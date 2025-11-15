'बैकफुट' पर रहेंगे पावरफुल नीतीश कुमार! 'शॉट' खेलने के लिए नहीं बचा स्पेस
बिहार चुनाव में एनडीए लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ महागठबंधन हाशिए पर आ गया. इससे नीतीश मजबूत तो हुए, मगर करवट लेने की ताकत घट गई.
Published : November 15, 2025 at 4:05 PM IST
हैदराबाद: बिहार के निवर्तमान और भावी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बेहद करीब हैं. बिहार चुनाव 2025 के नतीजे एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर आए. वहीं एनडीए की ये जीत महागठबंधन के ताबूत में कील ठोंक चुकी है. इतना ही नहीं इस बार जदयू ने धमाका करते हुए अपनी सीटों की संख्या बढ़ाकर 80 के पार पहुंचा दी है. हालांकि बीजेपी नंबर वन पार्टी बनकर उभरी है. इस तरह से देखें तो नीतीश का मजबूत होना, बीजेपी का मजबूत होना एनडीए के लिए बहुत अच्छा है, मगर नीतीश के लिए ड्रॉइविंग सीट पर सवार होने का मौका तो भरपूर दे रहा है. मगर इधर-उधर ताक-झांक करके डराने-धमकाने की पावर कम हुई है.
राजनीति में कोई सगा नहीं होता. कोई दुश्मन नहीं होता. वजह साफ है कि महागठबंधन और आरजेडी की कमजोरी से नीतीश की अपनी ताकत में कमजोरी महसूस होगी. आंकड़े बताते हैं कि हाइवे पर चलते रहना होगा. मुड़ने और कुछ करतब दिखाने के लिए नीतीश के पास समय नहीं होगा.
चुनावी नतीजों की बात करें तो बीजेपी और जदयू दोनों ने 101-101 सीटों पर ताल ठोंकी थी. जदयू ने 85 सीटों पर परचम लहरा कर बंपर जीत हासिल की थी. वहीं बीजेपी ने 89 सीटें जीतकर ये साबित किया कि वही बिहार में एनडीए का सबसे बड़ा दल है. दूसरी ओर एनडीए के और सहयोगी दलों की बात करें, तो चिराग पासवान की लोजपा रामविलास ने 19 सीटों पर फतह हासिल कर रखी है.
जीतन राम मांझी की हिन्दुसानी अवाम मोर्चा ने 100 फीसदी रिजल्ट निकाल कर 6 में से सभी 6 सीटों पर जीत हासिल की हैं. साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटें जीतकर 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा की 202 सीटों पर जीतने में कामयाब हुई थी.
उधर महागठबंधन को मात्र 35 सीटों पर संतोष करना पड़ा था. राजद को 25 सीटें नसीब हुईं. कांग्रेस को 6 सीटों पर सिमट जाना पड़ा. माकपा एक और सीपीएमएल 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को विधानसभा भेज पाई. एक अन्य सहयोगी पार्टी आईआईपी को एक मिली थी.
अन्य पार्टियों में एआईएमआईएम को 5 सीटें और बसपा को एक सीट पर जीत मिली.
जदयू की इस वापसी पर नीतीश कुमार की बाछें खिल गई हैं. उनकी पार्टी, उनके नेता, जीते हुए विधायक सब फूले नहीं समा रहे हैं. सबको लग रहा है कि अब पार्टी का असेंबली ग्राफ बढ़ा है, तो नेताजी का कद भी बहुत बड़ा हो गया है. मगर वो पावर नहीं रहेगी.
नीतीश कैसे बने नीतीश: जब-जब बिहार ने नीतीश को सत्ता का ताज पहनाया. उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा किया कि बिहारी जनता उनकी दीवानी बनकर रह गई. एक नजर डालते हैं उनके किए गए कार्यों पर, जो उन्हें बिहार का पर्याय बना दिया है.
जनता के लिए नीतीश की योजनाएं:
- मुफ्त साइकिल, शराबबंदी, छात्रवृति
- पंचायत में 50 प्रतिशत सीटों का आरक्षण
- सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण
- महिलाओं 10 हजार नगदी
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर एक नजर:
|एनडीए (NDA)
|202
|गठबंधन / पार्टियां
|कुल सीट
|भाजपा (BJP)
|89
|जेडीयू (JDU)
|85
|लोजपा (LJP (RV))
|19
|एचएएम (एस) (HAM (S))
|5
|आरएलएम (RLM)
|4
|एमजीबी (MGB)
|35
|राजद (RJD)
|25
|कांग्रेस (INC)
|6
|भाकपा (CPI)
|0
|सीपीआई (एम) (CPI(M))
|1
|सीपीआई-एमएल (CPI-ML)
|2
|आईआईपी (IIP)
|1
|वीआईपी (VIP)
|0
|जन सुराज पार्टी (JAN SURAAJ)
|0
|अन्य (OTHERS)
|6
|बसपा (BSP)
|1
|ए आय एम आय एम (AIMIM)
|5
10वीं बार सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार के नजदीक पहुंच रही है. अब तक जेडीयू अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं. अब सीएम पद पर रहते हुए 10वीं दफा सीएम की चेयर उनके करीब है.
नीतीश कुमार भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्रियों में शुमार हैं. करीब से देखें तो उनका सीएम पद का कुल कार्यकाल 20 वर्ष से अधिक है. उनके कुर्सी के इतिहास पर एक नजर डालते हैं.
सीएम के रूप में नीतीश कुमार:
- 2000: नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को पहली बार 7 दिनों के लिए बिहार के सीएम बने थे. 7 मार्च को पद छोड़ दिया.
- 2005: नवंबर 2005 को नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आए. नवंबर 2005 से नवंबर 2010 तक सीएम रहे.
- 2010: नवंबर 2010 में नीतीश तीसरी बार सीएम बने. बाद में, 2014 में वे बीजेपी से अलग हो गए.
- 2015: जीतन राम मांझी के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार फिर से सीएम बने.
- 2015: नवंबर 2015 में आरजेडी-जेडीयू-कांग्रेस महागठबंधन की शानदार जीत के साथ नीतीश फिर सीएम बने.
- 2017: साल 2017 में महागठबंधन से अलग होकर नीतीश एनडीए में पहुंचे. 2020 तक सीएम रहे.
- 2020: साल 2020 के चुनाव में नीतीश फिर से मुख्यमंत्री बने.
- 2022: साल 2022 में नीतीश ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर बने.
- 2024: जनवरी 2024 में नीतीश ने एक बार फिर से महागठबंधन छोड़ दिया और बीजेपी के साथ आकर नौंवीं बार सीएम बने.
- 2025: अब 10वीं बार बिहार सीएम की कुर्सी उनका इंतजार कर रही है.
नीतीश कुमार एक खाटी राजनीतिज्ञ हैं. उन्हें अखाड़े के हर दांवपेंच मालूम हैं. जब वो अपने पर उतरते हैं तो किसी को जेब में और किसी को मुट्ठी में रखते हैं. देश की आजादी के बाद 1951 में नालंदा में जन्मे नीतीश कुमार पेशे से इंजीनियर थे. वो राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से प्रभावित थे. नीतीश ने 1977 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा. जनता पार्टी के टिकट पर हरनौत सीट से चुनाव लड़ा, मगर उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी से हार मिली थी. इसके बाद इसी सीट से लोकदल के की ओर से 1985 में जीत हासिल की.
1990 के बाद बिहार में लालू यादव की कमजोर ढीली पड़ी और धीरे-धीरे नीतीश कुमार का सितारा चमकने लगा. 2000 में संयुक्त बिहार के चुनाव में खंडित जनादेश मिला. इसी दौरान नीतीश पर पहली बार सीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला. 3 मार्च 2000 को नीतीश पहली बार मुख्यमंत्री बने. लेकिन उनके पास स्थिर बहुमत नहीं था. ऐसे में उन्हें 10 मार्च को इस्तीफा देना पड़ा.
साल 2005 में NDA की जीत के साथ नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली. इस दौरान वो नवंबर 2005 से नवंबर 2010 तक सीएम रहे. इसके बाद नवंबर 2010 के चुनाव में JDU-BJP के गठबंधन की जीत के बाद नीतीश दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने. फरवरी 2015 में मांझी के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री बने. उसके बाद नवंबर 2015 के चुनाव में RJD-JDU-Congress महागठबंधन की ओर से फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने. उसके बाद जुलाई 2017 से नवंबर 2020 नीतीश सीएम रहे. साल 2020 में नवंबर में 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने. अगस्त 2022 में उन्होंने अचानक NDA से अलग होकर RJD और कांग्रेस के साथ बनी महागठबंधन सरकार में नीतीश फिर सीएम बने. जनवरी 2024 में एनडीए के साथ वापसी कर नीतीश बिहार के दोबारा 9वीं बार सीएम बने. अब दसवीं की बारी है.
