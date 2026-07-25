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पीएम मोदी ने बांग्लादेशी पीएम को BRICS सम्मेलन में आने का दिया न्योता, क्या हैं इसके राजनीतिक मायने?

प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने रविवार, 22 फरवरी, 2026 को ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के ऑफिस में पदभार संभाला. ( IANS/X/@BNPBdMediaCell )

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है. यह इस साल फरवरी में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के सत्ता में लौटने के बाद, दोनों पड़ोसी देशों के बीच एक सतर्क राजनयिक संबंधों की शुरुआत का संकेत हो सकता है.

यह निमंत्रण ऐसे समय में आया है जब भारत, ढाका में नई राजनीतिक व्यवस्था के साथ तालमेल बिठा रहा है और बांग्लादेश अपने बाहरी संबंधों को नए सिरे से तय कर रहा है. यह निमंत्रण दोनों पक्षों को अतीत की राजनीतिक अनिश्चितताओं से आगे बढ़ने और सुरक्षा, कनेक्टिविटी, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता में साझा हितों के इर्द-गिर्द संबंधों को फिर से बनाने का अवसर प्रदान करता है.

भारतीय पक्ष से निमंत्रण मिलने की पुष्टि करते हुए, बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने गुरुवार को कहा कि इसे प्रधानमंत्री रहमान के कार्यालय को भेज दिया गया है.

ढाका ट्रिब्यून समाचार वेबसाइट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ढाका में मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए इस्लाम ने कहा कि बांग्लादेश, लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार वाला एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते, इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता देखना चाहता है. उनके हवाले से कहा गया, "यह हमारा रुख है, और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे."

ब्रिक्स (BRICS) एक प्रमुख अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे. हाल ही में इसका विस्तार किया गया- जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और इंडोनेशिया को शामिल किया गया है. यह ब्लॉक वैश्विक आबादी का लगभग 50 प्रतिशत और दुनिया की जीडीपी के 40 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है.

इस साल नई दिल्ली में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रमुख विश्व नेताओं में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शामिल होने की उम्मीद है. शिखर सम्मेलन के मेजबान के रूप में, भारत ब्लॉक से बाहर के देशों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित कर सकता है. विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि रहमान के अलावा, भारत ने 'बिम्सटेक' (BIMSTEC) क्षेत्रीय ब्लॉक के सदस्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है.

बांग्लादेश को दिए गए पीएम मोदी के इस निमंत्रण का महत्व केवल एक बहुपक्षीय शिखर सम्मेलन में रहमान की संभावित भागीदारी तक ही सीमित नहीं है. यह नई दिल्ली द्वारा बीएनपी (BNP) सरकार के साथ एक सीधा राजनीतिक संपर्क स्थापित करने का प्रयास है. जिसने शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार की जगह ली है, जिसके साथ भारत ने एक दशक से अधिक समय में बेहद करीबी संबंध विकसित किए थे. पीएम मोदी ने बीएनपी की चुनावी जीत को स्वीकार करने में तेजी दिखाई थी, रहमान को बधाई दी थी. द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने व साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की तत्परता व्यक्त की थी.

इस पृष्ठभूमि में, रहमान को एक बड़े अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में विशेष अतिथि के रूप में नई दिल्ली आमंत्रित करना यह संकेत दे सकता है कि भारत राजनीतिक संबद्धताओं के बजाय देश-से-देश के हितों के आधार पर नई सरकार के साथ जुड़ने के लिए तैयार है. यह बीएनपी के सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी और रहमान के लिए भारत में पहली बड़ी आमने-सामने की विस्तृत चर्चा करने का अवसर भी प्रदान कर सकता है.

अवामी लीग से बीएनपी (BNP) में सत्ता का यह बदलाव भारत-बांग्लादेश संबंधों के राजनीतिक संदर्भ को पूरी तरह बदल चुका है. नई दिल्ली के लिए, शेख हसीना की सरकार आतंकवाद विरोध और सीमा प्रबंधन से लेकर कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय एकीकरण जैसे मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण भागीदार थी. इसलिए, सरकार बदलने से द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य के रास्ते को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई थी.

रहमान के उदय ने एक चुनौती और अवसर दोनों पेश किए हैं. ऐतिहासिक रूप से बीएनपी के भारत के साथ संबंध अवामी लीग की तुलना में अधिक जटिल रहे हैं, जबकि बीएनपी से जुड़े राजनीतिक दलों ने अलग-अलग समय पर एक अधिक विविधतापूर्ण विदेश नीति की वकालत की है. नतीजतन, नई दिल्ली के पास सतर्क रहने के कई कारण हैं. खासकर सुरक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार, सीमा पार उग्रवाद और बांग्लादेश में चीनी प्रभाव के संभावित विस्तार को लेकर.

फिर भी, भारत की ओर से शुरुआती संकेत व्यावहारिक रहे हैं. ब्रिक्स का यह निमंत्रण उसी जुड़ाव की नीति का एक हिस्सा प्रतीत होता है. यह दर्शाता है कि नई दिल्ली नहीं चाहती कि ढाका में आए इस राजनीतिक बदलाव के कारण दोनों देशों के बीच लंबे समय तक राजनयिक गतिरोध बना रहे या रणनीतिक दूरियां बढ़ें.

यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि इस साल अप्रैल में, बीएनपी सरकार के सत्ता में आने के तुरंत बाद, भारत ने अनुभवी राजनीतिज्ञ दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना अगला उच्चायुक्त (High Commissioner) नियुक्त किया था. यह इस बात का संकेत है कि नई दिल्ली, ढाका को एक सामान्य विदेशी पोस्टिंग के बजाय एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील और प्राथमिकता वाले पड़ोसी देश के रूप में देखता है.

ऐसी नियुक्तियां बहुत कम होती हैं और आमतौर पर रणनीतिक रूप से संवेदनशील पदों के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं. एक वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति को भेजकर, नई दिल्ली ने यह संकेत दिया है कि बांग्लादेश उसकी विदेश नीति में सर्वोच्च प्राथमिकता पर है. इस रिश्ते को उच्चतम स्तर से राजनीतिक देखरेख की आवश्यकता है, और नई दिल्ली संबंधों को स्थिर व मजबूत करने के लिए राजनीतिक पूंजी लगाने के लिए तैयार है.

इस निमंत्रण द्वारा दिया गया सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि भारत, बांग्लादेश में बीएनपी सरकार को वहां की वैध राजनीतिक सत्ता के रूप में सीधे स्वीकार करने और उसके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है.

यह विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच बेहद करीबी व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंध विकसित हो गए थे. साल 2024 में अवामी लीग सरकार के पतन ने द्विपक्षीय संबंधों में एक कठिन दौर पैदा कर दिया था. जिससे नई दिल्ली में राजनीतिक अस्थिरता, अल्पसंख्यकों पर हमले, भारत-विरोधी बयानों और बांग्लादेश के रणनीतिक झुकाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं.

नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस शिखर सम्मेलन में रहमान को आमंत्रित करके, भारत यह संकेत दे रहा है कि वह शेख हसीना के दौर से आगे बढ़ने और नए नेतृत्व के साथ कामकाजी संबंध बनाने के लिए तैयार है. इसका मतलब यह नहीं है कि नई दिल्ली अपनी चिंताओं को छोड़ देगी या विवादास्पद मुद्दों को नजरअंदाज करेगी. इसके बजाय, यह दर्शाता है कि भारत उन चिंताओं को सीधे बातचीत के जरिए सुलझाने को प्राथमिकता दे रहा है.