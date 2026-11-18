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जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बाद बड़ा सवाल: क्या शीर्ष नेताओं का निजी आचरण संस्था के लिए जोखिम है?

जेन्सेन हुआंग ( File - ETV Bharat )

जेन्सेन हुआंग ने एनवीडिया (Nvidia) को एक सामान्य ग्राफिक्स-चिप कंपनी से आगे बढ़ाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति का सबसे बड़ा इंजन बनाया. तीन दशकों से भी अधिक समय तक उनकी दूरदर्शिता और साहस कंपनी की इस ऐतिहासिक उड़ान के केंद्र में रहे. लेकिन 12 नवंबर को अपने व्यक्तिगत आचरण और उससे जुड़े संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा सरोकारों की खबरों के बाद उन्होंने सीईओ (CEO) पद से इस्तीफा दे दिया. फिलहाल कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

हुआंग ने विवाहेतर संबंधों की बात स्वीकार करते हुए अपने परिवार, कर्मचारियों और शेयरधारकों से माफी मांगी है. चीनी खुफिया एजेंसियों से संबंधों की खबरें अभी जांच के दायरे में हैं और महज आरोप हैं, जिन्हें बिना प्रमाण दोष नहीं माना जाना चाहिए. इसके बावजूद, यह पूरा घटनाक्रम एक व्यक्ति से कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है: जब किसी शीर्ष नेता के निजी फैसले पूरी संस्था को ऐसे जोखिम में डाल दें, जिसकी कीमत दूसरों को चुकानी पड़े, तो क्या होता है?

एनवीडिया की जड़ें हैदराबाद से भी जुड़ी हैं. साल 2007 में कंपनी ने पोर्टलप्लेयर का अधिग्रहण किया था, जिसके सह-संस्थापक जे. ए. चौधरी थे और जिन्होंने हैदराबाद में कंपनी के परिचालन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी. यह किसका जीवन है?

कुछ लोगों का मानना है कि आधुनिक युग में किसी सीईओ का निजी जीवन उसका अपना मामला है. मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं—और इसकी वजह किसी के निजी फैसलों पर नैतिक फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि इसका असली कारण 'सत्ता और अधिकार' है. एक सीईओ यह तय करता है कि किसे पदोन्नति मिलेगी, किस प्रोजेक्ट को फंड मिलेगा और किसकी बात सुनी जाएगी. जब कोई सीईओ अपने ही अधीन काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाता है, तो पद और अधिकार के इस अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. आपसी सहमति से बने संबंध भी पक्षपात, दबाव, हितों के टकराव और इस बात पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि क्या अन्य कर्मचारी उस व्यक्ति से जुड़े फैसलों को निष्पक्ष रूप से चुनौती दे पाएंगे. खबरों के मुताबिक, एक संबंध कंपनी की ही एक वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ा था. एनवीडिया ने अभी तथ्यों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यदि यह सच है, तो यह केवल निजी मामला नहीं बल्कि कार्यस्थल के आचरण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है. इसके अलावा, संवेदनशील जानकारी रखने वाला शीर्ष अधिकारी जब गुप्त संबंध रखता है, तो वह बाहरी दबाव या ब्लैकमेल के प्रति भी संवेदनशील हो जाता है. स्वतंत्रता अपने साथ जिम्मेदारी लाती है, और पद जितना ऊंचा होता है, वह जिम्मेदारी उतनी ही भारी हो जाती है. कीमत किसे चुकानी पड़ती है?

इस विवाद और एआई निवेशों को लेकर व्यापक चिंताओं के बीच एनवीडिया के शेयरों में भारी गिरावट आई. कंपनी के बाजार पूंजीकरण में सैकड़ों अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई. हालांकि यह सीधे तौर पर नकदी का नुकसान नहीं है और इस पूरी गिरावट के लिए केवल हुआंग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन पेंशन फंड, छोटे निवेशक, कंपनी के शेयर रखने वाले कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता और ग्राहक—सभी को गहरी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है. इन आंकड़ों के पीछे वे इंजीनियर हैं जिन्होंने एनवीडिया में अपना करियर बनाया, वे परिवार हैं जिनकी जीवन भर की बचत इंडेक्स फंडों में लगी है, और वे व्यवसाय हैं जिनके उत्पाद इन चिप्स पर निर्भर हैं. किसी कंपनी के फैसलों पर लाखों जिंदगियां टिकी होती हैं, जबकि उन फैसलों को लेने वाले लोग गिनती के होते हैं. यह कोई नई कहानी नहीं है

दुनिया के अन्य देशों ने भी यह सबक बड़ी कीमत चुकाकर सीखा है. जर्मनी में फॉक्सवैगन के उत्सर्जन घोटाले ने दिखाया कि बेहतरीन इंजीनियरिंग के साथ-साथ जानबूझकर किया गया धोखा भी पनप सकता है. अमेरिका में वेल्स फार्गो ने बिक्री के लक्ष्य पूरे करने के दबाव में लाखों अनधिकृत खाते खोल दिए, जिसके लिए अंततः उसे 3 अरब डॉलर का जुर्माना भरना पड़ा. भारत में सत्यम के फर्जी खातों ने निवेशकों के भरोसे को हिला दिया और हजारों लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा कर दिया. ये सभी साबित हो चुके कदाचार के मामले थे, जो हुआंग से जुड़े अनसुलझे आरोपों से अलग हैं. फिर भी, ये उदाहरण बताते हैं कि शानदार वित्तीय नतीजे कई बार उन गलत प्रथाओं को छिपा लेते हैं, जो अंततः उन्हीं संस्थानों की नींव खोखली कर देती हैं. सिलिकॉन वैली बैंक (SVB) एक अलग सबक देता है. बिना पर्याप्त जोखिम प्रबंधन के तेजी से विस्तार करने के कारण एक सफल बिजनेस मॉडल बेहद कमजोर हो गया. 2023 में इसके पतन ने साबित किया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विफलता के लिए हमेशा जानबूझकर की गई धोखाधड़ी ज़रूरी नहीं होती. जिम्मेदार नेतृत्व की मांग है कि जो व्यवस्था ठीक चलती दिख रही हो, उस पर भी समय-समय पर सवाल उठाए जाएं. जब ताकत ही बन जाए कमजोरी

लगभग तीन दशकों से मैं कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ एक अवधारणा पर काम कर रहा हूं, जिसे मैं 'कोर इनकंपिटेंस' कहता हूं. यह योग्यता की कमी नहीं है. यह तब पैदा होती है जब बार-बार सफलता दिलाने वाली हमारी कोई ताकत एक ऐसे तयशुदा फॉर्मूले में बदल जाती है, जिससे हम आंख मूंदकर चिपक जाते हैं. परिस्थितियां बदलने के बावजूद हम उसी पर निर्भर रहते हैं.