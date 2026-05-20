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पाकिस्तान का 'वैश्विक उभार' सैन्य नियंत्रण को सही ठहराने की पटकथा

पाकिस्तान की मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) पार्टी के समर्थक 17 मई, 2026 को कराची में फ्यूल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया ( AFP )

पाकिस्तान का वैश्विक कूटनीतिक उभार गहराते आर्थिक संकट और सरकारी संस्थाओं पर बढ़ते सैन्य नियंत्रण को छिपाता है. इस बढ़ते महत्व की कहानी के पीछे, लोकतांत्रिक स्थान और नागरिक स्वतंत्रता तेजी से खत्म हो रहे हैं.

पाकिस्तान के अंदरूनी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, देश आर्थिक रूप से बर्बाद होने की कगार पर है. महंगाई बढ़ रही है, ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, और आम लोग गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. इन असली चुनौतियों से निपटने के बजाय, सरकार विदेश में एक अलग छवि बनाने में लगी हुई है, यानी पाकिस्तान की वैश्विक कूटनीति के केंद्र में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर छवि बनाना.

इस कहानी को जोर-शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है, खासकर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता के दावों के जरिये. लेकिन यह बात बहुत ज्यादा गुमराह करने वाली है. इससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के आर्थिक और राजनीतिक संकट किसी तरह गायब हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उच्च स्तरीय कूटनीति में शामिल है. सच तो यह है कि इस तथाकथित वैश्विक महत्व का इस्तेमाल एक कवर के तौर पर किया जा रहा है.

आसिम मुनीर के तहत सत्ता का केंद्रीकरण

इस रणनीति के केंद्र में आसिम मुनीर के नेतृत्व वाली मिलिट्री लीडरशिप है, जो इस पटकथा का इस्तेमाल पाकिस्तान पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए कर रही है. देश में जो थोड़ा-बहुत लोकतंत्र था, उसे अब सुनियोजित तरीके से खत्म कर दिया गया है. लगभग सभी मुख्य संस्थाएं – न्यायपालिका, मीडिया, राजनीतिक ढांचा – अब असल में सेना के नियंत्रण में हैं. जजों को बदला जा रहा है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रफत इम्तियाज को ट्रांसफर करने की न्यायिक आयोग की सिफारिशें, जिन्हें अप्रैल 2026 में मंजूरी दी गई थी, पारदर्शिता की कमी के लिए काफी आलोचना की गई है. बड़े संवैधानिक बदलावों ने न्यायपालिका के ढांचे को ही बदल दिया है. सैन्य अदालतें नागरिक प्रशासन पर हावी हो रही हैं, और 27वें संशोधन जैसे संवैधानिक बदलावों ने सत्ता का और केंद्रीकरण कर दिया है.

भारत के साथ संकट, खासकर मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, सिर्फ एक सिक्योरिटी घटना नहीं थी. इसने मुनीर को अपनी ताकत मजबूत करने, अपना रुतबा बढ़ाने और तानाशाही सिस्टम को उचित ठहराने का सही मौका दिया. फील्ड मार्शल के तौर पर उनका प्रमोशन देश की ताकत नहीं, बल्कि आम जिंदगी पर सेना के बढ़ते दबदबे की निशानी थी. साथ ही, डोनाल्ड ट्रंप तक पाकिस्तान की पहुंच बहुत रणनीतिक रही है.

ट्रंप की तारीफ करके और उनकी उम्मीदों के मुताबिक चलने का इशारा देकर, मुनीर ने सुनिश्चित किया कि सैन्य शासन उनका कृपापात्र बना रहे. यह उस समय खास तौर पर जरूरी था, क्योंकि जब ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटे, तो उम्मीदें बढ़ रही थीं—खासकर इमरान खान के समर्थकों और प्रवासी पाकिस्तानियों के कुछ हिस्सों में—कि उनका प्रशासन खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान की सेना पर दबाव डालेगा. अमेरिकी पॉलिसी सर्कल में लॉबिंग की कोशिशों और चर्चाओं से ये उम्मीदें और पक्की हो गईं.

लेकिन, खुद को एक सहयोगी और उपयोगी भागीदार के तौर पर पेश करके, जो दूसरे जरूरी संभावित भू-राजनीति मंच में उसके हितों की सेवा करने को तैयार था, मुनीर ने संभावित बाहरी दबाव को असरदार तरीके से बेअसर कर दिया.

यह तरीका एक बड़े पैटर्न में भी फिट बैठता है जो अक्सर तानाशाही तंत्र में देखा जाता है, जहां शासक राजनीतिक निरंतरता को लेकर अंदरूनी असुरक्षा की भावना का मुकाबला करने के लिए बाहरी प्रमाण चाहते हैं. खास बात यह है कि पाकिस्तान की सेना पर अमेरिका का जो काफी असर और फायदा है, उसे देखते हुए, वॉशिंगटन का कृपापात्र बने रहना सिर्फ एक कूटनीतिक पसंद नहीं बल्कि एक रणनीतिक अनिवार्यता है, खासकर तब जब यह राजनीतिक और रणनीतिक गणना को आकार दे रहा हो. पहले, पाकिस्तान के सैन्य शासकों ने हमेशा अपने शासन को मजबूत करने और लंबा करने के लिए बाहरी समर्थन, खासकर अमेरिका से, पर भरोसा किया है, जैसा कि अयूब खान, जिया-उल-हक और परवेज मुशर्रफ के मामलों में हुआ.

इसलिए, जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने सैन्य नियंत्रण को और मजबूत करने के लिए 27वां संशोधन पेश किया, तो अमेरिका की तरफ से बहुत कम या कोई विरोध नहीं हुआ. यह अचानक नहीं हुआ था – इसे राजनयिक संकेत और व्यक्तिगत स्तर पर संपर्क के जरिये सावधानी से मैनेज किया गया था.

28वें संविधान संशोधन के लिए जमीन तैयार करना

अब, वही पैटर्न दोहराया जा रहा है. पाकिस्तान फिर से वैश्विक संकटों में खुद को एक बिचौलिए के तौर पर पेश कर रहा है, ताकि असल में झगड़ों को हल न किया जा सके, बल्कि अंदरूनी नाकामियों से ध्यान भटकाया जा सके और 28वें संविधान संशोधन जैसे और भी कड़े कदमों के लिए जमीन तैयार की जा सके. सरकारी बयानों के मुताबिक, इस संशोधन से स्थानीय शासन, राजस्व वितरण और प्रशासनिक पुनर्गठन जैसे मुद्दों को हल करने की उम्मीद है. हालांकि, रिपोर्ट्स बताती हैं कि यह संघीय-प्रांतीय शक्ति संतुलन पर फिर से विचार करेगा और खास क्षेत्रों को केंद्र की तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे इसका संवैधानिक अधिकार क्षेत्र और कमजोर होगा और इसके फील्ड मार्शल का दबदबा और मजबूत होगा. इससे गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं कि, 'सुधार' की आड़ में, सत्ता का और केंद्रीकरण होगा, जिससे पाकिस्तान में संस्थागत स्वायत्तता को कमजोर करने का बड़ा ट्रेंड जारी रहेगा. पाकिस्तान की मुख्यधारा की मीडिया को इस चाल में एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लगातार पाकिस्तान की तथाकथित बढ़ती वैश्विक हैसियत की बड़ाई कर रहा है, जबकि अपने ही लोगों की तकलीफों को नजरअंदाज कर रहा है.

राजनीतिक-अर्थव्यवस्था गतिशीलता घरेलू राजनीति में पाकिस्तानी सेना के दखल को गाइड करती है. उदाहरण के लिए, आयशा सिद्दीका ने कहा कि "मिलिट्री की राजनीतिक शक्ति अर्थव्यवस्था में उसके दखल को तेज करती है, और अर्थव्यवस्था में उसका दखल उसकी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाता है… नतीजतन, सेना के पास बैरक में वापस जाने का कोई खास प्रोत्साहन (Incentive) नहीं होता."

हालांकि, जैसा कि क्रिस्टीन फेयर ने तर्क दिया, पाकिस्तानी मिलिट्री ने "सिर्फ नागरिक संस्थानों की सक्रिय मदद से दखल दिया, जो बाद में हर सैन्य तख्तापलट के साथ और कमजोर हो जाते हैं." पाकिस्तानी सेना घरेलू राजनीतिक में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए हर मौके का फायदा उठाती है. जैसा कि माइकल कुगेलमैन ने 2014 के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा, "विरोध प्रदर्शनों का नतीजा अभी भी अनिश्चित है, लेकिन यह साफ है: पाकिस्तानी सेना बड़ी विजेता है... यह पाकिस्तान के कमजोर लोकतंत्र के लिए बुरी खबर है."

आसान शब्दों में कहें तो, पाकिस्तान की सेना ने हमेशा से राजनीतिक और आर्थिक संकट के समय में अपने संस्थागत दबदबे को बढ़ाया है, जिससे बार-बार होने वाला पैटर्न और मजबूत हुआ है जिसमें अस्थिरता, संस्थागत सुधार के बजाय शक्ति के ज्यादा केंद्रीकरण का कारण बन जाती है.