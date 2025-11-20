ETV Bharat / opinion

कड़वी यादें लेकर आया था साल 2024, सिर्फ तेज गर्मी की वजह से बढ़ गया था पावर डिमांड

डॉ सीमा जावेद

हैदराबाद : भारत में 2024 काफी गर्म मौसम रहा, बल्कि कहा जाए तो यह एक कड़वी याद लेकर आया. चारों तरफ तपता आसमान, झुलसाती हवाएं और ऐसा तापमान कि दिन भी तंदूर जैसे लगने लगे. पर इस बार गर्मी सिर्फ पसीना नहीं निकाल रही थी. ये देश की बिजली व्यवस्था की भी परीक्षा ले रही थी.

नई रिपोर्ट बताती है कि हीटवेव ने अकेले 2024 की गर्मियों में भारत की बिजली की मांग को 9% तक बढ़ा दिया. यानी बिजली की खपत में हुई हर 100 यूनिट की बढ़ोतरी में से 9 यूनिट सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड-तोड़ गर्मी की वजह से थीं.

ये 9% सुनने में छोटा आंकड़ा लगता है. पर एक ऐसे देश में जहां हर यूनिट मायने रखती है, ये उछाल करोड़ों घरों, अस्पतालों, दफ्तरों और खेतों पर सीधा दबाव डालता है. गर्मी की मार में बिजली की भागदौड़ रिपोर्ट साफ करती है कि जैसे-जैसे तापमान 40 डिग्री को पार करता है, बिजली की मांग तेजी से उछल जाती है. पंखे तेज होते हैं. कूलर फुल स्पीड पर चलते हैं. और एसी तो बमुश्किल सांस लेने का मौका देते हैं. नतीजा ये कि मई और जून में मांग कई बार ऐतिहासिक उच्च स्तर तक पहुंच गई.

मगर विडंबना देखिए. जिन इलाकों में तापमान सबसे तेज था, वहीं सबसे ज्यादा पावर कट देखे गए. यानी गर्मी और बिजली दोनों एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हो गईं. रिपोर्ट बताती है कि कई राज्यों में पीक डिमांड के दौरान थर्मल प्लांट्स पर इतना दबाव आया कि सप्लाई लड़खड़ा गई. कई जगह बिजली का वोल्टेज गिरा. तो कहीं घंटों की कटौती ने लोगों को उमस और लू के बीच बेबस किया.