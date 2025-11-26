ETV Bharat / opinion

प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान: झगड़े के बाद मिडिल ईस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दांव

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, 18 नवंबर, 2025 को वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के ओवल ऑफ़िस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलते हुए. ( AP )

फिर भी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में एक डिप्लोमैटिक कामयाबी हासिल की है, जहां ट्रंप की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ पीस को मंजूरी देने वाला एक प्रस्ताव, ग्लोबल लीडरशिप के लिए वाशिंगटन की फिर से बढ़ी हुई चाहत का संकेत देता है. अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि US इस सिंबॉलिक फायदे को जमीन पर असली मूवमेंट में बदल पाता है या नहीं.

लेकिन इन कोशिशों के सामने बड़ी मुश्किलें हैं. सबसे बड़ी मुश्किल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का किसी भी मतलब वाले फिलिस्तीनी देश का विरोध है, जो व्हॉइट हाउस की युद्ध के बाद गाजा का ढांचा बनाने की कोशिशों को नाकाम कर रहा है. ट्रंप की गाजा को फिर से बनाने की योजना की चाहत, जिसमें US सबसे आगे और सेंटर में रहने की उम्मीद करता है. इजराइल की अंदरूनी राजनीति और 7 अक्टूबर के हमलों के बाद बनी आम सहमति की वजह से अटकी हुई है.

MBS का यह दौरा ट्रंप की उस बड़ी इच्छा से भी मेल खाता है कि वे रीजनल तनाव कम करें और साथ ही लड़ने वाले पक्षों को बैकचैनल बातचीत के लिए आगे बढ़ाएं. गल्फ कैपिटल्स में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जैसे उनके दूतों की लगातार मौजूदगी ने डिप्लोमैटिक हाइपरएक्टिविटी और वाशिंगटन के खोए हुए असर को वापस पाने की इच्छा, दोनों का संकेत दिया है.

पहला, गाजा के बाद का रीजनल ऑर्डर, जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और रिकंस्ट्रक्शन पर आधारित है; और दूसरा, उनके पहले टर्म के अब्राहम अकॉर्ड्स पर आधारित एक रिवाइव्ड कनेक्टिविटी और नॉर्मलाइजेशन एजेंडा.

ट्रंप का मिडिल ईस्ट एजेंडा: इस दौरे का बैकग्राउंड ट्रंप का इस इलाके में दो पैरेलल दांवों के जरिए मिडिल ईस्ट को नया आकार देने पर नया फोकस है.

इसलिए, ट्रंप के व्हॉइट हाउस में लौटने से रियाद के लिए वॉशिंगटन के साथ अपने संबंधों को फिर से बनाने, रीसेट करने और नए सिरे से बनाने का मौका मिला है, ऐसी शर्तों पर जो दोनों पक्षों के लिए बेहतर हों.

फिर भी, MBS का दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा ज़्यादा लेनदेन वाला, प्रैक्टिकल और भविष्य को ध्यान में रखने वाला रहा है. Vision 2030 के लिए उनके सपने, NEOM जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स, और जियोपॉलिटिक्स में सऊदी अरब की बढ़ती पहचान के लिए पहले से तय पार्टनरशिप और गहरे इकोनॉमिक सहयोग की जरूरत है. ये हालात डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए से कहीं ज़्यादा आराम से मेल खाते हैं.

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, केनेडी सेंटर में सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान, 19 नवंबर, 2025, वॉशिंगटन में. (AP)

अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ह्यूमन-राइट्स की चिंताओं को लेकर सऊदी अरब को "अलग-थलग" करने का जो वादा किया था, उसके बाद जेद्दा का उनका ठंडा और अजीब दौरा, दशकों में दोनों देशों के रिश्तों के सबसे निचले लेवल को दिखाता है. डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के ह्यूमन राइट्स पर जोर देने से रिश्ते वैल्यू-बेस्ड फ्रेमवर्क में बदल गए थे. इसे रियाद ने न तो माना और न ही उसे टिकाऊ माना.

सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) का वॉशिंगटन दौरा इस इलाके और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के लिए एक अहम मोड़ पर हुआ है. सालों से, US-सऊदी पार्टनरशिप, जो पहले तेल, सिक्योरिटी और आपसी सुविधा पर आधारित थी, मुश्किल लग रही थी.

19 नवंबर, 2025 को वॉशिंगटन के केनेडी सेंटर में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, एलन मस्क, एनवीडिया के CEO जेन्सेन हुआंग और दूसरों से बात करते हुए. (AP)

सऊदी-इजराइल नॉर्मलाइजेशन को अलग करना: ट्रंप के मुख्य स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में से एक US-सऊदी नॉर्मलाइजेशन को सऊदी-इजराइल नॉर्मलाइजेशन से अलग करना रहा है. पिछले दशक में ज़्यादातर समय, वॉशिंगटन ने इन दोनों रास्तों को एक-दूसरे से अलग न करने वाला माना. रियाद के साथ अमेरिका के बेहतर रिश्ते तभी बनेंगे जब सऊदी अरब, इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल करेगा. लेकिन रियाद का कैलकुलेशन बदल गया है.

MBS के वॉशिंगटन दौरे से यह साफ़ हो गया कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन अब भी बहुत दूर की बात है. जबकि सऊदी लीडरशिप निजी तौर पर इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के स्ट्रेटेजिक फायदों को मानती है, जनता की राय इसके बहुत खिलाफ है, खासकर गाजा के बाद. इसके बजाय, किंगडम पहले वॉशिंगटन के साथ सीधे रीसेट को प्राथमिकता दे रहा है, बिना इजराइली घरेलू राजनीति के बोझ के.

ट्रंप ने इस सच्चाई को मान लिया है और ऐसा लगता है कि वे इजराइल ट्रैक पर प्रोग्रेस के बावजूद रियाद के साथ रिश्ते गहरे करने के लिए तैयार हैं. वॉशिंगटन में MBS का जो शानदार, लगभग पहले कभी नहीं हुआ, स्वागत ठीक इसी बदलाव को दिखाता है. यूनाइटेड स्टेट्स एक नई मिडिल ईस्ट पॉलिसी का संकेत दे रहा है, जो वैल्यू या शर्तों पर नहीं, बल्कि असर, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और चीन के साथ स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन पर आधारित है.

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 19 नवंबर, 2025 को वॉशिंगटन में केनेडी सेंटर में सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान बोलते हुए. (AP)

US-सऊदी रिश्तों के नए पिलर: US-सऊदी पार्टनरशिप अब तीन बड़े पिलर पर फिर से बन रही है. इकोनॉमिक लेवरेज, डिफेंस कोऑपरेशन और उभरती टेक पार्टनरशिप. पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) जैसे सॉवरेन फंड के दम पर, सऊदी अरब के पास खर्च करने की बेजोड़ पावर है.

ट्रंप, जिनकी फॉरेन पॉलिसी काफी हद तक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से गाइड होती है, रियाद को US इकोनॉमी में विदेशी कैपिटल को अट्रैक्ट करने के अपने प्लान में एक सेंट्रल नोड के तौर पर देखते हैं. बदले में, MBS सऊदी अरब के इकोनॉमिक बेस को डायवर्सिफाई करने के लिए अमेरिकन टेक, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और डिफेंस में इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक हैं. अगले कुछ दशकों में सऊदी इन्वेस्टमेंट के 'ट्रिलियन डॉलर' तक पहुंचने की उम्मीद अब वॉशिंगटन की स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन का हिस्सा हैय

MBS के दौरे के दौरान एक बड़ा एजेंडा आइटम सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट की प्रपोज्ड सेल थी. एक ऐसा टॉपिक जिसका इजराइल ट्रेडिशनली विरोध करता रहा है, क्योंकि उसे अपनी क्वालिटेटिव मिलिट्री एज बनाए रखने की चिंता है. लेकिन, रियाद एडवांस्ड US मिलिट्री टेक्नोलॉजी को अपनी लंबे समय की सुरक्षा जरूरतों के लिए जरूरी मानता है, खासकर दोहा पर इजराइल के विवादित हमले और ईरान के सपोर्ट वाले मिलिशिया के पूरे इलाके में सऊदी की रोकथाम को टेस्ट करने के बाद. कोई भी F-35 डील इलाके के पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल देगी.

मिडिल ईस्ट तेज़ी से AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक ग्लोबल हब बन रहा है. सऊदी अरब और UAE खुद को अगले ग्लोबल टेक सेंटर के तौर पर तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, और वॉशिंगटन यह पक्का करना चाहता है कि यह बदलाव अमेरिकी टेक्नोलॉजी से हो, चीनी टेक्नोलॉजी से नहीं.

US के लिए, चीनी AI इकोसिस्टम को खाड़ी से बाहर रखना एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बन गई है. US के हाई-एंड चिप्स, क्लाउड आर्किटेक्चर और AI रिसर्च पार्टनरशिप तक पहुंच खाड़ी को दुनिया का अगला बड़ा इनोवेशन कॉरिडोर बना सकती है.

एक गहरे लेवल पर, चल रहा रीकैलिब्रेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलांस टेक्नोलॉजी से लेकर बेल्ट एंड रोड कनेक्टिविटी तक, इस इलाके में चीन के बढ़ते असर का मुकाबला करने के लिए वॉशिंगटन की बड़ी कोशिश का हिस्सा है.

ओबामा और बाइडेन के सालों के उलट, जब वॉशिंगटन ने पीछे हटने का इशारा किया था. ट्रंप की वापसी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में उनकी वापसी का इशारा है. एक दशक से ज़्यादा समय में पहली बार, US मिडिल ईस्ट को सिर्फ़ एनर्जी या काउंटरटेररिज़्म थिएटर के तौर पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, कैपिटल और जियोपॉलिटिक्स के बैटलग्राउंड के तौर पर देख रहा है. सऊदी अरब इस नई रीजनल स्ट्रैटेजी के सेंटर में है.