतीक है. सिगमंड का जन्म 1990 में हुआ था, जो पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के पुनर्मिलन का वर्ष था.
अगर आप यूरोप को देखें, तो यह भी एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है. यूरोपीय संघ के कई देशों में, राजनीतिक दक्षिणपंथियों ने सफलताएं हासिल की हैं, और वे सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं. कई दक्षिणपंथी पार्टियों ने अधिक अंतर्मुखी और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाया है, प्रवासियों पर कड़े नियंत्रण और यूरोपीय संघ विरोधी नीतियों पर जोर दिया है.
लेकिन वे सभी व्यावहारिक रहे हैं. वे चुनावों और बहुदलीय व्यवस्थाओं में विश्वास करते हैं, और वे सभी चुनाव जीतकर सत्ता में आने के लिए अपनी बारी का इंतजार करने को तैयार हैं. और वे अपने रुख में बदलाव भी ला सकते हैं.
उदाहरण के लिए, दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी पार्टी 'ब्रदर्स ऑफ इटली' की नेता जियोर्जिया मेलोनी 2022 में अपनी पार्टी को सत्ता में लेकर आईं. सत्ता में आने से पहले, मेलोनी और उनकी पार्टी यूरोपीय एकीकरण को लेकर संशय में थीं और उन्होंने प्रवासियों पर कड़ा रुख अपनाया था. लेकिन सत्ता संभालने के बाद से, मेलोनी ने अवैध प्रवासियों पर नकेल कसने के साथ-साथ यूरोपीय संघ और यूक्रेन का समर्थन करने वाली नीति अपनाई है.
प्रवासियों का सवाल
इसी तरह, विडेल प्रवासियों को लेकर अधिक शांत लेकिन कड़ा रुख अपनाती हैं. उन्होंने कहा, "और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी में सरकार की ज़िम्मेदारी संभालते हैं, तो हम सीमाओं को बंद कर देंगे, और केवल उन्हीं लोगों को यहाँ आने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास जर्मनी में रहने का कानूनी अधिकार है. हम उन लोगों को वापस भेज देंगे जो यहां अपराध करते हैं और जो इस देश में अवैध रूप से रह रहे हैं."
लेकिन एएफडी के अधिक आक्रामक नेताओं ने पहले ही घोषणा कर दी है कि जैसे ही पार्टी सत्ता में आएगी, सैक्सनी-अनहाल्ट में "रीमाइग्रेशन" शुरू कर दिया जाएगा, जो कि प्रवासियों को देश से बाहर निकालने का ही एक सॉफ्ट नाम है.
पार्टी ने अभी सैक्सनी-अनहाल्ट में सत्ता नहीं संभाली है. और यहां एक दिलचस्प संभावना यह भी है कि धुर दक्षिणपंथी एएफडी, धुर वामपंथी रूढ़िवादी पार्टी 'सहरा वेगनकनेख्त एलायंस' (BSW) के साथ हाथ मिला सकती है. यह पार्टी सहरा वेगनकनेख्त द्वारा बनाई गई है, जो लेफ्ट पार्टी से अलग हो गई थीं, और वे भी एएफडी की तरह ही पुतिन-समर्थक और प्रवासी-विरोधी रुख रखती हैं.
जर्मनी की राजनीति वाकई में बेहद अजीब और उलझे हुए दौर से गुजर रही है, क्योंकि धुर विरोधी विचारधाराओं वाली ये पार्टियां मुख्यधारा की दबदबा रखने वाली मध्यमार्गी पार्टियों का विरोध करने के लिए एक साथ आ सकती हैं.
यह मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह है, और ऐसा लगता है कि यह पूरे यूरोप में एक नया ट्रेंड बन चुका है. दक्षिणपंथ की ओर झुकाव इस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक ट्रेंड बन गया है. अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जर्मनी में प्रवासियों का मुद्दा कितना बड़ा है और क्या वहां विदेशी कामगारों के खिलाफ कोई जनआक्रोश देखने को मिलेगा.
जर्मनी की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है और वह भारतीय कामगारों के लिए लगातार अपने दरवाजे खोल रहा है. लेकिन कई सालों तक, जर्मनी में आने वाले एकमात्र प्रवासी केवल तुर्क थे, और वे अपनी जातीय पहचान बनाए रखने के बावजूद अब जर्मन अर्थव्यवस्था और समाज का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं. मगर 2015 के बाद यह तस्वीर पूरी तरह बदल गई, जब 16 साल तक सत्ता संभालने वाली क्रिश्चियन डेमोक्रेट चांसलर एंजेला मर्केल के कार्यकाल के दौरान सीरिया से दस लाख शरणार्थी और आश्रय चाहने वाले लोग जर्मनी आ गए.
दूसरी बात यह है कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था को हमेशा स्थिर माना जाता था, जहां फ्रांस की तरह बड़े उतार-चढ़ाव नहीं देखे जाते थे. लेकिन अब जर्मनी की अर्थव्यवस्था खुद भारी दबाव में है, और यही वजह है कि प्रवासियों को एएफडी जैसी धुर दक्षिणपंथी पार्टियों के लिए एक आसान निशाना बना दिया गया है. किसी भी अन्य दक्षिणपंथी पार्टी की तरह, एएफडी भी इस सामाजिक और आर्थिक संकट का पूरा फायदा उठा रही है.
(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)
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