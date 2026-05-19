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ओस्लो से इंडो-पैसिफिक तक: जानिए क्यों बेहद अहम है नॉर्वे का IPOI से जुड़ने का फैसला

इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव में नॉर्वे का शामिल होना इंडो-पैसिफिक स्टेबिलिटी में यूरोप की बढ़ती हिस्सेदारी का संकेत देता है.

Norway Joins Indo Pacific Oceans
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आइसलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन फ्रॉस्टाडोटिर, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और फिनलैंड की प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो के साथ मंगलवार, 19 मई, 2026 को नॉर्वे के ओस्लो में सिटी हॉल में भारत-नॉर्डिक मीटिंग के बाद बयान देते हुए. (IANS/PMO)
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By Aroonim Bhuyan

Published : May 19, 2026 at 8:24 PM IST

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नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ओस्लो की यात्रा की है. इस दौरान नॉर्वे ने भारत-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) में शामिल होने का बड़ा फैसला किया. यह निर्णय दिखाता है कि भारत-प्रशांत क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है. यह सिर्फ इस क्षेत्र के देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक वैश्विक मुद्दा बन चुकी है.

नॉर्वे दुनिया के सबसे प्रमुख समुद्री देशों में से एक है. उसके पास समुद्री शासन (ओशन गवर्नेंस) की गहरी विशेषज्ञता है. उसका इस पहल (IPOI) से जुड़ना एक बड़ी बात को साबित करता है. अब दुनिया मान रही है कि वैश्विक व्यापार और पर्यावरण संरक्षण का भविष्य इसी क्षेत्र से तय होगा. यह भारत-प्रशांत क्षेत्र बहुत विशाल है, जो जापान के पूर्वी तट से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तट तक फैला हुआ है.

सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी और उनके नॉर्वेजियन समकक्ष योनास गहर स्टोर के बीच हुई द्विपक्षीय शिखर बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया-"दोनों नेता साल 2019 में हस्ताक्षरित 'ओशन डायलॉग' (समुद्री संवाद) से जुड़े समझौते के अनुरूप 'ब्लू इकोनॉमी' (समुद्री अर्थव्यवस्था) के क्षेत्र में अपने बेहतरीन सहयोग को जारी रखने और उसे मजबूत करने पर सहमत हुए."

बयान के अनुसार, "उन्होंने समुद्री सुरक्षा, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थिरता के हित में 'यूएनसीएलओएस' (UNCLOS - समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन) के महत्व को स्वीकार किया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों में सभी के लिए नेविगेशन और विमानों की उड़ानों की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करने पर जोर दिया. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून (जिसमें यूएनसीएलओएस शामिल है) के अनुसार एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध भारत-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया. इस संदर्भ में, भारत ने भारत-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) में शामिल होने के नॉर्वे के फैसले का स्वागत किया."

Norway Joins Indo Pacific Oceans
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ, नॉर्वे में इंडिया-नॉर्वे बिज़नेस और रिसर्च समिट के दौरान. (IANS/X/@narendramodi)

भारत द्वारा नवंबर 2019 में आसियान (ASEAN) के नेतृत्व वाले पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) में भारत-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) की शुरुआत की गई थी. इसका उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियमों पर आधारित समुद्री व्यवस्था में साझा हित रखने वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है. यह बिना किसी संधि वाला एक स्वैच्छिक ढांचा (नॉन-ट्रीटी, वॉलंटरी फ्रेमवर्क) है, जो प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर केंद्रित है.

इस क्षेत्र में साझा चुनौतियों और अवसरों से निपटने के लिए IPOI का काम सात स्तंभों (पिलर्स) के इर्द-गिर्द तैयार किया गया है. समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी और पर्यावरण (मैरीटाइम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट), समुद्री संसाधन, क्षमता निर्माण और संसाधनों को साझा करना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक सहयोग तथा व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन.

ये स्तंभ इस पहल के व्यापक दायरे को दर्शाते हैं- समुद्री सुरक्षा सहयोग से लेकर समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग और वैज्ञानिक सहयोग तक, ये सभी सामूहिक रूप से क्षेत्रीय स्थिरता, समृद्धि और मजबूती को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए हैं.

ऑस्ट्रेलिया समुद्री पारिस्थितिकी (मैरीटाइम इकोलॉजी) स्तंभ का नेतृत्व करता है. फ्रांस और भारत संयुक्त रूप से समुद्री संसाधनों का नेतृत्व करते हैं. जापान कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा) स्तंभ का नेतृत्व करता है.

इंडोनेशिया ने समुद्री सुरक्षा सहयोग में रुचि दिखाई है. सिंगापुर और ब्रिटेन (UK) ने विज्ञान और शैक्षणिक सहयोग में अपना योगदान दिया है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर और दूसरे बड़े लोगों के साथ इंडिया-नॉर्वे बिज़नेस और रिसर्च समिट के दौरान. (IANS/X/@narendramodi)

IPOI में शामिल होने का नॉर्वे का निर्णय कई कारणों से बहुपक्षीय समुद्री सहयोग में एक महत्वपूर्ण प्रगति है. नॉर्वे एक प्रमुख समुद्री देश है, जिसके पास शिपिंग, समुद्री विज्ञान, समुद्री शासन (ओशन गवर्नेंस) और समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग में व्यापक विशेषज्ञता है.

नॉर्वे की भागीदारी भारत-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के भौगोलिक दायरे को पारंपरिक भारत-प्रशांत देशों से आगे बढ़ाती है, जिससे यूरोप की विकसित समुद्री प्रणालियां एशिया-प्रशांत और हिंद महासागर के देशों के साथ जुड़ जाती हैं. यह एक स्वतंत्र और सुरक्षित समुद्री क्षेत्र को बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है जो वैश्विक व्यापार और आर्थिक संपर्क को मज़बूती देता है. वैश्विक शिपिंग और वाणिज्य में भारत-प्रशांत के रणनीतिक महत्व को देखते हुए यह बेहद जरूरी है.

भारत-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक व्यापार का केंद्र है, जहां से दुनिया के समुद्री वाणिज्य का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा गुजरता है. इन समुद्री क्षेत्रों में स्थिरता न केवल इस क्षेत्र बल्कि पूरे विश्व की आर्थिक सेहत को मजबूत करती है.

नॉर्वे की भागीदारी अंतर्राष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से यूएनसीएलओएस (UNCLOS) के प्रति सम्मान पर टिकी एक समावेशी और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को मज़बूत करती है. अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री सुरक्षा के एक लंबे समय से समर्थक रहे नॉर्वे की आवाज नौवहन (नेविगेशन) की स्वतंत्रता, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और समुद्री खतरों पर सहयोग के साझा सिद्धांतों को और वजन देती है.

यह ऐसे समय में बेहद महत्वपूर्ण है जब लाल सागर, दक्षिण चीन सागर और अन्य प्रमुख समुद्री मार्गों सहित भारत-प्रशांत के भीतर और उसके आसपास भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ओस्लो में तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट के दौरान. (IANS/X/@narendramodi)

पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ समुद्री शासन, भारत-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) के मुख्य उद्देश्य हैं, जो नॉर्वे की नीतिगत प्राथमिकताओं से पूरी तरह मेल खाते हैं.

नॉर्वे समुद्री विज्ञान, समुद्री पारिस्थितिकी (मैरीन इकोलॉजी) अनुसंधान और समुद्री संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन में दुनिया का एक अग्रणी देश है. इसका अनुभव और अत्याधुनिक तकनीक समुद्री पारिस्थितिकी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण और वैज्ञानिक सहयोग पर IPOI के काम में बड़ा योगदान दे सकते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में बेहतर परिणाम मिलेंगे.

चूंकि भारत और नॉर्वे दोनों ही प्रमुख समुद्री देश हैं, इसलिए IPOI में नॉर्वे के शामिल होने से समुद्री सुरक्षा से जुड़ी पहलों जैसे- समुद्री डकैती विरोधी अभियान (एंटी-पायरेसी), मानवीय सहायता और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर गहरा सहयोग करने का रास्ता साफ होता है. ये कदम समुद्री मार्गों की सुरक्षा और तटीय क्षेत्रों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी हैं.

इसके अलावा, यह संयुक्त प्रशिक्षण, ज्ञान साझा करने और तकनीकी सहयोग के माध्यम से भारत-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्रों के छोटे तटीय देशों की क्षमता निर्माण में भी मदद करता है.

शिलांग स्थित 'एशियन कॉन्फ्लुएंस' थिंक टैंक के फेलो और भारत-प्रशांत मामलों के विशेषज्ञ के. योम ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "21वीं सदी में भारत-प्रशांत क्षेत्र भू-राजनीतिक (जियोपॉलिटिकल) और आर्थिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया है. यूरोप सहित दुनिया के सभी देश 21वीं सदी के इस उभरते भू-राजनीतिक केंद्र का हिस्सा बनने में लगातार रुचि दिखा रहे हैं."

के. योम ने आगे समझाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के तहत ट्रांस-अटलांटिक (अमेरिका और यूरोप के बीच के) संबंध एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं. उन्होंने कहा, "अब, इसी संदर्भ में यूरोपीय देश भी वैकल्पिक साझेदारों की तलाश कर रहे हैं ताकि वे भी तेजी से उभरते हुए भारत-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र का हिस्सा बन सकें."

योम के अनुसार, नॉर्वे का भारत-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) में शामिल होना कोई चौंकाने वाली बात नहीं है. उन्होंने आगे कहा, "अमेरिका और चीन के बीच एक बड़ा मुकाबला उभर रहा है और इसी संदर्भ में यूरोप और लैटिन अमेरिका के देश नए खिलाड़ियों को लाने के विकल्प तलाश रहे हैं, ताकि भारत-प्रशांत क्षेत्र पर केवल दो शक्तियों (अमेरिका और चीन) का ही दबदबा न रहे."

निष्कर्ष के रूप में कहें तो, भारत-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) में शामिल होने का नॉर्वे का निर्णय इस पहल के भौगोलिक और रणनीतिक प्रभाव को बढ़ाता है. यह नियमों पर आधारित, स्वतंत्र और समावेशी समुद्री व्यवस्था को मजबूत करता है, साथ ही समुद्री सुरक्षा, स्थिरता, विज्ञान और आपदा प्रबंधन की क्षमता को बढ़ावा देता है.

इसके अलावा, यह तटीय देशों के क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) में सुधार करता है, और साझा समुद्री चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण को मिल रहे बढ़ते वैश्विक समर्थन को भी दर्शाता है. कुल मिलाकर, ये सभी कारक वैश्विक मंच पर भारत-प्रशांत क्षेत्र और समुद्री सहयोग के भविष्य को आकार देने में नॉर्वे की भागीदारी को बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं.

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