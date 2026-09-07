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राजनाथ सिंह की श्रीलंका यात्रा: हिंद महासागर साझेदारी को मजबूत करने की बड़ी तैयारी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार, 1 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में DPSU भवन में 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस का रिव्यू करते हुए. ( IANS/X/@rajnathsingh )

नई दिल्लीः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आगामी श्रीलंका यात्रा उनके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिणी पड़ोसी के साथ भारत के जुड़ाव में एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि दशकों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की इस द्वीप राष्ट्र की यह पहली आधिकारिक यात्रा है. यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक उच्च-स्तरीय मुलाकात से कहीं बढ़कर है.

8 से 10 सितंबर तक होने वाला यह दौरा हिंद महासागर में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच दोनों देशों के रिश्तों में रक्षा और समुद्री सुरक्षा को मुख्य केंद्र में रखने के नई दिल्ली के इरादे को दर्शाता है. रविवार को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे. कोलंबो में भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे. राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे.

भारत और श्रीलंका के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध और एक बहुआयामी साझेदारी है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक व व्यापार सहयोग और मजबूत जन-संबंधों पर आधारित है. दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को तब और गति मिली जब भारत ने आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका की मदद की और 2025 में श्रीलंका में आए चक्रवात डिटवा के बाद सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में से एक रहा. इसने 'पड़ोसी पहले' की नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'महासागर' (MAHASAGAR - क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति) के दृष्टिकोण के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित किया.

मंत्रालय ने कहा कि सिंह की श्रीलंका यात्रा "एक मजबूत समुद्री और रक्षा साझेदारी सहित पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से मजबूत और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी."

इस यात्रा का समय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है. श्रीलंका हिंद महासागर में कुछ सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के बीच एक बेहद अहम स्थान पर है, जबकि भारत अपनी 'पड़ोसी पहले' की नीति और मोदी के 'महासागर' (MAHASAGAR) दृष्टिकोण के तहत पूरे क्षेत्र में सुरक्षा साझेदारियों के अपने नेटवर्क को मजबूत करना चाहता है. इसलिए, सिंह की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत की समुद्री सुरक्षा के लिहाज से श्रीलंका का रणनीतिक महत्व काफी बढ़ गया है.

दशकों में किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री ने श्रीलंका का दौरा नहीं किया है. श्रीलंका के गृहयुद्ध के अंतिम वर्षों के दौरान, जब द्वीप पर हो रहे घटनाक्रमों से भारत के सुरक्षा और राजनीतिक हित सीधे जुड़े थे, तब 2008 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी की यात्रा पर विचार किए जाने की खबर थी. हालांकि, एंटनी ने श्रीलंका की यात्रा नहीं की थी. इसके बजाय, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव और रक्षा सचिव ने कोलंबो का दौरा किया था.

इसलिए, राजनाथ सिंह की यह यात्रा एक लंबे अंतराल के बाद रक्षा-मंत्री स्तर के राजनीतिक जुड़ाव की बहाली को दर्शाती है. यह भी ध्यान देने योग्य है कि सिंह सितंबर 2023 में श्रीलंका की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन बाद में उस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था.

साल 2022 में श्रीलंका द्वारा झेले गए गंभीर आर्थिक संकट के बाद से भारत और श्रीलंका के संबंधों में काफी बड़ा बदलाव आया है.

जब श्रीलंका ईंधन, भोजन, दवाओं और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा था, तब भारत ने उसे बड़े पैमाने पर आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान की थी. उस सहायता ने नई दिल्ली के प्रति एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सद्भावना स्थापित करने में मदद की और अपने निकटतम पड़ोस में सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देश के रूप में भारत की छवि को और मजबूत किया.

इसके बाद दोनों देशों के संबंधों को एक मजबूत रणनीतिक आयाम मिला. रक्षा और समुद्री सहयोग द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण हिस्से बन गए हैं, जिसमें भारत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता, सैन्य अभ्यास, उपकरण और संस्थागत आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

राजनाथ सिंह की चर्चाओं में शामिल होने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक अप्रैल 2025 में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित भारत-श्रीलंका रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन (MoU) का कार्यान्वयन होने की संभावना है.

यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक व्यापक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है. इसका महत्व द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को व्यक्तिगत अभ्यासों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उपकरण सहायता से आगे बढ़ाकर एक अधिक संरचित साझेदारी की ओर ले जाने में है.

दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच रक्षा बलों के प्रमुखों के दौरों के माध्यम से उच्च स्तरीय रक्षा जुड़ाव नियमित रहा है. इसके अलावा, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा करने और उसे गति देने के लिए हर साल रक्षा सचिवों के बीच एक वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की जाती है.

भारत से श्रीलंका के लिए लगातार नौसैनिक बातचीत और जहाजों व पनडुब्बियों के दौरे होते रहे हैं. बहुपक्षीय अभ्यासों के अलावा, द्विपक्षीय अभ्यास स्लिनेक्स (SLINEX - नौसेना अभ्यास) और मित्र शक्ति (MITRA SHAKTI - थलसेना अभ्यास) हर साल बारी-बारी से भारत और श्रीलंका में आयोजित किए जाते हैं.

क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) के मामले में, 6 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता से स्थापित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र को जून 2024 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की श्रीलंका यात्रा के दौरान शुरू किया गया था.

आतंकवाद विरोधी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा सहयोग भी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है. कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, जो हाल के समय में क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, अगस्त 2024 में इसके संस्थापक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने से और मजबूत हुआ.