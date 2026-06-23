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इंडो-पैसिफिक में भारत की ताकत बढ़ाएगी पीएम मोदी की तीन देशों की यात्रा- क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

जकार्ता से वेलिंगटन तक, मोदी के तीन देशों के दौरे का मकसद भारत की इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप को गहरा करना है. पढ़ें पूरी विस्तृत रिपोर्ट.

PM Modi three nation tour 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (फाइल) (ANI)
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By Aroonim Bhuyan

Published : June 23, 2026 at 4:35 PM IST

15 Min Read
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नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले महीने होने वाली इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्राएं भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पकड़ को और मजबूत करेंगी. भू-राजनीतिक (जियोपॉलिटिकल) कॉम्पिटिशन और सप्लाई चेन की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, भारत इस क्षेत्र के प्रमुख समुद्री भागीदारों के साथ अपने संबंधों को गहरा करना चाहता है.

दक्षिण-पूर्वी एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के ये तीनों देश, भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के बेहद महत्वपूर्ण हिस्से हैं. इन्हें एक स्वतंत्र, खुले और नियमों से चलने वाले भारत-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने में भारत का बेहद जरूरी जोड़ीदार माना जाता है.

द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के अलावा, पीएम मोदी के इस दौरे का बड़ा मकसद समुद्री सहयोग को बढ़ाना, मजबूत सप्लाई चेन तैयार करना और क्रिटिकल मिनरल्स तक भारत की पहुंच बनाना है. इसके साथ ही भारत उन देशों के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है जो इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के हक में हैं.

इंडोनेशिया: व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना

इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आसियान (ASEAN) गुट का सबसे प्रभावशाली सदस्य है. मलक्का जलडमरूमध्य के पास इसकी खास भौगोलिक स्थिति भारत के समुद्री हितों के लिए इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती है.

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से भारत और इंडोनेशिया के बीच की 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' और गहरी होने की उम्मीद है. साल 2018 में जब से दोनों देशों के रिश्तों को यह बड़ा दर्जा मिला है, तब से दोनों देशों ने भारत-प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मामलों पर एक-दूसरे के साथ तालमेल काफी बढ़ाया है.

भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के लिए इंडोनेशिया बेहद अहम है और यह दक्षिण-पूर्वी एशिया तक पहुंचने के लिए एक पुल का काम करता है. पीएम मोदी का यह दौरा आसियान (ASEAN) की केंद्रीय भूमिका के लिए भारत के समर्थन को दिखाएगा. साथ ही यह ईस्ट एशिया समिट, आसियान रीजनल फोरम और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे मंचों पर आपसी सहयोग को और मजबूत करेगा.

भारत और इंडोनेशिया के करीबी रिश्ते दोनों देशों को अमेरिका और चीन की बढ़ती दुश्मनी के बीच अपनी स्वतंत्रता (रणनीतिक स्वायत्तता) बनाए रखने में मदद करते हैं.

इंडोनेशिया आसियान (ASEAN) देशों में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच कोयला, पाम ऑयल, पेट्रोलियम उत्पाद, दवाइयां, इंजीनियरिंग सामान और डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में व्यापार काफी बढ़ा है.

इंडोनेशिया के पास निकेल और अन्य खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी के लिए बेहद जरूरी हैं. इस यात्रा से इस क्षेत्र में सहयोग तेज हो सकता है, क्योंकि भारत अपने ऊर्जा बदलाव (Energy Transition) और ईवी उद्योग के लिए सुरक्षित सप्लाई चेन चाहता है. दोनों देशों के बीच रिन्यूएबल एनर्जी (नवीकरणीय ऊर्जा), ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और एलएनजी (LNG) की सप्लाई को लेकर सहयोग बढ़ने की उम्मीद है.

भारत ने मलक्का जलडमरूमध्य के मुहाने पर स्थित सबांग बंदरगाह को विकसित करने में दिलचस्पी दिखाई है. इससे व्यापार तो बेहतर होगा ही, साथ ही पूर्वी हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी भी मजबूत होगी.

इंडोनेशिया भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री भागीदार बनकर उभरा है. दोनों देश समुद्री जहाजों की आवाजाही की जानकारी साझा करने, समुद्री डकैतों को रोकने के अभियानों और खोज व बचाव कार्यों में एक-दूसरे की मदद करते हैं. दोनों देशों के बीच उस समझौते पर बातचीत आखिरी दौर में है, जिसके तहत भारत इंडोनेशिया को अपनी खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात (एक्सपोर्ट) करेगा.

दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंध भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में नियमों पर आधारित व्यवस्था और समुद्री जहाजों की आज़ादी को बनाए रखने में मदद करते हैं. विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर और पूर्वी हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए यह बेहद जरूरी है.

प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से पहले, इसी महीने की शुरुआत में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो के साथ '8वीं भारत-इंडोनेशिया संयुक्त आयोग बैठक' (JCM) की सह-अध्यक्षता की थी.

7 जून को हुई इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि दोनों मंत्रियों ने भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत आपसी संबंधों की पूरी समीक्षा की और राजनीति, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, निवेश, फार्मा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष, शिक्षा और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की.

दोनों मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई चर्चाओं ने आपसी रिश्तों को एक नई रफ्तार दी है, जिसमें जनवरी 2025 में राष्ट्रपति सुबियांतो की भारत की राजकीय यात्रा भी शामिल है. दोनों पक्षों ने साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए और क्षेत्रीय व बहुपक्षीय मंचों पर आपसी तालमेल व सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई.

ओडिशा के 'कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो-पैसिफिक स्टडीज' थिंक टैंक के संस्थापक और अध्यक्ष चिंतामणि महापात्र ने ईटीवी भारत से कहा कि इंडोनेशिया आसियान का सबसे बड़ा देश है. यह आसियान की चर्चाओं व फैसलों को नेतृत्व देकर एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' को देखते हुए इंडोनेशिया आसियान का एक ऐसा सही देश है जिससे हमें संपर्क बढ़ाना चाहिए.

भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल समझौते को लेकर चिंतामणि महापात्र ने अपनी राय देते हुए कहा कि भारत ने अब आसियान देशों के साथ सुरक्षा और रक्षा से जुड़े रिश्ते विकसित करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि शुरुआत में यह सहयोग केवल आर्थिक स्तर तक ही सीमित था, लेकिन अब यह सुरक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है.

ऑस्ट्रेलिया: एक प्रमुख रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना

पिछले एक दशक में ऑस्ट्रेलिया भारत के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक बनकर उभरा है. साल 2020 में दोनों देशों के रिश्तों को 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' का दर्जा दिया गया था, जिसने अब एक मजबूत भू-राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच बढ़ते राजनीतिक जुड़ाव और आपसी तालमेल को और अधिक मजबूती मिलेगी.

भारत और ऑस्ट्रेलिया 'क्वाड' (Quad) समूह के जरिए एक-दूसरे के साथ मिलकर बेहद बारीकी से काम करते हैं, जिसमें अमेरिका और जापान भी शामिल हैं. इसके अलावा दोनों देश जी20, ईस्ट एशिया समिट, राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) और 'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी सहयोग करते हैं. यह साझेदारी नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, समुद्री जहाजों की आज़ादी, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षित व मजबूत सप्लाई चेन बनाने के साझा विचारों को दर्शाती है.

चूंकि दोनों ही देश आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय अपने विकल्पों को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए इन करीबी रिश्तों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है.

दोनों देशों के बीच हुए 'आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते' (ECTA) के लागू होने से आपसी व्यापार में काफी बढ़ोतरी हुई है. प्रधानमंत्री की इस यात्रा से 'व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते' (CECA) को लेकर चल रही बातचीत में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक नियमों में और ढील मिलेगी और बिजनेस करना आसान हो जाएगा.

इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम, कोबाल्ट और 'रेयर अर्थ एलिमेंट्स' का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है. ये खनिज भारत के इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अभियान, सेमीकंडक्टर (चिप) निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बेहद जरूरी हैं.

ऑस्ट्रेलिया में विदेशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों (डायस्पोरा) की सबसे बड़ी आबादी और भारतीय छात्रों की एक बहुत बड़ी संख्या रहती है. इसके अलावा, भारत और ऑस्ट्रेलिया भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक-दूसरे को बेहद जरूरी सुरक्षा भागीदार के रूप में देखते हैं. दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग ऑसइंडेक्स (AUSINDEX) नौसैनिक अभ्यास, मालाबार अभ्यास, पिच ब्लैक वायु सेना अभ्यास और टैलिसमैन सेब्रे जैसे युद्धाभ्यासों के जरिए काफी मजबूत हुआ है.

इसके साथ ही, 'परस्पर लॉजिस्टिक्स सहायता समझौते' से दोनों देशों की सेनाओं को एक-दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की छूट मिलती है, जिससे उनकी मारक और परिचालन क्षमता बढ़ती है.

हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी को लेकर कैनबरा (ऑस्ट्रेलिया की राजधानी) और नई दिल्ली दोनों की चिंताएं एक जैसी हैं. यह बढ़ता सहयोग समुद्र की निगरानी क्षमता को मजबूत करता है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में मदद करता है.

ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत रह चुके पूर्व राजनयिक अमित दासगुप्ता ने इस बात पर विशेष ध्यान दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी भी अन्य भारतीय प्रधानमंत्री की तुलना में सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है.

पूर्व राजनयिक अमित दासगुप्ता ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में ऑस्ट्रेलिया गए, तो 30 से अधिक वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का वह पहला ऑस्ट्रेलिया दौरा था. इससे पहले राजीव गांधी वहां गए थे. उस दौर से पहले तक, न तो ऑस्ट्रेलियाई लोगों की भारत में कोई खास दिलचस्पी थी और न ही भारतीयों की ऑस्ट्रेलिया में कोई रुचि थी. ऑस्ट्रेलियाई लोग अक्सर मजाक में कहा करते थे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया केवल तीन 'C' से जुड़े हुए हैं- क्रिकेट, कॉमनवेल्थ और करी (भारतीय खाना)."

उन्होंने आगे बताया कि साल 2014 में जब पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, तो उन्होंने तत्कालीन ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट के सहयोग और समर्थन से इस "नीरस व फीके रिश्ते" को पूरी तरह से एक बेहद महत्वपूर्ण और ठोस साझेदारी में बदल दिया.

दासगुप्ता ने कहा, "साल 2014 के बाद से हमने देखा है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया के संबंध एक बेहद महत्वपूर्ण रिश्ते के रूप में उभरे हैं. चाहे सुरक्षा का मामला हो, रक्षा का क्षेत्र हो या फिर व्यापार समझौता, दोनों देशों के बीच हर स्तर पर मुलाकातें और बातचीत काफी बढ़ी हैं. अब समय आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ इस रिश्ते की अहमियत और ताकत को पूरी तरह से समझे."

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते (ECTA) का जिक्र करते हुए अमित दासगुप्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़कर 52 अरब डॉलर (52 बिलियन डॉलर) हो गया है. इसके साथ ही उन्होंने ध्यान दिलाया कि ऑस्ट्रेलिया और चीन का व्यापार 250 अरब डॉलर का है, जो भारत के मुकाबले पांच गुना ज्यादा है.

दासगुप्ता का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस रणनीतिक साझेदारी के जरिए जो बेहतरीन मंच और माहौल तैयार किया है, उसका पूरा फायदा उठाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बड़े कारोबारियों और नीति निर्माताओं को अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है.

उन्होंने आगे कहा, "मैं हमारे प्रधानमंत्री की इस ऑस्ट्रेलिया यात्रा को तभी महत्वपूर्ण मानूंगा जब ऑस्ट्रेलियाई पक्ष केवल अच्छे और लुभावने बयान देने से आगे बढ़कर धरातल पर कदम उठाएगा. अब गेंद उनके पाले में है. ऑस्ट्रेलिया ने लंबे समय से अपनी विदेश नीति, सुरक्षा नीति और एशिया के बारे में अपनी पूरी सोच को वॉशिंगटन (अमेरिका) के भरोसे छोड़ रखा था. लेकिन अब उन्हें एक बड़ा झटका लगा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी देशों के सैन्य और रणनीतिक गठबंधन को हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलियाई यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे उन्हें क्या करना है."

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए अमित दासगुप्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़कर 52 अरब डॉलर हो गया है, जबकि इसके मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और चीन का व्यापार 250 अरब डॉलर का है, जो कि पांच गुना अधिक है.

दासगुप्ता का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस रणनीतिक साझेदारी के जरिए जो बेहतरीन मंच और माहौल तैयार किया है, उसका पूरा फायदा उठाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बड़े कारोबारियों और नीति निर्माताओं को अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है.

उन्होंने आगे कहा कि वे हमारे प्रधानमंत्री की इस ऑस्ट्रेलिया यात्रा को तभी महत्वपूर्ण मानेंगे जब ऑस्ट्रेलियाई पक्ष केवल अच्छे और लुभावने बयान देने से आगे बढ़कर धरातल पर ठोस जवाब देगा. अब गेंद पूरी तरह से उनके पाले में है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लंबे समय से अपनी विदेश नीति, सुरक्षा नीति और एशिया के बारे में अपनी पूरी सोच को वॉशिंगटन (अमेरिका) के भरोसे छोड़ रखा था, लेकिन अब उन्हें एक बड़ा झटका लगा है.

न्यूजीलैंड: एक कम इस्तेमाल की गई साझेदारी को नया रूप देना

प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा प्रतीकात्मक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय (आपसी) संबंध पारंपरिक रूप से हमेशा अपनी असली क्षमता से कम रहे हैं. न्यूजीलैंड दक्षिण प्रशांत और भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक भागीदार है. उम्मीद है कि इस यात्रा से उच्च स्तरीय राजनीतिक जुड़ाव को नया जीवन मिलेगा, प्रशांत क्षेत्र में भारत की मौजूदगी बढ़ेगी और प्रशांत द्वीप देशों के साथ सहयोग मजबूत होगा.

वेलिंगटन (न्यूजीलैंड की राजधानी) के लिए भारत के साथ करीबी रिश्तों का मतलब अपने पारंपरिक साझेदारों से आगे बढ़कर आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और विविधता देने का एक बेहतरीन मौका है. न्यूजीलैंड भारत के विशाल बाजार तक पहुंच बनाना चाहता है, जबकि भारत को उसकी कृषि तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी विशेषज्ञता और रिन्यूएबल एनर्जी में गहरी दिलचस्पी है.

इस साल अप्रैल में दोनों देशों के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बाद आपसी व्यापार को एक बड़ी रफ्तार मिली है. इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड में होने वाला भारत का सारा निर्यात पूरी तरह टैक्स-फ्री हो गया है, साथ ही न्यूजीलैंड से भारत आने वाले 95 प्रतिशत सामानों पर भी टैक्स को या तो कम कर दिया गया है या पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.

इस डील के तहत भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है और वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है. दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए कृषि तकनीक, फिनटेक, डिजिटल अर्थव्यवस्था, जैव प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं.

वर्तमान में भारतीय मूल के लोग न्यूजीलैंड में सबसे तेजी से बढ़ने वाले समुदायों में से एक बन गए हैं और वे दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण पुल का काम करते हैं. हालांकि ऑस्ट्रेलिया की तुलना में दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग अभी थोड़ा कम है, लेकिन यह धीरे-धीरे बढ़ रहा है. इस सहयोग में समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता व आपदा राहत, शांति सेना अभियान, साइबर सुरक्षा और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

पूर्व राजनयिक अमित दासगुप्ता के अनुसार, जहां तक भारत का सवाल है, न्यूजीलैंड के साथ हुआ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) बहुत अच्छा है. लेकिन उनका कहना है कि न्यूजीलैंड का विपक्ष इस समझौते से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां के कृषि क्षेत्र और खासकर डेयरी उद्योग को वह तवज्जो (सम्मान) नहीं दी गई जिसका वह हकदार है.

कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री मोदी का आगामी तीन देशों का यह दौरा भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में मध्यम शक्तियों और समुद्री देशों के साथ साझेदारी मजबूत करने के भारत के बड़े लक्ष्य को दिखाता है. पूर्वी हिंद महासागर से लेकर दक्षिण प्रशांत तक फैले रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मौजूदगी है, जो भारत को समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने और समुद्र में निगरानी क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करती है.

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