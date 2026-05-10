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ऑपरेशन सिंदूर : कितने लक्ष्य हासिल किए, इससे ज्यादा यह भारत की सैन्य सोच में बदलाव लाने के लिए जाना जाएगा

नई दिल्ली : ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद, भारत की सुरक्षा संबंधी अवधारणा में एक गहरा बदलाव आता दिख रहा है. अब फोकस केवल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जवाबी कार्रवाई के माध्यम से रोकने पर नहीं है. हमारा ध्यान पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान पर इतना भारी सैन्य, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव डालने का है, कि उनके लिए परोक्ष युद्ध को जारी रखना कठिन होता जा रहा है. इसका उद्देश्य रावलपिंडी के भीतर इस बात का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर करना है कि क्या भारत के खिलाफ आतंकी समूहों का उपयोग करने की लंबे समय से चली आ रही रणनीति अब भी व्यवहार्य है या नहीं.

ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद सबसे महत्वपूर्ण बदलावभारत के राष्ट्रीय सुरक्षादृष्टिकोण में आया परिवर्तन है. इस ऑपरेशन ने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भविष्य के युद्ध कैसे लड़े जाएंगे, कैसे नियंत्रित किए जाएंगे और किस तरह से उसे जारी रखा जाएगा. इसने भारत की सैन्य तैयारी, तकनीकीक्षमता, खुफिया जानकारी के एकीकरण और राजनीतिक संकल्प में नएमानदंड स्थापित किए हैं.

बीकानेर में 30 दिसंबर, 2025 को स्कूल शिक्षकों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता का जश्न मनाया. (ANI)

परंपरागत युद्ध से नेटवर्क -केंद्रित संघर्ष की ओरपुराने सैन्य मॉडल में क्षेत्रीयरक्षा, विशाल सैन्य तैनाती और क्रमिक वृद्धि पर बहुत अधिक निर्भरता थी.प्रत्येक सेना अपने-अपने क्षेत्र में काम करती थी. खुफिया जानकारी का प्रवाहखंडित था. इनफॉर्मेशन वॉर गौण बना रहा.ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि आज के सैन्य अभियानभूमि, वायु, साइबर, अंतरिक्ष औरसूचना क्षेत्रों में एक साथ होते हैं. युद्धक्षेत्र अब सीमाओं तक सीमित नहीं है.आधुनिक संघर्ष संकुचित, प्रौद्योगिकी-संचालित और नेटवर्क-केंद्रित होता जा रहा है. ड्रोन, साइबर घुसपैठ, उपग्रहनिगरानी और डिजिटल प्रचार मोर्चे से बहुत दूर की घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं.

एकीकृत युद्ध रणनीति की ओर बदलाव - भारतीय सशस्त्र बलों में एक बड़ा बदलाव हो रहा है.इसका जोर अलग-अलग सेवा संचालन से हटकरएकीकृत युद्ध रणनीति की ओर बढ़ने पर है. तीनों सेनाएं तेजी से“समन्वय” से “एकीकरण” की ओर बढ़ रही हैं. समन्वय का अर्थ हैआवश्यकता पड़ने पर विभिन्न संगठनों का एक साथ काम करना.एकीकरण का अर्थ है एक साझा पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा उत्पादित संयुक्तसूचनाओं के आधार पर परिचालन संबंधी निर्णय लेना.

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 मई, 2026 को नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित केजी मार्ग पर ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित "शौर्य संध्या" कार्यक्रम में भाषण दिया. (ANI)

निर्णय लेने की गति एक हथियार बन गई है. जो पक्ष पहले अवलोकन करता है, पहले समझता है और पहले प्रतिक्रिया करता है,वह भविष्य के संघर्षों में तेजी से हावी होगा. ऑपरेशन सिंदूर ने संक्षिप्त परिचालन समय-सीमा के महत्व को रेखांकित किया.लक्ष्य क्षण भर में दिखाई देते हैं. ड्रोन झुंड तेजी से विकसित होते हैं.कुछ ही मिनटों में कहानियां वैश्विक स्तर पर फैल जाती हैं. साइबर हमले तुरंत होते हैं.भारत एकीकृत खुफिया संलयन औरनेटवर्क-केंद्रित युद्ध की ओर बढ़ रहा है. संयुक्त परिचालन संरचनाएं, वास्तविक समयडेटा साझाकरण, स्वदेशी संलयन प्रणालियां, एआई-सहायता प्राप्त विश्लेषणऔर सेंसर से शूटर तक की तीव्र गति पर अधिक जोर दिया जा रहा है.भविष्य का कमांडर धीमी गति से चलने वालीखंडित रिपोर्टों के बजाय एकीकृतवास्तविक समय की परिचालन तस्वीरों पर तेजी से निर्भर करेगा.

ड्रोन युद्धक्षेत्र को नया रूप दे रहे हैं. शायद ही किसी अन्य तकनीक ने सैन्य सोच को ड्रोन से अधिक नाटकीय रूप से बदला हो. सस्ते ड्रोन अब निगरानी, ​​सटीक हमले, तोपखाने में सुधार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सहायता और मनोवैज्ञानिक अभियान चला सकते हैं. एक कम लागत वाला ड्रोन रक्षा करने वाले को अत्यधिक महंगे अवरोधन प्रणालियों का उपयोग करने के लिए मजबूर कर सकता है.यह बड़े बदलावों को प्रेरित कर रहा है. ड्रोन क्षमता धीरे-धीरे सामरिक संरचनाओं में शामिल हो रही है. इसमें निगरानी ड्रोन, सशस्त्र ड्रोन, मंडराने वाले गोला-बारूद, झुंड प्रणाली और ड्रोन-रोधी इकाइयां शामिल हैं.

वायु रक्षा और युद्धक्षेत्र पारदर्शिता - ड्रोन युग वायु रक्षा को भी नया आकार दे रहा है. कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे ड्रोन ने मुख्य रूप से विमानों और मिसाइलों के खिलाफ डिजाइन किए गए पारंपरिक प्रणालियों की सीमाओं को उजागर कर दिया है. इसलिए भारत निम्न-ऊंचाई वाले रडार, एआई-सहायता प्राप्त ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक जैमर और मोबाइल एंटी-ड्रोन सिस्टम सहित स्तरित रक्षा प्रणालियों पर अधिक जोर दे रहा है.युद्धक्षेत्र भी तेजी से पारदर्शी होता जा रहा है. उपग्रहों और ड्रोनों द्वारा निरंतर निगरानी से स्थिर तैनाती और अनुमानित सैन्य पैटर्न की प्रभावशीलता कम हो रही है. कैमॉफ्लेज, गतिशीलता और इलेक्ट्रॉमैगनेटिक डिसिप्लीन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं.