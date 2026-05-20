पाकिस्तान का 'वैश्विक उभार' सैन्य नियंत्रण को सही ठहराने की पटकथा
दुनिया में पाकिस्तान का तथाकथित उभार आर्थिक कुप्रबंधन को छिपाने, तानाशाही को सही ठहराने और जन-विरोध को दबाने के लिए गढ़ी गई कहानी है. पढ़िए इमरान खुर्शीद का लेख...
Published : May 20, 2026 at 12:43 PM IST
पाकिस्तान का वैश्विक कूटनीतिक उभार गहराते आर्थिक संकट और सरकारी संस्थाओं पर बढ़ते सैन्य नियंत्रण को छिपाता है. इस बढ़ते महत्व की कहानी के पीछे, लोकतांत्रिक स्थान और नागरिक स्वतंत्रता तेजी से खत्म हो रहे हैं.
पाकिस्तान के अंदरूनी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, देश आर्थिक रूप से बर्बाद होने की कगार पर है. महंगाई बढ़ रही है, ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, और आम लोग गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इन असली चुनौतियों से निपटने के बजाय, सरकार विदेश में एक अलग छवि बनाने में लगी हुई है, यानी पाकिस्तान की वैश्विक कूटनीति के केंद्र में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर छवि बनाना.
इस कहानी को जोर-शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के दावों के जरिये. लेकिन यह बात बहुत ज्यादा गुमराह करने वाली है. इससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के आर्थिक और राजनीतिक संकट किसी तरह गायब हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उच्च स्तरीय कूटनीति में शामिल है. सच तो यह है कि इस तथाकथित वैश्विक महत्व का इस्तेमाल एक कवर के तौर पर किया जा रहा है.
आसिम मुनीर के तहत सत्ता का केंद्रीकरण
इस रणनीति के केंद्र में आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली मिलिट्री लीडरशिप है, जो इस पटकथा का इस्तेमाल पाकिस्तान पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए कर रही है. देश में जो थोड़ा-बहुत लोकतंत्र था, उसे अब सुनियोजित तरीके से खत्म कर दिया गया है. लगभग सभी मुख्य संस्थाएं – न्यायपालिका, मीडिया, राजनीतिक ढांचा – अब असल में सेना के नियंत्रण में हैं. जजों को बदला जा रहा है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रफत इम्तियाज को ट्रांसफर करने की न्यायिक आयोग की सिफारिशें, जिन्हें अप्रैल 2026 में मंजूरी दी गई थी, पारदर्शिता की कमी के लिए काफी आलोचना की गई है. बड़े संवैधानिक बदलावों ने न्यायपालिका के ढांचे को ही बदल दिया है. सैन्य अदालतें नागरिक प्रशासन पर हावी हो रही हैं, और 27वें संशोधन जैसे संवैधानिक बदलावों ने सत्ता का और केंद्रीकरण कर दिया है.
भारत के साथ संकट, खासकर मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सिर्फ एक सिक्योरिटी घटना नहीं थी. इसने मुनीर को अपनी ताकत मजबूत करने, अपना रुतबा बढ़ाने और तानाशाही सिस्टम को उचित ठहराने का सही मौका दिया. फील्ड मार्शल के तौर पर उनका प्रमोशन देश की ताकत नहीं, बल्कि आम जिंदगी पर सेना के बढ़ते दबदबे की निशानी थी. साथ ही, डोनाल्ड ट्रंप तक पाकिस्तान की पहुंच बहुत रणनीतिक रही है.
ट्रंप की तारीफ करके और उनकी उम्मीदों के मुताबिक चलने का इशारा देकर, मुनीर ने सुनिश्चित किया कि सैन्य शासन उनका कृपापात्र बना रहे. यह उस समय खास तौर पर जरूरी था, क्योंकि जब ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटे, तो उम्मीदें बढ़ रही थीं—खासकर इमरान खान के समर्थकों और प्रवासी पाकिस्तानियों के कुछ हिस्सों में—कि उनका प्रशासन खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान की सेना पर दबाव डालेगा. अमेरिकी पॉलिसी सर्कल में लॉबिंग की कोशिशों और चर्चाओं से ये उम्मीदें और पक्की हो गईं.
लेकिन, खुद को एक सहयोगी और उपयोगी भागीदार के तौर पर पेश करके, जो दूसरे जरूरी संभावित भू-राजनीति मंच में उसके हितों की सेवा करने को तैयार था, मुनीर ने संभावित बाहरी दबाव को असरदार तरीके से बेअसर कर दिया.
यह तरीका एक बड़े पैटर्न में भी फिट बैठता है जो अक्सर तानाशाही तंत्र में देखा जाता है, जहां शासक राजनीतिक निरंतरता को लेकर अंदरूनी असुरक्षा की भावना का मुकाबला करने के लिए बाहरी प्रमाण चाहते हैं. खास बात यह है कि पाकिस्तान की सेना पर अमेरिका का जो काफी असर और फायदा है, उसे देखते हुए, वॉशिंगटन का कृपापात्र बने रहना सिर्फ एक कूटनीतिक पसंद नहीं बल्कि एक रणनीतिक अनिवार्यता है, खासकर तब जब यह राजनीतिक और रणनीतिक गणना को आकार दे रहा हो. पहले, पाकिस्तान के सैन्य शासकों ने हमेशा अपने शासन को मजबूत करने और लंबा करने के लिए बाहरी समर्थन, खासकर अमेरिका से, पर भरोसा किया है, जैसा कि अयूब खान, जिया-उल-हक और परवेज मुशर्रफ के मामलों में हुआ.
इसलिए, जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने सैन्य नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए 27वां संशोधन पेश किया, तो अमेरिका की तरफ से बहुत कम या कोई विरोध नहीं हुआ. यह अचानक नहीं हुआ था – इसे राजनयिक संकेत और व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क के जरिये सावधानी से मैनेज किया गया था.
28वें संविधान संशोधन के लिए जमीन तैयार करना
अब, वही पैटर्न दोहराया जा रहा है. पाकिस्तान फिर से वैश्विक संकटों में खुद को एक बिचौलिए के तौर पर पेश कर रहा है, ताकि असल में झगड़ों को हल न किया जा सके, बल्कि अंदरूनी नाकामियों से ध्यान भटकाया जा सके और 28वें संविधान संशोधन जैसे और भी कड़े कदमों के लिए जमीन तैयार की जा सके. सरकारी बयानों के मुताबिक, इस संशोधन से स्थानीय शासन, राजस्व वितरण और प्रशासनिक पुनर्गठन जैसे मुद्दों को हल करने की उम्मीद है. हालांकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह संघीय-प्रांतीय शक्ति संतुलन पर फिर से विचार करेगा और खास क्षेत्रों को केंद्र की तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे इसका संवैधानिक अधिकार क्षेत्र और कमजोर होगा और इसके फील्ड मार्शल का दबदबा और मजबूत होगा. इससे गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं कि, 'सुधार' की आड़ में, सत्ता का और केंद्रीकरण होगा, जिससे पाकिस्तान में संस्थागत स्वायत्तता को कमजोर करने का बड़ा ट्रेंड जारी रहेगा. पाकिस्तान की मुख्यधारा की मीडिया को इस चाल में एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लगातार पाकिस्तान की तथाकथित बढ़ती वैश्विक हैसियत की बड़ाई कर रहा है, जबकि अपने ही लोगों की तकलीफों को नजरअंदाज कर रहा है.
राजनीतिक-अर्थव्यवस्था गतिशीलता घरेलू राजनीति में पाकिस्तानी सेना के दखल को गाइड करती है. उदाहरण के लिए, आयशा सिद्दीका ने कहा कि "मिलिट्री की राजनीतिक शक्ति अर्थव्यवस्था में उसके दखल को तेज करती है, और अर्थव्यवस्था में उसका दखल उसकी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाता है… नतीजतन, सेना के पास बैरक में वापस जाने का कोई खास प्रोत्साहन (Incentive) नहीं होता."
हालांकि, जैसा कि क्रिस्टीन फेयर ने तर्क दिया, पाकिस्तानी मिलिट्री ने "सिर्फ नागरिक संस्थानों की सक्रिय मदद से दखल दिया, जो बाद में हर सैन्य तख्तापलट के साथ और कमजोर हो जाते हैं." पाकिस्तानी सेना घरेलू राजनीतिक में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए हर मौके का फायदा उठाती है. जैसा कि माइकल कुगेलमैन ने 2014 के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा, "विरोध प्रदर्शनों का नतीजा अभी भी अनिश्चित है, लेकिन यह साफ है: पाकिस्तानी सेना बड़ी विजेता है... यह पाकिस्तान के कमजोर लोकतंत्र के लिए बुरी खबर है."
आसान शब्दों में कहें तो, पाकिस्तान की सेना ने हमेशा से राजनीतिक और आर्थिक संकट के समय में अपने संस्थागत दबदबे को बढ़ाया है, जिससे बार-बार होने वाला पैटर्न और मजबूत हुआ है जिसमें अस्थिरता, संस्थागत सुधार के बजाय शक्ति के ज्यादा केंद्रीकरण का कारण बन जाती है.
पाकिस्तान में अमीरों का कब्जा और संकट प्रबंधन की राजनीति
आर्थिक हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है. पाकिस्तान की स्थिति तेजी से बिगड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और आम लोगों पर दबाव बढ़ रहा है. हाल ही में, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद माना कि पाकिस्तान का तेल आयात बिल बढ़कर हर हफ्ते लगभग 800 मिलियन डॉलर हो गया है, जिससे देश की मजबूती के बजाय उसकी गहरी आर्थिक कमजोरी का पता चलता है.
इससे भी जरूरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास भारत की तरह रणनीतिक तेल भंडार भी नहीं है. उसके पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने खुले तौर पर माना है कि देश के पास मुश्किल से 5-7 दिनों का तेल भंडार है – जो पाकिस्तान के लिए बहुत गंभीर हालत है – और, उसी बयान में, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच का अंतर बताते हुए कहा कि भारत के पास मजबूत रणनीतिक भंडार और ऐसे झटकों को झलने की क्षमता है. यह बात दोनों देशों के बीच बड़े अंतर को दिखाती है और पाकिस्तान की ऊर्जा सुरक्षा की कमजोरी को दिखाती है. फिर भी, इन ढांचागत कमजोरियों को दूर करने के बजाय, सरकार ज्यादा से ज्यादा राजस्व निकालने पर निर्भर हो रही है. IMF से जुड़े सुधारों के तहत, सौर ऊर्जा को भी – जिसे कभी एक समाधान के तौर पर बढ़ावा दिया गया था – अब नए टैक्स और छूट हटाने के प्रस्तावों के साथ टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है. जिसे कभी एक विकल्प के तौर पर बढ़ावा दिया गया था, वह धीरे-धीरे एक और बोझ बनता जा रहा है.
साथ ही, सरकार ने मध्य-पूर्व संकट का इस्तेमाल अपने आर्थिक कुप्रबंधन और ढांचागत सुधारों की कमी से ध्यान हटाने के लिए एक आसान ढाल के तौर पर भी किया है. ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से लॉकडाउन जैसे बहुत ज्यादा बड़े कदमों को सही ठहराने का मौका मिला, जिसमें बिजनेस, दुकानें और कमर्शियल सेंटर बंद हो गए. हालांकि आधिकारिक रूप से बाहरी अस्थिरता के जवाब के तौर पर बताए गए इन कदमों ने गंभीर राजकोषीय तनाव और सीमित विदेशी मुद्रा भंडार के बीच आर्थिक गतिविधियों को भी दबा दिया, जिससे यह गंभीर सवाल उठे कि क्या संकट प्रबंधन का इस्तेमाल शासन की नाकामियों को छिपाने के लिए किया जा रहा है.
साथ ही, इस बारे में लगभग कोई पारदर्शिता नहीं है कि सऊदी अरब, UAE और चीन जैसे देशों से – या IMF जैसे संस्थानों से – मिलने वाले बड़े लोन असल में कहां जा रहे हैं. इन लोन का फायदा आम लोगों तक मुश्किल से ही पहुंचता है. इसके बजाय, इन्हें शासक संभ्रांत वर्ग (Ruling Elite), सैन्य और असैन्य दोनों, ले लेते हैं, जो विदेश में अपनी दौलत को सुरक्षित रखते हैं, जबकि जनता को टैक्स और सादगी के जरिये बोझ उठाने के लिए मजबूर किया जाता है.
पेंडोरा पेपर्स जैसी जांच से पता चला है कि 700 से ज्यादा पाकिस्तानी लोगों – जिनमें मंत्री, बिजनेस से जुड़े लोग और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के रिश्तेदार शामिल हैं – ने विदेशी कंपनियों और ट्रस्ट के जरिये संपत्ति रखी थी, जिसमें अक्सर लाखों डॉलर का विदेशी निवेश और विदेश में महंगी प्रॉपर्टी शामिल थीं.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की हालिया रिपोर्ट, जिसका नाम गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है, के आकलन से इन नतीजों को और बल मिलता है. इसमें शासन की गहरी कमजोरियों, भ्रष्टाचार के खतरों और अमीर लोगों के कब्जे के तरीकों पर रोशनी डाली गई है. अनुमान है कि कमियों और भ्रष्टाचार की वजह से पाकिस्तान को हर साल अपनी GDP का लगभग 5 से 6.5 प्रतिशत नुकसान होता है.
हाइब्रिड सिस्टम से लेकर वास्तविक सैन्य शासन तक
लोकतंत्र का दमन भी उतना ही खतरनाक है. इमरान खान, जो शायद पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं, जेल में हैं और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है. उनकी बिगड़ती हालत की रिपोर्ट्स बताती हैं कि राजनीतिक विरोध को किस हद तक दबाया जा रहा है. साथ ही, नागरिक स्वतंत्रता के लिए जगह और कम होती जा रही है. हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि सरकार ने नागरिकों के पासपोर्ट को निष्क्रिय करने और यात्रा प्रतिबंध लगाने का अधिकार फिर से हासिल कर लिया है. पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट जैसे तरीकों से, लोगों को यात्रा करने से रोका जा सकता है या नए पासपोर्ट देने से भी मना किया जा सकता है. कई मामलों में, पासपोर्ट पहले ही ब्लॉक या कैंसल कर दिए गए हैं, खासकर उन लोगों के जिन्हें विदेश से वापस भेजा गया था, जिन्हें अब ट्रैवल बैन और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि इन उपायों को प्रशासनिक और सुरक्षा के आधार पर आधिकारिक रूप से सही ठहराया जाता है, लेकिन तेजी से केंद्रीकृत होते राजनीतिक माहौल में, इन्हें नियंत्रण के उपाय के तौर पर इस्तेमाल किए जाने का खतरा है - जिससे सरकार लोगों को चुनकर लक्षित करके आने-जाने पर रोक लगा सकती है और शायद विरोध को रोक सकती है.
'हाइब्रिड शासन' शब्द अब सिर्फ दिखावा है. आज पाकिस्तान में असल में सैन्य शासन है, जिसमें आम नेता फैसले लेने वालों के बजाय हथियार की तरह काम करते हैं. कोई भी राजनीतिक नेता खुले तौर पर सेना को चुनौती नहीं दे सकता, और विरोध की आवाजों को सुनियोजित तरीके से दबा दिया जाता है.
इस बीच, मीडिया इस सिस्टम को बनाए हुए है. बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाने के बजाय, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सैन्य नेतृत्व की लगातार तारीफ करने में लगा हुआ है. यह प्रोपेगैंडा अचानक नहीं है; यह लोगों को यह यकीन दिलाने के लिए बनाया गया है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, भले ही जमीन पर हालात बिगड़ रहे हों.
असल में, दुनिया में पाकिस्तान का तथाकथित उभार जानबूझकर बनाया जा रहा है. यह आर्थिक कुप्रबंधन को छिपाने, तानाशाही विस्तार को सही ठहराने और जनता के विरोध को दबाने के लिए बनाई गई कहानी है. जबकि देश से अपनी "महत्ता" का जश्न मनाने के लिए कहा जा रहा है, वह साथ ही अपने बचे-खुचे लोकतांत्रिक ढांचे और संस्थागत आजादी को भी खो रहा है.
डॉ. इमरान खुर्शीद, ICPS में एसोसिएट रिसर्च फेलो, पेनिनसुला फाउंडेशन में एडजंक्ट फेलो, नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार में विजिटिंग फैकल्टी हैं.
(डिस्क्लेमर: इस लेख में साझा किए गए विचार लेखक के खुद के हैं. यहां दिए गए तथ्य और राय ईटीवी भारत के विचारों को नहीं दर्शाते हैं.)
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