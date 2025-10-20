ETV Bharat / opinion

Analysis: आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बनाई काली सुरंग में उलझा पाकिस्तान

फील्ड मार्शल असीम मुनीर की चालों में उलझ कर रह गया पाकिस्तान. ( ETV Bharat )

देवबंदी दर्पण: पंजाब के मैदानों से दूर, धर्मनिष्ठा का एक और रूप युद्ध छेड़ रहा है. देवबंदी विचारधारा में निहित टीटीपी ने उत्तर-पश्चिम में अपने आतंक अभियान को फिर से शुरू कर दिया है. ये आतंकवादी पाकिस्तान की सेना को एक धोखेबाज शासन के रूप में देखते हैं. नाम से मुस्लिम, आचरण से गैर-इस्लामी. अफगानिस्तान में उनके पनाहगाह उन्हें सांस लेने की जगह देते हैं, उनका प्रचार उन्हें उद्देश्य देता है.

लाहौर, पाकिस्तान में फिलिस्तीनी लोगों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इस्लामी पार्टी 'तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान' के हज़ारों समर्थक एक रैली में हिस्सा लेते हुए ( 10 अक्टूबर, 2025). (AP)

मुनीर टीएलपी को पूरी तरह से कुचलने के खतरे को समझते हैं. शहीदों को प्रदर्शनकारियों से संभालना ज़्यादा मुश्किल होता है. वह यह भी जानते हैं कि इसे अनियंत्रित रूप से बढ़ने देना राज्य को कमजोर करता है. इसलिए वह उतार-चढ़ाव में रहते हैं. कुछ गिरफ़्तारियां, कुछ बातचीत, और अशांति को समझाने के लिए षड्यंत्र के सिद्धांतों की एक सतत धारा. यहां धर्म का मतलब सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि भीड़ पर नियंत्रण है.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ (बाएं) और जनरल सैयद असीम मुनीर 25 सितंबर, 2025 को वॉशिंगटन में व्हॉइट हाउस के ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी बैठक का इंतजार करते हुए. (AP)

टीएलपी, बरेलवी सड़क आंदोलन, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है. ईशनिंदा के विरोध प्रदर्शनों से जन्मा, यह अब लोकलुभावन आंदोलन और राजनीतिक सौदेबाजी, दोनों का काम करता है. फिलिस्तीन के साथ एकजुटता के बैनर तले चल रहे विरोध प्रदर्शनों में, हजारों लोग लाहौर से इस्लामाबाद की ओर मार्च कर रहे थे. सरकार ने शिपिंग कंटेनरों से राजमार्गों को अवरुद्ध कर दिया. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई. कई लोग मारे गए. तमाशा तो खत्म हो गया, लेकिन खतरा बना रहा.

बुधवार को हुए दो ड्रोन हमलों से क्षतिग्रस्त एक घर से मलबा हटाते हुए निवासी, काबुल, अफगानिस्तान (16 अक्टूबर, 2025). (AP)

आस्था एक साधन है, आदर्श नहीं: मुनीर का पाकिस्तान धर्म को एक नीतिगत औजार मानता आ रहा है. यह एक संसाधन है, जिसका प्रबंधन किया जाना है, न कि कोई ऐसा विश्वास जिस पर अमल किया जाना है. उपदेशों की रचना की जाती है, मौलवियों को प्रशिक्षित किया जाता है, और भीड़ को वफ़ादारी या असहमति का संकेत देने के लिए तैयार किया जाता है.

पाकिस्तान में लाहौर के पास मुरीदके में 13 अक्टूबर, 2025 को फिलिस्तीनियों के समर्थन में आयोजित एक मार्च के दौरान पुलिस और हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद स्थानीय निवासी जले हुए वाहनों के पास खड़े हैं. (AP)

मुनीर की प्रवृत्ति व्यवस्था में सुधार लाने की नहीं, बल्कि उस पर महारत हासिल करने की थी. उन्होंने धार्मिक प्रतीकों को सैन्य सत्ता के साथ मिला दिया. आस्था को वैधता की भाषा और सेना को उसकी प्रमुख व्याख्याकार के रूप में इस्तेमाल किया. मई 2025 तक, जब सरकार ने उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया. उस समय तक पाकिस्तान को अपना नया अयूब खान मिल चुका था. एक ऐसा नेता जो नियंत्रण बनाए रखने के लिए धर्मपरायणता, शक्ति और दुष्प्रचार का मिश्रण कर रहा था.

अवसरवादी का उदय: इसी उलझन में फील्ड मार्शल असीम मुनीर, हाफिज-ए-कुरान, सैनिक-विद्वान, पूर्व जासूस प्रमुख और अब देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, का आगमन होता है. उनका करियर हमेशा से ही पहुंच पर टिका रहा है, पहले खुफिया फाइलों तक, फिर राजनीतिक रहस्यों तक, और अंततः सत्ता तक. जब उन्होंने 2022 में सत्ता संभाली, तब पाकिस्तान पहले से ही बिखर रहा था. नागरिक सत्ता ध्वस्त हो चुकी थी. मौलवियों ने फिर से अपना दबदबा बना लिया था, और सेना यह दिखावा करने की कोशिश कर रही थी कि अब भी उसके हाथ में पटकथा है.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (दाएं) पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (बाएं) का अभिवादन करते हुए, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25 सितंबर, 2025 को वॉशिंगटन, डीसी में व्हॉइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात कर रहे थे. तस्वीर में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर भी हैं. (AFP)

इस उथल-पुथल के बीच, पाकिस्तान के जनरल इस्लामिक स्टेट के खुरासान प्रांत में घुसपैठ करके पश्चिमी देशों की सद्भावना हासिल कर रहे हैं. वॉशिंगटन में उनके "अभूतपूर्व सहयोग" के लिए उनकी प्रशंसा की जाती है. लेकिन ऐसी प्रशंसा से न तो खजाना भरता है और न ही सड़कों पर शांति आती है. इससे बस समय मिलता है और पाकिस्तान में, समय हमेशा अपेक्षा से जल्दी बीत जाता है.

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) खैबर पख्तूनख्वा में लगभग हर हफ्ते सैनिकों की हत्या करता है. बलूच विद्रोही काफिलों पर हमले करते हैं और पाइपलाइनों में तोड़फोड़ करते हैं. यहां तक कि अफगानिस्तान से लगी सीमा भी तोपखाने की गोलाबारी में जल रही है.

लाहौर, पाकिस्तान में राजधानी इस्लामाबाद की ओर फिलिस्तीन समर्थक मार्च के दौरान इस्लामी पार्टी 'तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान' के समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे (10 अक्टूबर, 2025). (AP)

तनावग्रस्त देश: पाकिस्तान इतने लंबे समय से संकट में जी रहा है कि अब अव्यवस्था आम बात लगती है. फिर भी, वर्तमान समय अलग है. झटके एक साथ आ रहे हैं. तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान, या टीएलपी, आस्था के नाम पर जुलूस निकालता है और शहरों को बंद कराता है.

हैदराबाद: फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आस्था और बल की ताकत पर शासन करने की कोशिश ने पाकिस्तान को उसके ही अंतर्विरोधों में फंसा दिया है. सड़क पर सत्ता, उग्रवाद और थकावट अब एक ही बिंदु पर आ टिके हैं. एक ऐसा राष्ट्र, जो अपनी विचारधारा को लेकर अनिश्चित है. भारत के लिए, यह शांत रहने और शांति से अपनी कहानी गढ़ने का समय है.

काबुल में तालिबान की वापसी के बाद से, हमलों में तेजी आई है. 2025 के मध्य तक, पाकिस्तान लगभग हर हफ़्ते घात लगाकर किए गए हमलों में अपने लोगों को खो रहा था. जो गांव कभी "सफाई अभियानों" का जश्न मनाते थे, अब काफिलों की आवाज से डरते हैं. राज्य का नियंत्रण छावनियों तक सिमट रहा है.

अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 2025 को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हुए. (ANI)

मुनीर काबुल पर आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता है. काबुल इस्लामाबाद पर अपने सीमावर्ती गांवों पर बमबारी करने का आरोप लगाता है. अक्टूबर 2025 में, दोनों पक्षों ने तोपखाने की गोलाबारी की. तोरखम और चमन में क्रॉसिंग कई दिनों तक बंद रहीं. दोनों शासन, जो कभी तालिबान के झंडे तले सहयोगी थे, अब एक-दूसरे को बंदूक की निगाह से घूरते हैं.

बलूचिस्तान: अधूरा युद्ध: बलूचिस्तान में, उग्रवाद पुराना और ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन कम जिद्दी भी नहीं है. पीढ़ियों की उपेक्षा ने विद्रोह की पीढ़ियों को जन्म दिया है. जब भी इस्लामाबाद विकास का वादा करता है, चीनी परियोजना पर एक और बम फट जाता है. राज्य बलपूर्वक और मौन प्रतिक्रिया देता है.

गायब कार्यकर्ता, बंद अखबार और सेंसर की गई रिपोर्टें आम बात हैं. फिर भी गुस्सा कम नहीं होता. ग्वादर कॉरिडोर, जिसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता था. शोषण का प्रतीक बन गया है. यहां तक कि स्थानीय मौलवी भी, जो कभी आज्ञाकारिता का उपदेश देते थे, अब अन्याय के बारे में बड़बड़ाते हैं. राज्य का हुक्म ज़्यादातर कागजों पर ही है.

थकावट का त्रिकोण: मुनीर अविश्वास के त्रिकोण पर बैठे हैं सेना, पादरी और जनता. कोई भी एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकता. फिर भी कोई यह नहीं मानता कि दूसरे पर भरोसा किया जा सकता है. सेना के पास बंदूकें हैं. पादरी के पास सड़कें हैं. और जनता के पास गुस्सा है.

उसका तरीका यह है कि हर समूह को दूसरे से थोड़ा डराकर रखा जाए. यह एक ऐसा संतुलन है, जो तभी काम करता है जब डर उम्मीद पर भारी पड़ जाता है. लेकिन पाकिस्तान का डर कम होता जा रहा है. महंगाई आसमान छू रही है. रुपया गिर रहा है. इसके साथ ही जो युवा कभी ईशनिंदा कानून के लिए मार्च करते थे, अब वीजा के लिए कतार में खड़े हैं. जब आस्था बोझ बन जाती है, तो उपदेशों की गूंज भी कम हो जाती है.

बिना मतलब का उद्देश्य: पाकिस्तान का जन्म उपमहाद्वीप के मुसलमानों की रक्षा के उद्देश्य से हुआ था. समय के साथ यह उद्देश्य विचारधारा और फिर आदत में बदल गया. राज्य ने सत्ता को सही ठहराने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल किया. सेना ने सत्ता का इस्तेमाल इस्लाम को परिभाषित करने के लिए किया. अब दोनों ही साधन बेसुध हो गए हैं.

मुनीर गणतंत्र की रक्षा का दावा करते हैं, लेकिन असंतुष्टों, पत्रकारों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हर कार्रवाई इसे पतन के करीब ले जाती है. कट्टरपंथी मौलवियों के साथ हर गठबंधन अस्थायी शांति तो लाता है, लेकिन दीर्घकालिक अराजकता को और गहरा करता है. राज्य उन मिथकों का बंधक बन गया है, जिन्हें कभी उसने रचा था.

जब सेना पुजारी और जेलर बन जाती है, तो शासन एक रस्म बन जाता है. पाकिस्तान आक्रमण से नहीं, बल्कि दोहराव से मर रहा है.

भारत के धैर्य का क्षण: भारत के लिए, यह संकट अवसर और परीक्षा दोनों है. पाकिस्तान के पतन का जश्न मनाने के प्रलोभन का विरोध किया जाना चाहिए. एक असफल पड़ोसी कभी भी पूरी तरह शांत नहीं रहता. समझदारी इसी में है कि रणनीतिक संयम बरता जाए, विरोधाभासों को भड़काए बिना उनका फायदा उठाया जाए.

भारत का सबसे अच्छा हथियार विरोधाभास है. एक कार्यशील लोकतंत्र, स्थिर अर्थव्यवस्था और बहुलवादी समाज, बयानबाजी की तुलना में पाकिस्तान के आख्यान की खोखलीपन को कहीं अधिक प्रभावी ढंग से उजागर करते हैं. विज्ञान, व्यापार या संस्कृति में भारत की प्रत्येक सफलता चुपचाप इस दावे को कमजोर कर देती है कि धर्म-आधारित राज्य श्रेष्ठ हैं. प्रतीकात्मकता से परे, दबाव के ऐसे साधन भी हैं, जो लाल रेखाएं नहीं लांघते.

बरेलवी और सूफी परंपराओं के उदारवादी पाकिस्तानी और प्रवासी विद्वानों से जुड़ें. आधिकारिक भारतीय आवाज़ों को नहीं, बल्कि उनकी आवाजों को अतिवाद पर सवाल उठाने दें.

आतंकवादी वित्त पोषण और मानवाधिकारों के हनन का दस्तावेजीकरण करने के लिए अफगानिस्तान, ईरान और पश्चिमी सहयोगियों के साथ चुपचाप काम करें.

आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करें. खुफिया जानकारी साझा करना, सीमा प्रबंधन, साइबर सतर्कता, ताकि संयम, हिचकिचाहट नहीं, बल्कि ताकत लगे.

लक्ष्य पाकिस्तान को हद से ज़्यादा धकेलना नहीं है. बल्कि उसे संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत खर्च करने पर मजबूर करना है.

मीडिया का जाल: यहां अनुशासन सबसे ज़्यादा मायने रखता है. भारत के मीडिया को फील्ड मार्शल मुनीर को उनका पसंदीदा हथियार, बाहरी दुश्मन, नहीं देना चाहिए. पाकिस्तान के "पतन" के बारे में हर अपुष्ट खबर, हर विजयी शीर्षक, कट्टरपंथियों के लिए भर्ती का पोस्टर बन जाता है.

कट्टरपंथी समूह अपमान पर फलते-फूलते हैं. वे विदेशी अपमान की बयानबाजी का इस्तेमाल उन युवाओं को संगठित करने के लिए करते हैं, जिनके पास सहारा देने के लिए और कुछ नहीं होता. वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स में सहयोगी भी भारत की लापरवाह कवरेज को इस बात का सबूत मानेंगे कि नई दिल्ली शांति नहीं, बल्कि आत्मग्लानि चाहती है.

सटीकता सावधानी नहीं, बल्कि शक्ति है. शांत रिपोर्टिंग, सत्यापित आंकड़े और संतुलित लहजा भारत को आत्मविश्वास से भरपूर दिखाता है. जोर-जोर से डींगें हांकने से वह असुरक्षित लगता है. इस मुकाबले में, अक्सर खामोशी चीखने-चिल्लाने से ज़्यादा जीत जाती है.

एक नाज़ुक अंतिम चरण: मुनीर का मानना ​​है कि वह जबरदस्ती और पंथ के मिश्रण से पाकिस्तान को एकजुट रख सकते हैं. यह डर पर भरोसा है और डर एक बर्बाद होती संपत्ति है. हर विरोध प्रदर्शन को वह दबाते हैं, हर उपदेश को वह तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं, और हर सैनिक को एक अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए भेजते हैं, जिससे नियंत्रण का मिथक टूटता है.

असली खतरा आंतरिक थकावट है. जब नागरिक धर्म को एक नैतिक मार्गदर्शक के रूप में, सेना को एक रक्षक के रूप में, और लोकतंत्र को एक संभावना के रूप में मानने में विश्वास खो देते हैं, तो केंद्र टिक नहीं सकता. पाकिस्तान रातोंरात नहीं ढह सकता, लेकिन यह पहले से ही अंदर से खोखला हो रहा है.

भारत के लिए सबक: भारत का काम परिप्रेक्ष्य बनाए रखना है. पाकिस्तान का पतन कई लोगों को त्वरित लाभ की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन रणनीति दीर्घायु में निहित है. नई दिल्ली को घरेलू स्थिरता और विदेश में स्पष्टता में निवेश करना चाहिए. हर शांत बयान, हर संयमित प्रतिक्रिया, हर सक्षमतापूर्ण कार्य नैतिक बल का निर्माण करता है.

मुनीर कुछ सामरिक दौर जीत सकते हैं, यहां एक दमनकारी कार्रवाई, वहां एक युद्ध विराम, लेकिन उनकी व्यवस्था टिकाऊ नहीं है. जो राज्य धर्म और भय के माध्यम से शासन करने की कोशिश करता है. ऐसे में उसे अंततः ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा, जो इन दोनों से अछूते हैं. जब ऐसा होगा, तो पाकिस्तान का पतन नाटकीय नहीं होगा; यह शांत, प्रशासनिक और पूर्ण होगा.

भारत को इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. उसे बस अपने पड़ोसी के बिखराव के दौरान स्थिर रहना होगा.