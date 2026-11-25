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राजस्थान पंचायत चुनावों में कांग्रेस को जीत दिलाकर जनता ने क्या संदेश दिया है

कांग्रेस ने राजस्थान के पंचायत चुनावों में जीत का परचम लहरा दिया है. उसने भाजपा को कोई कम मार्जिन से नहीं हराया. पंचायत समिति चुनावों में उसने जहां 6 प्रतिशत से ज्यादा वोटों की बढ़त हासिल की, वहीं जिला परिषद चुनाव में भी वो 5 प्रतिशत से ज्यादा वोट शेयर से आगे रही. इसकी बानगी तो कुछ महीने पहले हुए नगर निकाय चुनाव में ही दिख गई थी, जहां भाजपा ने अपनी जीत का दावा करते हुए कई नगर निगमों और निकायों में अपने मेयर और अध्यक्ष बनवा लिए थे लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से वो कांग्रेस के लगभग बराबर ही थी. दोनों पार्टियों की जीत का मार्जिन 1 प्रतिशत से भी कम (0.94) ही था. इस बार राजस्थान की ग्रामीण जनता ने अपनी नाराजगी जाहिर करने में कोई कोताही नहीं बरती और कांग्रेस को साफ बढ़त दे दी. इस जीत से जहां कांग्रेस खूब उत्साहित है, वहीं भाजपा बेचैन है. उसे पता है कि पिछले कई दशकों से किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इस प्रदेश में अपनी सरकार दोहराई नहीं है. दिसंबर 2023 से राजस्थान की सत्ता पर काबिज भाजपा की हार के क्या कारण रहे, इसी पर बात करते हैं.

डोटासरा रहे कांग्रेस की बंपर जीत के नायक कांग्रेस ने राजस्थान पंचायत समिति चुनाव 2026 के 20 नवंबर को आए नतीजों में 39 प्रतिशत से ज्यादा वोट हासिल किए जबकि भाजपा 34 प्रतिशत से कुछ कम पर अटक गई. कांग्रेस के ज्यादा बढ़े वोटों ने कई सीटों को उसके पाले में तब्दील किया और वो 7543 में से 3758 सीटें जीतने में कामयाब हो गई. भाजपा के हाथ सिर्फ 2213 सीटें ही आईं. इसी प्रकार जिला परिषदों के चुनावों में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. 37 जिला परिषदों में से 30 में वो ना सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनी बल्कि 23 में उसने स्पष्ट बहुमत भी हासिल किया. जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को जहां 44 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले, वहीं भाजपा 38 प्रतिशत से कुछ ज्यादा वोट ही प्राप्त कर पाई. इस जीत से प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कद काफी बढ़ गया है. बता दें, डोटासरा जाट समुदाय से आते हैं जिसकी राजस्थान की जनसंख्या में लगभग 9 प्रतिशत की भागीदारी है. यही नहीं, राजस्थान में लंबे समय से कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों में बंटी हुई है. सचिन पायलट को तो उनके समर्थक 'सीएम इन वेटिंग' भी कहते हैं लेकिन इस जीत ने डोटासरा को भी आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद के एक प्रमुख दावेदार के रूप में प्रस्तुत कर दिया है. डोटासरा भी इस जीत का फायदा लेने से कतई नहीं चूकेंगे.

गोविंद सिंह डोटासरा की मेहनत रंग लाई (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने कैसी मुश्किल

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राजनीतिक गलियारों में वैसा ही मुख्यमंत्री माना जाता है जैसा कि भाजपा ने उन्हें प्रस्तुत किया है. 12 दिसंबर 2023 को भाजपा की वरिष्ठ नेता और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक पर्ची के जरिए शर्मा का नाम राजनाथ सिंह के सामने मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया था. यह पर्ची वसुंधरा को दी गई थी. उसके तत्काल बाद राजनाथ सिंह द्वारा भजनलाल शर्मा का नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दिया गया. बस तभी से उनका एक नाम 'पर्ची मुख्यमंत्री' भी पड़ गया. शर्मा सिर्फ एक बार के विधायक थे और उन्हें सीधे ही मुख्यमंत्री बना दिया गया. उसके बाद से उनके अनुभव और कार्यप्रणाली पर उनकी पार्टी के अंदरखाने ही सवाल उठते रहते हैं. राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 नतीजों ने इन सवालों के उठने की रफ्तार अब तेज कर दी है. दूसरी ओर भाजपा के उन मुख्यमंत्रियों पर भी आने वाले समय में सवाल उठेंगे जो भाजपा हाईकमान ने अपनी 'चौंकाने' वाली आदत के चलते तुरत-फुरत बना दिए और अब अपने निर्णय को बदलने का साहस नहीं जुटा पा रही है. इसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री के अलावा छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय, मध्यप्रदेश के मोहन यादव और ओडिशा के मोहन चरण माझी का भी नाम आता है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (ETV Bharat)

भाजपा कहां चूकी

भाजपा की चुनावी मशीनरी पर राजनीतिक विश्लेषक अमूमन शोध करते रहते हैं. भाजपा के लिए कहा जाता है कि वो अपने ग्राउंड लेवल पर वर्क, बूथ कार्यकर्ताओं से कनेक्शन और हमेशा चुनावी मोड में रहने के कारण किसी भी पार्टी के लिए बेहद कठिन प्रतियोगी है. इस मामले में यही सब बातें इस बार भाजपा की चूक में शामिल हो गईं. इस बार ना तो उसका जातीय समीकरण सटीक बैठा और ना ही ग्राउंड लेवल पर वर्क. भाजपा की चुनावी मशीनरी दो महीने पहले मिली जनता से हिंट भी नहीं समझ पाई कि वो नाराज है. जनता ने यह हिंट सितंबर 2026 में हुए नगर निकाय चुनावों में दे दी थी जब भाजपा कांग्रेस से एक प्रतिशत से भी कम वोटों के अंतर से जीत पाई थी. इसके बाद भी लंबे समय से शहरी पार्टी का ठप्पा लिए घूम रही भाजपा ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख जातियों को साधने में नाकामयाब रही. राजस्थान के ग्राणीण क्षेत्रों में मीणा, माली, गुर्जर और जाट वोट चुनाव का रुख मोड़ने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस बार भाजपा को यह समझ नहीं आया. उसके 21 में से 17 मंत्रियों के क्षेत्रों में पार्टी लुढ़क गई. जबकि कांग्रेस के जाट समुदाय से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बारीकी को अच्छे से समझा. कांग्रेस ने इन नतीजों के साथ ही अपनी ग्रामीण क्षेत्र में मजबूत पकड़ को एक बार फिर से साबित कर दिया है.

राजस्थान पंचायत चुनावों में बीजेपी को मिला सबक (ETV Bharat)

भाजपा जितनी जल्दी सबक सीखे उतना ही अच्छा

वैसे राज्यों में जिस भी पार्टी की सरकार होती है ऐसा माना जाता है कि जनता उसका साथ नगर निकाय और पंचायत चुनाव दोनों में देती है. अगर जनता इन चुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी से रूठी नजर आ रही है तो यह उसके लिए एक अहम संकेत है और उसे शीघ्र एक्शन मोड में आना चाहिए. हालांकि राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव 2028 के आखिरी में हैं, लेकिन सत्ता में आने के 3 साल के अंदर ही जनता का मुंह मोड़ना काफी कुछ कहता है. पंचायत चुनाव भारतीय राजनीति में बेहद अहम माने जाते हैं. भारत में ग्राम पंचायत और जिला परिषद दोनों ही संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत बनी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के हिस्से हैं. गांवों की सरकार के लिए आए इन चुनावी नतीजों से भाजपा जितनी जल्दी सबक सीखे उतना ही अच्छा है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को भी अब वोट चोरी या ईवीएम में हेर-फेर के मुद्दे से ज्यादा जमीनी काम करने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये नतीजे बता रहे हैं कि अगर जमीन पर पकड़ हो तो जीत पक्की हो जाती है. उल्लेखनीय है कि इस मतदान में ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों का इस्तेमाल किया गया था. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से हुए थे जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर हुए सरपंच और वार्ड पंच के लिए मतदान बैलेट पेपर से हुआ था.