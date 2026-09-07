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राजनाथ सिंह की श्रीलंका यात्रा: हिंद महासागर साझेदारी को मजबूत करने की बड़ी तैयारी

राजनाथ सिंह का कोलंबो दौरा भारत-श्रीलंका के रक्षा संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत करेगा, जिसमें समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर मुख्य मुद्दा होगा.

Rajnath Singh Sri Lanka Visit
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार, 1 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में DPSU भवन में 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के परफॉर्मेंस और प्रोग्रेस का रिव्यू करते हुए. (IANS/X/@rajnathsingh)
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By Aroonim Bhuyan

Published : September 7, 2026 at 4:51 PM IST

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नई दिल्लीः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आगामी श्रीलंका यात्रा उनके रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दक्षिणी पड़ोसी के साथ भारत के जुड़ाव में एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि दशकों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की इस द्वीप राष्ट्र की यह पहली आधिकारिक यात्रा है. यह यात्रा सिर्फ एक औपचारिक उच्च-स्तरीय मुलाकात से कहीं बढ़कर है.

8 से 10 सितंबर तक होने वाला यह दौरा हिंद महासागर में बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच दोनों देशों के रिश्तों में रक्षा और समुद्री सुरक्षा को मुख्य केंद्र में रखने के नई दिल्ली के इरादे को दर्शाता है. रविवार को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे. कोलंबो में भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे. राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे.

भारत और श्रीलंका के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध और एक बहुआयामी साझेदारी है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक व व्यापार सहयोग और मजबूत जन-संबंधों पर आधारित है. दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को तब और गति मिली जब भारत ने आर्थिक संकट के दौरान श्रीलंका की मदद की और 2025 में श्रीलंका में आए चक्रवात डिटवा के बाद सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देशों में से एक रहा. इसने 'पड़ोसी पहले' की नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'महासागर' (MAHASAGAR - क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति) के दृष्टिकोण के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित किया.

मंत्रालय ने कहा कि सिंह की श्रीलंका यात्रा "एक मजबूत समुद्री और रक्षा साझेदारी सहित पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से मजबूत और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी."

इस यात्रा का समय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है. श्रीलंका हिंद महासागर में कुछ सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के बीच एक बेहद अहम स्थान पर है, जबकि भारत अपनी 'पड़ोसी पहले' की नीति और मोदी के 'महासागर' (MAHASAGAR) दृष्टिकोण के तहत पूरे क्षेत्र में सुरक्षा साझेदारियों के अपने नेटवर्क को मजबूत करना चाहता है. इसलिए, सिंह की यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत की समुद्री सुरक्षा के लिहाज से श्रीलंका का रणनीतिक महत्व काफी बढ़ गया है.

दशकों में किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री ने श्रीलंका का दौरा नहीं किया है. श्रीलंका के गृहयुद्ध के अंतिम वर्षों के दौरान, जब द्वीप पर हो रहे घटनाक्रमों से भारत के सुरक्षा और राजनीतिक हित सीधे जुड़े थे, तब 2008 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी की यात्रा पर विचार किए जाने की खबर थी. हालांकि, एंटनी ने श्रीलंका की यात्रा नहीं की थी. इसके बजाय, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश सचिव और रक्षा सचिव ने कोलंबो का दौरा किया था.

इसलिए, राजनाथ सिंह की यह यात्रा एक लंबे अंतराल के बाद रक्षा-मंत्री स्तर के राजनीतिक जुड़ाव की बहाली को दर्शाती है. यह भी ध्यान देने योग्य है कि सिंह सितंबर 2023 में श्रीलंका की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन बाद में उस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था.

साल 2022 में श्रीलंका द्वारा झेले गए गंभीर आर्थिक संकट के बाद से भारत और श्रीलंका के संबंधों में काफी बड़ा बदलाव आया है.

जब श्रीलंका ईंधन, भोजन, दवाओं और विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा था, तब भारत ने उसे बड़े पैमाने पर आर्थिक और मानवीय सहायता प्रदान की थी. उस सहायता ने नई दिल्ली के प्रति एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सद्भावना स्थापित करने में मदद की और अपने निकटतम पड़ोस में सबसे पहले मदद पहुंचाने वाले देश के रूप में भारत की छवि को और मजबूत किया.

इसके बाद दोनों देशों के संबंधों को एक मजबूत रणनीतिक आयाम मिला. रक्षा और समुद्री सहयोग द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण हिस्से बन गए हैं, जिसमें भारत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता, सैन्य अभ्यास, उपकरण और संस्थागत आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है.

राजनाथ सिंह की चर्चाओं में शामिल होने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक अप्रैल 2025 में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित भारत-श्रीलंका रक्षा सहयोग समझौता ज्ञापन (MoU) का कार्यान्वयन होने की संभावना है.

यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए एक व्यापक संस्थागत ढांचा प्रदान करता है. इसका महत्व द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को व्यक्तिगत अभ्यासों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उपकरण सहायता से आगे बढ़ाकर एक अधिक संरचित साझेदारी की ओर ले जाने में है.

दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच रक्षा बलों के प्रमुखों के दौरों के माध्यम से उच्च स्तरीय रक्षा जुड़ाव नियमित रहा है. इसके अलावा, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा करने और उसे गति देने के लिए हर साल रक्षा सचिवों के बीच एक वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की जाती है.

भारत से श्रीलंका के लिए लगातार नौसैनिक बातचीत और जहाजों व पनडुब्बियों के दौरे होते रहे हैं. बहुपक्षीय अभ्यासों के अलावा, द्विपक्षीय अभ्यास स्लिनेक्स (SLINEX - नौसेना अभ्यास) और मित्र शक्ति (MITRA SHAKTI - थलसेना अभ्यास) हर साल बारी-बारी से भारत और श्रीलंका में आयोजित किए जाते हैं.

क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) के मामले में, 6 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता से स्थापित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र को जून 2024 में विदेश मंत्री एस. जयशंकर की श्रीलंका यात्रा के दौरान शुरू किया गया था.

आतंकवाद विरोधी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा सहयोग भी दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है. कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव, जो हाल के समय में क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों से निपटने के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, अगस्त 2024 में इसके संस्थापक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने से और मजबूत हुआ.

कोलंबो में होने वाली राजनाथ सिंह की चर्चाओं के केंद्र में समुद्री आयाम होने की पूरी संभावना है.

श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति उसे भारत की हिंद महासागर रणनीति में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान देती है. यह द्वीप प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के करीब है और भारत की दक्षिणी तटरेखा के पास स्थित है. इसलिए, श्रीलंका के समुद्री बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों, निगरानी क्षमताओं या बाहरी सुरक्षा साझेदारियों को प्रभावित करने वाले किसी भी घटनाक्रम का भारत के रणनीतिक माहौल पर सीधा असर पड़ता है.

नई दिल्ली के लिए, अपने आसपास के पानी की निगरानी करने की श्रीलंका की क्षमता को मजबूत करने से कई उद्देश्य पूरे होते हैं. जैसे, मादक पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी और अवैध मछली पकड़ने का मुकाबला करना, समुद्री आपात स्थितियों का जवाब देना, निगरानी में सुधार करना और उत्तरी हिंद महासागर की समग्र सुरक्षा को मजबूत करना.

भारत पहले ही समुद्री सुरक्षा क्षमताएं बनाने में श्रीलंका की मदद कर चुका है. दोनों देशों ने अपनी नौसेनाओं और अन्य समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच भी सहयोग विकसित किया है.

राजनाथ सिंह की यह यात्रा इस सहयोग को एक उच्च राजनीतिक स्तर पर ले जाने का अवसर प्रदान करेगी.

इस यात्रा के भू-राजनीतिक महत्व को हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी से अलग करके नहीं देखा जा सकता. श्रीलंका के रणनीतिक बंदरगाहों और उसकी भौगोलिक स्थिति ने चीन के बड़े आर्थिक और बुनियादी ढांचे के जुड़ाव को आकर्षित किया है. भारत के लिए, यह बात इस द्वीप को हिंद महासागर में प्रभाव और रणनीतिक पहुंच बनाने की व्यापक प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है.

हालांकि, नई दिल्ली का दृष्टिकोण तेजी से इस बात पर केंद्रित रहा है कि वह कोलंबो के साथ अपने संबंधों को भारत और चीन के बीच किसी एक को चुनने वाले विकल्प के रूप में पेश करने से बचे. इसके बजाय, भारत ने क्षमताएं, प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और समुद्री सुरक्षा सहयोग प्रदान करके श्रीलंका के मुख्य सुरक्षा भागीदार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है.

राजनाथ सिंह की आगामी यात्रा इसी दृष्टिकोण के बिल्कुल अनुकूल है. इसका उद्देश्य श्रीलंका से यह मांग करने के बजाय कि वह किसी अन्य शक्ति के मुकाबले भारत को चुने, इस बात को सुनिश्चित करना अधिक है कि श्रीलंका के सुरक्षा ढांचे के लिए भारत हमेशा अपरिहार्य बना रहे.

इस यात्रा से केवल राजनीतिक चर्चाओं तक सीमित रहने के बजाय ठोस परिणाम निकलने की भी उम्मीद है.

श्रीलंकाई मीडिया ने रविवार को रिपोर्ट दी कि सिंह की यात्रा के दौरान रक्षा से जुड़े तीन नए समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है. 'संडे टाइम्स' न्यूज वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, इनके तहत भारतीय एयर-डिफेंस गन, दोनों देशों के कैडेट कोर के बीच बेहतर संबंध और श्रीलंका डिफेंस कॉलेज व भारतीय रक्षा संस्थानों के बीच अधिक सहयोग को शामिल किया जाएगा.

रक्षा मंत्रालय द्वारा 'महासागर' (MAHASAGAR) का स्पष्ट रूप से जिक्र किया जाना बेहद महत्वपूर्ण है. यह अवधारणा समुद्री सुरक्षा को आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता से जोड़ने के भारत के प्रयास को दर्शाती है. श्रीलंका इस दृष्टिकोण के लिए एक स्वाभाविक भागीदार है क्योंकि वहां भारत के हित पारंपरिक रक्षा सहयोग से कहीं आगे तक फैले हुए हैं.

बंदरगाह, शिपिंग, ऊर्जा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, मत्स्य पालन, कनेक्टिविटी और समुद्री निगरानी इस रिश्ते के आपस में जुड़े हुए तत्व हैं. इसलिए, राजनाथ सिंह की इस यात्रा को अपने निकटतम समुद्री पड़ोस में 'महासागर' दृष्टिकोण को अधिक रणनीतिक और संस्थागत मजबूती देने के भारत के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है.

लिहाजा, राजनाथ सिंह की इस यात्रा का वास्तविक महत्व केवल रक्षा-मंत्री स्तर के जुड़ाव में दशकों पुराने अंतराल को समाप्त करने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि कोलंबो की यह वापसी क्या दर्शाती है: एक अधिक संस्थागत, समुद्री-केंद्रित और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत-श्रीलंका रक्षा साझेदारी का उभरना.

(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार और तथ्य लेखक के अपने हैं.)

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