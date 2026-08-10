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सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा समझौता, जानें भारत के लिए यह क्यों मायने रखता है

तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी अरब के मक्का में एक तीन-तरफा रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद की तस्वीर ( AP )

By Nirmala Ganapathy 7 Min Read

नई दिल्ली: सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच एक रक्षा समझौता खाड़ी के सुरक्षा प्रणाली में इस्लामाबाद की बढ़ती भूमिका को दिखाता है. इस पूरे विकास पर भारत ने भी करीब से नजर बनाए हुए है, क्योंकि इस इलाके में भारत के कई हित छिपे हुए हैं. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच शुक्रवार को सऊदी शहर मक्का में हुई बैठक में मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए. इसमें कहा गया कि किसी भी एक देश पर हथियारबंद हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा. एक संयुक्त बयान में कहा गया कि, इस समझौता का मकसद किसी भी हमले के खिलाफ सबकी समस्याओं का एक साथ मिलकर निपटारा करने वाले विषय को मजबूत करना है. यह तय करता है कि, तीनों देशों में से किसी एक के खिलाफ कोई भी सशस्त्र हमला उन सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा. इसमें आगे कहा गया कि यह तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं को बढ़ाने का प्रावधान है. समझौते को लेकर अभी कोई वैसी जानकारी नहीं है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या तीनों देश किसी संकट के समय मिलकर सैन्य अभियान शुरू करेंगे या यह एक औपचारिक सैन्य गुट है. यह सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मौजूदा साझेदारी को और मजबूत करेगा, जिसमें तुर्की को शामिल किया जाएगा. साथ ही इस इलाके में पाकिस्तान के सुरक्षा जुड़ाव को और गहरा किया जाएगा, जहां भारत के गहरे ऊर्जा लिंक, बड़े प्रवासी समुदाय से लेकर निवेश और ट्रेड लिंक्स तक कई बड़े हित छिपे हुए हैं. भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत तीनों देशों के बीच डील पर हस्ताक्षर वाले विषय पर करीब से नजर रख रहा है. पश्चिम एशिया में कई तनाव हुए हैं. ईरान तनाव में तेहरान ने उन अरब देशों पर हमले किए हैं जहां अमेरिकी सैन्य संपत्ति और ऊर्जा अवसंरचना हैं, यह अमेरिका और इजराइली हमलों के जवाब में किया गया था. सऊदी अरब को भी इस लड़ाई में घसीटा गया है. उसने यमन के हूथी और इराक के मिलिशिया ग्रुप्स के साथ हमले किए हैं. ये समूह ईरान के बहुत करीब हैं. हूथी ने सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाकर लाल सागर में शिपिंग में भी रुकावट डाली है. यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणाली को लेकर अनिश्चितता है, जहां अमेरिका ईरानी हमलों से देशों को पूरी तरह से बचाने में कामयाब नहीं रहा है. इस वजह से सऊदी अरब जैसे देश, जो वॉशिंगटन पर निर्भर थे, अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और सुरक्षा इंतजामों में अलग-अलग तरह के बदलाव करने लगे हैं. सऊदी अरब के पास पैसों का खजाना है. उसने पाकिस्तान का रुख किया है, जिसके साथ उसका लंबे समय से सैन्य सहयोग है. जबकि तुर्की एक क्षेत्रीय सैन्य शक्ति है जिसके पास रक्षा औद्योगिक बेस है और NATO में दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, जिसका वह सदस्य है. फिर भी, सऊदी अरब का कहना है कि यह समझौता रोकने के लिए ज्यादा है, न कि 'सैन्य पहुंच' के लिए. सऊदी के एक बयान में कहा गया है कि यह "गल्फ, अरब और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किंगडम के रणनीति और मजबूत रिश्तों की कीमत पर नहीं है." बयान में आगे कहा गया, "यह समझौता किसी मिलिट्री धुरी या सांप्रदायिक या धार्मिक गुट के निर्माण की ओर किसी झुकाव को नहीं दिखाता है. यह परमाणु कोशिशों या हथियारों की रेस से जुड़ा नहीं है, बल्कि सतत आत्मनिर्भर क्षमता बनाने से जुड़ा है." तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के मीडिया एवं संचार प्रमुख, बुरहानत्तिन दुरान ने एक्स पर कहा कि, यह समझौता किसी खास देश के लिए नहीं है और यह सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की की साझा सुरक्षा और सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करेगा.