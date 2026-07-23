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क्वाड-आसियान एकजुटता: क्या यह गठबंधन बनेगा भारत-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का नया स्तंभ?

US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी बुधवार, 22 जुलाई, 2026 को फिलीपींस के मनीला में ASEAN विदेश मंत्रियों की मीटिंग के मौके पर एक फोटो के लिए पोज देते हुए. ( IANS/X/@DrSJaishankar )

नई दिल्लीः क्वाड (Quad) देशों द्वारा बुधवार को मनीला में आसियान (ASEAN) की एकता और केंद्रीय भूमिका के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया जाना ऐसे समय में हुआ है, जब भारत-प्रशांत क्षेत्र बढ़ते रणनीतिक कॉम्पिटिशन, समुद्री तनावों और अपरंपरागत सुरक्षा चुनौतियों की भरमार का सामना कर रहा है. जैसे-जैसे भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तेज हो रही है और इस क्षेत्र के समुद्री इलाकों को लेकर विवाद बढ़ रहे हैं. ऐसे में क्वाड और आसियान के बीच करीबी सहयोग एक स्थिर, समावेशी और नियमों पर आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर सकता है.

आसियान विदेश मंत्री स्तर की बैठक से अलग भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच हुई बैठक के बाद, क्वाड ने एक संयुक्त बयान जारी किया. इस बयान में समूह ने एक स्वतंत्र और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता और आसियान की एकता व केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन को दोहराया.

बयान में कहा गया है, "हम इस क्षेत्र की सफलता और आसियान व इसके सदस्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं." आगे कहा गया, "हमने समुद्री और सीमा पार सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि व सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती हुई तकनीक, और मानवीय सहायता व आपातकालीन प्रतिक्रिया की हमारी साझा प्राथमिकताओं के माध्यम से 'आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पैसिफिक' (AOIP) को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की. हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि भारत-प्रशांत समुद्री क्षेत्र में शांति और स्थिरता ही इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि का आधार है."

विदेश मंत्री एस. जयशंकर बुधवार, 22 जुलाई, 2026 को फिलीपींस के मनीला में ASEAN से जुड़ी मीटिंग के दौरान क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेते हुए. (IANS/X/@DrSJaishankar)

क्वाड (Quad) द्वारा एक स्वतंत्र और खुले भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र, आसियान (ASEAN) की एकता और उसकी केंद्रीय भूमिका के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना एक बेहद महत्वपूर्ण हकीकत को रेखांकित करता है. इस क्षेत्र की लंबी अवधि की शांति और स्थिरता न केवल बड़ी महाशक्तियों की क्षमताओं पर निर्भर करेगी, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि वे आसियान के साथ मिलकर काम करने और एक समावेशी व नियमों पर आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को मजबूत करने में कितनी सक्षम हैं.

इस बैठक का समय बहुत महत्वपूर्ण है. आसियान के विदेश मंत्री इस समय कई दबावों का एक साथ सामना कर रहे हैं, जैसे- अमेरिका और चीन के बीच तेज होती रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता, दक्षिण चीन सागर (South China Sea) में लगातार बढ़ता तनाव, म्यांमार में लंबे समय से जारी संकट, और पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) के संघर्षों के कारण वैश्विक ऊर्जा व व्यापार मार्गों में आ रही रुकावटें.

इसलिए, मनीला की यह बैठकें ऐसे माहौल में हो रही हैं जहां भारत-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को अब केवल पारंपरिक सैन्य खतरों के सीमित नजरिए से नहीं देखा जा सकता. समुद्री दबाव, ग्रे-जोन गतिविधियां, साइबर खतरे, सप्लाई-चेन की कमजोरियां, महत्वपूर्ण तकनीकों को लेकर होड़, मानवीय संकट और प्राकृतिक आपदाएं- ये सभी अब क्षेत्रीय सुरक्षा के आपस में जुड़े हुए पहलू बनते जा रहे हैं.

क्वाड (Quad) और आसियान (ASEAN) के बीच करीबी सहयोग का सबसे बड़ा रणनीतिक महत्व दोनों समूहों की एक-दूसरे को पूरा करने वाली ताकतों में छिपा है.

आसियान इस क्षेत्र को एक कानूनी पहचान, सबको साथ लेकर चलने की सोच और कूटनीतिक बैठकों की ताकत देता है. जबकि क्वाड भारत-प्रशांत क्षेत्र की चार बड़ी महाशक्तियों को एक साथ लाता है जिनके पास मजबूत आर्थिक, तकनीकी, समुद्री और सैन्य क्षमताएं हैं. आसियान का भारत-प्रशांत ढांचा पूरी तरह से खुला और समावेशी है, जो किसी बंद सुरक्षा गुट को बनाने के बजाय आसियान के नेतृत्व वाले तौर-तरीकों के जरिए सहयोग बढ़ाना चाहता है.

यही बात 'आसियान आउटलुक ऑन द इंडो-पैसिफिक' (AOIP) को एक महत्वपूर्ण पुल बनाती है, जो रणनीतिक स्वायत्तता के लिए आसियान की पसंद और एक स्वतंत्र व खुली क्षेत्रीय व्यवस्था बनाए रखने के क्वाड के उद्देश्य को आपस में जोड़ती है. समुद्री सुरक्षा ही क्वाड-आसियान सहयोग का मुख्य आधार बनी रहने की संभावना है. दक्षिण चीन सागर (South China Sea) इस समय वह सबसे बड़ा मैदान है जहां समुद्री रास्तों की आजादी, अंतरराष्ट्रीय कानूनों और छोटे देशों की संप्रभुता व समुद्री अधिकारों की परीक्षा हो रही है.

हाल ही में चीन और फिलीपींस के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर इस खतरे को उजागर किया है कि कोस्ट गार्ड और अन्य समुद्री बलों के बीच होने वाले टकराव बिना किसी पारंपरिक सैन्य युद्ध के भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ, आसियान दक्षिण चीन सागर के लिए लंबे समय से चर्चा में चल रहे 'कोड ऑफ कंडक्ट' (नियमों की नियमावली) को आगे बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है.

मई 2026 में क्वाड द्वारा 'इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन' (IPMSC) की शुरुआत की गई. इसे समुद्री निगरानी और जानकारियों को आपस में साझा करने की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में. यह पहल उस व्यावहारिक क्षमता को दर्शाती है जो आगे चलकर खुद आसियान (ASEAN) की समुद्री सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है. बेहतर आपसी तालमेल और सूचनाओं का आदान-प्रदान दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को अपने समुद्री इलाकों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी करने और किसी भी समुद्री घटना के बड़े विवाद में बदलने से पहले ही उस पर कदम उठाने में मदद कर सकता है.

फिलीपींस में भारत के पूर्व राजदूत अमित दासगुप्ता, बुधवार को जारी क्वाड के उस बयान को एक बेहद सकारात्मक कदम के रूप में देखते हैं जिसमें आसियान की एकता और उसकी केंद्रीय भूमिका के लिए अटूट समर्थन दिया गया है.