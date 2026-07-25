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पीएम मोदी ने बांग्लादेशी पीएम को BRICS सम्मेलन में आने का दिया न्योता, क्या हैं इसके राजनीतिक मायने?

BRICS समिट के लिए मोदी का तारिक रहमान को न्योता दिया. जानिये- हसीना युग के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में आ रहे बदलाव के मायने.

BRICS Summit New Delhi 2026
प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने रविवार, 22 फरवरी, 2026 को ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के ऑफिस में पदभार संभाला. (IANS/X/@BNPBdMediaCell)
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By Aroonim Bhuyan

Published : July 25, 2026 at 3:44 PM IST

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नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है. यह इस साल फरवरी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के सत्ता में लौटने के बाद, दोनों पड़ोसी देशों के बीच एक सतर्क राजनयिक संबंधों की शुरुआत का संकेत हो सकता है.

यह निमंत्रण ऐसे समय में आया है जब भारत, ढाका में नई राजनीतिक व्यवस्था के साथ तालमेल बिठा रहा है और बांग्लादेश अपने बाहरी संबंधों को नए सिरे से तय कर रहा है. यह निमंत्रण दोनों पक्षों को अतीत की राजनीतिक अनिश्चितताओं से आगे बढ़ने और सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता में साझा हितों के इर्द-गिर्द संबंधों को फिर से बनाने का अवसर प्रदान करता है.

भारतीय पक्ष से निमंत्रण मिलने की पुष्टि करते हुए, बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने गुरुवार को कहा कि इसे प्रधानमंत्री रहमान के कार्यालय को भेज दिया गया है.

ढाका ट्रिब्यून समाचार वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ढाका में मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार वाला एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता देखना चाहता है. उनके हवाले से कहा गया, "यह हमारा रुख है, और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे."

ब्रिक्स (BRICS) एक प्रमुख अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे. हाल ही में इसका विस्तार किया गया- जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और इंडोनेशिया को शामिल किया गया है. यह ब्लॉक वैश्विक आबादी का लगभग 50 प्रतिशत और दुनिया की जीडीपी के 40 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है.

इस साल नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रमुख विश्व नेताओं में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की उम्मीद है. शिखर सम्मेलन के मेजबान के रूप में, भारत ब्लॉक से बाहर के देशों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकता है. विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि रहमान के अलावा, भारत ने 'बिम्सटेक' (BIMSTEC) क्षेत्रीय ब्लॉक के सदस्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है.

बांग्लादेश को दिए गए पीएम मोदी के इस निमंत्रण का महत्व केवल एक बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन में रहमान की संभावित भागीदारी तक ही सीमित नहीं है. यह नई दिल्ली द्वारा बीएनपी (BNP) सरकार के साथ एक सीधा राजनीतिक संपर्क स्थापित करने का प्रयास है. जिसने शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार की जगह ली है, जिसके साथ भारत ने एक दशक से अधिक समय में बेहद करीबी संबंध विकसित किए थे. पीएम मोदी ने बीएनपी की चुनावी जीत को स्वीकार करने में तेजी दिखाई थी, रहमान को बधाई दी थी. द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने व साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की तत्परता व्यक्त की थी.

इस पृष्ठभूमि में, रहमान को एक बड़े अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में नई दिल्ली आमंत्रित करना यह संकेत दे सकता है कि भारत राजनीतिक संबद्धताओं के बजाय देश-से-देश के हितों के आधार पर नई सरकार के साथ जुड़ने के लिए तैयार है. यह बीएनपी के सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी और रहमान के लिए भारत में पहली बड़ी आमने-सामने की विस्तृत चर्चा करने का अवसर भी प्रदान कर सकता है.

अवामी लीग से बीएनपी (BNP) में सत्ता का यह बदलाव भारत-बांग्लादेश संबंधों के राजनीतिक संदर्भ को पूरी तरह बदल चुका है. नई दिल्ली के लिए, शेख हसीना की सरकार आतंकवाद विरोध और सीमा प्रबंधन से लेकर कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण जैसे मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण भागीदार थी. इसलिए, सरकार बदलने से द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य के रास्ते को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई थी.

रहमान के उदय ने एक चुनौती और अवसर दोनों पेश किए हैं. ऐतिहासिक रूप से बीएनपी के भारत के साथ संबंध अवामी लीग की तुलना में अधिक जटिल रहे हैं, जबकि बीएनपी से जुड़े राजनीतिक दलों ने अलग-अलग समय पर एक अधिक विविधतापूर्ण विदेश नीति की वकालत की है. नतीजतन, नई दिल्ली के पास सतर्क रहने के कई कारण हैं. खासकर सुरक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार, सीमा पार उग्रवाद और बांग्लादेश में चीनी प्रभाव के संभावित विस्तार को लेकर.

फिर भी, भारत की ओर से शुरुआती संकेत व्यावहारिक रहे हैं. ब्रिक्स का यह निमंत्रण उसी जुड़ाव की नीति का एक हिस्सा प्रतीत होता है. यह दर्शाता है कि नई दिल्ली नहीं चाहती कि ढाका में आए इस राजनीतिक बदलाव के कारण दोनों देशों के बीच लंबे समय तक राजनयिक गतिरोध बना रहे या रणनीतिक दूरियां बढ़ें.

यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि इस साल अप्रैल में, बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद, भारत ने अनुभवी राजनीतिज्ञ दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना अगला उच्चायुक्त (High Commissioner) नियुक्त किया था. यह इस बात का संकेत है कि नई दिल्ली, ढाका को एक सामान्य विदेशी पोस्टिंग के बजाय एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील और प्राथमिकता वाले पड़ोसी देश के रूप में देखता है.

ऐसी नियुक्तियां बहुत कम होती हैं और आमतौर पर रणनीतिक रूप से संवेदनशील पदों के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं. एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति को भेजकर, नई दिल्ली ने यह संकेत दिया है कि बांग्लादेश उसकी विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता पर है. इस रिश्ते को उच्चतम स्तर से राजनीतिक देखरेख की आवश्यकता है, और नई दिल्ली संबंधों को स्थिर व मजबूत करने के लिए राजनीतिक पूंजी लगाने के लिए तैयार है.

इस निमंत्रण द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भारत, बांग्लादेश में बीएनपी सरकार को वहां की वैध राजनीतिक सत्ता के रूप में सीधे स्वीकार करने और उसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है.

यह विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच बेहद करीबी व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंध विकसित हो गए थे. साल 2024 में अवामी लीग सरकार के पतन ने द्विपक्षीय संबंधों में एक कठिन दौर पैदा कर दिया था. जिससे नई दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता, अल्पसंख्यकों पर हमले, भारत-विरोधी बयानों और बांग्लादेश के रणनीतिक झुकाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं.

नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में रहमान को आमंत्रित करके, भारत यह संकेत दे रहा है कि वह शेख हसीना के दौर से आगे बढ़ने और नए नेतृत्व के साथ कामकाजी संबंध बनाने के लिए तैयार है. इसका मतलब यह नहीं है कि नई दिल्ली अपनी चिंताओं को छोड़ देगी या विवादास्पद मुद्दों को नजरअंदाज करेगी. इसके बजाय, यह दर्शाता है कि भारत उन चिंताओं को सीधे बातचीत के जरिए सुलझाने को प्राथमिकता दे रहा है.

हसीना के दौर के बाद, भारत और बांग्लादेश के नेतृत्व के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंधों की कमी एक बड़ी चुनौती रही है. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस दूरी को पाटने में मदद कर सकता है.

रहमान ने इस साल फरवरी में ही पद संभाला है, और बांग्लादेश में भारत के तत्कालीन उच्चायुक्त प्रणय वर्मा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर उनके साथ पहले ही चर्चा कर चुके हैं. उन वार्ताओं में व्यापार और निवेश, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, प्रौद्योगिकी, बिजली और ऊर्जा, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्र शामिल थे.

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर पीएम मोदी और रहमान के बीच होने वाली बैठक इन संपर्कों को केवल राजनयिक बातचीत से ऊपर उठाकर उच्चतम स्तर की राजनीतिक चर्चा में बदल सकती है. यह दोनों देशों के बीच मतभेदों को किसी बड़े संकट में बदलने से पहले ही सुलझाने का एक माध्यम भी तैयार कर सकती है.

भारत के लिए बीएनपी सरकार के साथ निपटने में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक सुरक्षा का होगा. शेख हसीना के दौर में भारत-विरोधी विद्रोही समूहों को बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल करने से रोकने में महत्वपूर्ण सहयोग मिला था. नई दिल्ली बीएनपी सरकार से यह आश्वासन चाहेगी कि यह सहयोग आगे भी जारी रहे.

इसके साथ ही, भारत 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर होने वाली गतिविधियों, सीमा पार तस्करी, अवैध प्रवासन (घुसपैठ) और चरमपंथी संगठनों की हरकतों पर भी पैनी नजर रखेगा. इसलिए, इन मुद्दों पर बीएनपी सरकार का रुख काफी हद तक यह तय करेगा कि मौजूदा राजनयिक नरमी एक स्थायी रणनीतिक जुड़ाव में बदल पाती है या नहीं.

भारत-बांग्लादेश संबंध बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में चल रही व्यापक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से भी प्रभावित हो रहे हैं. बांग्लादेश भौगोलिक रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने के केंद्र में है और इसकी पहुंच बंगाल की खाड़ी तक है. इसके बंदरगाह, परिवहन गलियारे और बुनियादी ढांचा भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं. वहीं दूसरी ओर, चीन भी ढाका के लिए एक बड़े आर्थिक और बुनियादी ढांचा भागीदार के रूप में उभरा है.

वास्तव में, कार्यभार संभालने के बाद, प्रधानमंत्री ने भारत आने से पहले ही चीन की राजकीय यात्रा की. आमतौर पर दक्षिण एशियाई देशों के बीच यह नियम रहा है कि जब भी कोई नया नेता पद संभालता है, तो उसकी पहली राजकीय यात्रा भारत की होती है. इसलिए, नई दिल्ली का इसमें बहुत बड़ा हित है कि बांग्लादेश में हुआ यह राजनीतिक बदलाव बीजिंग (चीन) की तरफ बहुत अधिक रणनीतिक झुकाव का कारण न बने.

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को सुधारने का सबसे मजबूत आधार अंततः राजनीतिक के बजाय आर्थिक हो सकता है. दोनों देशों के बीच व्यापार, परिवहन कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं. बांग्लादेश को भारत के विशाल बाजार और परिवहन नेटवर्क तक पहुंच का लाभ मिल सकता है, जबकि भारत, बांग्लादेश का उपयोग पूर्वोत्तर और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में कर सकता है.

ब्रिक्स के इस निमंत्रण का समय भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और बांग्लादेश को सीमाओं के पार पानी के प्रबंधन (नदी जल बंटवारे) को लेकर एक कठिन दौर का सामना करना पड़ सकता है.

साल 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाली है, जिससे जल कूटनीति नए द्विपक्षीय संबंधों के लिए सबसे तात्कालिक परीक्षाओं में से एक बन गई है. बीएनपी ने पहले ही संकेत दे दिया है कि भारत के साथ संबंधों का भविष्य इस संधि के नवीनीकरण से गहराई से जुड़ा होगा और उसने बांग्लादेश की चिंताओं को दूर करने वाली वार्ताओं की मांग की है.

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच संधि के नवीनीकरण पर बातचीत आपसी सहयोग के माहौल में हुई है. बांग्लादेश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के एक भारतीय विशेषज्ञ के अनुसार, नई दिल्ली की ओर से रहमान को दिया गया यह निमंत्रण एक बहुत ही अच्छी पहल है.

विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर ईटीवी भारत से कहा, "यदि रहमान इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, तो इससे निश्चित रूप से भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूती मिलेगी. शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में पैदा हुए अधिकांश घरेलू संकटों को रहमान के सत्ता में आने के बाद काफी बेहतर तरीके से संभाला जा रहा है."

बांग्लादेश की शिक्षाविद और राजनीतिक विश्लेषक शारीन शाहजहां नाओमी ने भी रहमान को दिए गए इस निमंत्रण को भारत की ओर से "एक बहुत ही अच्छी पहल" बताया. नाओमी ने ढाका से फोन पर ईटीवी भारत से कहा, "बांग्लादेश में कई बार सत्ता परिवर्तन हुआ है. कुछ लोकतांत्रिक थे और कुछ नहीं. लेकिन भारत ने हमेशा बांग्लादेश की जितनी हो सके उतनी मदद की."

उन्होंने कहा कि अगर रहमान इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, तो यह एक बहुत अच्छा घटनाक्रम होगा. नाओमी ने कहा, "चूंकि यह एक बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, इसलिए रहमान को अन्य सहयोगियों के साथ भी जुड़ने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए."

(डिस्क्लेमर: इस आर्टिकल में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं.)

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