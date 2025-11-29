ETV Bharat / opinion

पुतिन का भारत दौरा ग्लोबल पावर में उतार-चढ़ाव के बीच एक हाई-स्टेक समिट

हालांकि, COVID-19 महामारी ने इस सालाना बातचीत में रुकावट डाली. जुलाई 2024 के समिट से पहले, आखिरी सालाना समिट बहुत पहले 2021 में हुई थी.

सालाना समिट का रिवाज 2000 में पुतिन के भारत दौरे के दौरान ‘इंडिया-रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट’ पर साइन होने के साथ शुरू हुआ. इस एग्रीमेंट ने दोनों देशों के बीच हाई-लेवल बातचीत को इंस्टीट्यूशनल बनाया और रिश्तों को मजबूत करने के उनके आपसी कमिटमेंट पर जोर दिया. 2010 में, इस पार्टनरशिप को ‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप’ के लेवल तक बढ़ा दिया गया था.

मोदी और पुतिन ने पिछले साल अक्टूबर में तातारस्तान के कजान शहर में रूस द्वारा होस्ट किए गए BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) समिट के दौरान फिर से एक बाइलेटरल मीटिंग की.

पिछले साल जुलाई में, मोदी और पुतिन भारत-रूस बाइलेटरल समिट के लिए मॉस्को में मिले थे. यूक्रेन विवाद शुरू होने के बाद यह मोदी का पहला रूस दौरा था. भारत बातचीत और डिप्लोमेसी के जरिए रूस-यूक्रेन विवाद को सुलझाने की वकालत करता रहा है.

भारत के लिए, यह मीटिंग इस मैसेज को और पक्का करती है कि उसकी विदेश नीति मल्टी-अलाइन्ड और ऑटोनॉमस बनी हुई है. नई दिल्ली ने मॉस्को के साथ जुड़ाव कम करने के पश्चिमी दबाव का विरोध किया है. खासकर डिफेंस और एनर्जी जैसे जरूरी सेक्टर में. इसलिए यह समिट बड़ी ताकतों के साथ रिश्तों को बैलेंस करने के भारत के कमिटमेंट की पब्लिक पुष्टि के तौर पर काम करेगी.

फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद यह पुतिन का पहला भारत दौरा होगा. पश्चिमी ताकतों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव और चीन पर रूस की बढ़ती निर्भरता के बावजूद, नई दिल्ली और मॉस्को अपनी ‘स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप’ जारी रखे हुए हैं.

जायसवाल ने कहा था, “दोनों पक्ष रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इस बारे में, कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है और उन पर गौर किया जा रहा है जो नतीजे का हिस्सा होंगे.”

बुधवार को यहां अपनी नियमित मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस महीने की शुरुआत में विदेश मंत्री एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा का जिक्र किया, जिस दौरान पुतिन की यात्रा की तैयारी के लिए रूसी मंत्रियों के साथ कई बैठकें हुई थीं.

क्रेमलिन की तरफ से जारी एक अलग बयान में कहा गया है कि “यह दौरा बहुत अहम है, क्योंकि यह पॉलिटिक्स, ट्रेड और इकॉनमी, साइंस और टेक्नोलॉजी, साथ ही कल्चरल और मानवीय मामलों में रूस-भारत की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के पूरे बड़े दायरे पर चर्चा करने का मौका देता है. साथ ही मौजूदा इंटरनेशनल और रीजनल मुद्दों पर भी बात करता है. ये सभी थीम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारतीय डेलीगेशन के साथ होने वाली आने वाली बातचीत का फोकस होंगी.”

मंत्रालय ने आगे कहा, “आने वाला यह सरकारी दौरा भारत और रूस की लीडरशिप को आपसी रिश्तों में हुई तरक्की का रिव्यू करने, ‘स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप’ को मजबूत करने का विजन तय करने और आपसी फायदे के रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का मौका देगा.”

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को पुतिन के दौरे की ऑफिशियल घोषणा करते हुए कहा, “इस दौरे के दौरान, प्रेसिडेंट पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे.”

ऐसे समय में हो रहा है, जब यूक्रेन विवाद के बाद ग्लोबल रिश्ते बदल रहे हैं. US-चीन की दुश्मनी बढ़ रही है. और एनर्जी मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है. यह दौरा दोनों देशों के लिए स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अहमियत रखता है.

नई दिल्ली: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का 23वें सालाना बाइलेटरल समिट के लिए 4-5 दिसंबर को होने वाला भारत दौरा भारत-रूस रिश्तों में एक अहम पल है, जो बदलते जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स के बीच एक मुश्किल बदलाव से गुजर रहे हैं.

पुतिन का भारत दौरा एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मैसेज देगा. रूस के लिए, यह दौरा यह इशारा करता है कि वह डिप्लोमैटिक रूप से अलग-थलग नहीं है और चीन के साथ अपने अलायंस के बाहर भी उसकी पक्की पार्टनरशिप बनी हुई है. मॉस्को, बीजिंग पर बहुत ज़्यादा निर्भर होने को लेकर ज़्यादा सावधान है ग्लोबल साउथ में एक बड़ा प्लेयर, भारत रूस को एक कीमती काउंटरबैलेंस देता है.

भारत के लिए, यह दौरा गुटों में बंटी दुनिया में उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करता है. नई दिल्ली US, EU, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हुए है. साथ ही रूस और ग्लोबल साउथ के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है. यह समिट भारत की सभी बड़ी ताकतों के साथ रास्ते खुले रखने की काबिलियत को दिखाता है. खासकर ऐसे समय में जब पश्चिम और चीन दोनों के साथ उसके रिश्ते जांच के दायरे में हैं.

डिफेंस कोऑपरेशन ऐतिहासिक रूप से भारत-रूस रिश्तों की रीढ़ रहा है. भारत-रूस मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन एक बायर-सेलर फ्रेमवर्क से बढ़कर एक ऐसा फ्रेमवर्क बन गया है, जिसमें एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी और सिस्टम की जॉइंट रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन शामिल है. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और उनके रूसी काउंटरपार्ट एंड्री बेलौसोव इंडिया-रूस इंटर-गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री-टेक्निकल कोऑपरेशन (IRIGC-M&MTC) के को-चेयर हैं. IRIGC-MMTC के 21वें सेशन की को-चेयर पिछले साल दिसंबर में मॉस्को में सिंह और बेलौसोव ने की थी. INS तुशील को 9 दिसंबर, 2024 को कैलिनिनग्राद के यंतर शिपयार्ड में सिंह की मौजूदगी में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था.

रूस ने भारत की भविष्य की फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरतों को सपोर्ट करने के लिए भी अपनी तैयारी दिखाई है, और Su-57 पांचवीं जेनरेशन के स्टील्थ फाइटर के लिए बिना किसी रोक-टोक के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है. इसमें भारत की तरफ से सभी मांगों को “पूरी तरह से मंजूर” बताया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी-पुतिन मीटिंग के दौरान, भारत S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के 5 और स्क्वॉड्रन मांग सकता है. इसने इस साल मई में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी प्रभावशीलता साबित की थी.

2022 से, डिस्काउंटेड रूसी क्रूड भी भारत की एनर्जी स्ट्रैटेजी का एक बड़ा पिलर बन गया है. रूस, भारत के टॉप ऑयल सप्लायर में से एक बनकर उभरा है, जिससे ट्रेड पैटर्न बदल रहे हैं. इस एनर्जी पार्टनरशिप ने भारत को ग्लोबल प्राइस वोलैटिलिटी को मैनेज करने में मदद की है. साथ ही मॉस्को को पश्चिमी पाबंदियों के बीच एक स्टेबल आउटलेट भी दिया है.

हालांकि, 2022 से बाइलेटरल ट्रेड बढ़ा है, लेकिन एनर्जी इंपोर्ट के कारण यह अब भी रूस के पक्ष में झुका हुआ है. रुपया-रूबल पेमेंट सिस्टम को ठीक करना, बैंकिंग दिक्कतों को दूर करना और फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और खेती में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना भारत की टॉप प्रायोरिटी हैं.

दोनों नेताओं ने ट्रेड और इकोनॉमिक रिश्तों को मज़बूत करना एक प्रायोरिटी एरिया के तौर पर पहचाना है, जिन्होंने 2025 तक बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट को $50 बिलियन और 2030 तक बाइलेटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक बढ़ाने का टारगेट रखा था. FY 2024-25 में भारत और रूस के बीच बाइलेटरल ट्रेड $68.7 बिलियन के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया. इसमें भारत का $4.9 बिलियन का एक्सपोर्ट और रूस से $63.8 बिलियन का इंपोर्ट शामिल था.

इस बीच, एक जुड़े हुए डेवलपमेंट में, भारत ने व्लादिवोस्तोक-चेन्नई शिपिंग रूट को एक्टिवेट कर दिया है, जो भारत के पूर्वी तट को रूस के फ़ार ईस्ट से जोड़ता है. एक्सपोर्टर्स के बीच यह रूट पॉपुलर हो रहा है, आगे का प्लान इस कॉरिडोर के हिस्से के तौर पर पारादीप और विजाग जैसे दूसरे पूर्वी पोर्ट्स को जोड़ने का है, जिससे यह और ज़्यादा वायबल बन जाएगा.

उदयपुर के उसानास फाउंडेशन थिंक टैंक के फाउंडर, डायरेक्टर और CEO अभिनव पंड्या के मुताबिक, पुतिन का दौरा बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ऐसे मोड़ पर हो रहा है, जहां भारत एक बड़ी डिप्लोमैटिक चुनौती का सामना कर रहा है.

पंड्या ने ETV भारत को बताया, "हम देख सकते हैं कि US के साथ हमारे रिश्ते बहुत स्ट्रेसफ़ुल हैं, चीन पाकिस्तान का ऑल-वेदर फ्रेंड है." "चीन के साथ रिश्तों में कुछ नरमी के बावजूद, हाल ही में बीजिंग ने अरुणाचल का मुद्दा उठाकर भारत के खिलाफ बहुत अग्रेसिव रवैया अपनाया है. सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है. शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश भी भारत के असर से बाहर हो गया है."

ऐसे में, उनका मानना ​​है कि भारत दुनिया भर में एक बड़े डिप्लोमैटिक संकट का सामना कर रहा है. उन्होंने कहा, “हमारे ज़्यादा दोस्त नहीं बचे हैं. इन सभी चुनौतियों के बीच, रूस भारत का पक्का दोस्त बना हुआ है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं.”

पंड्या ने फिर इस बात की ओर इशारा किया कि US लगातार भारत पर रूस से अपने तेल इंपोर्ट में कटौती करने का दबाव बना रहा है.

उन्होंने कहा, “अब भारत ऐसा करेगा या नहीं, यह एक बुनियादी सवाल है. अगर भारत ऐसा करता है, तो इसका रूस के साथ उसके रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा, यह फिर से एक सवाल है.” “इसके अलावा, इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में, रूस और US निश्चित रूप से अलग-अलग कैंप में होंगे. चीन भी रूस के कैंप में होगा. अब, भारत को बहुत सावधानी से चुनाव करना होगा, क्योंकि चाहे वेस्ट एशियन संकट हो या यूरोपियन संकट, भारत एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा है. उदाहरण के लिए, वेस्ट एशिया में, भारत, इजराइल का दोस्त है, लेकिन रूस, इजराइल का विरोध करता है. यूरोप में, भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन साथ ही पश्चिमी यूरोपियन देशों के साथ भी अच्छे संबंध हैं. इसलिए, भारत को दोनों में से किसी एक को चुनना होगा या अपना न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखना होगा. भारत के लिए अपना न्यूट्रल स्टैंड बनाए रखना और इन विकल्पों को समझना मुश्किल होता जाएगा. इन सभी चुनौतियों के बीच, रूस के साथ भारत की पार्टनरशिप बहुत जरूरी बनी हुई है.”

असल में, पुतिन का आने वाला भारत दौरा इसलिए अहम है, क्योंकि यह ग्लोबल उथल-पुथल के बीच भारत-रूस संबंधों की मजबूती को दिखाता है और नई दिल्ली के एक अलग स्ट्रेटेजिक रास्ता बनाने के पक्के इरादे को दिखाता है. डिफेंस और एनर्जी से लेकर मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी और यूरेशियन कनेक्टिविटी तक, यह समिट दोनों पक्षों को तेज़ी से बदलती दुनिया के लिए पार्टनरशिप को फिर से तय करने का मौका देता है.