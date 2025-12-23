ETV Bharat / opinion

अरावली की नई परिभाषा: क्या होता है जब कानूनी ऊंचाई इकोलॉजिकल हकीकत पर हावी हो जाती है?

अरावली की नई परिभाषा को लेकर एक्टिविस्टों ने चेतावनी दी है कि एक टेक्निकल रेगुलेटरी फिक्स दशकों की इकोलॉजिकल सुरक्षा को खत्म कर सकता है.

Aravallis
अरावली की नई परिभाषा से इकोलॉजिकल सिस्टम पर दबाव डालेगा. (ANI)
By Aparna Roy

Published : December 23, 2025 at 3:30 PM IST

8 Min Read
अरावली पहाड़ियां लंबे समय से भारत की सबसे जरूरी इकोलॉजिकल संपत्तियों में से एक रही हैं, जो 4 राज्यों से होकर गुजरती हैं और सेमी-एरिड इलाकों में वॉटर साइकिल, बॉयोडायवर्सिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंस को सपोर्ट करती हैं.

हाल ही में, यह पुरानी रेंज एक बड़े विवाद का केंद्र बन गई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के संदर्भ में “पहाड़ी” की एक नई कानूनी परिभाषा को स्वीकार कर लिया है, जो ज़्यादातर लोकल रिलीफ के मुकाबले ऊंचाई पर आधारित है.

इस बदलाव ने गुरुग्राम, उदयपुर और दूसरी जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. एक्टिविस्टों ने चेतावनी दी है कि एक टेक्निकल रेगुलेटरी फिक्स दशकों की इकोलॉजिकल सुरक्षा को खत्म कर सकता है.

नई परिभाषा बताती है कि अरावली फ्रेमवर्क के तहत किसी लैंडफॉर्म को पहाड़ी कहने के लिए, उसे आसपास के इलाके से कम से कम 100 मीटर ऊपर उठना होगा, और 500 मीटर के अंदर ऐसी दो पहाड़ियां मिलकर एक रेंज बनाती हैं.

पहली नजर में, यह कई अधिकार क्षेत्रों में क्लासिफिकेशन को स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करता है, जहां अरावली की अलग-अलग व्याख्याओं ने पहले बिना नियम के माइनिंग और कानूनी विवादों को मुमकिन बनाया है. फिर भी, इसका नतीजा एक जरूरी सवाल सामने लाता है.

जब कानूनी परिभाषाएं फंक्शनल इकोलॉजी पर ज्योमेट्रिक सीमाओं को तरजीह देती हैं, तो हमें क्या मिलता है, और हम क्या खोने का जोखिम उठाते हैं?

इसका जवाब देने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी और इकोलॉजिकल फंक्शन के बीच के तनाव को समझना होगा. साइंटिफिक मैपिंग, जो लैंड-यूज रेगुलेशन का आधार है, असल में टेक्निकल है. यह इलाके की खासियतों को चार्ट करने के लिए GIS, डिजिटल एलिवेशन मॉडल और कंटूर सर्वे का इस्तेमाल करती है.

पॉलिसी बनाने वालों के लिए, ऐसी क्लैरिटी का मतलब सुरक्षित इलाकों के चारों ओर साफ लाइनें खींचना और उसी उलझन को रोकना है, जिसने अरावली के कुछ हिस्सों में माइनिंग लीज को बढ़ने दिया है.

हालांकि यह मानना ​​कि सिर्फ एक तय ऊंचाई की सीमा से ऊपर की जमीन ही इकोलॉजी के लिए जरूरी होती है, इकोसिस्टम के काम करने के तरीके से मेल नहीं खाता है,

अरावली के मामले में, छोटी पहाड़ियां और निचली ढलानें भी, जो अक्सर 100-मीटर कट-ऑफ से नीचे होती हैं, हाइड्रोलॉजी को कंट्रोल करने, मिट्टी को स्थिर करने और पेड़-पौधों के पैटर्न को बनाए रखने में जरूरी भूमिका निभाती हैं. ये पहाड़ियां धूल को रोकती हैं और बहुत ज़्यादा तापमान को कम करती हैं. ये काम किसी रेगुलेटरी सीमा के नीचे जादुई रूप से गायब नहीं हो जाते.

इकोलॉजिकल सच्चाई यह है कि अरावली सिस्टम लाखों सालों की जियोलॉजिकल प्रोसेस से बना एक कंटिन्यूटी है, जो अब पहाड़ियों, टीलों, चट्टानों और पठारों के मोजेक में बदल गया है. ये खूबियां मिलकर टूटी हुई चट्टानों के एक्वीफर में बारिश के पानी के रिसने को कंट्रोल करती हैं, जो बदले में राजस्थान और हरियाणा के ग्रामीण समुदायों के लिए कुओं, झरनों और बेसफ्लो को बनाए रखता है, जो सूखे मौसम में पीने, सिंचाई और जानवरों के लिए ग्राउंडवाटर पर निर्भर रहते हैं. जब छोटे लैंडफॉर्म (भूआकृति) को कानूनी तौर पर मान्यता नहीं दी जाती है, तो प्लानिंग और प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में उनके हाइड्रोलॉजिकल योगदान को नजरअंदाज किए जाने का खतरा होता है, भले ही वे जमीन पर फिजिकली मौजूद हों.

इसका क्लाइमेट अडैप्टेशन और डिजास्टर-रिस्क मैनेजमेंट पर तुरंत असर पड़ता है. आजकल के क्लाइमेट रिस्क मॉडल लैंडस्केप कनेक्टिविटी और सरफेस प्रोसेस के प्रति सेंसिटिव होते हैं. एक पहाड़ी, जो मनमाने ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती है, वह फिर भी लोकल बाढ़ के रास्तों को बना सकती है. रनऑफ पैटर्न (पानी के बहाव का तरीका) पर असर डाल सकती है. साथ ही ठंडे माइक्रोक्लाइमेट या हवा के साथ धूल को रोकने में मदद कर सकती है.

ऐसे में अगर कानूनी क्लासिफिकेशन की वजह से प्लानर इन जमीनों को हैजर्ड मैप या रिचार्ज जोन के नाम से बाहर कर देते हैं, तो डिजास्टर रिस्क असेसमेंट गलत हो सकते हैं. इससे समुदायों को बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है या पानी की कमी हो सकती है. ऐसे समय में जब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये दोनों ही चीजें बढ़ रही हैं.

यह तनाव जमीन पर पॉलिसी को लागू करने तक भी फैला हुआ है. नई परिभाषा के समर्थक कहते हैं कि कोर इकोलॉजिकल जोन और जंगल वाली पहाड़ियां सुरक्षित रहेंगी. साथ ही अरावली लैंडस्केप का वह हिस्सा, जो थ्योरी के हिसाब से रेगुलेटेड माइनिंग के लिए एलिजिबल हो सकता है, बहुत कम है. इसे अक्सर 1.4 लाख वर्ग किमी से ज़्यादा एरिया के 0.2% से भी कम बताया जाता है. वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि डिटेल्ड साइंटिफिक असेसमेंट के बिना कोई भी नई माइनिंग मंजूर नहीं की जाएगी. फिर भी ऐसे भरोसे गहरे स्ट्रक्चरल मुद्दे को पूरी तरह से कम नहीं करते.

कानूनी विजिबिलिटी मायने रखती है. सुरक्षित स्टेटस एनवॉयरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर इन्वेस्टमेंट के फैसलों और लागू करने की प्राथमिकताओं तक हर चीज पर असर डालता है. जब सुरक्षा को ऊंचाई से थोड़ा जोड़ा जाता है, तो इकोलॉजिकली जरूरी जमीन के बड़े हिस्से के रेगुलेटरी जाल से फिसलने का खतरा होता है, सिर्फ इसलिए कि वे ज्योमेट्रिक क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते.

दिल्ली-NCR इलाके में ये बातें सबसे ज़्यादा साफ हैं, जहां अरावली एक जरूरी इकोलॉजिकल बफर का काम करती है. ये नजारे हवा की क्वॉलिटी, हवा के पैटर्न और ग्राउंडवॉटर रिचार्ज पर असर डालते हैं. ये तीनों सर्विसेज शहरी मजबूती के लिए बहुत जरूरी हैं. कानूनी सुरक्षा का बंटवारा, भले ही सिर्फ कागजों पर हो, निचली ढलानों पर इंफ्रॉस्ट्रक्चर और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के लिए दबाव बढ़ा सकता है, जो अब भी अरावली सिस्टम का काम करने वाला हिस्सा हैं. पेड़-पौधों वाली पहाड़ियों में कंटिन्यूटी खत्म होने से नैचुरल धूल की रुकावटें कमजोर हो सकती हैं और उन रिचार्ज एरिया को नुकसान पहुंच सकता है, जो बढ़ते पानी निकालने के दबाव में एक्वीफर को पानी देते हैं.

ग्रामीण इलाकों में जो टूटी हुई चट्टानों से बारिश के पानी के रिसने पर निर्भर हैं, उनके लिए नतीजे साफ हैं. पानी का लेवल गहरा होना, झरने का बहाव कम होना और पानी निकालने की ज़्यादा लागत. ये कोई मनगढ़ंत असर नहीं हैं, बल्कि उन इलाकों की असलियत हैं जहां मॉनसून में बदलाव और क्लाइमेट का दबाव पहले से ही साफ है.

पहाड़ियां नैचुरल स्पंज की तरह काम करती हैं. मौसमी साइकिल में पानी को इकट्ठा करती हैं, स्टोर करती हैं और छोड़ती हैं. उन्हें कानूनी परिभाषाओं के जरिए अलग करने से इस स्पंज इफेक्ट के बिगड़ने का खतरा है.

यह बहस भारतीय पर्यावरण शासन के लिए एक बड़ी जरूरत को दिखाती है. यह पक्का करना कि कानूनी परिभाषाएं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव आसानी पर ही नहीं, बल्कि इकोलॉजिकल काम पर आधारित हों. सिर्फ ऊंचाई को सुरक्षा का दर्जा तय करने देने के बजाय, पॉलिसी फ्रेमवर्क में ऐसे मेट्रिक्स को शामिल किया जाना चाहिए, जो हाइड्रोलॉजिकल महत्व, बॉयोडायवर्सिटी वैल्यू, कनेक्टिविटी और क्लाइमेट रेजिलिएंस को दिखाते हों. साइंटिफिक मैपिंग में सिर्फ टोपोग्राफी ही नहीं, बल्कि इकोसिस्टम सर्विस और उन लैंडस्केप पर सामाजिक निर्भरता भी शामिल होनी चाहिए, जो जरूरी नहीं कि मैप पर किसी भी लाइन से ऊपर उठें.

अरावली में, आगे का रास्ता वर्टिकल मैग्नीट्यूड को आसान तरीके से पढ़ने से बचना चाहिए और इसके बजाय एक ऐसा लैंडस्केप नजरिया अपनाना चाहिए, जो पहाड़ियों, घाटियों और तलहटी में बुने इकोलॉजिकल जाल को पहचानता हो. जैसे-जैसे जनता के विरोध, एक्सपर्ट एनालिसिस और कानूनी झगड़े सामने आ रहे हैं. बड़ा सवाल बना हुआ है. क्या हम इकोलॉजिकल सिस्टम की जटिल, आपस में जुड़ी सच्चाई के साथ रेगुलेटरी क्लैरिटी की जरूरत को मिला सकते हैं? इसका जवाब न सिर्फ अरावली का भविष्य तय करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि भारत विकास, कानून और इकोलॉजी के बीच लगातार तनाव से कैसे निपटता है.

गौर करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली (केंद्र शासित प्रदेश) से होकर गुजरती है. यह पर्वतमाला दिल्ली के पास से शुरू होकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में गुजरात के अहमदाबाद के पास जाकर खत्म होती है. इतना ही नहीं ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो थार मरुस्थल को फैलने से रोकती है और भूजल के लिए काफी खास है.

