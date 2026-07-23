क्वाड-आसियान एकजुटता: क्या यह गठबंधन बनेगा भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का नया स्तंभ?
क्वाड-आसियान कन्वर्जेंस समुद्री सुरक्षा, आर्थिक लचीलापन और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करके क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में मदद कर सकता है.
Published : July 23, 2026 at 2:47 PM IST
नई दिल्लीः क्वाड (Quad) देशों द्वारा बुधवार को मनीला में आसियान (ASEAN) की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया जाना ऐसे समय में हुआ है, जब भारत-प्रशांत क्षेत्र बढ़ते रणनीतिक कॉम्पिटिशन, समुद्री तनावों और अपरंपरागत सुरक्षा चुनौतियों की भरमार का सामना कर रहा है. जैसे-जैसे भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तेज हो रही है और इस क्षेत्र के समुद्री इलाकों को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं. ऐसे में क्वाड और आसियान के बीच करीबी सहयोग एक स्थिर, समावेशी और नियमों पर आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर सकता है.
आसियान विदेश मंत्री स्तर की बैठक से अलग भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच हुई बैठक के बाद, क्वाड ने एक संयुक्त बयान जारी किया. इस बयान में समूह ने एक स्वतंत्र और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता और आसियान की एकता व केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन को दोहराया.
बयान में कहा गया है, "हम इस क्षेत्र की सफलता और आसियान व इसके सदस्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं." आगे कहा गया, "हमने समुद्री और सीमा पार सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि व सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती हुई तकनीक, और मानवीय सहायता व आपातकालीन प्रतिक्रिया की हमारी साझा प्राथमिकताओं के माध्यम से 'आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पैसिफिक' (AOIP) को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की. हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि भारत-प्रशांत समुद्री क्षेत्र में शांति और स्थिरता ही इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि का आधार है."
क्वाड (Quad) द्वारा एक स्वतंत्र और खुले भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र, आसियान (ASEAN) की एकता और उसकी केंद्रीय भूमिका के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना एक बेहद महत्वपूर्ण हकीकत को रेखांकित करता है. इस क्षेत्र की लंबी अवधि की शांति और स्थिरता न केवल बड़ी महाशक्तियों की क्षमताओं पर निर्भर करेगी, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वे आसियान के साथ मिलकर काम करने और एक समावेशी व नियमों पर आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को मजबूत करने में कितनी सक्षम हैं.
इस बैठक का समय बहुत महत्वपूर्ण है. आसियान के विदेश मंत्री इस समय कई दबावों का एक साथ सामना कर रहे हैं, जैसे- अमेरिका और चीन के बीच तेज होती रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता, दक्षिण चीन सागर (South China Sea) में लगातार बढ़ता तनाव, म्यांमार में लंबे समय से जारी संकट, और पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) के संघर्षों के कारण वैश्विक ऊर्जा व व्यापार मार्गों में आ रही रुकावटें.
इसलिए, मनीला की यह बैठकें ऐसे माहौल में हो रही हैं जहां भारत-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को अब केवल पारंपरिक सैन्य खतरों के सीमित नजरिए से नहीं देखा जा सकता. समुद्री दबाव, ग्रे-जोन गतिविधियां, साइबर खतरे, सप्लाई-चेन की कमजोरियां, महत्वपूर्ण तकनीकों को लेकर होड़, मानवीय संकट और प्राकृतिक आपदाएं- ये सभी अब क्षेत्रीय सुरक्षा के आपस में जुड़े हुए पहलू बनते जा रहे हैं.
क्वाड (Quad) और आसियान (ASEAN) के बीच करीबी सहयोग का सबसे बड़ा रणनीतिक महत्व दोनों समूहों की एक-दूसरे को पूरा करने वाली ताकतों में छिपा है.
आसियान इस क्षेत्र को एक कानूनी पहचान, सबको साथ लेकर चलने की सोच और कूटनीतिक बैठकों की ताकत देता है. जबकि क्वाड भारत-प्रशांत क्षेत्र की चार बड़ी महाशक्तियों को एक साथ लाता है जिनके पास मजबूत आर्थिक, तकनीकी, समुद्री और सैन्य क्षमताएं हैं. आसियान का भारत-प्रशांत ढांचा पूरी तरह से खुला और समावेशी है, जो किसी बंद सुरक्षा गुट को बनाने के बजाय आसियान के नेतृत्व वाले तौर-तरीकों के जरिए सहयोग बढ़ाना चाहता है.
यही बात 'आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पैसिफिक' (AOIP) को एक महत्वपूर्ण पुल बनाती है, जो रणनीतिक स्वायत्तता के लिए आसियान की पसंद और एक स्वतंत्र व खुली क्षेत्रीय व्यवस्था बनाए रखने के क्वाड के उद्देश्य को आपस में जोड़ती है. समुद्री सुरक्षा ही क्वाड-आसियान सहयोग का मुख्य आधार बनी रहने की संभावना है. दक्षिण चीन सागर (South China Sea) इस समय वह सबसे बड़ा मैदान है जहां समुद्री रास्तों की आजादी, अंतरराष्ट्रीय कानूनों और छोटे देशों की संप्रभुता व समुद्री अधिकारों की परीक्षा हो रही है.
हाल ही में चीन और फिलीपींस के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर इस खतरे को उजागर किया है कि कोस्ट गार्ड और अन्य समुद्री बलों के बीच होने वाले टकराव बिना किसी पारंपरिक सैन्य युद्ध के भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ, आसियान दक्षिण चीन सागर के लिए लंबे समय से चर्चा में चल रहे 'कोड ऑफ कंडक्ट' (नियमों की नियमावली) को आगे बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है.
मई 2026 में क्वाड द्वारा 'इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन' (IPMSC) की शुरुआत की गई. इसे समुद्री निगरानी और जानकारियों को आपस में साझा करने की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में. यह पहल उस व्यावहारिक क्षमता को दर्शाती है जो आगे चलकर खुद आसियान (ASEAN) की समुद्री सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है. बेहतर आपसी तालमेल और सूचनाओं का आदान-प्रदान दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को अपने समुद्री इलाकों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने और किसी भी समुद्री घटना के बड़े विवाद में बदलने से पहले ही उस पर कदम उठाने में मदद कर सकता है.
फिलीपींस में भारत के पूर्व राजदूत अमित दासगुप्ता, बुधवार को जारी क्वाड के उस बयान को एक बेहद सकारात्मक कदम के रूप में देखते हैं जिसमें आसियान की एकता और उसकी केंद्रीय भूमिका के लिए अटूट समर्थन दिया गया है.
दासगुप्ता ने ईटीवी भारत से कहा, "आसियान का मूल उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाना था, जिसका इकलौता मकसद अपनी आबादी के आर्थिक कल्याण में सुधार करना था. वे कभी भी एक टकराव पैदा करने वाला संगठन नहीं थे. वे आर्थिक सफलता हासिल करने के लिए शांति और सद्भाव को ही अपना मुख्य उद्देश्य मानते थे."
उन्होंने समझाया कि दूसरी तरफ, आसियान (ASEAN) क्वाड (Quad) को दो नजरियों से देखता था. उन्होंने कहा, "नंबर एक यह कि क्वाड उस क्षेत्र में दखल दे रहा था जिसे आसियान अपना इलाका और अपना खुद का आंगन मानता था. इसलिए, क्वाड ने उन क्षेत्रों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिनके बारे में आसियान का कहना था कि- देखो, यह एक ऐसी चीज है जिसे मैं संभाल रहा हूं, तुम इसमें क्यों दखल दे रहे हो? दूसरा यह कि कई लोगों के दिमाग में क्वाड का इस क्षेत्र के प्रति रवैया चीन के मुकाबले काफी टकराव और मुकाबला करने जैसा दिखाई देता था."
दासगुप्ता ने कहा कि क्वाड अब इस बात को समझ रहा है कि वह एक सहयोगी नजरिए के बिना इस क्षेत्र में काम नहीं कर सकता.
उन्होंने कहा, "इसलिए, मनीला में दिया गया यह बयान एक बेहद सकारात्मक कदम है. अब, यदि क्वाड और आसियान मिलकर काम करते हैं, तो इसका नतीजा यह होगा कि आप अलग-अलग पहलुओं पर ध्यान दे पाएंगे- चाहे वह महत्वपूर्ण तकनीक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हो या रोबोटिक्स हो. इन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़ा जा सकता है ताकि लोग मिलकर काम कर सकें. जहां तक भारत का सवाल है, भारत-प्रशांत के जिस ढांचे में नई दिल्ली (भारत सरकार) निवेश कर रही है, उसमें यह एक और बेहद मजबूत स्तंभ है."
क्वाड-आसियान के एजेंडे में महत्वपूर्ण और उभरती हुई तकनीकों को शामिल करना एक और बड़े बदलाव को दिखाता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर क्षमताएं, ऑटोनॉमस सिस्टम (स्वायत्त प्रणालियां) और स्पेस-बेस्ड (अंतरिक्ष आधारित) तकनीकें सुरक्षा के पूरे स्वरूप को तेजी से बदल रही हैं.
चुनौती इस बात को सुनिश्चित करने की है कि दक्षिण-पूर्व एशिया (Southeast Asia) महज एक ऐसा मैदान न बन जाए जहां बड़ी महाशक्तियां तकनीकी प्रभाव हासिल करने के लिए आपस में मुकाबला करें. इसके बजाय, आपसी सहयोग का मुख्य ध्यान क्षेत्रीय क्षमता निर्माण, महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और जिम्मेदार तकनीकी मानक स्थापित करने पर होना चाहिए.
भारत के लिए, क्वाड और आसियान के बीच गहराता सहयोग स्वाभाविक रूप से उसकी 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' (Act East Policy) और भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) विज़न के साथ पूरी तरह फिट बैठता है. भारत ने हमेशा से आसियान की केंद्रीय भूमिका का समर्थन किया है और वह दक्षिण-पूर्व एशिया को अपने पूर्वी और पश्चिमी समुद्री पड़ोसियों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखता है.
भारत का इस बात में भी एक बड़ा रणनीतिक हित है कि भारत-प्रशांत क्षेत्र प्रभाव के लिए आपस में मुकाबला करने वाले अलग-अलग गुटों में न बंट जाए. भारत का नजरिया हमेशा से एक ऐसी समावेशी (सबको साथ लेकर चलने वाली) क्षेत्रीय व्यवस्था के पक्ष में रहा है, जिसमें आसियान केंद्र में रहे और चीन सहित कई देश इसमें हिस्सा ले सकें- बशर्ते वे अंतरराष्ट्रीय कानूनों और स्वीकृत नियमों का सम्मान करें.
दासगुप्ता ने आगे समझाया, "क्वाड-आसियान (Quad-ASEAN) सहयोग भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) विज़न के लिए शानदार ढंग से काम करता है." उन्होंने कहा कि पहले क्वाड रुक-रुक कर काम कर रहा था और ऐसा लगता था कि इसका कोई भविष्य नहीं है.
उन्होंने कहा, "भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तो आपसी सहमति थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की तरफ से अनिश्चितता बनी हुई थी. बुधवार के बयान ने क्वाड को एक नए अवतार में पुनर्जन्म दिया है."
कुल मिलाकर देखा जाए तो, उभरती हुई क्वाड-आसियान साझेदारी भारत-प्रशांत क्षेत्र के बदलते सुरक्षा ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है. आसियान इस साझेदारी को कानूनी पहचान और सबको साथ लेकर चलने की सोच देता है, जबकि क्वाड रणनीतिक क्षमताएं और संसाधन लाता है. इसलिए, उनका यह सहयोग दो अवांछित परिस्थितियों के बीच एक बीच का रास्ता बना सकता है. पहला- एक ऐसा भारत-प्रशांत क्षेत्र जिस पर किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो, और दूसरा- बढ़ता हुआ सैन्य गुटों का टकराव.
शांति और सुरक्षा के लिए सबसे मूल्यवान परिणाम एक ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्था होगी जिसमें प्रतिरोध तो मजबूत हो लेकिन बातचीत का रास्ता भी खुला रहे, हर विवाद का सैन्यीकरण किए बिना समुद्री स्वतंत्रता की रक्षा की जाए, आर्थिक आत्मनिर्भरता बनी रहे और साथ ही नाजुक कमजोरियों को कम किया जा सके, और छोटे देशों को अपने संप्रभु फैसले लेने की पूरी आजादी मिले.
(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में दिए गए फैक्ट्स और राय लेखक के अपने हैं.)
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