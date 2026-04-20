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खतरनाक है मौसम ! गर्मी, पानी और फसलों को होने वाले नुकसान के लिए रहें तैयार

बारिश का इंतजार कर रहे किसान, खुले खेतों में काम कर रहे किसान, या किसी अकेले पेड़ के नीचे शरण लिए हुए किसान अचानक बिजली गिरने की चपेट में आ सकते हैं. राष्ट्रीय स्तर पर, 2023 में बिजली गिरने से 2,560 मौतें हुईं, जिससे यह भारत में सबसे बड़े मौसमी आपदाओं में से एक बन गई. उस वर्ष आंध्र प्रदेश में बिजली गिरने से 99 मौतें दर्ज की गईं, जो दक्षिणी राज्यों में सबसे अधिक थीं, जबकि तेलंगाना में 47 मौतें दर्ज की गईं.

तेलंगाना में पहले से ही गरज, बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी जारी है, जबकि गर्मी अभी भी तेज बनी हुई है. तटीय आंध्र में भी गर्म, उमस भरा मौसम और गरज के साथ बारिश का खतरा बना हुआ है, जबकि रायलसीमा लू की चेतावनी के दायरे में है. इसीलिए बिजली गिरने को और भी गंभीरता से लेना चाहिए.

तेलंगाना में भी, जगतियाल में तापमान 44.4°C और आदिलाबाद, मंचरियाल, नालगोंडा और निजामाबाद में लगभग 44.3°C तक पहुंच गया है. हमारे क्षेत्र में गर्मी अकेली नहीं आती. मानसून से पहले आर्द्रता बढ़ने और वायुमंडल के अस्थिर होने से गरज के साथ बारिश की घटनाएं बढ़ जाती हैं.

गर्मी का खतरा पहले से ही मंडरा रहा है. आंध्र प्रदेश में, एपीएसडीएमए ने चेतावनी जारी की है कि 200 मंडलों में तापमान 40°C से ऊपर चला गया है. कडपा जिले में 44.7°C, नेल्लोर जिले में 44.3°C और तिरुपति जिले में 44.2°C तापमान दर्ज किया गया है. रायलसीमा में पहले से ही लू की चेतावनी जारी है.

इसका सबसे पहले असर किसानों और कृषि श्रमिकों पर पड़ता है. जून गर्मी और मानसून के बीच का इंतजार नहीं है. यह वह समय है जब खेतों को तैयार किया जाता है, बीजों को बोया जाता है, बोरवेल की बेसब्री से निगरानी की जाती है और आजीविका समय पर बारिश पर निर्भर करती है. यदि मानसून में देरी होती है, तो कई श्रमिक भीषण गर्मी और उमस के लंबे दौर में बाहर रहते हैं. यह जोखिम अपने आप में स्वास्थ्य के लिए खतरा है.

इस दौरान अल नीनो का विकास चिंता का एक प्रमुख कारण है. हमारे क्षेत्र में, मानसून में देरी या कमजोर मानसून का मतलब सिर्फ कम बारिश नहीं है. इसका मतलब बारिश शुरू होने से पहले गर्मी और उमस का लंबा दौर, बुवाई में अनिश्चितता और पानी, फसलों और स्वास्थ्य पर बढ़ता दबाव भी हो सकता है.

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मौसम की स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाली है. गर्मी, बिजली, पानी की कमी और फसलों को होने वाले जोखिम एक साथ बढ़ सकते हैं. हालांकि, हम अभी से तैयारी कर सकते हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पहले चरण के पूर्वानुमान के अनुसार, 2026 का दक्षिण-पश्चिमी मानसून सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है, जो दीर्घकालिक औसत का 92% होगा.

हमें अभी से इस स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए. विकसित हो रहे अल नीनो से मानसून में देरी या कमजोर मानसून का खतरा बढ़ जाता है. इससे जून के अंत तक गर्मी बनी रहती है. बाहरी कामगारों को तब जोखिम का सामना करना पड़ता है जब श्रम की मांग सबसे अधिक होती है.

मानसून से पहले का यही बदलाव गरज और बिजली गिरने का कारण भी बन सकता है, जिससे खेतों में एक और जानलेवा खतरा पैदा हो जाता है. और अगर बारिश अनियमित या अपर्याप्त हो जाती है, तो अगला झटका जल संकट होता है, जिसके बाद बुवाई में बाधा और फसल का नुकसान होता है.

जलाशयों का जलस्तर पहले से ही एक चेतावनी का संकेत है. अप्रैल के मध्य की रिपोर्ट के अनुसार, श्रीशैलम जलाशय अपनी कुल क्षमता का 15.62% और नागार्जुनसागर जलाशय 47.14% भरा हुआ है. मानसून के कमजोर पड़ने पर इन जलाशयों का जलस्तर सिंचाई, पेयजल योजना और बिजली प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है. कमजोर या देरी से आने वाला मानसून केवल खेतों तक ही सीमित नहीं रहता. यह कस्बों और गांवों में पानी की उपलब्धता को सीमित कर सकता है, फसल संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकता है और बाद में खाद्य पदार्थों की कीमतों और ग्रामीण आय पर इसका असर पड़ सकता है.

इसीलिए दोनों राज्यों (तेलंगाना और आंध्र प्रदेश) को प्रतिक्रिया से तैयारी की ओर बढ़ना होगा. हमारे पास पहले से ही पर्याप्त जानकारी है जिससे हम कार्रवाई कर सकते हैं. आईएमडी लू की चेतावनी, जिला स्तरीय अलर्ट और आंधी-तूफान व बिजली गिरने का पूर्वानुमान जारी करता है.

एपीएसडीएमए और राज्य प्रणालियां सक्रिय हैं. लेकिन अंतिम छोर तक पहुंच अभी भी कमजोर है. अक्सर, पानी की व्यवस्था संकट के स्पष्ट होने के बाद ही की जाती है. फसल संबंधी सलाह तब आती है जब बुवाई का समय निकल चुका होता है. बिजली गिरने के प्रति जागरूकता तभी बढ़ती है जब मौतें दर्ज की जाती हैं. अब तैयारी व्यावहारिक होनी चाहिए. किसानों और मजदूरों को काम के घंटों में बदलाव, छायादार विश्राम स्थल, पीने के पानी की उपलब्धता और गर्मी से होने वाली बीमारियों के बारे में सशक्त जनसंचार की आवश्यकता है. तूफान के मौसम के चरम पर पहुंचने से पहले हर गांव में बार-बार बिजली से सुरक्षा अभियान चलाने की जरूरत है. कृषि विभागों को बुवाई के समय, फसल के चुनाव और सिंचाई योजना पर आकस्मिक सलाह जारी करनी चाहिए यदि बारिश में देरी होती है. जल प्रबंधकों को पहले से ही जलाशय संचालन, भूजल स्थिति और संवेदनशील मंडलों के लिए पेयजल योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए.

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून से पहले और मानसून के बीच का संक्रमण काल ​​ऐसा हो गया है जिसमें भीषण गर्मी, बिजली गिरने, पानी की कमी और फसलों को होने वाले नुकसान एक साथ बढ़ जाते हैं. सवाल अब यह नहीं है कि क्या हम पर्याप्त पूर्वानुमान लगाकर तैयारी कर सकते हैं. सवाल यह है कि क्या हमारी संस्थाएं नुकसान शुरू होने से पहले कार्रवाई करने को तैयार हैं. अब हमें लंबे समय तक चलने वाली गर्मी, बिजली गिरने के बढ़ते खतरे, पानी की गंभीर स्थिति और फसलों को होने वाले नुकसान के लिए तैयार रहना होगा. इन जोखिमों के सामने आने के बाद ही प्रतिक्रिया देना प्रबंधन नहीं है. यह देरी के कारण विफलता है.

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(लेखिका - डॉ. रॉक्सी मैथ्यू कोल, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में जलवायु वैज्ञानिक हैं औरहाल ही में आई आईपीसी की रिपोर्टों की प्रमुख लेखिका हैं)