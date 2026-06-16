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भारत-स्लोवाकिया संबंध: मध्य यूरोप को हिंद-प्रशांत से जोड़ने की रणनीतिक कूटनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाक राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी सोमवार, 15 जून, 2026 को ब्रातिस्लावा के प्रेसिडेंशियल पैलेस में एक औपचारिक स्वागत के दौरान. ( IANS/PIB )

विसेग्राद समूह में स्लोवाकिया, पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य शामिल हैं. इस समूह की स्थापना साल 1991 में राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी. यह आज भी यूरोपीय संघ (EU) के भीतर एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाक राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने 15 जून, 2026 को ब्रातिस्लावा के प्रेसिडेंशियल पैलेस में एक मीटिंग के दौरान तोहफ़ों का लेन-देन किया. (IANS)

भारत लगातार अपनी सप्लाई चेन में विविधता लाने और कुछ सीमित बाजारों पर अपनी अत्यधिक निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहा है. S3 देशों के साथ सहयोग से भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और तकनीकी साझेदारियों को बढ़ावा मिल सकता है. इन तीनों देशों के पास ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग (वाहन इंजीनियरिंग), रिन्यूएबल एनर्जी, स्मार्ट मोबिलिटी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में विशेष ताकत है, जो भारत की अपनी औद्योगिक और तकनीकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करते हैं.

भारत के लिए, S3 (स्लावकोव 3) के साथ जुड़ाव एक ऐसे आर्थिक रूप से उन्नत क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है जिसके पास मजबूत मैन्युफैक्चरिंग (उत्पादन) क्षमताएं, रिसर्च इकोसिस्टम और कनेक्टिविटी नेटवर्क मौजूद हैं. स्लोवाकिया और चेक गणराज्य बड़े औद्योगिक केंद्र हैं, जबकि ऑस्ट्रिया एक महत्वपूर्ण वित्तीय और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में काम करता है जो पश्चिमी और पूर्वी यूरोप को आपस में जोड़ता है.

साल 2015 में बने इस समूह का मुख्य ध्यान ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, ऊर्जा सुरक्षा (energy security), डिजिटल बदलाव और क्षेत्रीय एकीकरण पर है.

स्लोवाकिया के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक ऐसा मंच तैयार करना था, जो साझा हित के क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने में मदद कर सके. साथ ही, इसके जरिए सूचनाओं का आदान-प्रदान और आपसी तालमेल (विशेष रूप से मौजूदा यूरोपीय संघ यानी EU के एजेंडे को लेकर) बेहतर किया जा सके. इसका मुख्य लक्ष्य इन तीनों देशों, वहां के नागरिकों, पूरे क्षेत्र और साथ ही पूरे यूरोपीय संघ के फायदे के लिए आपसी संबंधों को मजबूत करना है.

S3 मध्य यूरोप के तीन पड़ोसी और ऐतिहासिक रूप से जुड़े देशों- स्लोवाकिया, चेक गणराज्य और ऑस्ट्रिया- का एक अंतर-सरकारी सहयोग मंच है. यह मंच ऐसे कई क्षेत्रों को एक साथ लाता है जहां मिलकर काम करने की अपार संभावनाएं हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार, 15 जून, 2026 को स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में अपने औपचारिक स्वागत के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ. (IANS)

बयान में आगे कहा गया है, "वे रक्षा तकनीकों, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास (आरएंडडी), और रक्षा औद्योगिक सहयोग सहित बेहतर तालमेल के अवसरों तलाशने के लिए अपने-अपने रक्षा अधिकारियों के बीच नियमित परामर्श और आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमत हुए. इस संदर्भ में, दोनों नेताओं ने दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने का स्वागत किया, जो रक्षा क्षेत्र में पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी को बढ़ावा देगा."

बयान के अनुसार, "दोनों पक्षों ने अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया. इसमें 'समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन' (UNCLOS) का सम्मान भी शामिल है." बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी के प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया.

मोदी और फिको के बीच बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों नेता स्लावकोव 3 (S3), विसेग्राद 4 (V4) और 3 सीज इनिशिएटिव (3SI) जैसे क्षेत्रीय समूहों के साथ सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए. इसमें आपस में जुड़े और पारस्परिक रूप से फायदेमंद बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जो कनेक्टिविटी, टिकाऊ आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देते हैं.

द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद फिको के साथ संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, "रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक तालमेल का एक प्रमाण है. मुझे खुशी है कि हमने आज इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं. इससे हमारे रक्षा उद्योगों के बीच संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और सहयोग को नई गति मिलेगी."

सोमवार को ब्रातिस्लावा में मोदी और उनके स्लोवाक समकक्ष रॉबर्ट फिको के बीच एक द्विपक्षीय शिखर बैठक हुई. इसके बाद, दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को बढ़ाकर एक व्यापक साझेदारी का रूप दे दिया. दोनों पक्षों ने अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार, 15 जून, 2026 को स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मिले. (IANS/PMO)

पारंपरिक रूप से, यूरोप के साथ भारत के रिश्ते फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम (UK) जैसी बड़ी ताकतों पर ही केंद्रित रहे हैं. हालांकि, अब मध्य और पूर्वी यूरोप भारत की यूरोपीय रणनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं. स्लोवाकिया यूरोप के केंद्र में एक रणनीतिक स्थिति में है और कई प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठनों के प्रवेश द्वार (गेटवे) के रूप में काम करता है. स्लोवाकिया के साथ घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से, भारत को व्यापक मध्य यूरोपीय आर्थिक और राजनीतिक नेटवर्कों तक बेहतर पहुंच मिलेगी.

यह कदम यह दिखाता है कि भारत अब कनेक्टिविटी बढ़ाने, सप्लाई चेन में विविधता लाने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था के लिए व्यापक समर्थन जुटाने में मध्य यूरोप को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में तेजी से स्वीकार कर रहा है.

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा के दौरान मध्य यूरोप के साथ भारत के संबंधों को एक नई रफ्तार मिली है. नई दिल्ली और ब्रातिस्लावा (स्लोवाकिया की राजधानी) ने 'स्लावकोव 3', 'विसेग्राद 4' और 'थ्री सीज़ इनिशिएटिव' जैसे क्षेत्रीय समूहों के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत करने का संकल्प लिया है.

विसेग्राद समूह (V4) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, "विसेग्राद समूह मौजूदा यूरोपीय और ट्रांसअटलांटिक संस्थानों के भीतर प्रभावी, व्यावहारिक रूप से एक-दूसरे के पूरक और आपसी सहयोग व तालमेल के आधार पर यूरोपीय सुरक्षा ढांचे के निर्माण में योगदान देना चाहता है." इसमें आगे कहा गया है कि सांस्कृतिक एकजुटता को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए, V4 देशों के बीच का सहयोग संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान के क्षेत्र में मूल्यों को बढ़ावा देने और सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करता है.

बयान में आगे कहा गया है, "विसेग्राद समूह की सभी गतिविधियों का उद्देश्य मध्य यूरोप में स्थिरता को मजबूत करना है. इसमें शामिल देश अपने इस सहयोग को एक चुनौती के रूप में देखते हैं और इसकी सफलता को यूरोपीय संघ (EU) जैसे संगठनों में शामिल होने की अपनी क्षमता के सबसे बड़े सबूत के रूप में मानते हैं."

यूरोप के साथ भारत के रिश्ते पारंपरिक रूप से मुख्य रूप से जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन (UK) पर केंद्रित रहे हैं. V4 (विसेग्राद 4) के साथ घनिष्ठ जुड़ाव नई दिल्ली को यूरोप के सबसे तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में से एक में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का मौका देता है. V4 देश ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस, रक्षा उद्योगों और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्र हैं.

यह भारत के 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानों की प्राथमिकताओं के बिल्कुल अनुकूल है. इसके अलावा, V4 देश अपना रक्षा बजट भी बढ़ा रहे हैं और अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जिससे भारत के साथ रक्षा-औद्योगिक साझेदारी के नए अवसर पैदा हो रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको सोमवार, 15 जून, 2026 को स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में अपनी मीटिंग के बाद एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट के दौरान MoUs के एक्सचेंज के गवाह बने. (IANS/PMO)

भारत के लिए थ्री सीज़ इनिशिएटिव (3SI) क्यों महत्वपूर्ण है

3SI (थ्री सीज इनिशिएटिव) साल 2016 में बना एक आर्थिक सहयोग मंच है. इसमें यूरोपीय संघ (EU) के 13 देश शामिल हैं, जो भौगोलिक रूप से एड्रियाटिक, बाल्टिक और ब्लैक सी (काला सागर) के बीच स्थित हैं. ये देश हैं- लातविया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेकिया (चेक गणराज्य), एस्टोनिया, ग्रीस, हंगरी, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया.

लातविया के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, "यह इनिशिएटिव (पहल) मध्य और पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसकी स्थापना यूरोपीय संघ (EU) के उत्तर-दक्षिण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स को विकसित करने और ऊर्जा, परिवहन (ट्रांसपोर्ट) व डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमियों को दूर करने के लिए की गई थी. यह पहल यूरोपीय संघ की रणनीतियों और नीतियों के एक पूरक माध्यम के रूप में काम करती है."

बयान में आगे कहा गया है कि 3SI में क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ यूरोपीय संघ के स्तर पर एकजुटता और ट्रांस-अटलांटिक सहयोग के संबंधों को मजबूत करने की अपार क्षमता है.

भारत के लिए, यह व्यापारिक रास्तों का विस्तार करने, नए लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तक पहुंच बनाने, बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने, मजबूत सप्लाई चेन तैयार करने और ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के नए अवसर पैदा करता है.

3SI (थ्री सीज़ इनिशिएटिव) के कई देश क्लीन एनर्जी और ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाने के लिए भारी निवेश कर रहे हैं. इससे नवीकरणीय ऊर्जा, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, परमाणु ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड के क्षेत्रों में आपसी सहयोग के बेहतरीन मौके बन रहे हैं. यह इनिशिएटिव डिजिटल कनेक्टिविटी पर विशेष जोर देता है, जो सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के क्षेत्र में भारत की ताकतों के बिल्कुल अनुकूल है.

11 करोड़ से अधिक की आबादी और 2 लाख करोड़ (2 ट्रिलियन) यूरो से अधिक की संयुक्त अर्थव्यवस्था के साथ, 3SI क्षेत्र भारत के लिए एक तेजी से बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण बाजार और मैन्युफैक्चरिंग बेस (उत्पादन केंद्र) बन रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाक राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी सोमवार, 15 जून, 2026 को ब्रातिस्लावा के प्रेसिडेंशियल पैलेस में. (IANS/PIB)

भारत के लिए स्लोवाकिया का रणनीतिक महत्व

भले ही स्लोवाकिया आकार में तुलनात्मक रूप से छोटा है, लेकिन इसका रणनीतिक स्थान बेहद महत्वपूर्ण है. यूरोप के ठीक केंद्र में स्थित होने के कारण, स्लोवाकिया पश्चिमी, मध्य और पूर्वी यूरोप के बीच एक पुल के रूप में काम करता है.

स्लोवाकिया यूरोपीय संघ (EU), नाटो (NATO), यूरोज़ोन, V4 (विसेग्राद 4), S3 (स्लावकोव 3) और 3SI (थ्री सीज़ इनिशिएटिव) का हिस्सा है. यही वजह है कि स्लोवाकिया के साथ सहयोग करने से भारत को एक साथ कई क्षेत्रीय संगठनों और ढांचों तक सीधी पहुंच मिल जाती है.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए स्लोवाकिया क्यों महत्वपूर्ण है

पहली नजर में, भौगोलिक स्थिति के कारण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्लोवाकिया की भूमिका सीमित लग सकती है. हालांकि, इस क्षेत्र का महत्व केवल एशिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे तक फैला हुआ है.

यूरोपीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर से गुजरने वाले समुद्री रास्तों पर निर्भर करता है. इन रास्तों में किसी भी तरह की रुकावट वैश्विक सप्लाई चेन और यूरोप की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करेगी.

UNCLOS (समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन) के लिए भारत और स्लोवाकिया द्वारा फिर से समर्थन जताया जाना, जहाजों की आवाजाही की स्वतंत्रता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है. साथ ही, यह मौजूदा स्थिति को एकतरफा बदलने की कोशिशों का विरोध करता है. यह कदम उस व्यापक नियम-आधारित व्यवस्था को मजबूत करता है जिसे भारत बनाए रखना चाहता है.

संक्षेप में कहें तो, ब्रातिस्लावा में बनी यह सहमतियां संकेत देती हैं कि भारत अपने हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण को यूरोप के उभरते हुए कनेक्टिविटी ढांचों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा है. स्लोवाकिया के माध्यम से, नई दिल्ली को मध्य यूरोप के उन प्रभावशाली समूहों तक पहुंच मिल रही है जो आर्थिक विविधता, बुनियादी ढांचा सहयोग, तकनीकी तालमेल और मजबूत सप्लाई चेन बनाने में मदद कर सकते हैं.

दूसरी ओर स्लोवाकिया के लिए, भारत के साथ इस जुड़ाव से उसे यूरोप से बाहर अपनी भूमिका का विस्तार करने का अवसर मिलता है. साथ ही, वह एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने वाले एक बड़े वैश्विक गठबंधन में अपना योगदान दे सकता है.

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