उम्मीदों का COP30 विरासत उसके वादों के कितने रहा करीब, जानें डिटेल
COP30 ने मजबूत सिंबल और बड़ी भाषा दिखाई, मगर क्लाइमेट साइंस की मांगों को पूरा करने के लिए कोई पक्का प्लान नहीं था.
Published : December 6, 2025 at 4:15 PM IST
हरि कृष्ण निबानुपुडी
ब्राजील के बेलेम में COP30 बहुत उम्मीदों के साथ आया था. इसे "फॉरेस्ट COP" का नाम दिया गया था और ब्राजील के आदिवासी लोगों और ट्रॉपिकल जंगलों को सपोर्ट करने के वादे से सपोर्ट मिला था. इसे एक संभावित टर्निंग पॉइंट के तौर पर देखा गया था. एक ऐसा टर्निंग पॉइंट, जो आखिरकार ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को बड़े कमिटमेंट से असल दुनिया में डिलीवरी की ओर ले जा सकता था.
दुनिया को उम्मीद थी कि देश अपने नेशनल क्लाइमेट प्लान को मजबूत करेंगे, ग्लोबल फाइनेंस में सुधार करेंगे, ताकि पैसा ग्रीन और लचीली इकॉनमी की तरफ जाए. इसके साथ ही अडैप्टेशन को ग्रोथ और सिक्योरिटी में एक सेंट्रल इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखेंगे. उम्मीदें नेचर को बचाने, फूड सिस्टम में सुधार करने और मूल निवासियों के जमीन के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बड़े कदम उठाने पर भी टिकी थीं. यह मानते हुए कि क्लाइमेट और नेचर के संकट आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं.
COP30 ने मजबूत सिंबल और बड़ी भाषा दिखाई, लेकिन क्लाइमेट साइंस की मांगों को पूरा करने के लिए कोई पक्का प्लान नहीं था, जिससे बातों और कामों के बीच का अंतर साफ हो गया.
ग्लोबल मुटिराओ का वादा: COP30 के दिल में "ग्लोबल मुटिराओ" का फैसला था, जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ मिलकर एकजुट होने की अपील थी. टुपी शब्द मोटिरो, जिसका मतलब है "एक साथ काम करना", से जुड़ा यह कदम सरकारों, बिजनेस, सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी में साझा जिम्मेदारी की ओर बदलाव का संकेत था. संदेश साफ था: क्लाइमेट एक्शन अब सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रह सकता; यह एक ग्लोबल, समाज-व्यापी कोशिश होनी चाहिए.
ब्राजील ने जंगलों और मूल निवासियों के अधिकारों पर लीडरशिप के जरिए इस भावना को दिखाने की कोशिश की. इसने $25 बिलियन का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फंड लॉन्च किया. इसका मकसद इतिहास का सबसे बड़ा नेचर फाइनेंस सिस्टम बनना था. हालांकि सिर्फ $6.6 बिलियन ही मिले. यह फंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए देशों को हर साल पेमेंट करने का एक नया मॉडल पेश करता है. 10 नए मूल निवासियों के इलाकों का सीमांकन, लगभग 1,000 वर्ग मील और फंड का पांचवां हिस्सा मूल निवासियों के फॉरेस्ट गार्डियन को देने के फैसले ने ब्राजील के देखरेख और कल्चरल प्रोटेक्शन के कमिटमेंट को दिखाया. इन कदमों ने इस बात की एक सार्थक पहचान दिखाई कि जंगल इकोलॉजिकल स्टेबलाइजर और कल्चरल लाइफलाइन दोनों हैं.
COP30: बेलेम एक्शन मैकेनिज़्म (BAM) एक और मील का पत्थर साबित हुआ. COP के इतिहास में पहली बार, किसी फैसले में मानवाधिकारों, मजदूरों के अधिकारों, मूल निवासी लोगों के अधिकारों, जेंडर इक्वॉलिटी, महिलाओं के सशक्तीकरण और युवाओं की भागीदारी को साफतौर पर मान्यता दी गई.
BAM ने इस बात पर जोर दिया कि क्लाइमेट एक्शन लोगों पर केंद्रित होना चाहिए, और एक सही बदलाव गरिमा, निष्पक्षता और भागीदारी पर निर्भर करता है. न्याय को राष्ट्रीय क्लाइमेट प्लान में शामिल करने और सही बदलाव के लिए ग्रांट-आधारित फाइनेंस सुरक्षित करने के इसके कमिटमेंट ने क्लाइमेट न्याय की ओर लंबे समय से इंतजार किए जा रहे बदलाव का संकेत दिया.
फॉसिल फ्यूल का कोई रोडमैप नहीं: COP30 का फॉसिल फ्यूल को धीरे-धीरे खत्म करने के लिए रोडमैप न बना पाना इसकी सबसे बड़ी कमी थी. इससे भविष्य में क्लाइमेट से जुड़ी कोशिशों का असर खतरे में पड़ गया और फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री का असर सामने आ गया. रोडमैप न होने से दुनिया भर में उम्मीदें कमजोर होती हैं. साथ ही इस बढ़ते सबूत को नजरअंदाज किया जाता है कि क्लीन इलेक्ट्रिफिकेशन से पहले से ही लागत कम हो रही है. कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है और मजबूती बढ़ रही है.
बिना किसी पक्के प्लान के, बदलाव धीमा, बिखरा हुआ और बहुत ज़्यादा गैर-बराबरी वाला होने का खतरा है. इससे कमजोर समुदायों को क्लाइमेट अस्थिरता का खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
प्रेसीडेंसी के नेतृत्व वाले रोडमैप को आगे बढ़ाने का ब्राजील का ऑफर एक छोटा सा रास्ता देता है, और यह मुद्दा बॉन में साल के बीच में होने वाली बातचीत में फिर से उठ सकता है. लेकिन सच तो यह है कि COP30 फॉसिल फ्यूल को संकट का मुख्य कारण मानने में नाकाम रहा. यहां तक कि हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की राय, जिसमें कहा गया था कि एमिशन कम करने में नाकाम रहने पर राज्यों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. इसको भी कॉप-30 में नजरअंदाज कर दिया गया. सिर्फ साइड इवेंट्स में इसका जिक्र किया गया और आखिरी फैसलों में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ.
यह अंतर एक गहरी सच्चाई को दिखाता है. फॉसिल फ्यूल को धीरे-धीरे खत्म करने पर लीडरशिप UN सिस्टम के बाहर तेजी से उभर रही है. कोलंबिया, पैसिफिक आइलैंड के देश और दूसरी सरकारें आम सहमति की राजनीति के बजाय साइंस और न्याय से आगे बढ़ते हुए, अपने दम पर आगे बढ़ रही हैं.
सिविल सोसाइटी आगे आई: जब बातचीत रुकी हुई थी, सिविल सोसाइटी आगे आई. 15 नवंबर को ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 60 शहरों में गूंजा. इसमें बेलेम में पीपल्स मार्च ने समुदायों को, खासकर आदिवासी लोगों और बुज़ुर्ग नेताओं को क्लाइमेट एक्शन के केंद्र में रखा. मार्च में फॉसिल फ्यूल खत्म करने, सिस्टम में बदलाव और असमानता पर सही एक्शन की मांग की गई. यह पिछले COPs से बिल्कुल अलग था, जहां होस्ट देशों ने सिविक स्पेस को सीमित कर दिया था.
ग्लोबल सिविल सोसाइटी की लामबंदी ने एक बदलाव का संकेत दिया. इससे पता चला कि क्लाइमेट संकट का समाधान तेजी से डिप्लोमैटिक जगहों से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर असर पर जोर दे रहा है.
फिर भी, राष्ट्रीय कमिटमेंट और 1.5°C की लिमिट के बीच का अंतर चिंताजनक बना हुआ है. लगभग 120 देशों ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDCs) को अपडेट किया है, लेकिन सामूहिक लक्ष्य अब भी कम हैं. भारत, जो अपनी रिवाइज़्ड NDC और बाइएनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जमा करने की तैयारी कर रहा है, ने इस बात पर जोर दिया कि बड़े एम्बिशन के साथ फाइनेंस और टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए. यह एक पुरानी सच्चाई को दिखाता है. डेवलपिंग देश उन लोगों के सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, जो ऐतिहासिक रूप से एमिशन के लिए जिम्मेदार हैं.
प्लान से डिलीवरी तक: "इम्प्लीमेंटेशन COP" कहे जाने के बावजूद, COP30 ठोस एक्शन से ज़्यादा वादों से तय होता है. अडैप्टेशन की उम्मीद को कमजोर किया गया. टाइमलाइन को पीछे धकेल दिया गया. इसके साथ ही कमजोर देशों के लिए जरूरी ग्रांट-बेस्ड फाइनेंस को वापस ले लिया गया. 2035 तक अडैप्टेशन फाइनेंस को तीन गुना करने की मांग भी गरीब देशों की मांग से कम रही.
कुछ हलचल दिखी: पहली बार, ट्रेड तीन साल तक डेडिकेटेड बातचीत के जरिए क्लाइमेट डिस्कशन में शामिल होगा. इससे यह पता चलता है कि क्लाइमेट एक्शन को इकोनॉमिक सिस्टम से अलग नहीं किया जा सकता. फिर भी, स्ट्रक्चरल बदलाव, खासकर ग्लोबल फाइनेंस में अभी दूर है. दुनिया में ऐसे फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की कमी है, जो सबसे ज़्यादा रिस्क वाले लोगों तक रिसोर्स पहुंचा सके.
COP30 को जंगलों, इंडिजिनस लीडरशिप और सबको साथ लेकर चलने वाली भाषा पर फोकस के लिए याद किया जाएगा. इसने दिखाया कि क्या मुमकिन है: अधिकारों की नई पहचान, नए फॉरेस्ट फाइनेंस मॉडल और क्लाइमेट गवर्नेंस के लिए लोगों पर केंद्रित तरीका. लेकिन फॉसिल फ्यूल पर पक्के एक्शन और ज़्यादा बड़े नेशनल कमिटमेंट के बिना ये तरक्की अधूरी रह जाती है.
आगे का काम: असली टेस्ट अब शुरू होता है. सिर्फ घोषणाओं से ग्लोबल वर्क सफल नहीं हो सकता. इसके लिए सरकारों को 1.5°C के टारगेट को फिर से पक्का करना होगा और अगले 5 सालों में जरूरी सेक्टर में बदलाव, वर्कर्स को सपोर्ट करने और लागू करने में तेजी लाने के लिए साफ स्ट्रेटेजी बनानी होगी.
इसके लिए ऐसे फाइनेंशियल सुधारों की जरूरत है, जो रिसोर्स को वहां लगाएं, जहां वे सबसे ज़्यादा जरूरी हैं. और इसके लिए सिविल सोसाइटी, बिजनेस और कम्युनिटी को एकजुट रहने की जरूरत है. लीडर्स को जिम्मेदार ठहराना और फॉसिल-फ्री भविष्य के लिए लगातार कोशिश करना जारी रखना होगा.
COP30 हमें याद दिलाता है कि बहुपक्षीय मदद अब भी मायने रखता है, लेकिन तभी जब यह साइंस और फ्रंटलाइन पर लोगों की असलियत के साथ तालमेल बिठाए. COP30 की विरासत उसके वादों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होगी कि क्या मिलकर कोशिश करने की उसकी भावना, उसका म्यूटिराओ (सामूहिक प्रयास) असली, मापने लायक बदलाव में बदलती है.
ये भी पढ़ें - सालाना क्लाइमेट मीटिंग COP30 से क्या पाया खोया, जानिए पूरा विश्लेषण