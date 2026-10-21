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'इकोनोमिक फ्यूचर को लेकर डर और चिंता व्याप्त', ये ही फ्रांस में विरोध प्रदर्शन की असली वजह

फ्रांस में विरोध प्रदर्शन ( AFP )

फ्रांस में विरोध प्रदर्शन जारी है. इस बार इसकी शुरुआत सितंबर के आखिर में हुई. उस समय हाई स्कूल के छात्र शिक्षकों की कमी और स्कूल की जर्जर इमारतों को लेकर सड़कों पर उतरे थे. यह बात अजीब लगी कि स्कूल जाने वाले युवा इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर आ गए. प्रदर्शन देश के दक्षिण में स्थित मार्सिले से शुरू होकर पेरिस और पूरे फ्रांस में फैल गया. कई जगहों पर किशोर प्रदर्शनकारियों और दंगा-रोधी पुलिस के बीच झड़पें हुईं. सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों का मानना ​​था कि जीन-ल्यूक मेलेनचॉन के नेतृत्व वाली धुर-वामपंथी पार्टी, फ्रांस अनबाउड, इन प्रदर्शनों को भड़का रही थी. लेकिन मुख्य समस्या को सुलझाने की कोई योजना नहीं थी, जबकि अधिकारियों ने भी माना कि फ्रांस में लिसी के नाम से जाने जाने वाले हाई स्कूलों की हालत बहुत खराब है, खासकर शिक्षकों की कमी के कारण.

सप्ताहांत के दौरान, यह राष्ट्रव्यापी विरोध और फैल गया और जीवन-यापन की लागत तथा बढ़ती कीमतों के खिलाफ एक व्यापक विरोध प्रदर्शन में बदल गया. इस दौरान सरकार ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया. व्यापक विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा भी हुई. पेरिस में दुकानों को लूटा गया और कारों को जला दिया गया. इसके अलावा, टाउन हॉल जैसी सार्वजनिक इमारतों—जिनमें लिले शहर की कुछ ऐतिहासिक इमारतें भी शामिल थीं, उन्हें भी निशाना बनाया गया. इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा ठीक वैसे ही जैसे पहले छात्रों का था. जायज था. लेकिन राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जिनका दूसरा और अंतिम कार्यकाल मई 2027 में समाप्त हो रहा है, लूटपाट और आगजनी को किसी भी तरह स्वीकार नहीं करते हैं. रविवार को टीवी पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा, "इसके लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, कोई स्पष्टीकरण नहीं हो सकता और न ही कोई बहाना चल सकता है. आज रात हम सभी को गुस्सा और शर्म महसूस हो रही है."

कट्टर दक्षिणपंथी नेता और राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मरीन ले पेन को शायद लगता होगा कि विरोध प्रदर्शनों को संभालने में सरकार की नाकामी उनके लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद होगी, लेकिन उन्होंने हिंसक प्रदर्शनों की आलोचना भी की है. उन्होंने जोर देकर कहा कि "हिंसा कोई राय नहीं है." आगे कहा, "तोड़फोड़ अपनी बात रखने का कोई तरीका नहीं है. अराजकता फ्रांस के लिए कोई भविष्य की योजना नहीं हो सकती." फ्रांस के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा कोई नई बात नहीं है. इसकी जड़ें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में देखी जा सकती हैं, जब 14 जुलाई को प्रदर्शनकारियों की एक भीड़ ने बास्तील पर हमला कर दिया था. वहां राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था. 14 जुलाई को बास्तील दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह राजशाही के पतन का प्रतीक है. इसलिए जब मार्सिले में भीड़ मेयर के कार्यालय में जबरन घुसती है और एक प्रदर्शनकारी चिल्लाता है, "यह क्रांति है, हम बास्तील पर कब्जा कर रहे हैं," तो ऐसा लगता है कि प्रदर्शनकारियों के बीच इतिहास की एक ऐसी समझ झलक रही है जो शायद पूरी तरह सही नहीं है. फ्रांस में विरोध प्रदर्शन (AP) फ्रांसीसी लोग यूरोप के बाकी लोगों से काफी अलग हैं. उनके लिए, सड़कों पर उतरकर विरोध करना बहुत स्वाभाविक बात है, जो शायद दूसरे देशों के लोगों के लिए उतनी आम बात नहीं है. छात्रों के विरोध प्रदर्शन भी उनके लिए कोई नई बात नहीं हैं. 1968 की गर्मियों में पेरिस में छात्रों के मशहूर विरोध प्रदर्शन हुए थे. यह आज भी फ्रांस में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए एक मिसाल की तरह हैं. इसके अलावा 1990, 1998 और 2006 में भी स्कूली छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए थे. 2006 में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन ने ही सरकार को हायर एंड फायर (नौकरी पर रखने और निकालने) से जुड़े उस कानून को वापस लेने पर मजबूर कर दिया था. इसे राष्ट्रपति जैक्स शिराक के टाइम में पास किया गया था. फ्रांस एक अजीब स्थिति में है. उसे अपने साम्राज्यवादी अतीत की यादें हैं. उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका, और आज के दक्षिण-पूर्व एशिया (इंडो-चीन) में उसकी कॉलोनियां थीं, जिनमें वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे. कभी फ्रांस एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति हुआ करता था. अंग्रेजों से भी कहीं ज्यादा, फ्रांसीसी लोग खुद को एक श्रेष्ठ संस्कृति और सभ्यता मानने पर गर्व करते रहे हैं. श्रेष्ठता की ये गहरी धारणाएं आज की फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था की वास्तविकता से टकराती हैं, जो यूरोप की आर्थिक महाशक्ति जर्मनी से पीछे छूट रही है.