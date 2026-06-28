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भारत-EU ऊर्जा सहयोग और प्राथमिकताएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ ब्रातिस्लावा में पेंटिंग्स की प्रदर्शनी देखते हुए ( IANS )

ऊर्जा परिवर्तन को तेजी से औद्योगिक नीति द्वारा आकार दिया जा रहा है. यूक्रेन के बाद यूरोप की ऊर्जा रणनीति जलवायु लक्ष्यों के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मकता और रणनीतिक स्वायत्तता की चिंताओं से भी प्रेरित रही है. कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism) इसी वास्तविकता को दर्शाता है.

जैसे-जैसे भारत उच्च नवीकरणीय बिजली सिस्टम की ओर बढ़ रहा है, परिवर्तनशील बिजली को एकीकृत करने, जमाव का प्रबंधन करने और सिस्टम की पर्याप्तता बनाए रखने में यूरोप के अनुभवों से सीखे गए सबक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जितने ही मूल्यवान साबित हो सकते हैं.

यूरोप ने इन संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने में कई दशक लगाए हैं. इसलिए सहयोग के अगले चरण को नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसार से आगे बढ़कर पूर्ण विद्युत-प्रणाली के कायाकल्प की ओर बढ़ना चाहिए. इसमें नवीकरणीय ऊर्जा के पूर्वानुमान, सहायक सेवाओं और संतुलन बाजारों के क्षेत्रों में भारतीय ग्रिड ऑपरेटरों और उनके यूरोपीय सहयोगियों के बीच साझेदारी शामिल हो सकती है; इसके साथ ही भंडारण-आधारित खरीद और लचीलेपन के तंत्र पर नियामक सहयोग; तथा राजस्थान और गुजरात जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध राज्यों में संयुक्त प्रदर्शन परियोजनाएं शामिल हो सकती हैं.

चुनौती अब नवीकरणीय बिजली बनाना नहीं है. बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि बिजली उपभोक्ताओं तक तब और वहां पहुंचे, जब और जहां इसकी जरूरत हो. इसके लिए उन्नत ग्रिड मैनेजमेंट, पूर्वानुमान प्रणाली, संतुलन बाजार, भंडारण एकीकरण और मांग-प्रतिक्रिया तंत्र जैसी क्षमताओं की जरूरत है.

भारत का ऊर्जा परिवर्तन अब तेज उत्पादन से कहीं अधिक एकीकरण की समस्या से बाधित हो रहा है. सौर ऊर्जा का उत्पादन दिन के समय चरम पर होता है, जबकि बिजली की मांग सूरज डूबने के बाद बढ़ती है. नवीकरणीय ऊर्जा से संपन्न क्षेत्र अक्सर औद्योगिक केंद्रों से दूर होते हैं. मई और दिसंबर 2025 के बीच, भारत ने लगभग 2.3 TWh (टेरावाट-घंटे) नवीकरणीय बिजली की कटौती की, जो स्वच्छ ऊर्जा को पूरे सिस्टम में भेजने और उसे संतुलित करने में बढ़ती बाधाओं को उजागर करता है."

क्या दोनों महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकों और पूंजी को लेकर नई रणनीतिक निर्भरता बनाए बिना जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं? इन सवालों से भारत-EU सहयोग का अगला चरण तय होना चाहिए.

इन उद्देश्यों का महत्व बना हुआ है, लेकिन आज दोनों पक्षों (भारत और यूरोप) के सामने मुख्य चुनौती नवीकरणीय ऊर्जा का एक और गीगावाट जोड़ना नहीं है. चुनौती यह है कि इसके बाद क्या होगा. क्या भारत एक ऐसी बिजली प्रणाली का निर्माण कर सकता है, जो बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा को सुचारू और भरोसेमंद तरीके से ग्रिड में एकीकृत कर सके? क्या यूरोप अपनी औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को कम किए बिना खुद को कार्बन-मुक्त कर सकता है?

फिर भी, भारत-यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी (India-EU Clean Energy and Climate Partnership) का बड़ा हिस्सा पहले समय की प्राथमिकताओं पर ही केंद्रित है, जैसे- नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार, तकनीकी हस्तांतरण, और जलवायु महत्वाकांक्षा.

भारत और यूरोप दोनों के लिए, ऊर्जा परिवर्तन अब मात्र एक जलवायु परियोजना नहीं रह गया है. यह आर्थिक सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और भू-राजनीतिक लचीलेपन का एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप का दौरा ऐसे समय में किया, जब ऊर्जा सुरक्षा भू-राजनीतिक मुद्दे पर वापस आ गई है. यूक्रेन में युद्ध ने यूरोप की आयातित फ्यूल पर निर्भरता को सामने ला दिया है. पश्चिम एशिया में हाल ही में संघर्ष में वृद्धि ने एक बार फिर वैश्विक ऊर्जा प्रवाह की नाजुकता को दिखाया है. साथ ही, बैटरी, महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा सप्लाई चेन को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है.

भारत के सामने भी एक जैसी चुनौती है. देश के पास हरित हाइड्रोजन, कम कार्बन वाले विनिर्माण और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं. फिर भी, पारंपरिक विकल्पों की तुलना में स्वच्छ उत्पादन अक्सर ज्यादा महंगा रहता है. स्टील, सीमेंट और उर्वरक जैसे क्षेत्रों के लिए, चुनौती सिर्फ स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाना नहीं है, बल्कि ऐसा करते हुए अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बनाए रखना है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (IANS)

असली बाधा प्रौद्योगिकी नहीं, बल्कि बाजार है. कंपनियां निम्न-कार्बन उत्पादन में केवल तभी निवेश करेंगी, जब ऐसे उत्पादों की मांग हो. यहीं पर भारत-यूरोपीय संघ का सहयोग परिवर्तनकारी हो सकता है. प्राथमिकता केवल निम्न-कार्बन उत्पादों का समर्थन करने के बजाय, उनके लिए बाजार तैयार करने की होनी चाहिए.

भारत और यूरोपीय संघ ग्रीन हाइड्रोजन, निम्न-कार्बन वाले स्टील और टिकाऊ ईंधन के लिए इंटरऑपरेबल सर्टिफिकेशन सिस्टम की दिशा में काम कर सकते हैं; जल्दी डिमांड बनाने के लिए सार्वजनिक खरीद मानकों को एक जैसा कर सकते हैं; और यूरोपीय खरीदारों को भारतीय विनिर्माण समूहों से जोड़ने वाले औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन गलियारे बना सकते हैं. दीर्घकालिक ऑफटेक एग्रीमेंट (उत्पाद की खरीद के लिए समझौते), विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन और कम कार्बन वाले स्टील जैसे क्षेत्रों में, निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक मांग की निश्चितता प्रदान कर सकते हैं.

तीसरी प्राथमिकता वित्त है.

आने वाले दशकों में भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए खरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी. फिर भी, निवेश का प्रवाह असंगत रूप से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की ओर बना हुआ है, जबकि इस परिवर्तन को समर्थन देने के लिए जरूरी कई प्रणालियों के लिए अभी भी फंड की कमी है. भंडारण इस समस्या को दिखाता है. जैसे-जैसे अक्षय ऊर्जा की पहुंच बढ़ रही है, विश्वसनीयता के लिए भंडारण अनिवार्य हो जाता है. लेकिन इसका विस्तार (deployment) अभी भी भविष्य की आवश्यकताओं से कम है क्योंकि इससे होने वाले राजस्व के स्रोत अनिश्चित हैं और इसके वित्तपोषण की लागत अधिक है. इसी तरह की चुनौतियां ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक आधुनिकीकरण, ग्रीन हाइड्रोजन सुविधाओं और कोयला-क्षेत्र के परिवर्तन पर असर डालती हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको (IANS)

मुद्दा पूंजी की कमी नहीं, बल्कि बैंक से वित्तपोषण योग्य परियोजनाओं (Bankable Projects) की कमी है. कई ट्रांजिशन निवेशों में लंबी भुगतान अवधि, विनियामक अनिश्चितता और बाजार जोखिम की चुनौती शामिल होती है. यहीं पर यूरोप अपना सबसे सार्थक योगदान दे सकता है. यूरोपीय संस्थानों का मूल्य सिर्फ उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्त की मात्रा में नहीं है, बल्कि लंबी अवधि के ऋण, मिश्रित-वित्त संरचनाओं, गारंटी और मुद्रा-जोखिम न्यूनीकरण तंत्र के माध्यम से जोखिम को कम करने की उनकी क्षमता में भी है.

अलग-अलग परियोजनाओं के इर्द-गिर्द सहयोग करने के बजाय, भारत और यूरोप को निवेश योग्य परिवर्तन मंच बनाने पर ध्यान देना चाहिए. इसमें ग्रिड-स्केल स्टोरेज के लिए मिश्रित-वित्त (ब्लेंडेड-फाइनेंस) सुविधाएं, नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध राज्यों के लिए समर्पित ट्रांसमिशन-फाइनेंसिंग विंडो, औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन परियोजनाओं के लिए जोखिम-साझाकरण तंत्र और कोयला-निर्भर क्षेत्रों के लिए परिवर्तन-वित्त सुविधाएं शामिल हो सकती हैं.

यूरोपीय विकास वित्त संस्थान और यूरोपीय निवेश बैंक गारंटी, फर्स्ट-लॉस पूंजी और मुद्रा-जोखिम न्यूनीकरण यंत्रों के माध्यम से पूंजी की लागत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. यह दृष्टिकोण उन बुनियादी ढांचों और उद्योगों में निजी निवेश को बढ़ाने में मदद करेगा, जो आखिर में भारत के परिवर्तन की सफलता को तय करेंगे.

ऊर्जा परिवर्तन एक बिल्कुल अलग चरण में प्रवेश कर रहा है. पहला दशक विस्तार (deployment) द्वारा परिभाषित किया गया था, और अगला दशक लचीलेपन (resilience) से तय होगा. भारत के लिए, यूरोप के साथ सहयोग को अब मुख्य रूप से जलवायु कूटनीति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. इसे ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक लचीलेपन को मजबूत करने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिए. यूरोप के लिए, भारत के साथ जुड़ाव का मतलब सिर्फ कार्बन उत्सर्जन कम करने (decarbonisation) का समर्थन करना नहीं है.

यह एक विविध और लचीली ऊर्जा व्यवस्था को बनाने में मदद करने के बारे में है, जिसमें ऊर्जा परिवर्तन रणनीतिक निर्भरताओं की नई पीढ़ी को जन्म न दे. ऊर्जा सुरक्षा का भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि देश कितनी तेजी से परिवर्तन करते हैं. यह इस बात से तय होगा कि वे इसे कितने सुरक्षित तरीके से करते हैं.

(अपर्णा रॉय, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में क्लाइमेट चेंज और एनर्जी की फेलो और लीड हैं)

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दिए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं और ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं.)

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