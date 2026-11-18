जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बाद बड़ा सवाल: क्या शीर्ष नेताओं का निजी आचरण संस्था के लिए जोखिम है?
एनवीडिया प्रमुख के इस्तीफे के बाद कॉर्पोरेट नैतिकता, नेतृत्व की जवाबदेही और संस्थागत पारदर्शिता के महत्व पर गहन विश्लेषण, प्रसाद कैपा की रिपोर्ट
Published : November 18, 2026 at 4:23 PM IST
जेन्सेन हुआंग ने एनवीडिया (Nvidia) को एक सामान्य ग्राफिक्स-चिप कंपनी से आगे बढ़ाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्रांति का सबसे बड़ा इंजन बनाया. तीन दशकों से भी अधिक समय तक उनकी दूरदर्शिता और साहस कंपनी की इस ऐतिहासिक उड़ान के केंद्र में रहे. लेकिन 12 नवंबर को अपने व्यक्तिगत आचरण और उससे जुड़े संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा सरोकारों की खबरों के बाद उन्होंने सीईओ (CEO) पद से इस्तीफा दे दिया. फिलहाल कंपनी की मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) कोलेट क्रेस अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
हुआंग ने विवाहेतर संबंधों की बात स्वीकार करते हुए अपने परिवार, कर्मचारियों और शेयरधारकों से माफी मांगी है. चीनी खुफिया एजेंसियों से संबंधों की खबरें अभी जांच के दायरे में हैं और महज आरोप हैं, जिन्हें बिना प्रमाण दोष नहीं माना जाना चाहिए. इसके बावजूद, यह पूरा घटनाक्रम एक व्यक्ति से कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है: जब किसी शीर्ष नेता के निजी फैसले पूरी संस्था को ऐसे जोखिम में डाल दें, जिसकी कीमत दूसरों को चुकानी पड़े, तो क्या होता है?
एनवीडिया की जड़ें हैदराबाद से भी जुड़ी हैं. साल 2007 में कंपनी ने पोर्टलप्लेयर का अधिग्रहण किया था, जिसके सह-संस्थापक जे. ए. चौधरी थे और जिन्होंने हैदराबाद में कंपनी के परिचालन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी.
यह किसका जीवन है?
कुछ लोगों का मानना है कि आधुनिक युग में किसी सीईओ का निजी जीवन उसका अपना मामला है. मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं—और इसकी वजह किसी के निजी फैसलों पर नैतिक फैसला सुनाना नहीं है, बल्कि इसका असली कारण 'सत्ता और अधिकार' है.
एक सीईओ यह तय करता है कि किसे पदोन्नति मिलेगी, किस प्रोजेक्ट को फंड मिलेगा और किसकी बात सुनी जाएगी. जब कोई सीईओ अपने ही अधीन काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाता है, तो पद और अधिकार के इस अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. आपसी सहमति से बने संबंध भी पक्षपात, दबाव, हितों के टकराव और इस बात पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि क्या अन्य कर्मचारी उस व्यक्ति से जुड़े फैसलों को निष्पक्ष रूप से चुनौती दे पाएंगे. खबरों के मुताबिक, एक संबंध कंपनी की ही एक वरिष्ठ अधिकारी से जुड़ा था. एनवीडिया ने अभी तथ्यों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन यदि यह सच है, तो यह केवल निजी मामला नहीं बल्कि कार्यस्थल के आचरण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है.
इसके अलावा, संवेदनशील जानकारी रखने वाला शीर्ष अधिकारी जब गुप्त संबंध रखता है, तो वह बाहरी दबाव या ब्लैकमेल के प्रति भी संवेदनशील हो जाता है. स्वतंत्रता अपने साथ जिम्मेदारी लाती है, और पद जितना ऊंचा होता है, वह जिम्मेदारी उतनी ही भारी हो जाती है.
कीमत किसे चुकानी पड़ती है?
इस विवाद और एआई निवेशों को लेकर व्यापक चिंताओं के बीच एनवीडिया के शेयरों में भारी गिरावट आई. कंपनी के बाजार पूंजीकरण में सैकड़ों अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई. हालांकि यह सीधे तौर पर नकदी का नुकसान नहीं है और इस पूरी गिरावट के लिए केवल हुआंग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन पेंशन फंड, छोटे निवेशक, कंपनी के शेयर रखने वाले कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता और ग्राहक—सभी को गहरी अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है.
इन आंकड़ों के पीछे वे इंजीनियर हैं जिन्होंने एनवीडिया में अपना करियर बनाया, वे परिवार हैं जिनकी जीवन भर की बचत इंडेक्स फंडों में लगी है, और वे व्यवसाय हैं जिनके उत्पाद इन चिप्स पर निर्भर हैं. किसी कंपनी के फैसलों पर लाखों जिंदगियां टिकी होती हैं, जबकि उन फैसलों को लेने वाले लोग गिनती के होते हैं.
यह कोई नई कहानी नहीं है
दुनिया के अन्य देशों ने भी यह सबक बड़ी कीमत चुकाकर सीखा है. जर्मनी में फॉक्सवैगन के उत्सर्जन घोटाले ने दिखाया कि बेहतरीन इंजीनियरिंग के साथ-साथ जानबूझकर किया गया धोखा भी पनप सकता है. अमेरिका में वेल्स फार्गो ने बिक्री के लक्ष्य पूरे करने के दबाव में लाखों अनधिकृत खाते खोल दिए, जिसके लिए अंततः उसे 3 अरब डॉलर का जुर्माना भरना पड़ा. भारत में सत्यम के फर्जी खातों ने निवेशकों के भरोसे को हिला दिया और हजारों लोगों की आजीविका पर संकट खड़ा कर दिया.
ये सभी साबित हो चुके कदाचार के मामले थे, जो हुआंग से जुड़े अनसुलझे आरोपों से अलग हैं. फिर भी, ये उदाहरण बताते हैं कि शानदार वित्तीय नतीजे कई बार उन गलत प्रथाओं को छिपा लेते हैं, जो अंततः उन्हीं संस्थानों की नींव खोखली कर देती हैं.
सिलिकॉन वैली बैंक (SVB) एक अलग सबक देता है. बिना पर्याप्त जोखिम प्रबंधन के तेजी से विस्तार करने के कारण एक सफल बिजनेस मॉडल बेहद कमजोर हो गया. 2023 में इसके पतन ने साबित किया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की विफलता के लिए हमेशा जानबूझकर की गई धोखाधड़ी ज़रूरी नहीं होती. जिम्मेदार नेतृत्व की मांग है कि जो व्यवस्था ठीक चलती दिख रही हो, उस पर भी समय-समय पर सवाल उठाए जाएं.
जब ताकत ही बन जाए कमजोरी
लगभग तीन दशकों से मैं कॉर्पोरेट लीडर्स के साथ एक अवधारणा पर काम कर रहा हूं, जिसे मैं 'कोर इनकंपिटेंस' कहता हूं. यह योग्यता की कमी नहीं है. यह तब पैदा होती है जब बार-बार सफलता दिलाने वाली हमारी कोई ताकत एक ऐसे तयशुदा फॉर्मूले में बदल जाती है, जिससे हम आंख मूंदकर चिपक जाते हैं. परिस्थितियां बदलने के बावजूद हम उसी पर निर्भर रहते हैं.
एक ऐसे संस्थापक की कल्पना करें जिसके त्वरित फैसलों ने एक असाधारण कंपनी खड़ी की. जैसे-जैसे कंपनी बड़ी होती है, वह हर फैसला खुद लेना जारी रखता है. बाकी लोग उस पर निर्भर हो जाते हैं, और उनकी यही निर्भरता संस्थापक के इस भ्रम को मजबूत करती है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता. वह व्यक्ति तो सक्षम बना रहता है, लेकिन संगठन उसके बिना अपनी क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ हो जाता है.
मैं नहीं जानता कि हुआंग की सोच ऐसी थी या नहीं, लेकिन एनवीडिया का नेतृत्व ढांचा कठिन सवाल जरूर खड़े करता है. उन्होंने एक असामान्य रूप से सपाट (फ्लैट) संगठन बनाए रखा, जहां 60 से अधिक अधिकारी सीधे उन्हें रिपोर्ट करते थे. खबरों के अनुसार, उन्होंने पारंपरिक उत्तराधिकार योजना का विरोध किया. इस संकट से पहले तक कंपनी के बोर्ड में कोई चेयरमैन नहीं था, हालांकि एक स्वतंत्र लीड डायरेक्टर मौजूद थे. कई निदेशकों के शुरुआती निवेशकों और व्यापारिक साझेदारों से पुराने संबंध रहे हैं. उनके दोनों बच्चे भी कंपनी में वरिष्ठ पदों पर हैं, भले ही वे सीधे उन्हें रिपोर्ट नहीं करते.
इनमें से कोई भी व्यवस्था किसी गलत काम को साबित नहीं करती. हुआंग की अपरंपरागत प्रबंधन शैली ने एनवीडिया के असाधारण प्रदर्शन में योगदान दिया. लेकिन जब सब कुछ एक ही व्यक्ति के विवेक पर निर्भर हो जाए, तो उत्तराधिकार, अधिकारों का विकेंद्रीकरण और स्वतंत्र निगरानी बेहद आवश्यक सुरक्षा कवच बन जाते हैं.
एक लीडर जिसे बार-बार पुरस्कृत करता है, बर्दाश्त करता है या नजरअंदाज करता है, वही धीरे-धीरे संगठन का डीएनए बन जाता है. कंपनी स्वतंत्र सोच की तारीफ तो कर सकती है, लेकिन संस्थापक के फैसलों को चुनौती देना असंभव बना देती है. बोर्ड भी इसी 'कोर इनकंपिटेंस' का शिकार हो सकते हैं. सफल संस्थापक पर वर्षों का भरोसा निरंतरता तो देता है, लेकिन यदि वही भरोसा स्वतंत्र सवाल पूछने की हिम्मत छीन ले, तो बोर्ड की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमजोरी बन जाती है.
केवल ज्ञान नहीं, विवेक भी ज़रूरी
भगवद्गीता में 'ज्ञान' और 'बुद्धि' के बीच स्पष्ट अंतर बताया गया है. अध्याय 18 के श्लोक 30 में विवेक को इस समझ के रूप में परिभाषित किया गया है कि क्या किया जाना चाहिए और किससे बचना चाहिए. तकनीकी ज्ञान नेताओं को अवसर पहचानने में मदद करता है, जबकि विवेक उन्हें अपने फैसलों के परिणामों को समझने की शक्ति देता है—विशेषकर उन लोगों के प्रति, जिनकी इन फैसलों में कोई आवाज नहीं होती.
अपनी पुस्तक 'फ्रॉम स्मार्ट टू वाइज' में नवी रादजू और मैंने यह तर्क दिया है कि बुद्धिमत्ता और उपलब्धियां अपने आप विवेक पैदा नहीं करतीं. बुद्धिमान नेता अपनी क्षमताओं की सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें एक महान उद्देश्य से जोड़ते हैं. महान उद्देश्य वह ध्रुव तारा है जो अनिश्चितता में हमारा मार्गदर्शन करता है और आत्ममुग्ध होने पर हमें चुनौती देता है. असली परीक्षा तब होती है जब संस्था की रक्षा के लिए हमें अपने अधिकार छोड़ने पड़ें, गलतियां स्वीकार करनी पड़ें या किसी और को नेतृत्व करने का अवसर देना पड़े. किसी भी सफल संस्थापक के लिए सबसे कठिन सवाल यही है: क्या मैं ऐसे लोगों को तैयार कर रहा हूं जो एक दिन मुझसे बेहतर नेतृत्व कर सकें?
बोर्ड और संस्थापकों की जिम्मेदारी
कंपनी के बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्ता जवाबदेह रहे, हितों के टकराव की निष्पक्ष जांच हो और असहज करने वाली जानकारी भी निर्णय लेने वालों तक पहुंचे. उत्तराधिकार की योजना को अंत तक के लिए टाला नहीं जा सकता. एनवीडिया के बोर्ड ने अब अपना पहला चेयरमैन नियुक्त किया है. यह नेतृत्व संकट हमें याद दिलाता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की समीक्षा ठीक उसी समय होनी चाहिए जब कंपनी असाधारण सफलता के शिखर पर हो.
भारत के लिए यह सबक बेहद महत्वपूर्ण है. हमारे उद्यमी आज वैश्विक स्तर की विशाल कंपनियां खड़ी कर रहे हैं. उनकी असली विरासत इस बात से तय होगी कि क्या वे स्वतंत्र बोर्ड, विश्वसनीय उत्तराधिकारी और ऐसा माहौल बना पाते हैं जहां कर्मचारी बिना किसी डर के अपनी चिंताएं रख सकें. नैतिक आचरण कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज का हिस्सा होना चाहिए, न कि किसी घोटाले के बाद याद की जाने वाली चीज.
असली सवाल
एनवीडिया की यह कहानी अभी जारी है. हुआंग की उपलब्धियों को मिटाया नहीं जाना चाहिए, और बिना साबित हुए आरोपों को अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए. लेकिन नेतृत्व की जिम्मेदारी केवल निजी आचरण तक सीमित नहीं है, बल्कि उन संस्थानों तक फैली है जिन्हें नेता बनाते हैं और उन जोखिमों तक जिन्हें वे पनपने देते हैं.
विरल ही ऐसा होता है कि किसी गलती की कीमत केवल नेता को चुकानी पड़े. इसकी असली कीमत कर्मचारी, निवेशक, ग्राहक और समाज चुकाते हैं. एक सफल संस्थापक एक मूल्यवान कंपनी बनाता है, लेकिन एक बुद्धिमान संस्थापक एक ऐसी संस्था का निर्माण करता है जो उसके जाने के बाद भी लंबे समय तक मूल्य सृजन और सही निर्णय लेने में सक्षम बनी रहे.
डिस्क्लेमर: इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के अपने हैं. यहां व्यक्त तथ्य और विचार ईटीवी भारत के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं.
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