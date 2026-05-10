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ऑपरेशन सिंदूर : कितने लक्ष्य हासिल किए, इससे ज्यादा यह भारत की सैन्य सोच में बदलाव लाने के लिए जाना जाएगा

ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय डिफेंस नीति को बदलकर रख दिया है. इन्फॉर्मेशन वॉर और मनोवैज्ञानिक रणनीति महत्वपूर्ण है.

Operation Sindoor
ऑपरेशन सिंदूर (ANI)
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By Brig Rakesh Bhatia

Published : May 10, 2026 at 12:51 PM IST

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नई दिल्ली : ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद, भारत की सुरक्षा संबंधी अवधारणा में एक गहरा बदलाव आता दिख रहा है. अब फोकस केवल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जवाबी कार्रवाई के माध्यम से रोकने पर नहीं है. हमारा ध्यान पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान पर इतना भारी सैन्य, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का है, कि उनके लिए परोक्ष युद्ध को जारी रखना कठिन होता जा रहा है. इसका उद्देश्य रावलपिंडी के भीतर इस बात का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करना है कि क्या भारत के खिलाफ आतंकी समूहों का उपयोग करने की लंबे समय से चली आ रही रणनीति अब भी व्यवहार्य है या नहीं.

ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद सबसे महत्वपूर्ण बदलावभारत के राष्ट्रीय सुरक्षादृष्टिकोण में आया परिवर्तन है. इस ऑपरेशन ने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भविष्य के युद्ध कैसे लड़े जाएंगे, कैसे नियंत्रित किए जाएंगे और किस तरह से उसे जारी रखा जाएगा. इसने भारत की सैन्य तैयारी, तकनीकीक्षमता, खुफिया जानकारी के एकीकरण और राजनीतिक संकल्प में नएमानदंड स्थापित किए हैं.

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बीकानेर में 30 दिसंबर, 2025 को स्कूल शिक्षकों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का जश्न मनाया. (ANI)

परंपरागत युद्ध से नेटवर्क -केंद्रित संघर्ष की ओरपुराने सैन्य मॉडल में क्षेत्रीयरक्षा, विशाल सैन्य तैनाती और क्रमिक वृद्धि पर बहुत अधिक निर्भरता थी.प्रत्येक सेना अपने-अपने क्षेत्र में काम करती थी. खुफिया जानकारी का प्रवाहखंडित था. इनफॉर्मेशन वॉर गौण बना रहा.ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि आज के सैन्य अभियानभूमि, वायु, साइबर, अंतरिक्ष औरसूचना क्षेत्रों में एक साथ होते हैं. युद्धक्षेत्र अब सीमाओं तक सीमित नहीं है.आधुनिक संघर्ष संकुचित, प्रौद्योगिकी-संचालित और नेटवर्क-केंद्रित होता जा रहा है. ड्रोन, साइबर घुसपैठ, उपग्रहनिगरानी और डिजिटल प्रचार मोर्चे से बहुत दूर की घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं.

एकीकृत युद्ध रणनीति की ओर बदलाव - भारतीय सशस्त्र बलों में एक बड़ा बदलाव हो रहा है.इसका जोर अलग-अलग सेवा संचालन से हटकरएकीकृत युद्ध रणनीति की ओर बढ़ने पर है. तीनों सेनाएं तेजी से“समन्वय” से “एकीकरण” की ओर बढ़ रही हैं. समन्वय का अर्थ हैआवश्यकता पड़ने पर विभिन्न संगठनों का एक साथ काम करना.एकीकरण का अर्थ है एक साझा पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा उत्पादित संयुक्तसूचनाओं के आधार पर परिचालन संबंधी निर्णय लेना.

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केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 मई, 2026 को नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित केजी मार्ग पर ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित "शौर्य संध्या" कार्यक्रम में भाषण दिया. (ANI)

निर्णय लेने की गति एक हथियार बन गई है. जो पक्ष पहले अवलोकन करता है, पहले समझता है और पहले प्रतिक्रिया करता है,वह भविष्य के संघर्षों में तेजी से हावी होगा. ऑपरेशन सिंदूर ने संक्षिप्त परिचालन समय-सीमा के महत्व को रेखांकित किया.लक्ष्य क्षण भर में दिखाई देते हैं. ड्रोन झुंड तेजी से विकसित होते हैं.कुछ ही मिनटों में कहानियां वैश्विक स्तर पर फैल जाती हैं. साइबर हमले तुरंत होते हैं.भारत एकीकृत खुफिया संलयन औरनेटवर्क-केंद्रित युद्ध की ओर बढ़ रहा है. संयुक्त परिचालन संरचनाएं, वास्तविक समयडेटा साझाकरण, स्वदेशी संलयन प्रणालियां, एआई-सहायता प्राप्त विश्लेषणऔर सेंसर से शूटर तक की तीव्र गति पर अधिक जोर दिया जा रहा है.भविष्य का कमांडर धीमी गति से चलने वालीखंडित रिपोर्टों के बजाय एकीकृतवास्तविक समय की परिचालन तस्वीरों पर तेजी से निर्भर करेगा.

ड्रोन युद्धक्षेत्र को नया रूप दे रहे हैं. शायद ही किसी अन्य तकनीक ने सैन्य सोच को ड्रोन से अधिक नाटकीय रूप से बदला हो. सस्ते ड्रोन अब निगरानी, ​​सटीक हमले, तोपखाने में सुधार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहायता और मनोवैज्ञानिक अभियान चला सकते हैं. एक कम लागत वाला ड्रोन रक्षा करने वाले को अत्यधिक महंगे अवरोधन प्रणालियों का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकता है.यह बड़े बदलावों को प्रेरित कर रहा है. ड्रोन क्षमता धीरे-धीरे सामरिक संरचनाओं में शामिल हो रही है. इसमें निगरानी ड्रोन, सशस्त्र ड्रोन, मंडराने वाले गोला-बारूद, झुंड प्रणाली और ड्रोन-रोधी इकाइयां शामिल हैं.

वायु रक्षा और युद्धक्षेत्र पारदर्शिता - ड्रोन युग वायु रक्षा को भी नया आकार दे रहा है. कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे ड्रोन ने मुख्य रूप से विमानों और मिसाइलों के खिलाफ डिजाइन किए गए पारंपरिक प्रणालियों की सीमाओं को उजागर कर दिया है. इसलिए भारत निम्न-ऊंचाई वाले रडार, एआई-सहायता प्राप्त ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक जैमर और मोबाइल एंटी-ड्रोन सिस्टम सहित स्तरित रक्षा प्रणालियों पर अधिक जोर दे रहा है.युद्धक्षेत्र भी तेजी से पारदर्शी होता जा रहा है. उपग्रहों और ड्रोनों द्वारा निरंतर निगरानी से स्थिर तैनाती और अनुमानित सैन्य पैटर्न की प्रभावशीलता कम हो रही है. कैमॉफ्लेज, गतिशीलता और इलेक्ट्रॉमैगनेटिक डिसिप्लीन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं.

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21 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर के क्लॉक टावर के पास दीप उत्सव के दौरान ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित दीयों का एक दृश्य. (ANI)

परंपरागत युद्ध से निरंतर प्रतिस्पर्धा की ओर बदलाव- ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शायदतकनीकी नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक है. भारतयह समझने लगा है कि पाकिस्तान और चीन जैसे विरोधीशांति काल में भी निरंतर दबाव बनाकर काम करते हैं.प्रॉक्सी युद्ध, साइबर घुसपैठ, दुष्प्रचार अभियान,राजनयिक संकेत, आर्थिक दबाव और सैन्य प्रदर्शनअब एक व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में एक साथ काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्यपूर्ण युद्ध छेड़े बिना व्यवहार को प्रभावित करना है. यहधीरे-धीरे भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर की मानसिकता को बदल रहा है.ध्यान निरंतर सतर्कता, तीव्र प्रतिक्रिया चक्र, सूचना प्रभुत्व और एक साथ कई क्षेत्रों में तनाव को प्रबंधित करने की क्षमता पर केंद्रित हो रहा है.

सूचना युद्ध संस्थागत रूप ले रहा है. ऑपरेशन सिंदूर ने इस बात को पुष्ट किया कि युद्धक्षेत्र में सफलताअकेले पर्याप्त नहीं है, यदि उसके बारे में जल्दी से बताया न जाए. पाकिस्तान नेडिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से चुनिंदा दावों को तेजी से आगे बढ़ाया, जिसमेंहेरफेर किए गए दृश्य, समन्वित प्रचार और एआई-जनितसामग्री का उपयोग किया गया. इसने पारंपरिक अभियानों के साथ-साथ सूचना युद्ध के बढ़ते महत्व को उजागर किया. इसलिए भारतरणनीतिक संचार, त्वरितसबूत प्रस्तुति, डिजिटल निगरानी और एआई-सहायता प्राप्तगलत सूचना ट्रैकिंग पर अधिक जोर दे रहा है.

चीन का बढ़ता साया - चीन के प्रभाव ने भारत की सुरक्षा स्थिति को और जटिल बना दिया है.चीनी मूल के ड्रोन, लड़ाकू विमान, रडार,संचार प्रणालियां और वायु रक्षा प्रणालियां पाकिस्तान की सैन्य संरचना में गहराई से समाई हुई हैं.भारत-पाकिस्तान के बीच हर टकरावचीनी सैन्य प्रौद्योगिकियों के लिए एक परीक्षण स्थल बनता जा रहा है.

आत्मनिर्भरता - इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के पीछे के रणनीतिक तर्क को बल मिला है.अब मुद्दा केवल घरेलू स्तर पर हथियार बनाने का नहीं है. आधुनिक युद्धसेमीकंडक्टर, सेंसर, संचार चिप्स,सॉफ्टवेयर सिस्टम, बैटरी और रेयर अर्थ मेटल की आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर करता है.भारत का सैन्य नेतृत्व तेजी से यह स्वीकार कर रहा है किविदेशी तकनीकी प्रणालियों पर निर्भरता संकट के दौरान रणनीतिक कमजोरी पैदा करती है.

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ऑपरेशन सिंदूर (PTI)

भारत को क्या करना चाहिए

- रणनीतिक स्तर पर, भारत को केवल सैन्यप्रतिक्रिया पर निर्भर रहने के बजाय व्यापकराष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करना चाहिए.

- सेमीकंडक्टर, एआई सिस्टम, सेंसर,संचार वास्तुकला और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा क्षेत्र का स्वदेशीकरण करना चाहिए.।

- संकट के दौरान गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए भारत को रणनीतिक संचारक्षमताओं को संस्थागत रूप देना चाहिए.

- सशस्त्र बलों को एकीकृत थिएटरसंरचनाओं, खुफिया संलयन प्रणालियों और रियल टाइम डिसिजन सोपर्ट आर्किटेक्चर को गति देनी चाहिए.

- साइबर, अंतरिक्ष, ड्रोन, सटीक गोलाबारी और वायु रक्षा से जुड़े संयुक्त अभियानों को नियमित बनाना होगा. लॉजिस्टिक्स की मजबूती और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर भी अधिक जोर दिया जाना चाहिए.ड्रोन-केंद्रित युद्ध, निरंतर निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के वातावरण के अनुकूल ढलना आवश्यक है.

ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद बड़ा सबक स्पष्ट होता जा रहा है.भविष्य के युद्ध केवल सैनिकों की संख्या या क्षेत्रीय लाभ से तय नहीं होंगे. वे खुफिया जानकारी,तकनीकी लचीलापन, निर्णय लेने की गति, सूचना प्रभुत्व और एकीकृत परिचालन क्षमता पर निर्भर करेंगे.ऑपरेशन को अंततः नष्ट किए गए लक्ष्यों के लिए कम और भारत की सैन्य सोच में लाए गए परिवर्तन के लिए अधिक याद किया जा सकता है.

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