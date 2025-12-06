ETV Bharat / opinion

पुतिन का भारत दौरा: भारत-EAEU FTA चर्चा में, दोनों देश आर्थिक फायदों पर कर रहे विचार

भारत और रूस ने प्रस्तावित भारत-EAEU FTA पर जोर दिया है. यह व्यापार, एनर्जी सिक्योरिटी और भारत के बड़े यूरेशियन जुड़ाव के लिए जरूरी है.

Putin India visit
भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को सरगर्मी तेज. (PTI)
By Aroonim Bhuyan

Published : December 6, 2025 at 1:28 PM IST

8 Min Read
नई दिल्ली: भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) को शुक्रवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत के दौरान नई तेजी मिली.

दोनों नेताओं ने बदलते ग्लोबल अलाइनमेंट के बीच आर्थिक जुड़ाव को फिर से ठीक करने की जरूरत पर जोर दिया. FTA को अब भारत की यूरेशिया स्ट्रैटेजी और रूस के एशियाई बाजारों की ओर बड़े झुकाव के एक अहम हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है.

मोदी ने डेलीगेशन लेवल की बाइलेटरल बातचीत के बाद पुतिन के साथ एक जॉइंट मीडिया ब्रीफिंग में कहा, “दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं।” “एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर के फील्ड में हमारा करीबी कोऑपरेशन फूड सिक्योरिटी और किसानों की भलाई के लिए बहुत जरूरी है. मुझे खुशी है कि इस कोऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए, दोनों पक्ष अब यूरिया प्रोडक्शन पर मिलकर काम कर रहे हैं.”

दोनों पक्षों की ओर से जारी ‘इंडिया-रशिया: एक टाइम-टेस्टेड प्रोग्रेसिव पार्टनरशिप, जो भरोसे और आपसी सम्मान पर आधारित है’ टाइटल वाले एक जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है: “लीडर्स ने भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच आपसी फायदे वाले सेक्टर्स को कवर करने वाले सामानों पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जॉइंट काम को तेज करने की तारीफ की. उन्होंने दोनों पक्षों को इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने और बचाने पर आपसी फायदे वाले एग्रीमेंट पर बातचीत की कोशिशों को तेज करने का भी निर्देश दिया.”

भारत और EAEU के बीच एक संभावित FTA ने पिछले एक दशक में जोर पकड़ा है. इस तरह के एग्रीमेंट में शामिल सभी पार्टियों के लिए काफी इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल वैल्यू होती है. भारत के लिए, FTA ट्रेड पार्टनर्स में विविधता लाने, कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने और यूरेशियन क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के उसके लक्ष्यों से मेल खाता है.

गौर करें तो EAEU यूरेशिया में मौजूद पांच पोस्ट-सोवियत देशों का एक इकोनॉमिक यूनियन है. EAEU का एक इंटीग्रेटेड सिंगल मार्केट है. 2023 तक, इसमें 183 मिलियन लोग थे. इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट $2.4 ट्रिलियन से ज़्यादा है.

यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन पर ट्रीटी पर मई 2014 में बेलारूस, कजाकिस्तान और रूस के नेताओं ने साइन किए थे, और यह जनवरी 2015 में लागू हुई. आर्मेनिया और किर्गिस्तान के EAEU में शामिल होने के मकसद वाली ट्रीटी पर अक्टूबर और दिसंबर 2014 में साइन किए गए थे. आर्मेनिया की शामिल होने की ट्रीटी जनवरी 2015 में लागू हुई. किर्गिस्तान की शामिल होने की ट्रीटी अगस्त 2015 में लागू हुई.

EAEU सामान और सर्विस की फ्री मूवमेंट को बढ़ावा देता है, और मैक्रोइकोनॉमिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, एनर्जी, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, कस्टम्स, टेक्निकल रेगुलेशन, कॉम्पिटिशन और एंटीट्रस्ट रेगुलेशन में कॉमन पॉलिसी देता है भविष्य के लिए सिंगल करेंसी और ज़्यादा इंटीग्रेशन के प्रोविजन की कल्पना की गई है.

यहां यह बताना जरूरी है कि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और गहरे ट्रेड संबंधों के जरिए यूरेशिया में अपनी जगह बना ली है. इंडिया-EAEU FTA यूरेशियाई देशों को एक दूसरा इकोनॉमिक पार्टनर देने में मदद करेगा, जिससे चीन पर ज़्यादा डिपेंडेंस कम होगी. यह सेंट्रल एशिया में इंडिया की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल को बढ़ा सकता है, जो अपने एनर्जी रिसोर्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए ऐतिहासिक रूप से दिलचस्पी का इलाका रहा है. यह बाइलेटरल इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को मजबूत करके शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) में इंडिया की मेंबरशिप को भी पूरा करेगा.

शुक्रवार शाम को यहां एक स्पेशल मीडिया ब्रीफिंग में, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने कहा कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन पुतिन के दौरे का “ड्राइविंग इंपल्स और सबसे जरूरी फोकस” था.

मिसरी ने कहा, “दोतरफा व्यापार बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को मज़बूत करने के लिए नॉन-टैरिफ रुकावटों और रेगुलेटरी रुकावटों को दूर करना जरूरी है. साथ ही, फॉर्मास्यूटिकल्स, खेती, समुद्री उत्पाद और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में रूस को भारतीय एक्सपोर्ट बढ़ाना व्यापार असंतुलन को ठीक करने के लिए जरूरी है. आज दोनों नेताओं के बीच इन सभी सेक्टर पर काफी विस्तार से चर्चा हुई. दोनों ने इन क्षेत्रों में मौजूद मौकों और इन क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने के आपसी साझा लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए दोनों पक्षों को क्या कदम उठाने की जरूरत है, इस पर बात की.”

उन्होंने कहा कि चर्चा काफ़ी हद तक भारत और EAEU के बीच प्रस्तावित FTA पर केंद्रित थी, जिससे फिर से भारत और रूस के बीच व्यापार घाटे के मुद्दे को हल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मिसरी ने कहा, “दोनों पक्षों के बीच इस बात पर सहमति बनी कि तय समय से पहले बातचीत को जल्दी खत्म करने के लिए बातचीत को तेज किया जाना चाहिए.” “असल में, इस एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को कुछ हफ़्ते पहले विदेश मंत्री (एस जयशंकर) के मॉस्को दौरे के दौरान ही फाइनल किया गया था और साइन किया गया था. मुझे लगता है कि यह इसी साल अगस्त में हुआ था, जब उन्होंने रूस के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटुरोव के साथ ट्रेड, इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन पर इंटर-गवर्नमेंटल कमीशन की को-चेयर की थी.”

EAEU, खासकर रूस और कजाकिस्तान, कच्चे तेल, नैचुरल गैस, यूरेनियम, कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से भरपूर हैं. एक FTA भारत को प्रेफरेंशियल प्राइसिंग एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर और लॉन्ग-टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत करने में मदद करेगा. यह अपस्ट्रीम एनर्जी प्रोजेक्ट्स, पाइपलाइन और रिफाइनिंग इंफ्रॉस्ट्रक्चर में भारतीय इन्वेस्टमेंट को भी आसान बनाएगा.

प्रस्तावित FTA, मौजूदा कनेक्टिविटी पहलों, खासकर भारत, ईरान और रूस को जोड़ने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC), अश्गाबात एग्रीमेंट, जो सेंट्रल एशियाई देशों, ईरान और ओमान के बीच एक इंटरनेशनल मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट समझौता है, जिसे सेंट्रल एशिया और फारस की खाड़ी के बीच सामान ले जाने के लिए एक कॉरिडोर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, और ईरान में चाबहार पोर्ट के संभावित इस्तेमाल, जिसमें भारत ने यूरेशियन एक्सेस के लिए भारी निवेश किया है, के साथ तालमेल बिठाएगा.

इस साल अगस्त में मॉस्को के अपने दौरे के दौरान, जयशंकर ने रूस के लिए इन कनेक्टिविटी रूट्स को भारत की अहमियत बताते हुए, ट्रेड के लिए यूरेशिया की तरफ भारत के झुकाव पर भी जोर दिया था.

इंडिया-रूस इंटर-गवर्नमेंटल कमीशन फॉर ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल कोऑपरेशन (IRIGC-TEC) के 26वें सेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, “टैरिफ और नॉन-टैरिफ ट्रेड बैरियर को दूर करना, लॉजिस्टिक्स में रुकावटों को दूर करना, इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नॉर्दर्न सी रूट और चेन्नई-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर के जरिए कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, पेमेंट मैकेनिज्म को आसानी से लागू करना, 2030 तक प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन को समय पर फाइनल करना और लागू करना, इंडिया-यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन FTA (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) को जल्दी पूरा करना, जिसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस आज फाइनल किए गए, और दोनों देशों के बिजनेस के बीच रेगुलर बातचीत, ये कुछ खास बातें हैं.”

मोदी-पुतिन की बातचीत के बाद शुक्रवार को जारी जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक, दोनों पक्षों ने बैलेंस्ड और सस्टेनेबल तरीके से बाइलेटरल ट्रेड को बढ़ाने के अपने कॉमन एम्बिशन को कन्फर्म किया. इसमें रूस को भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाना, इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को मजबूत करना, नई टेक्नोलॉजिकल और इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप बनाना, खासकर एडवांस्ड हाई-टेक्नोलॉजी एरिया में और कोऑपरेशन के नए रास्ते और तरीके ढूंढ़ना शामिल है.

कुल मिलाकर, भारत और EAEU के बीच FTA में गहरे इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक वादे हैं. यह रूस और सेंट्रल एशिया के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करता है. जरूरी एनर्जी रिसोर्स तक पहुंच बढ़ाता है, कॉन्टिनेंटल कनेक्टिविटी को बढ़ाता है, और बाहरी जियोपॉलिटिकल प्रेशर को काउंटरबैलेंस करने में मदद करता है. EAEU के लिए, यह एग्रीमेंट डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और दुनिया की सबसे बड़ी उभरती इकोनॉमी में से एक के साथ एक स्टेबल पार्टनरशिप लाता है.

