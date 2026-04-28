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SCO में राजनाथ सिंह का कड़ा संदेश: सीमा पार आतंकवाद पर अब नहीं चलेंगे 'दोहरे मापदंड

बिश्केक में, रक्षा मंत्री ने कड़े सुरक्षा संदेशों के साथ बातचीत और साथ मिलकर रहने पर आधारित नियमों पर आधारित, व्यवस्थित दुनिया की अपील की.

Rajnath Singh SCO Meeting
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए. (IANS/X/@SpokespersonMoD)
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By Aroonim Bhuyan

Published : April 28, 2026 at 8:47 PM IST

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नई दिल्ली: मंगलवार को बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख करना केवल एक अलंकारिक भाषा नहीं थी. यह एक सोचा-समझा संकेत था कि भारत का विकसित होता आतंकवाद-विरोधी सिद्धांत- जो अपनी सीमाओं के पार आतंकी केंद्रों को निशाना बनाता है, अब उसके बहुपक्षीय संदेशों का एक केंद्रीय स्तंभ बन गया है. विशेष रूप से उन मंचों पर जहां संप्रभुता और अहस्तक्षेप के प्रश्न अत्यंत संवेदनशील होते हैं.

सिंह ने एससीओ मंच का उपयोग एक सटीक तर्क देने के लिए किया: एससीओ की विश्वसनीयता अंततः इस बात से आंकी जाएगी कि इसके सदस्य बिना किसी राजनीतिक अपवाद या दोहरे मापदंड के, आतंकवाद के खिलाफ कितनी निरंतरता से कार्रवाई करते हैं.

SCO 10 सदस्य देशों का एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन है. यह राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है.

भौगोलिक दायरे और जनसंख्या के मामले में यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो दुनिया के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 24 प्रतिशत (यूरेशिया का 65 प्रतिशत) और दुनिया की आबादी का 42 प्रतिशत कवर करता है. 2024 तक, इसका कुल नाममात्र जीडीपी लगभग 23 प्रतिशत है, जबकि क्रय शक्ति समानता (PPP) के आधार पर इसका जीडीपी दुनिया के कुल हिस्से का लगभग 36 प्रतिशत है.

एससीओ 'शंघाई फाइव' का उत्तराधिकारी है, जिसका गठन 1996 में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के बीच हुआ था. जून 2001 में, इन देशों और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने शंघाई में मिलकर गहरे राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के साथ एक नए संगठन, एससीओ की घोषणा की. जून 2017 में, भारत और पाकिस्तान के शामिल होने के साथ इसका विस्तार आठ देशों तक हो गया. जुलाई 2023 में ईरान और जुलाई 2024 में बेलारूस इस समूह में शामिल हुए. इसकी सबसे हालिया बैठक सितंबर 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित की गई थी.

पिछले साल के तियानजिन डिक्लेरेशन और SCO के रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर (RATS) के काम का ज़िक्र करते हुए, सिंह ने काउंटर-टेररिज्म को ग्रुप की अहमियत के लिटमस टेस्ट के तौर पर बताया. बिश्केक में उनके भाषण से पता चला कि भारत के लिए SCO अब सिर्फ़ एक यूरेशियन बातचीत का मंच नहीं है, बल्कि यह आतंक के सुरक्षित ठिकानों पर जवाबदेही की मांग करने का मंच है.

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सोमवार, 27 अप्रैल, 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया. (IANS/X/@IndiaInKyrgyz)

सिंह ने कहा, "सामूहिक विश्वसनीयता की असली परीक्षा निरंतरता में है. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद की कोई राष्ट्रीयता और कोई धर्म नहीं होता. देशों को आतंकवाद के खिलाफ एक दृढ़ और सामूहिक रुख अपनाना चाहिए."

तियानजिन घोषणापत्र ने सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर एक सामूहिक रुख को पुख्ता किया था. इसमें अहस्तक्षेप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), प्रौद्योगिकी व आर्थिक विकास में सहयोग पर जोर दिया गया था. घोषणापत्र में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की कड़ी निंदा की गई थी-विशेष रूप से भारत में अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम हमले का उल्लेख किया गया था- साथ ही सीमा पार आतंकवाद से निपटने में "दोहरे मापदंड" को खारिज करने पर जोर दिया गया था.

राजनाथ सिंह द्वारा 'ऑपरेशन सिंदूर' का उल्लेख करना अत्यंत महत्वपूर्ण था. यह कहकर कि आतंकी केंद्र "अब उचित दंड से अछूते नहीं हैं", उन्होंने भारत के विकसित होते आतंकवाद-विरोधी सिद्धांत का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया. यानी सीमा पार से होने वाले आतंकवाद के अब सीधे परिणाम भुगतने होंगे.

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO के रक्षा मंत्रियों की मीटिंग के दौरान भाग लेने वाले रक्षा मंत्रियों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए. (IANS/X/@SpokespersonMoD)

एससीओ (SCO) के संदर्भ में, जहां ऐसे देश शामिल हैं जो संप्रभुता और अहस्तक्षेप के प्रति ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील रहे हैं, यह टिप्पणी एक न्यायसंगत तर्क के रूप में दी गई. आतंकी बुनियादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई को उकसावे के बजाय 'वैध आत्मरक्षा' के रूप में पेश किया गया है. यह सूक्ष्म रूप से सदस्य देशों को संप्रभुता और आतंकवाद के लिए अपनी जमीन के दुरुपयोग के बीच के अंतर को स्वीकार करने की चुनौती देता है.

"क्या हमें एक नई वैश्विक व्यवस्था की ज़रूरत है या ऐसी दुनिया की जो अधिक व्यवस्थित हो?" सिंह ने सवाल किया. "हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जहां इस दुनिया के हर नागरिक के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए. हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां मतभेद विवाद न बनें और विवाद आपदाओं का रूप न लें. आज असली संकट किसी 'गैर-मौजूद व्यवस्था' का नहीं है, बल्कि स्थापित नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था पर सवाल उठाने की प्रवृत्ति है. हमें एक ऐसी वैश्विक सहमति पर ध्यान देना चाहिए जहां अराजकता, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बजाय सह-अस्तित्व, सह-निवास और करुणा को प्राथमिकता मिले."

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO रक्षा मंत्रियों की मीटिंग के दौरान कज़ाकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल डौरेन कोसानोव से मिले. (IANS/X/@rajnathsingh)

बिना किसी देश का नाम लिए, राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद और दोहरे मापदंडों की कोई जगह न होने पर सिंह की टिप्पणी स्पष्ट रूप से क्षेत्रीय विवादों की ओर इशारा कर रही थी. एससीओ में भारत और पाकिस्तान के साथ-साथ चीन भी शामिल है, जो इस मंच को राजनयिक रूप से बेहद नाजुक बनाता है. उनकी शब्दावली ने भारत को अपनी चिंताओं को सीधे आरोपों के बिना बहुपक्षीय मंच पर आधिकारिक रूप से दर्ज करने का मौका दिया.

यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ने केवल पश्चिमी देशों के सामने ही नहीं, बल्कि यूरेशियाई शक्तियों के सामने भी अपनी सुरक्षा चिंताओं को जायज ठहराने के लिए एससीओ (SCO) के मंच का इस्तेमाल किया.

"दुनिया को एक नई व्यवस्था चाहिए या अधिक व्यवस्थित दुनिया" जैसे सिंह के दार्शनिक चिंतन ने आतंकवाद को नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति सम्मान में आ रही व्यापक कमी से जोड़ा. महात्मा गांधी और संयम, संवाद तथा गरिमा के विचारों का हवाला देते हुए, उन्होंने भारत को एक जिम्मेदार सुरक्षा भागीदार के रूप में पेश किया– जो आतंकवाद के खिलाफ सख्ती और शांति के प्रति प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बनाकर चलता है.

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केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में विक्ट्री स्क्वायर पर पुष्पांजलि समारोह के दौरान अधिकारियों के साथ. (IANS/X/@DefenceMinIndia)

यह दोहरा संदेश बेहद महत्वपूर्ण है: भारत दंडात्मक क्षमता के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, साथ ही कूटनीति और सह-अस्तित्व की वकालत करके नैतिक बढ़त भी बनाए रखता है.

सिंह ने 2023 में भारत की एससीओ अध्यक्षता के दौरान जारी 'आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की ओर ले जाने वाले कट्टरपंथ का मुकाबला करने' पर सदस्य देशों के प्रमुखों के संयुक्त बयान पर भी जोर दिया, जो इस दिशा में साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है. उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए एससीओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज दुनिया का दृष्टिकोण विभाजित दिखाई दे रहा है और देश तेजी से आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं.

भारत की अध्यक्षता और कट्टरपंथ विरोधी संयुक्त बयान को याद दिलाकर, सिंह ने सदस्य देशों को यह संदेश दिया कि भारत ने हाल के वर्षों में एससीओ के आतंकवाद-विरोधी विमर्श को एक नई दिशा दी है. यह उस समूह के भीतर भारत की हिस्सेदारी और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करता है, जिसे अक्सर चीन और रूस के वर्चस्व वाला माना जाता है.

एससीओ की 25वीं वर्षगांठ के इस वर्ष में, भारत ने इस अवसर का उपयोग यह रेखांकित करने के लिए किया कि इस संगठन की प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह आतंकवाद और कट्टरपंथ जैसे खतरों को कितनी गंभीरता से लेता है.

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 को किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO रक्षा मंत्रियों की मीटिंग के दौरान बेलारूस के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर ख्रेनिन से मिले. (IANS/X/@SpokespersonMoD)

'मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान' के ईस्ट एशिया सेंटर में एसोसिएट फेलो एम.एस. प्रतिभा के अनुसार, सिंह का बयान भारत की ओर से एक सुविचारित संदेश था.

प्रतिभा ने ईटीवी भारत से कहा, "एससीओ का गठन ही आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए किया गया था. रीजनल एंटी-टेररिस्ट स्ट्रक्चर (RATS) आतंकवाद से लड़ने के सबसे प्रमुख तंत्रों में से एक है." उन्होंने कहा कि आतंकवाद का मुकाबला करने के बारे में बात करने के लिए भारत के पास एससीओ एक बेहतरीन मंच है.

प्रतिभा ने कहा, "भारत वर्षों से एससीओ मंच पर आतंकवाद का मुकाबला करने की बात करता रहा है. संगठन के सभी सदस्यों ने इसके तीन स्तंभों को स्वीकार किया है: आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करना. यह विचार चीन की ओर से आया था और एससीओ के सभी सदस्य इन तीन बुराइयों से लड़ने के लिए बाध्य हैं."

उनके अनुसार, भारत ने मूल रूप से यह कहा है कि एससीओ में इस मामले में कोई अपवाद (यानी पाकिस्तान) नहीं हो सकता. प्रतिभा ने आगे कहा, "लेकिन चीन, पाकिस्तान द्वारा भारत में सीमा पार आतंकवाद को एक द्विपक्षीय मुद्दे के रूप में देखेगा. हालांकि, भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह एससीओ के मूल सिद्धांतों के साथ खड़ा है और भारत बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों जायज है."

संक्षेप में कहें तो, बिश्केक में सिंह का संबोधन केवल एक सामान्य भाषण नहीं था. इसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के आतंकवाद-विरोधी रुख का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया, SCO सदस्यों पर आतंकवाद पर कमियों का सामना करने का दबाव डाला और भारत को एक सख्त सुरक्षाकर्मी और शांति के नैतिक समर्थक के रूप में स्थापित किया.

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