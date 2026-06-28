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टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू करना भारत-बांग्लादेश संबंधों के लिए बड़ा कूटनीतिक संकेत

बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने 25 जून, 2026 को ढाका में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुलाकात की. ( IANS )

भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने 25 जून, 2026 को ढाका में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने क्रेडेंशियल्स दिए. (IANS)

टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू करने से यह संदेश जाता है कि बातचीत के आधिकारिक माध्यम स्थिर हो गए हैं और दोनों पक्ष भरोसा फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं. शायद इसका सबसे बड़ा असर लोगों के बीच रिश्तों पर पड़ेगा. निलंबन से पहले, बांग्लादेश दुनिया भर में लगातार सबसे अधिक भारतीय वीजा पाने वालों में से एक था. हर साल लाखों बांग्लादेशी टूरिज्म, शॉपिंग, पढ़ाई, परिवार से मिलने और धार्मिक उद्देश्य से भारत आते थे.

राजनीतिक बदलाव के बाद नई दिल्ली की सबसे पहली चिंता बांग्लादेश में स्थिरता और अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा थी. हालांकि, समय के साथ, दोनों देशों ने यह माना है कि भौगोलिक, आर्थिक और सुरक्षा की जरूरतों के लिए राजनीतिक बदलावों के बावजूद लगातार जुड़ाव की जरूरत है.

द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश इसलिए, टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू करने का फैसला महत्वपूर्ण विश्वास बनाने वाला कदम है, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के सबसे करीबी और सबसे अधिक परस्पर जुड़े द्विपक्षीय संबंधों में से एक में सामान्य स्थिति बहाल करना है. इस कदम से पता चलता है कि भारत ने बांग्लादेश में 2024 के बाद की राजनीतिक व्यवस्था के साथ व्यावहारिक तरीके से जुड़ने का फैसला किया है, न कि द्विपक्षीय संबंधों को घरेलू राजनीतिक घटनाक्रम का बंधक बना रहने दिया जाए.

अगस्त 2024 में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने और उसके बाद बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलावों के बाद टूरिस्ट वीजा का निलंबन, द्विपक्षीय संबंधों में तनाव की सबसे साफ निशानियों में से एक बन गया था. हालांकि मेडिकल वीजा और कुछ दूसरी कैटेगरी के वीजा जारी होते रहे, लेकिन टूरिस्ट वीजा पर रोक से सरकारों से ज्यादा आम लोगों पर असर पड़ा, जिससे दोनों पड़ोसियों के लोगों के बीच संपर्क का सबसे जरूरी माध्यम कम हो गया था.

इस साल अप्रैल में, प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की नई सरकार के सत्ता में आने के दो महीने बाद,बांग्लादेशी विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने नई दिल्ली का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने भारत सरकार से बांग्लादेशी नागरिकों को वीजा जारी करने को सामान्य बनाने की अपील की थी.

भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने 25 जून, 2026 को ढाका में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने क्रेडेंशियल्स दिए. (IANS)

पड़ोसी पहले नीति और क्षेत्रीय संपर्क सिर्फ एक राजनयिक (Consular) उपाय से ज्यादा, टूरिस्ट ट्रैवल को फिर से खोलना भरोसा फिर से बनाने, सामाजिक रिश्तों को फिर से जोड़ने और उस रिश्ते की रफ्तार बनाए रखने की कोशिश को दिखाता है जो भारत की पड़ोसी पहले नीति और क्षेत्रीय संपर्क की उम्मीदों के लिए जरूरी है.

त्रिवेदी की घोषणा से पता चलता है कि नई दिल्ली बांग्लादेश के राजनीतिक बदलाव की अनिश्चितताओं से आगे बढ़ने और उन रणनीतिक जरूरी बातों पर फिर से ध्यान देने के लिए तेजी से तैयार है जो दोनों पड़ोसी देशों को एक साथ बांधे हुए हैं.

इस घोषणा पहले, उसी दिन त्रिवेदी ने ढाका के बंगभवन में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपना परिचय पत्र (Credentials) दिया. ढाका में भारतीय उच्चायोग ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, "उच्चायुक्त ने भारत सरकार और भारत के लोगों की तरफ से शुभकामनाएं दीं, और इन दोनों संप्रभु देशों के लोगों की साझा भलाई के उद्देश्य से कई तरह की भारत-बांग्लादेश साझेदारी को और मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की."

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वीजा शुरू में पांच सेंटर – ढाका, राजशाही, चटगांव, सिलहट और खुलना – से जारी किए जाएंगे और भविष्य में इनके ऑपरेशन और बढ़ने की उम्मीद है. रिपोर्ट में त्रिवेदी के हवाले से कहा गया, "हमें उम्मीद है कि इससे हमारे दो संप्रभु देशों के लोगों के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे."

बांग्लादेश में नए भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने 25 जून गुरुवार को ढाका के जमुना फ्यूचर पार्क में इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर (IVAC) में इस फैसले की घोषणा की. त्रिवेदी ने पत्रकारों से कहा, "मुझे जनरल ट्रैवल वीजा फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है. वीजा के लिए आवेदन 28 जून से जमा किए जा सकते हैं. मानवीय कारणों से तत्काल मेडिकल वीजा दिए जाते रहेंगे."

नई दिल्ली: बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के लगभग दो साल बाद, भारत का बांग्लादेशी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से जारी करने का फैसला, द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बाद अगस्त 2024 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार पतन हो गया था. इसके बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में गिरावट आई थी.

कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहर बांग्लादेशी आगंतुकों के लिए प्रमुख स्थान बन गए थे. टूरिस्ट वीजा में बाधा से दशकों से बने पारिवारिक रिश्ते और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में रुकावट आई. वीजा फिर से शुरू होने से दोनों देशों के संबंधों की सबसे मजबूत नींव में से एक फिर से बनी है: समाज का जुड़ाव.

नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक रिसर्च एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग नेशंस (RIS) के प्रोफेसर और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर नजर रखने वाले प्रबीर डे ने बांग्लादेशी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा फिर से जारी करने के भारत के फैसले को "बेहतरीन कदम" बताया.

डे ने ईटीवी भारत से कहा, "इससे भारत-बांग्लादेश संबंधों का 'सोनाली अध्याय' (golden chapter) और मजबूत होगा. इससे लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत-बांग्लादेश के बीच सहयोग में भी मदद मिलेगी."

आर्थिक असर

इस फैसले का आर्थिक असर भी बहुत अधिक है. बांग्लादेशी टूरिस्ट होटल, रिटेल, ट्रांसपोर्ट और हेल्थकेयर सर्विस पर खर्च करके भारत के सीमावर्ती राज्यों और महानगरीय केंद्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था में काफी मदद करते हैं. पश्चिम बंगाल को खास तौर पर बांग्लादेशी आगंतुकों से फायदा होता है, जिनमें से कई शॉपिंग और घूमने-फिरने के लिए आते हैं. दोनों देशों के बीच चलने वाली एयरलाइन्स को भी यात्रियों के बढ़ने से फायदा होने की उम्मीद है.

बांग्लादेश के लिए, आसान यात्रा पहुंच बिजनेस नेटवर्क का समर्थन करती है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यावसायिक संपर्क को मजबूत करती है. हालांकि निलंबन अवधि के दौरान मेडिकल वीजा जारी होते रहे, लेकिन वीजा पर बड़ी पाबंदियों ने परिवार के साथ आने वाले सदस्यों के लिए ट्रैवल प्लानिंग को मुश्किल बना दिया और नॉन-मेडिकल विजिट को कम कर दिया.

बांग्लादेशी मरीजों के लिए भारत पसंदीदा जगहों में से एक है क्योंकि यह पास है, सस्ता है और यहां उपचार की विशेष सुविधाएं मिलती हैं. इसी तरह, भारतीय विश्विद्यालयों में बांग्लादेशी स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है.

टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू करने से शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाओं, सूचनाओं और तकनीकी के आदान-प्रदान के बड़े पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से बनाने में मदद मिलती है, जो दोनों देशों के बीच अच्छी भावना को मजबूत करता है. भारत के नजरिये से, बांग्लादेश के साथ मजबूत जुड़ाव उसकी पूर्वी पड़ोस की रणनीति का केंद्र बना हुआ है.

बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और ख्य भूमि भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाली एक अहम भौगोलिक जगह पर है. रोड, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और कोस्टल शिपिंग से जुड़ी कनेक्टिविटी की कोशिशें काफी हद तक भारत-बांग्लादेश के स्थिर रिश्तों पर निर्भर करती हैं.

भू-राजनीतिक असर

इसलिए वीजा शुरू करने के फैसले को नई दिल्ली की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है ताकि राजनीतिक मतभेदों को लंबे समय के रणनीतिक सहयोग को कमजोर होने से रोका जा सके. इस कदम के भू-राजनीतिक असर भी हैं. बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद से, भारत में समय-समय पर यह चिंता सामने आई है कि ढाका अपनी बाहरी साझेदारी में विविधता ला सकता है, जिससे भारत का पारंपरिक प्रभाव कम हो सकता है.

टूरिस्ट वीजा को फिर से शुरू करना काफी कम लागत वाला लेकिन ज्यादा दिखने वाला कदम है जो आम बांग्लादेशी नागरिकों के बीच अच्छी भावना को मजबूत करने में मदद करता है और यह दिखाता है कि भारत बातचीत के खुले चैनल बनाए रखने को तैयार है. सॉफ्ट पावर और सामाजिक संबंध ऐतिहासिक रूप से बांग्लादेश में भारत की सबसे मजबूत संपत्तियों में से रहे हैं, और वीजा सेवाओं को बहाल करने से ये फायदे और मजबूत होंगे.

यह फैसला भारतीय विदेश नीति के एक बड़े सिद्धांत को भी दिखाता है कि घरेलू राजनीतिक बदलावों की वजह से पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हमेशा के लिए रोके नहीं जा सकते. टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू करके, भारत यह संकेत दे रहा है कि वह सरकार में बदलाव के बावजूद बांग्लादेश के साथ स्थिर, दोनों सरकारों के बीच लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते चाहता है. इस तरह का नजरिया क्षेत्रीय कूटनीति में अंदाजा लगाने की क्षमता को बढ़ाता है और एक जिम्मेदार क्षेत्रीय हितधारक के तौर पर भारत की छवि को मजबूत करता है.

भारत-बांग्लादेश रिश्तों के लिए अच्छा संकेत

बांग्लादेश के पत्रकार सैफुर रहमान तपन के अनुसार, नई दिल्ली का यह फैसला भारत-बांग्लादेश रिश्तों के लिए एक अच्छा संकेत है, खासकर दो दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच सीमा पर धक्का-मुक्की जैसे हालिया तनाव को देखते हुए.

तपन ने ढाका से फोन पर ईटीवी भारत को बताया, "इसके अलावा, यह कदम हमारे प्रधानमंत्री (रहमान) के पद संभालने के बाद अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा के लिए चीन को चुनने के बाद उठाया गया है." उन्होंने कहा कि टूरिस्ट वीजा जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू होने से बांग्लादेश के लोगों के मन पर अच्छा असर पड़ेगा.

तपन ने समझाया, "भारत हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है. भारत की मदद के बिना बांग्लादेश बहुत कुछ नहीं कर सकता. बांग्लादेशी लोगों को भारत में आसानी से आने-जाने की बहुत जरूरत है. टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू होना बांग्लादेशी लोगों के लिए बड़ी बात है."

टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि सभी द्विपक्षीय मतभेद खत्म हो गए हैं. सीमा प्रबंधन, अल्पसंख्यों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं, व्यापार असंतुलन और राजनीतिक धारणा से जुड़े मुद्दों को अभी भी सावधानी से संभालने की जरूरत है.

लेकिन, पर्यटकों की आवाजाही को फिर से खोलने से रिश्ते में सबसे ज्यादा दिखने वाली दिक्कतों में से एक दूर हो जाती है और बड़े राजनयिक जुड़ाव के लिए राजनीतिक जगह बनती है.

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