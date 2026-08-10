सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा समझौता, जानें भारत के लिए यह क्यों मायने रखता है
संयुक्त बयान में कहा गया है कि, इस समझौता का मकसद किसी भी हमले के खिलाफ सबकी समस्याओं का एक साथ मिलकर निपटारा करना है.
Published : August 10, 2026 at 3:02 PM IST
नई दिल्ली: सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच एक रक्षा समझौता खाड़ी के सुरक्षा प्रणाली में इस्लामाबाद की बढ़ती भूमिका को दिखाता है. इस पूरे विकास पर भारत ने भी करीब से नजर बनाए हुए है, क्योंकि इस इलाके में भारत के कई हित छिपे हुए हैं.
सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच शुक्रवार को सऊदी शहर मक्का में हुई बैठक में मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए. इसमें कहा गया कि किसी भी एक देश पर हथियारबंद हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा.
एक संयुक्त बयान में कहा गया कि, इस समझौता का मकसद किसी भी हमले के खिलाफ सबकी समस्याओं का एक साथ मिलकर निपटारा करने वाले विषय को मजबूत करना है. यह तय करता है कि, तीनों देशों में से किसी एक के खिलाफ कोई भी सशस्त्र हमला उन सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा. इसमें आगे कहा गया कि यह तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं को बढ़ाने का प्रावधान है.
#Turkey, #Pakistan And #SaudiArabia Sign Defence Pacthttps://t.co/BWRIstbRVp— ETV Bharat (@ETVBharatEng) August 8, 2026
समझौते को लेकर अभी कोई वैसी जानकारी नहीं है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या तीनों देश किसी संकट के समय मिलकर सैन्य अभियान शुरू करेंगे या यह एक औपचारिक सैन्य गुट है. यह सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मौजूदा साझेदारी को और मजबूत करेगा, जिसमें तुर्की को शामिल किया जाएगा. साथ ही इस इलाके में पाकिस्तान के सुरक्षा जुड़ाव को और गहरा किया जाएगा, जहां भारत के गहरे ऊर्जा लिंक, बड़े प्रवासी समुदाय से लेकर निवेश और ट्रेड लिंक्स तक कई बड़े हित छिपे हुए हैं.
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत तीनों देशों के बीच डील पर हस्ताक्षर वाले विषय पर करीब से नजर रख रहा है. पश्चिम एशिया में कई तनाव हुए हैं. ईरान तनाव में तेहरान ने उन अरब देशों पर हमले किए हैं जहां अमेरिकी सैन्य संपत्ति और ऊर्जा अवसंरचना हैं, यह अमेरिका और इजराइली हमलों के जवाब में किया गया था.
सऊदी अरब को भी इस लड़ाई में घसीटा गया है. उसने यमन के हूथी और इराक के मिलिशिया ग्रुप्स के साथ हमले किए हैं. ये समूह ईरान के बहुत करीब हैं. हूथी ने सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाकर लाल सागर में शिपिंग में भी रुकावट डाली है. यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणाली को लेकर अनिश्चितता है, जहां अमेरिका ईरानी हमलों से देशों को पूरी तरह से बचाने में कामयाब नहीं रहा है.
इस वजह से सऊदी अरब जैसे देश, जो वॉशिंगटन पर निर्भर थे, अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और सुरक्षा इंतजामों में अलग-अलग तरह के बदलाव करने लगे हैं. सऊदी अरब के पास पैसों का खजाना है. उसने पाकिस्तान का रुख किया है, जिसके साथ उसका लंबे समय से सैन्य सहयोग है. जबकि तुर्की एक क्षेत्रीय सैन्य शक्ति है जिसके पास रक्षा औद्योगिक बेस है और NATO में दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है, जिसका वह सदस्य है.
फिर भी, सऊदी अरब का कहना है कि यह समझौता रोकने के लिए ज्यादा है, न कि 'सैन्य पहुंच' के लिए. सऊदी के एक बयान में कहा गया है कि यह "गल्फ, अरब और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किंगडम के रणनीति और मजबूत रिश्तों की कीमत पर नहीं है."
बयान में आगे कहा गया, "यह समझौता किसी मिलिट्री धुरी या सांप्रदायिक या धार्मिक गुट के निर्माण की ओर किसी झुकाव को नहीं दिखाता है. यह परमाणु कोशिशों या हथियारों की रेस से जुड़ा नहीं है, बल्कि सतत आत्मनिर्भर क्षमता बनाने से जुड़ा है." तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय के मीडिया एवं संचार प्रमुख, बुरहानत्तिन दुरान ने एक्स पर कहा कि, यह समझौता किसी खास देश के लिए नहीं है और यह सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की की साझा सुरक्षा और सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करेगा.
विश्लेषकों ने कहा कि, यह समझौता इस इलाके में जारी तनाव और देशों के सुरक्षा मामलों को अपने हाथ में लेने का नतीजा है. पश्चिम एशिया विशेषज्ञ और पूर्व राजनयिक तलमीज अहमद ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि यह डील इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में साइन की गई थी.
उन्होंने कहा, "अभी शुरुआती दिन हैं. पश्चिम एशिया में जारी तनाव के मामले में यह एक बहुत बड़ा विकास है. यह बात कि इस पर मक्का में हस्ताक्षर किया गया था. इस समझौते को एक बहुत ही स्पष्ट इस्लामी प्रतीकात्मक मूल्य देता है. हाल के दिनों में ऐसा कोई इस्लामिक सैन्य समझौता नहीं हुआ है. इसकी सदस्यता के मामले में, इसे बढ़ाया जा सकता है."
"यह NATO जैसा एग्रीमेंट है या नहीं, इसमें अभी बहुत समय लगेगा. सामूहिक रक्षा के तत्व की वजह से इस समझौते की तुलना NATO से की गई है. यह देखना बाकी है कि, तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग कैसे आगे बढ़ता है. क्या यह मौजूदा रक्षा सहयोग को औपचारिक बनाने से आगे जाता है.
यह समझौता पाकिस्तान को उस इलाके में और गहरा जुड़ाव देता है जहां वह अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के तौर पर उभरा और पर्दे के पीछे की बातचीत' को आसान बनाने में मदद की. पिछले साल, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता पर हस्ताक्ष किए, जिसमें यह भी कहा गया है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा.
कुवैत, जिसका एक रक्षा सहयोग समझौता है जिसमें पाकिस्तान के साथ जॉइंट एक्सरसाइज और ट्रेनिंग शामिल है, कथित तौर पर पाकिस्तान के साथ एक बड़ी साझेदारी की भी संभावना तलाश रहा है. समझौते को देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग (डिफेंस कोऑपरेशन) को औरचारिक बनाने के तौर पर देखते हुए, विश्लेषकों ने कहा कि इस विकास का भारत पर सीधा असर नहीं पड़ेगा.
भले ही पाकिस्तान के साथ तुर्की की गहरी दोस्ती भारत के लिए टेंशन की वजह रही है, लेकिन सऊदी अरब के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं. पूर्व भारतीय राजनयिक जिकरुर रहमान ने कहा, "सऊदी अरब के भारत के साथ अच्छे रिश्ते हैं. यह असल में सऊदी अरब के सुरक्षा प्रणाली को पक्का करने के लिए है ताकि कोई बाहरी ताकत उनके आसमान में घुसने की कोशिश न करे."
फिर भी, भारत के लिए चिंता यह है कि यह इस इलाके में पाकिस्तान के लिए राजनयिक लाभ में कैसे बदलता है और क्या इससे किसी भी तरह से भारतीय हितों पर असर पड़ सकता है.
खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्ते भारत की आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक पहुंच के लिए बहुत जरूरी हैं. जबकि भारत अपने ऊर्जा आयात को अलग-अलग तरह से कर रहा है, खाड़ी देशों से तेल और गैस का लगातार आना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है. खाड़ी देश के इन इलाकों में 89 लाख से 91 लाख (8.9 से 9.1 मिलियन) भारतीय मूल के लोग रहते हैं.
भारत का द्विपक्षीय स्तर पर देशों के साथ रक्षा और समुद्री सहयोग भी है. संयुक्त अरब अमीरात के साथ इसका एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क है. लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि, हाल के विकास के कारण भारत के लिए अपनी सहभागिता को और बढ़ाना जरूरी हो गया है, क्योंकि ईरान तनाव इस क्षेत्र में बड़े बदलाव ला रहा है. रहमान ने कहा, "ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारा अपना भी असर है." हालांकि ,उन्होंने यह भी कहा कि, चिंता की बात यह है कि खाड़ी में पाकिस्तान का असर बढ़ रहा है.
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