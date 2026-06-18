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G7 में पीएम मोदी और ट्रंप की बैठक: पश्चिम एशिया में अमेरिकी कूटनीति से क्या चाहता है भारत?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार, 17 जून, 2026 को फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान द्विपक्षीय बातचीत की. ( IANS/PMO )

द्विपक्षीय बैठक से पहले मीडिया के सामने राष्ट्रपति ट्रंप से बात करते हुए, पीएम मोदी ने कहा कि "लाखों भारतीय" नाविकों के रूप में काम कर रहे हैं. उन्होंने इन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया. ट्रंप के बयान का सबसे ध्यान देने योग्य पहलू वह था जो उन्होंने नहीं कहा. उन्होंने इस घटना की जानकारी होने की बात तो मानी, लेकिन उन्होंने न तो इसकी अमेरिकी जिम्मेदारी स्वीकार की, न ही कोई औपचारिक माफी मांगी, न मुआवजे की पेशकश की और न ही किसी जांच की घोषणा की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार, 17 जून, 2026 को फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान द्विपक्षीय बातचीत की. (IANS/Video Grab)

हाल के हफ़्तों में तीन भारतीय नाविकों की मौत दोनों देशों के आपसी संबंधों में खटास की एक बड़ी वजह बन गई थी. यह घटना अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और हॉर्मुज जलडमरूमध्य के आस-पास चल रहे सैन्य ऑपरेशनों के बीच हुई. हॉर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से हर दिन लाखों बैरल तेल गुजरता है और खाड़ी क्षेत्र में चलने वाले व्यापारिक जहाजों पर हजारों भारतीय नागरिक काम करते हैं.

दूसरी ओर, बैठक से पहले की बातचीत में ट्रंप का जवाब काफी संक्षिप्त था. उन्होंने घटना पर सहानुभूति जताते हुए कहा- "मैंने इस बारे में सुना है, यह एक कठिन पेशा है. हम इस पर काम कर रहे हैं." दोनों नेताओं के बीच हुआ यह संवाद भारत-अमेरिका संबंधों के बदलते समीकरणों, पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की वॉशिंगटन की सीमित इच्छा को समझने का एक नजरिया देता है.

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, "हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है. इसके साथ ही, नाविकों (सीफेयरर्स) सहित आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को भी दोहराया गया है."

बुधवार देर रात हुई द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स (X) हैंडल पर लिखा, "एवियन में राष्ट्रपति ट्रंप से मिलकर बेहद खुशी हुई. हमने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, तकनीक और दोनों देशों के लोगों के आपसी संबंधों में हो रही लगातार प्रगति की समीक्षा की." मोदी ने कहा कि भारत ने "पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों में हुई प्रगति की सराहना की है."

इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों का स्वागत करके, और हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को खुला रखने की अहमियत पर जोर देकर, पीएम मोदी ने यह संकेत दिया है कि दुनिया के इस सबसे संवेदनशील इलाके की सुरक्षा व्यवस्था में अब भारत की हिस्सेदारी और दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है.

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जून को एवियन में जी7 (G7) शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. इस बैठक के बाद पीएम मोदी द्वारा दिए गए बयानों ने पश्चिम एशिया के सुरक्षा हालात को लेकर भारत की बढ़ती चिंता को साफ तौर पर दिखाया. भारत की यह चिंता इस बात को लेकर भी है कि इस क्षेत्र के बिगड़ते हालातों का वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर क्या असर पड़ सकता है.

अमेरिकी राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले अमेरिका के वरिष्ठ भारतीय मूल के पत्रकार और लेखक मयंक छाया के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह एक बेहद नाजुक संतुलन बनाने जैसा काम था, जहां एक तरफ उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए कहा कि वे मिडिल ईस्ट में उम्मीद की एक नई किरण लेकर आए हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार, 17 जून, 2026 को फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान द्विपक्षीय बातचीत की. (IANS/Video Grab)

शिकागो से फोन पर 'ईटीवी भारत' से बात करते हुए मयंक छाया ने कहा, "भले ही ईरान युद्ध की शुरुआत ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की थी, लेकिन अमेरिकी नौसेना द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तीन भारतीय नाविकों के मारे जाने की पृष्ठभूमि के बीच यह मुलाकात काफी असहज और कड़वाहट भरी होनी चाहिए थी. बेशक, मोदी ने 'नौवहन की स्वतंत्रता' (जहाजों की बेरोक-टोक आवाजाही) और इस जलमार्ग को खुला रखने की बेहद जरूरत पर बात की."

छाया ने आगे बताया कि प्रेस के साथ सवाल-जवाब के सत्र के दौरान, जब मोदी उनके बगल में बैठे थे, तब ट्रंप ने अपने ही घुमावदार और अजीब अंदाज में मोदी की तारीफ की.

ट्रंप ने कहा था, "तो आप इस इंसान को देखिए. मैं आपको एक सबक देता हूं. यह सबसे खूबसूरत दिखने वाले इंसान हैं. वह बहुत अच्छे लगते हैं. वह किसी फरिश्ते जैसे हैं! लेकिन असल में, वह बहुत सख्त हैं. वह जितने सख्त हो सकते हैं, उतने सख्त हैं. लेकिन वह दिखते इतने अच्छे हैं कि वह आपको हैरान कर देते हैं! ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. लोग कहते हैं कि वह कितने अच्छे इंसान हैं, लेकिन वह बहुत सख्त हैं."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार, 17 जून, 2026 को फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान द्विपक्षीय बातचीत की. (IANS/Video Grab)

माफी न मांगने के बावजूद, ट्रंप का यह कहना कि "हम इस पर काम कर रहे हैं" यह दिखाता है कि वॉशिंगटन इस बात को समझता है कि नई दिल्ली इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है.

मयंक छाया ने कहा, "मोदी द्वारा ट्रंप के सामने व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को उठाना कई बातों को रेखांकित करता है. भारत अपने नाविकों की सुरक्षा को एक रणनीतिक मुद्दा मानता है. नई दिल्ली चाहती थी कि इस मामले पर सर्वोच्च राजनीतिक स्तर पर बात हो. और यह मुद्दा इतना बड़ा हो चुका था कि इसे एक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन स्तर की बैठक में प्रमुखता से शामिल किया गया."

ट्रंप की प्रतिक्रिया पश्चिम एशिया में भारत की बढ़ती भूमिका को अमेरिकी स्वीकार्यता भी दर्शाती है. भारत खाड़ी की ऊर्जा (तेल और गैस) का सबसे बड़ा खरीदार है. इसके पास दुनिया के सबसे बड़े नाविक समुदायों में से एक है. साथ ही, इस क्षेत्र में लाखों भारतीय प्रवासी रहते हैं. भारत हॉर्मुज जलडमरूमध्य से होने वाले बेरोक-टोक समुद्री व्यापार पर बहुत ज्यादा निर्भर है. इसलिए, खाड़ी में अस्थिरता सीधे तौर पर भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों को प्रभावित करती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार, 17 जून, 2026 को फ्रांस के एवियन में G7 समिट के दौरान द्विपक्षीय बातचीत की. (IANS/PMO)

लिहाजा, जी7 शिखर सम्मेलन के इतर हुई यह चर्चा संकेत देती है कि अमेरिका इस क्षेत्र में समुद्री स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत को एक महत्वपूर्ण हितधारक (स्टेकहोल्डर) के रूप में देख रहा है.

मयंक छाया ने कहा, "कुल मिलाकर, यह देखना अभी बाकी है कि क्या मोदी-ट्रंप की यह मुलाकात उन गहरे तनावों को दूर कर पाती है, जो ट्रंप और अन्य लोगों द्वारा महीनों तक भारत और मोदी की की गई तीखी और नकारात्मक टिप्पणियों के कारण दोनों देशों के बीच पैदा हुए थे. यह एक मुलाकात कुछ हद तक मदद जरूर कर सकती है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच अभी भी कई बड़े भू-रणनीतिक (जियोस्ट्रेटेजिक) मुद्दे बने हुए हैं."

असल बात यह है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खुला रखने और नाविकों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, और साथ ही इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों के लिए ट्रंप की सराहना करके मोदी ने यह संकेत दिया है कि नई दिल्ली खुद को केवल एक ऊर्जा उपभोक्ता के रूप में नहीं देखती, बल्कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक की सुरक्षा बनाए रखने में एक प्रमुख हितधारक मानती है.

आखिरकार, ट्रंप की टिप्पणियां यह बताती हैं कि अमेरिका इस बात को स्वीकार करता है कि तीन भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और भारत के साथ भरोसा बनाए रखने के लिए नई दिल्ली की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाना बेहद जरूरी है.

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