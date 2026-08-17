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पीएम मोदी के न्योते के बाद भी तारिक रहमान का भारत दौरा अनिश्चित; जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने 22 फरवरी, 2026 को ढाका में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के ऑफिस में पदभार संभाला. ( IANS/X/@BNPBdMediaCell )

नई दिल्लीः बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पहली आधिकारिक भारत यात्रा की संभावना एक पुरानी और लगातार गंभीर होती जा रही बाधा के कारण अटक गई है. यह बाधा है ढाका की वह मांग, जिसमें उसने नई दिल्ली से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग के अन्य वरिष्ठ नेताओं के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा है.

भले ही दोनों पड़ोसी देश इस संभावित यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश यह साफ कर रहा है कि राजनीतिक संबंधों में सुधार को उस अनसुलझे सवाल से अलग नहीं किया जा सकता, जो अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत आने से जुड़ा हुआ है.

रविवार को ढाका में मीडिया को संबोधित करते हुए, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एकेएम शाहिदुल करीम ने कहा कि बांग्लादेश और भारत रहमान की प्रस्तावित द्विपक्षीय यात्रा को लेकर पिछले कई हफ्तों से चर्चा कर रहे थे. लेकिन, हाल ही में शेख हसीना को दिल्ली में सार्वजनिक रूप से मीडिया को संबोधित करने की अनुमति दिए जाने के बाद इस प्रक्रिया में रुकावट आ गई है.

शाहिदुल ने कहा, "हमने अपना रुख साफ कर दिया है. हमारा मानना है कि इस यात्रा के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने की जरूरत है. इस उद्देश्य के लिए, हमने भारतीय अधिकारियों से शेख हसीना और अन्य भगोड़ों के प्रत्यर्पण के हमारे अनुरोधों पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है."

भारत में शरण ले रखीं शेख हसीना ने 5 अगस्त को नई दिल्ली में 'फॉरेन करस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया' में वर्चुअल माध्यम से मीडिया को संबोधित किया था. उन्होंने अवामी लीग के हित में बांग्लादेश लौटने की अपनी इच्छा जताई थी. इस बात पर ढाका की सत्ताधारी सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया और आलोचना की थी.

इस घटना के बाद, बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री रहमान से मुलाकात कर उनकी भारत यात्रा पर चर्चा की. भारत ने रहमान को दो अलग-अलग निमंत्रण भेजे हैं - पहला एक द्विपक्षीय राजकीय यात्रा के लिए, और दूसरा बिम्सटेक (BIMSTEC) के अध्यक्ष के तौर पर, जब नई दिल्ली सितंबर में होने वाले ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के दौरान एक आउटरीच सत्र की मेजबानी करेगा.

रहमान के साथ अपनी बैठक के अगले ही दिन, त्रिवेदी विमान से नई दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढाका के ताजा घटनाक्रमों से अवगत कराया. शुक्रवार को यहां एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दोहराया कि भारत ने रहमान को द्विपक्षीय यात्रा के लिए निमंत्रण भेजा है.

जायसवाल ने कहा, "हमने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र के लिए भारत आने का निमंत्रण भी दिया है. इसलिए, ये निमंत्रण भेजे जा चुके हैं और इस संबंध में कोई भी प्रगति होने पर मैं आपको अपडेट रखूंगा."

रविवार को बांग्लादेश ने रहमान की भारत यात्रा के लिए एक और शर्त सामने रखी है. ढाका की मांग है कि भारत शहीद उस्मान हादी के हत्यारों को उसे सौंपे. उस्मान हादी बांग्लादेश के एक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक और जुलाई 2024 के उस जन-आंदोलन के प्रमुख युवा नेता थे. जिसके कारण हसीना सरकार का पतन हुआ था.

खबरों के मुताबिक, इस साल मार्च में हादी की हत्या की साजिश में कथित रूप से शामिल दो लोगों को पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने भारत-बांग्लादेश सीमा के पास से हिरासत में लिया था. ढाका में मीडिया से बातचीत के दौरान, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता करीम ने कहा कि भारत को द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों को सौंपना चाहिए. उन्होंने कहा, "हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं."

इसी बीच, रविवार को 'डेली स्टार' न्यूज वेबसाइट पर प्रकाशित एक ओपिनियन पीस (विचार लेख) में, प्रधानमंत्री रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार एम हुमायूं कबीर ने कहा कि भारत-बांग्लादेश संबंध "वर्तमान में एक ऐसे मोड़ पर हैं, जहां इस रिश्ते पर एक नए दृष्टिकोण से दोबारा विचार करने की साफ जरूरत है."

कबीर ने लिखा, "भारत-बांग्लादेश संबंधों को जुलाई-अगस्त 2024 के बाद के नजरिए से देखा जाना चाहिए, जो आपसी सम्मान, आपसी विश्वास, गरिमा और संप्रभु समानता पर आधारित हो. बांग्लादेश भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत को भी एक ऐसा अनुकूल माहौल बनाने में मदद करनी होगी जिसमें दोनों देश बात कर सकें और अपने संबंधों को सामान्य बना सकें. हालांकि, यह रिश्ता फिलहाल थमा हुआ है. चुनाव और नई सरकार के गठन के बाद ऐसा लगा था कि संबंध जल्द ही सामान्य हो जाएंगे. लेकिन छह महीने बाद भी ऐसा नहीं हुआ है."

उन्होंने आगे कहा कि सीमा पर होने वाली हत्याओं और 'पुश-इन' (घुसपैठ) जैसे घटनाक्रमों को बांग्लादेश के लोगों ने सकारात्मक रूप से नहीं देखा है.

लेख में कहा गया है, "इसके बजाय, इन घटनाओं ने इस धारणा को और मजबूत किया है कि भारत बांग्लादेश की संवेदनशीलताओं और आकांक्षाओं का पर्याप्त सम्मान नहीं करता है. इसलिए, भारत की ओर से प्रधानमंत्री तारिक रहमान को मिले निमंत्रण को दो दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए. भारत ने उन्हें बिम्सटेक (BIMSTEC) के अध्यक्ष के रूप में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है. इसके साथ ही, नई सरकार बनने पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बधाई संदेश भेजा था और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को अपने परिवार के साथ भारत आने का न्योता दिया था."

ढाका के इस ताजा संदेश से संकेत मिलता है कि रहमान की यात्रा का समय अब केवल राजनयिक शेड्यूलिंग का मामला नहीं रह गया है. एक "अनुकूल माहौल" की मांग करके और भारत पर अपने प्रत्यर्पण अनुरोधों पर तेजी से कार्रवाई करने का दबाव बनाकर, बांग्लादेश सरकार यह संकेत दे रही है कि वह भारत के साथ होने वाली इस बहुप्रतीक्षित मुलाकात से पहले नई दिल्ली की तरफ से ठोस कदम देखना चाहती है.