ETV Bharat / opinion

रेयर अर्थ डिप्लोमेसी : उज्बेकिस्तान भारत के लिए रणनीतिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है ?

विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियोर सैदोव की मुलाकात ( ANI )

By Aroonim Bhuyan 9 Min Read

नई दिल्ली : भारत का उज्बेकिस्तान के साथ अहम खनिजों और 'रेयर अर्थ' (दुर्लभ मृदा खनिजों) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला, नई दिल्ली की उस रणनीति का एक अहम कदम है जिसका मकसद उन संसाधनों के लिए मजबूत सप्लाई चेन बनाना है जो देश के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन (स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव), रक्षा आधुनिकीकरण और हाई-टेक्नोलॉजी से जुड़े लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं. जैसे-जैसे इन रणनीतिक खनिजों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और चीन पर निर्भरता एक बड़ी चिंता बनी हुई है, खनिज-समृद्ध उज्बेकिस्तान मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों में एक अहम साझेदार के तौर पर उभर रहा है. मंगलवार को दूरदर्शन न्यूज की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियोर सैदोव के बीच हुई बैठक में भारत और उज्बेकिस्तान अहम खनिजों, माइनिंग (खनन), व्यापार, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, रक्षा और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं. रिपोर्ट में कहा गया है, "विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश अब माइनिंग सेक्टर, खासकर अहम खनिजों और 'रेयर अर्थ' संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं." हालांकि भारत पारंपरिक रूप से उज्बेकिस्तान को उसकी भौगोलिक स्थिति और ऊर्जा संसाधनों की वजह से मध्य एशिया में एक अहम साझेदार मानता रहा है, लेकिन रणनीतिक प्राथमिकता के तौर पर अहम खनिजों के उभरने से यह रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच गया है. 'रेयर अर्थ' एलिमेंट्स (दुर्लभ मृदा तत्व) 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहन मोटर्स, विंड टर्बाइन, स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण, सैटेलाइट और अंतरिक्ष तकनीक, परमानेंट मैग्नेट और मेडिकल इमेजिंग उपकरणों को बनाने में किया जाता है. भले ही इन्हें "रेयर" (दुर्लभ) कहा जाता है, लेकिन ये तत्व पृथ्वी की ऊपरी परत (क्रस्ट) में काफी मात्रा में पाए जाते हैं. चुनौती इनके किफायती तरीके से खनन, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग की है, जिसके लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और भारी निवेश की जरूरत होती है. आज, ग्लोबल 'रेयर अर्थ' इंडस्ट्री पर चीन का दबदबा है. वैश्विक खनन में उसकी हिस्सेदारी लगभग 60-70 प्रतिशत है और रिफाइनिंग व प्रोसेसिंग क्षमता में तो यह हिस्सेदारी और भी अधिक - 85 प्रतिशत से अधिक - है. इस दबदबे की वजह से भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों जैसे देशों को सप्लाई के अपने स्रोतों में विविधता लाने (अलग-अलग स्रोत खोजने) के लिए प्रेरित होना पड़ा है. उज्बेकिस्तान के पास मध्य एशिया में अहम खनिजों के सबसे अच्छे भंडारों में से एक मौजूद है. सरकारी अनुमानों और भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के अनुसार, देश में रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम, टंगस्टन, तांबा, मोलिब्डेनम, यूरेनियम, सोना, चांदी, ग्रेफाइट और फ्लूओरस्पार के व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण भंडार मौजूद हैं. इनमें से कई मिनरल बैटरी, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी हैं.हाल के सालों में, उज्बेकिस्तान ने अपने माइनिंग सेक्टर में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम शुरू किया है. सरकार ने सिर्फ कच्चे अयस्क के एक्सपोर्ट के बजाय जियोलॉजिकल खोज, मिनरल प्रोसेसिंग और वैल्यू-एडेड मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दी है. भारत के लिए, यह न केवल माइनिंग में बल्कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में भी शामिल होने का मौका है.भारत अपनी रेयर अर्थ जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा सीधे या परोक्ष रूप से चीनी सप्लाई चेन से आयात करता है.हालांकि भारत में रेयर अर्थ के घरेलू भंडार हैं – मुख्य रूप से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के तटीय समुद्र तटों की रेत में – लेकिन चीन की तुलना में देश की प्रोसेसिंग क्षमता काफी कम है. कई रणनीतिक मिनरल्स पर चीन द्वारा हाल ही में लगाए गए एक्सपोर्ट प्रतिबंधों ने सप्लाई-चेन की कमजोरियों के बारे में नई दिल्ली की चिंताओं को और बढ़ा दिया है.नतीजतन, भारत ने घरेलू खोज का विस्तार करने, विदेशी मिनरल एसेट्स में निवेश करने, लंबे समय के सप्लाई एग्रीमेंट करने, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग क्षमताएं विकसित करने और भरोसेमंद देशों के साथ साझेदारी करने की एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है.उज्बेकिस्तान इस विविधीकरण रणनीति में बिल्कुल सही बैठता है. भारत ने आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक उद्योगों के लिए 30 से अधिक मिनरल्स की पहचान "महत्वपूर्ण" के तौर पर की है.हाल की पॉलिसी पहलों में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड जैसी पब्लिक-सेक्टर कंपनियों के जरिए विदेशी माइनिंग एसेट्स का अधिग्रहण, जियोलॉजिकल खोज में बढ़ोतरी, प्राइवेट-सेक्टर की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार, और भारत-अमेरिका, भारत-ऑस्ट्रेलिया, भारत-EU और क्वाड फ्रेमवर्क के तहत अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां शामिल हैं.